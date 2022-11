Język znaczników zwany Extensible Markup Language (XML) ustanawia zestaw instrukcji do formatowania tekstów w sposób czytelny dla maszyn i ludzi. XML jest popularnym formatem przechowywania danych i jest szeroko stosowany do wymiany informacji w Internecie.

Dokumenty XML składają się z elementów, które mogą zawierać tekst, inne elementy lub oba te elementy. Elementy są ograniczone przez znaczniki początku i końca, ujęte w nawiasy kątowe.

XML (Extensible Markup Language) jest elastycznym sposobem tworzenia standardowych formatów informacji i udostępniania formatu i informacji w Internecie, intranetach i innych miejscach. Na przykład producenci komputerów często oznaczają części komputerowe za pomocą XML, aby ich produkty mogły być łatwiej identyfikowane i inwentaryzowane. Następnie, gdy przedstawiciel obsługi klienta potrzebuje znaleźć część, może przeszukać bazę danych części opartą na XML.

Do czego służy XML?

Tworzenie danych

Kod XML jest wykorzystywany do tworzenia danych. Dane te mogą mieć postać dokumentu, np. strony internetowej, lub aplikacji, np. arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu edytora tekstu dostępnego w przeglądarkach internetowych. Możesz wykorzystać XML do tworzenia danych, które nie mają postaci dokumentu, np. bazy danych.

Przechowywanie danych

XML to doskonały format do przechowywania danych, ponieważ jest zarówno czytelny dla człowieka, jak i dla maszyny. Oznacza to, że można otworzyć plik XML w edytorze tekstu i łatwo zobaczyć, co jest w środku, a także można napisać programy, które mogą automatycznie odczytywać i zapisywać pliki XML.

Jedną z zalet używania XML do przechowywania danych jest to, że łatwo jest dodać nowe dane do pliku XML. Na przykład, jeśli masz plik przechowujący informacje o klientach, możesz dodać nowego klienta, dodając do pliku nowy element XML. XML jest również łatwy do modyfikacji; jeśli potrzebujesz zmienić dane w pliku XML, możesz po prostu edytować plik w edytorze tekstu.

Publikowanie w sieci

Publikując treści w sieci, musisz mieć pewność, że są one dobrze zorganizowane i łatwo dostępne. XML może Ci w tym pomóc. Można go wykorzystać do tworzenia wielu różnych typów dokumentów. XML może tworzyć strony internetowe, które są łatwe do odczytania i zrozumienia. Programiści używają go również do tworzenia stron internetowych, które są łatwe do aktualizacji i utrzymania. Możesz więc mieć strony internetowe przyjazne dla użytkowników i wyszukiwarek.

Automatyzacja

XML to potężne narzędzie do automatyzacji zadań. Korzystając z XML, można łatwo wymieniać dane między różnymi aplikacjami, automatyzować zadania, a nawet tworzyć całe przepływy pracy.

Transport danych

XML może być używany do transportu danych pomiędzy różnymi aplikacjami. Jest to język, który wyznacza zestaw reguł kodowania dokumentów w formacie, który ludzie i maszyny mogą wygodnie odczytać. XML jest popularnym formatem wymiany danych w sieci. Gdy dane są przechowywane w formacie XML, mogą być łatwo transportowane między różnymi aplikacjami.

Jak działa XML?

XML to język znaczników, który definiuje zestaw reguł kodowania dokumentów w formacie czytelnym dla człowieka i maszyny. XML jest często używany do przechowywania i transportowania danych, zwłaszcza jeśli chodzi o usługi internetowe.

Kiedy dokument jest tworzony w XML, autor musi zdefiniować zestaw reguł, lub gramatykę, dla struktury dokumentu. Gramatyka ta jest następnie wykorzystywana do zakodowania dokumentu w sposób czytelny dla maszyn i ludzi. Dokumenty XML mogą być odczytywane przez dowolny parser XML, który przetworzy dokument zgodnie z regułami zdefiniowanymi w gramatyce.

XML jest bardzo uniwersalnym formatem i może być używany do różnych zastosowań. Ponieważ jednak jest to format tekstowy, nie nadaje się dobrze do przechowywania danych binarnych, takich jak obrazy czy wideo. Z tego powodu XML jest często używany w połączeniu z innymi formatami, takimi jak JSON lub HTML.

Przykład XML

Znacznik XML startowy elementu może zawierać atrybuty, czyli pary nazwa-wartość, które dostarczają dodatkowych informacji o elemencie. Na przykład element <book> w poniższym dokumencie XML ma atrybut o nazwie "kategoria" o wartości "fikcja":

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<księgarnia>

<book category="fiction">

<title>The Catcher in the Rye</title>.

<autor>J.D. Salinger</autor>

<rok>1951</rok>

<cena>7,99</cena>

</book>

<book category="children">

<title>Hobbit</title>

<autor>J.R.R. Tolkien</autor>

<rok>1937</rok>

<cena>5,99</cena>.

</book>

<book category="web">

<title>XML for Dummies</title>

<autor>Eddie Traversa</autor>

<rok>1999</rok>

<cena>19,99</cena>

</book>

</bookstore>

Jakie są zalety dokumentacji XML?

Dokumentacja XML to system dodawania informacji o bazie kodu bezpośrednio w kodzie źródłowym w dobrze zdefiniowanym formacie XML. Programiści mogą korzystać z tej dokumentacji podczas pracy z kodem. Narzędzia do generowania dokumentacji mogą je również przetwarzać, aby stworzyć bardziej przyjazną dla użytkownika dokumentację w HTML lub innych formatach.

Istnieje kilka korzyści z używania dokumentacji XML:

Dokumentacja jest łatwa do napisania i utrzymania, ponieważ jest przechowywana razem z kodem.

Format XML jest dobrze zdefiniowany i łatwy do przetworzenia, więc dostępnych jest wiele narzędzi do automatycznego generowania dokumentacji z plików XML, jeśli znaczniki XML są dokładne.

Dokumenty XML mogą zawierać znacznie bardziej szczegółową strukturę dokumentu i informacje niż tradycyjne bloki komentarzy, takie jak przykłady kodu, uwagi dotyczące użytkowania oraz opisy wartości zwracanych i parametrów.

Dokumentacja XML może być tłumaczona na inne języki łatwiej niż komentarze, dzięki czemu jest bardziej dostępna dla międzynarodowych odbiorców.

Struktura dokumentu XML może być przetwarzana przez inne narzędzia, takie jak IDE, w celu zapewnienia takich funkcji jak uzupełnianie kodu i pomoc inline.

Czy XML jest językiem programowania?

To pytanie często pojawia się w dyskusjach o tworzeniu stron internetowych i nie ma na nie prostej odpowiedzi. Język XML jest językiem znaczników, co oznacza, że służy do definiowania struktury danych. Jest podobny do HTML, ale nie służy do wyświetlania danych. Skoro więc XML nie jest używany do wyświetlania danych, to do czego jest używany? XML jest często używany do przechowywania danych w formacie, który mogą odczytać ludzie i komputery. Używa się go również do wymiany danych między różnymi systemami.

Chociaż XML nie jest językiem programowania, jest często używany w połączeniu z językami programowania do przechowywania i transportu danych. XML może przechowywać dane w formacie samoopisowym, co ułatwia ich transport i odczyt. Ponadto XML może być wykorzystywany do tworzenia nowych języków programowania lub rozszerzania istniejących. Jeśli pracujesz z danymi, kod XML może być pomocnym narzędziem.

Czym jest plik XML?

Pliki XML są zorganizowane przy użyciu znaczników. Znaczniki są używane do oznaczania początku i końca elementu XML. Elementy XML mogą zawierać dane lub mogą być puste. Elementy XML mogą zawierać inne elementy XML lub mogą być samozamykające się.

Pliki XML można otworzyć w dowolnym edytorze tekstu, a ludzie mogą je czytać. Jednak pliki XML nie są przeznaczone do czytania przez ludzi. Pliki XML są przeznaczone do odczytu przez komputery. Aby odczytać plik XML, komputer potrzebuje parsera XML.

Jak otwierać i czytać pliki XML?

Pliki XML są jednym z najczęściej spotykanych formatów plików w Internecie i mogą być otwierane i czytane przez różne programy. Aby otworzyć i odczytać plik XML, będziesz potrzebował edytora tekstu lub edytora tekstu, który potrafi czytać pliki XML. Kiedy już masz program, który potrafi czytać pliki XML i otworzysz plik, który chcesz przeczytać, zobaczysz dużo kodu i może to wyglądać zniechęcająco, ale nie martw się. Nie musisz rozumieć całego kodu, aby odczytać plik XML.

Szukaj znacznika początkowego i znacznika końcowego. Będą one takie same dla każdego pliku XML i będą łatwe do zauważenia. Znacznik początkowy będzie wyglądał tak: <?xml version="1.0"?>. Znacznik kończący będzie wyglądał tak: </xml>. Pomiędzy znacznikami początkowymi i końcowymi zobaczysz serię innych znaczników. Znaczniki te zawierają rzeczywiste dane w pliku XML. Dane są zazwyczaj zorganizowane w hierarchii, z elementem głównym na górze i elementami podrzędnymi poniżej. Aby odczytać dane w pliku XML, należy spojrzeć na tekst znajdujący się pomiędzy znacznikami. Ten tekst to dane, których szukasz.

Jakie są różnice między XML a HTML?

Istnieje kilka krytycznych różnic pomiędzy HTML (Hyper Text Markup Language) a XML (eXtensible Markup Language):

HTML został zaprojektowany do wyświetlania danych, takich jak strony internetowe, natomiast XML został zaprojektowany do opisywania danych.

Znaczniki HTML są predefiniowane, podczas gdy znaczniki XML nie są.

Zamykanie znaczników XML jest konieczne dla XML, podczas gdy nie jest obowiązkowe w HTML.

Dokumenty HTML muszą być dobrze sformatowane, podczas gdy dokumenty XML muszą być poprawne.

HTML obsługuje tylko ograniczony zestaw typów danych, podczas gdy XML obsługuje znacznie szerszy zakres typów danych.

Elementy HTML muszą być odpowiednio zagnieżdżone, podczas gdy elementy XML mogą zachodzić na siebie.

Dokumenty HTML są zazwyczaj małe i proste, podczas gdy dokumenty XML mogą być ogromne i złożone.

HTML jest ograniczony do wyświetlania statycznej zawartości, podczas gdy XML może być używany do wyświetlania dynamicznej zawartości.

W języku HTML można dowolnie stosować małe i duże litery. W przeciwieństwie do tego, w XML rozróżniana jest wielkość liter.

Jeśli podczas kodowania wystąpią drobne błędy, nadal można uzyskać wyniki HTML. W przypadku XML nie ma to miejsca. Jeśli popełnisz błąd, nie możesz osiągnąć wyniku.

HTML jest łatwy do nauczenia i użycia, podczas gdy XML może być skomplikowany do nauczenia i użycia.

Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej jest zapewnić, że zarówno dokumenty HTML, jak i XML są dobrze sformatowane. Zapewni to, że odpowiednie parsery będą mogły poprawnie przetworzyć dokumenty, a aplikacje będą mogły poprawnie przetwarzać dane.

XML i Java

XML i Java to dwa dominujące języki programowania wykorzystywane do różnych celów. XML jest językiem znaczników, natomiast Java jest językiem programowania. Pomimo ich popularności, nadal istnieje wiele zamieszania wokół tych dwóch języków. XML został stworzony do strukturyzacji, przechowywania i transportu danych. XML jest podobny do HTML, ale XML jest znacznie bardziej elastyczny. można go używać do tworzenia dowolnych typów dokumentów, w tym takich, które nie mają wizualnej reprezentacji.

Java jest językiem programowania, który został zaprojektowany jako niezależny od platformy. Oznacza to, że program napisany w Javie może działać na dowolnym systemie operacyjnym. Java jest również zniewalającym językiem używanym do tworzenia dużych i złożonych aplikacji. XML i Java nie są takie same, ale mogą być używane razem. XML może być użyty do przechowywania danych, które aplikacja Java może odczytać. Aplikacja Java może być również użyta do generowania danych XML.

Jak działają razem DOM (Document Object Models) i XML

XML i DOM to dwie technologie, które współpracują ze sobą, umożliwiając dostęp do danych XML i manipulowanie nimi.

Programy i skrypty mogą uzyskać dostęp i edytować zawartość, strukturę i styl dokumentu, korzystając z neutralnej dla platformy i języka funkcjonalności DOM (Document Object Model). XML (Extensible Markup Language) to prosty, elastyczny format tekstowy wywodzący się z SGML (Standard Generalized Markup Language).

Jeśli chodzi o współpracę, DOM i XML doskonale do siebie pasują. XML dostarcza danych, a DOM zapewnia strukturę dostępu do nich. DOM i XML to standardowe technologie wspierane przez W3C (World Wide Web Consortium).

DOM został zaprojektowany do użycia z dowolnym językiem programowania, natomiast XML został zaprojektowany do przechowywania i transportu danych. Dane DOM i XML mogą być używane razem do tworzenia stron internetowych, które są bardziej interaktywne i dynamiczne. DOM może być użyty do tworzenia dokumentu XML lub do parsowania dokumentu XML. Może być również wykorzystany do nawigacji po dokumencie XML. DOM może dodawać, usuwać lub modyfikować elementy w dokumencie XML.

