Veritabanları, şirket verilerini düzenlemek ve korumak için çok önemlidir ve veritabanları, küçük bakım gerektirecek şekilde uygun şekilde muhafaza edilmeli ve etkin bir şekilde tasarlanmalıdır. Veritabanı modeli tasarım süreci, mimari, programlama, kurulum ve bakım aşamalarını içerir.

Bir veritabanı diyagramı oluşturmak ister misiniz? Diyagramlar, bir veritabanı modeli tasarlamak için en etkili araçtır. İki aşamalı veya betiksiz bir yaklaşım kullanarak karmaşık veri yapıları oluşturmak, birçok veritabanı diyagramı aracından biri kullanılarak daha basit hale getirilebilir.

Bu yazıda veritabanı tasarım diyagramı, veri modellemenin önemi, veritabanı tasarım süreci ve amacını tartışacağız ve etkili bir veritabanının nasıl oluşturulacağını açıklayacağız.

tasarım.

Veritabanı tasarım diyagramı nedir?

Veri yapıları arasında bağlantılar oluşturmak için asıl ve yabancı anahtarları kullanma. Veritabanı diyagramları, veritabanı şemalarını ve veritabanı nesneleri arasındaki ilişkileri grafiksel olarak gösterir. Bir veri kaynağı ve grafiği için bir veritabanı diyagramı yapılabilir. Oluşturulan veritabanı diyagramları UML ve PNG formatlarında kaydedilebilir. Dahili olarak, UML formatı özellikle PhpStorm için tasarlanmıştır ve diğer öğeler bunu kabul etmez. Hazırlanan veritabanı diyagramlarını dağıtmak istiyorsanız PNG kullanmayı düşünün.

Bir veritabanı modelinde saklanan verileri almak için eylem planı olarak bilinen bir dizi prosedür kullanıldı. Ayrıca bir eylem planı da oluşturabilirsiniz. PhpStorm'un desteklediği iki farklı veritabanı tasarımı türü vardır.

Planı Açıkla : Sonuç, ayrı bir Plan sekmesinde birleşik bir grafik ve tablo düzeninde görüntülenir. Sorgu sürecini gösteren bir veritabanı diyagramı oluşturmak için Görselleştirmeyi Göster seçeneğini seçin.

Açıklama Planı (Ham) : Sonucu gösteren bir tablo açılır.

Dahil etmek istediğiniz materyalin bir listesi ve veritabanı modelinin amaçlanan amaçları, herhangi bir etkili veritabanı diyagramının temeli olmalıdır. Bilmem için ne gerekli? "Bu süreçte hangi sütunlara veya satırlara bakmalıyım?" Tüm bunlar SQL kullanmadan ana dilinizde gerçekleştirilebilir. Bunu ciddiye alın çünkü daha sonra herhangi bir şeyi kaçırdığınızı fark ederseniz, genellikle yeniden başlatmanız gerekir. Veritabanı modelinize bir şeyler eklemek genellikle çok çalışma gerektirir.

Veri modelleme neden önemlidir?

Herhangi bir karmaşık yazılım geliştirme süreci, veri modelleme ile başlamalıdır. Veri modelleri, programcıların etki alanını anlamalarına ve işlerini doğru planlamalarına yardımcı olur.

daha yüksek kalite

Hatalı kodlama, ortalama olarak kabaca %70 oranında başarısız olan yazılım geliştirme projelerindeki başarısızlığın birincil nedenidir. Mimarların inşaat yapmadan önce yaptığı gibi, bir uygulama tasarlamadan önce verileri düşünmelisiniz. Bir veritabanı tasarımı, sorun gidermeye yardımcı olarak seçeneklerinizi tartmanıza ve en uygun stratejiyi seçmenize olanak tanır.

Tasarruf

Veri modelleri, daha düşük bir fiyata uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Veritabanı modelleri, bir maliyet planının %5-10'undan daha azını kaplar ve genellikle kodlamaya ayrılan fiyat sınırının yüzde 65-75'ini azaltabilir. Veri modelleme, hataları ve eksiklikleri biraz daha erken tespit ederek bunları düzeltmeyi kolaylaştırır ve bu, uygulamalar belgelendikten sonra hataların düzeltilmesine tercih edilir.

Geliştirilmiş belgeler

Veritabanı modelleri, temel fikirleri ve teknik dili belgeleyerek uzun vadeli bakım için bir temel sağlar. Personel değişikliklerine rağmen, materyal yine de size yardımcı olacaktır.

Daha fazla şeffaflık

Veri modelleri, kapsam belirlemeye bir odak noktası verir. Veritabanı modeli, mali destekçilerin ve programcıların, dahil edilecek ve hariç tutulacak programın belirli özellikleri üzerinde fikir birliğine varmalarını sağlamak için somut her şeyi sunar. Kurumsal kullanıcılar, programcıların bildikleriyle eşleştirmek için oluşturduklarına erişebilir. Veritabanı modelleri, tüketici ve programcı anlaşmasını destekler.

Veri modelleri ayrıca jargonu ve dilsel fikir birliğini teşvik eder. Paradigma, uygulama bileşenlerine dahil edilmelerini kolaylaştırmak için seçilen ifadeleri vurgular. Ortaya çıkan programı tutmak ve genişletmek daha kolaydır.

Büyük Verimlilik

İyi oluşturulmuş bir veritabanı modeli genellikle hızlı ve sıklıkla beklenenden daha hızlı çalışır. Veri modellerindeki ilkelerin en iyi şekilde çalışması için açık ve tutarlı olması gerekir. Daha sonra veri tabanı modeli doğru ilkeler kullanılarak veri tabanı tasarımına dönüştürülmelidir.

Bu, veritabanı uygulamasındaki (SQL Server) bir hatadan çok, bir veritabanı modelinin yanlış kullanımından daha sık görülür. Bu sorun çözüldüğünde, yürütme mükemmeldir. Bir veritabanı, modelleme yoluyla anlaşılabilir ve bu da onu hızlı verimlilik için optimize etmenize olanak tanır.

Uygulama hatalarında azalma

Bir veritabanı modeli, insanların fikirleri netleştirmesine ve belirsizliği ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Bu nedenle, uygulama geliştirme başlamadan önce güçlü bir yön belirlenir. Bunu yapma olasılıkları daha düşük olsa da, programcılar program kodu oluştururken yine de küçük hatalar yapabilirler.

tasarım süreci

Aşağıdaki adımlar tasarım sürecine yol açar:

Veritabanı modelinin hedeflerini belirtin

Ulaşmak istediğiniz hedefleri belirleyin, çünkü bu, sonraki eylemlere hazırlanmanıza yardımcı olur.

Ulaşmak istediğiniz hedefleri belirleyin, çünkü bu, sonraki eylemlere hazırlanmanıza yardımcı olur. Gerekli verileri bulun ve derleyin

Veritabanı modelinde saklayabileceğiniz tüm verileri bir araya getirin. Bu veriler bir sipariş kimliği veya ürün adı olabilir.

Veritabanı modelinde saklayabileceğiniz tüm verileri bir araya getirin. Bu veriler bir sipariş kimliği veya ürün adı olabilir. Verileri tablo biçiminde koyun

Verileri siparişler veya ürünler gibi geniş kategorilere ayırın. Ardından, tabloyu her konuya bağlayın.

Verileri siparişler veya ürünler gibi geniş kategorilere ayırın. Ardından, tabloyu her konuya bağlayın. Bilgileri sütun şeklinde yerleştirin

Her tabloya dahil etmek istediğiniz verileri seçin. Her değer bir alana dönüştürülür ve bir tablo sütunu olarak gösterilir. Örneğin, İşçi tablosunda işe alma tarihi ve soyadı için alanlar olabilir.

Her tabloya dahil etmek istediğiniz verileri seçin. Her değer bir alana dönüştürülür ve bir tablo sütunu olarak gösterilir. Örneğin, İşçi tablosunda işe alma tarihi ve soyadı için alanlar olabilir. Birincil anahtarları adlandırın

Her tablo için birincil anahtarı seçin. Her satırı tanımlamak için kullanılan sütun, birincil anahtar olarak bilinir. Sipariş numarası D veya ürün numarası iki birincil anahtardır ve bir değer her zaman bir birincil anahtarla ilişkilendirilmelidir.

Bir sütunun değeri, talep edilmemişse veya bazı durumlarda tanıdık gelmiyorsa, birincil anahtarda bir öğe olarak kullanılamaz. Daima değeri değişmeyecek bir birincil anahtar seçin. Birincil temel değişirse, değişiklik, anahtarın kullanıldığı her yere yansıtılmalıdır.

Her tablo için birincil anahtarı seçin. Her satırı tanımlamak için kullanılan sütun, birincil anahtar olarak bilinir. Sipariş numarası D veya ürün numarası iki birincil anahtardır ve bir değer her zaman bir birincil anahtarla ilişkilendirilmelidir. Bir sütunun değeri, talep edilmemişse veya bazı durumlarda tanıdık gelmiyorsa, birincil anahtarda bir öğe olarak kullanılamaz. Daima değeri değişmeyecek bir birincil anahtar seçin. Birincil temel değişirse, değişiklik, anahtarın kullanıldığı her yere yansıtılmalıdır. Tablonun bağlantılarını kurun

Her tabloyu düşünün ve her tablodaki bilgiler arasındaki ilişkilere karar verin. Bağlantıları anlamak için daha fazla bilgi gerekiyorsa, aynı tablolara sütunlar ekleyin veya yenilerini yapın.

Her tabloyu düşünün ve her tablodaki bilgiler arasındaki ilişkilere karar verin. Bağlantıları anlamak için daha fazla bilgi gerekiyorsa, aynı tablolara sütunlar ekleyin veya yenilerini yapın. Konseptinizi geliştirin

Düzeninizdeki hataları kontrol edin. Veritabanı tablolarını yapın, ardından bunlara bazı örnek veri kayıtları ekleyin. İhtiyacınız olan sonuçları elde edip edemeyeceğinizi görmek için istatistiklerinizi kontrol edin. Gerektiğinde tasarım değişiklikleri yapılmalıdır.

Düzeninizdeki hataları kontrol edin. Veritabanı tablolarını yapın, ardından bunlara bazı örnek veri kayıtları ekleyin. İhtiyacınız olan sonuçları elde edip edemeyeceğinizi görmek için istatistiklerinizi kontrol edin. Gerektiğinde tasarım değişiklikleri yapılmalıdır. Normalleştirme yönergelerini kullanın

Uygun olup olmadığını kontrol etmek için veri normalleştirme kurallarını kullanarak veritabanı tablolarınızın tasarımını kontrol edin. Tablolar gerektiği gibi değiştirilmelidir. Formlarından biri, tablodan türetilmiş verileri kaydetmenizi yasaklıyor.

Gereksinim analizi: veri tabanının amacının belirlenmesi

Gereksinim Analizinin temel amacı, bir şirketin veri ihtiyaçlarını karşılayan bir veritabanı modeli oluşturmak için gereken her türlü bilgiyi toplamaktır. Gereksinim analizi aşağıdaki hedeflere sahiptir:

Veritabanının bilgi ihtiyaçlarını ilkel nesneler açısından tespit etmek

Bu varlıklar hakkındaki gerçekleri sınıflandırmak ve tanımlamak

Varlıklar arasındaki ilişkileri tanımlama ve sınıflandırma

Veritabanı modelinde gerçekleştirilecek ödeme türlerini göstermek

Güvenilirliği düzenleyen yönergeleri tanımak

Bu hedeflere, bir dizi ilgili faaliyetin tamamlanmasıyla ulaşılabilir:

Mevcut veritabanına bakın

Tüketici görüşmeleri yapılmalı

Bir veri akış şeması yapın (gerekirse)

Kullanıcı görüşlerini tespit edin

Tüm gözlemler belgelenmelidir

Yazılım tasarımcısı, veritabanının bilgi ihtiyaçlarını benzersiz bir şekilde belirlemek için bir şirketin son kullanıcılarıyla işbirliği yapar. Gereksinim analizi için gereken verileri toplamak için çeşitli yöntemler vardır:

Mevcut belgeleri inceleyin

Tanımlanmış roller ve bulgular, yazılı kurallar, iş gereksinimleri ve geçmişler bu tür belgelere örnektir. Kağıt belgeler, modellediğiniz şirket veya eylemle tanışmak için mükemmel bir yöntemdir.

Son kullanıcıların röportajları

Bunlar hem kişisel hem de grup oturumlarını içerebilir. Grup toplantılarını en fazla beş kişiyle sınırlamaya çalışın. Aynı rolü oynayan herkesi tek seansta toplamaya çalışın. Bir beyaz tahta veya projektör kullanarak görüşmelerden not alın.

Halihazırda var olan otomatik sistemlerin gözden geçirilmesi



Şirketin bir otomasyon süreci varsa, belgeleri ve çerçeve tasarım yönergelerini inceleyin. Genellikle gereksinim analizi ve veri modelleme aynı anda gerçekleşir. Veri nesneleri, veriler toplandıkça varlıklar, özellikler veya ilişkiler olarak tanınır ve kategorilere ayrılır. Daha sonra onlara isimler verilir ve son kullanıcıların aşina olduğu kelimelerle tanımlanır.

Varlık ilişkisi diyagramları daha sonra nesneleri temsil etmek ve analiz etmek için kullanılır. Tasarımcı ve son kullanıcılar, doğruluğunu ve eksiksizliğini sağlamak için varlık ilişkisi veritabanı diyagramlarını değerlendirebilir. Veritabanı modeli yanlışsa, revize edilir, bu da bazen ekstra veri toplamayı gerektirir. Analiz ve düzenleme işlemi, veritabanı modelinin doğru olduğu beyan edilene kadar tekrarlanır.

Veritabanı şemaları ve veritabanı örnekleri nelerdir?

Bir veritabanı yönetim sistemi, veritabanı şemalarının ve örneklerinin etkileşime girmesine izin verir. Her veritabanı örneğinin, veritabanı modeli tasarımcıları tarafından veritabanı şemasında belirtilen kısıtlamalara uyması veritabanı yönetim sistemi tarafından sağlanır. Veritabanı örneği, belirli bir anda alınmış bir veritabanı modelinin kopyasıdır. Aynı zamanda, veritabanı şemaları tipik olarak statiktir.



Veritabanı yapısı

Veritabanı modeli aşağıdaki yapısal öznitelikleri gösterir:

Bir veritabanı yapısında birkaç tablo bulunur

Her tablo tek bir konu hakkında bilgi içerir

Bir tablonun durumunu ayrıntılandıran veriler, alanlarda bulunur

Girişler, bir tablonun konusunun belirli örnekleridir

Açık bir birincil anahtar alanı, veritabanı yapısının tablolarındaki her girişi tanımlar.

Örnek

Aşağıdaki örnek tablo, bir veritabanı tablosunun nasıl yapılandırıldığını açıklar.

Müşteri Kimliği İlk adı Soy isim satın alınan tarih 26710 Andrew şübel 14-10-2022 26711 Anthony Mitchell 15-10-2022 26712 Jimi Neesham 15-10-2022 26713 çekirdek Anderson 16-10-2022

Müşteri tablosu şunlardan oluşur:

Müşteri Kimliği İlk adı Soy isim satın alınan tarih

Aşağıdaki yönler tabloda bulunabilir:

Başlık, tablonun özel konusunu ortaya koyuyor: Müşteri

Soyadı, adı ve satın alma tarihi, müşterileri tanımlayan alanlardır.

Müşteri Kimliği, belirli bir hesabı tanımlayan tablonun birincil anahtarıdır.

ilişkiler oluşturma

Artık veritabanınızdan oluşturduğunuz tablolar arasındaki ilişkileri araştırmaya hazırsınız. İki bağlantılı tablo arasında etkileşime giren girdilerin sayısı, bunların kardinalitesidir. Kardinaliteyi belirleyerek verilerin doğru şekilde tablolara ayrılmasını sağlayabilirsiniz.

Varlıklar arasındaki ilişkiler teorik olarak mümkün olsa da, genellikle üç kategoriden birine girerler:

Bire bir ilişki

Bire çok ilişki

Çoktan çoğa ilişki

Finansal dünyada bire bir ilişkiler nadirdir, ancak bir ve çok sayıda insan arasındaki ilişkiler yaygındır. Çoktan çoğa ilişkiler, veritabanı diyagramlarında etkinleştirilmez ve bire çok ilişkilere dönüştürülmeleri gerekir. Veritabanı diyagram tasarımları neredeyse tamamen bire çok ilişkiler içeren tablolardan oluşur.

Bire bir

A varlığının sıfır veya bir modeli sıfır veya bir B varlığının modeline bağlanabiliyorsa ve sıfır veya bir B varlığının modeli sıfır veya bir A varlığı modeline bağlanabiliyorsa, bire bir ( 1:1) veritabanı diyagram tasarımındaki ilişki. Örneğin, geleneksel bir Amerikan düğününde bir erkeğin yalnızca bir kadınla evlenmesine izin verilir; bir kadının da sadece bir erkekle evlenmesine izin verilir.

birden çoğa

Her B varlığı örneği için sıfır, bir veya birkaç A varlığı durumu olduğunda, veritabanı diyagramı tasarımında bire çoğa (1:N) ilişkisi oluşur. Yine de, her biri için sıfır veya bir varlık A durumu vardır. B varlığının noktası. Örneğin, bir çocuğun bir babası var; bir babanın birden fazla biyolojik çocuğu olabilir.

çoktan çoğa

B varlığının bir noktası için sıfır, bir veya birkaç A varlığı durumu ve bir noktası için sıfır, bir veya birkaç A varlığı durumu olduğunda ilişkisel veritabanı diyagramı tasarımında çoktan çoğa (M: N) bir ilişki vardır. B işletmesi durumunda. Örneğin, bir öğrenci birden fazla sınıfa kayıt olabilir; bir sınıfa kayıtlı birden fazla öğrenci olabilir.

SQL ve UML

SQL, veritabanlarında gezinmek ve bunları değiştirmek için kullanılan, yapılandırılmış sorgu dili olarak bilinen standart bir programlama dilidir. Veritabanlarında gezinmek ve kontrol etmek için SQL'i kullanabilirsiniz. 1986'da Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü ve Uluslararası Standardizasyon Örgütü, SQL'i bir standart olarak kabul etti.

SQL, veritabanlarına karşı sorgu çalıştırabilir. SQL ile geliştiriciler bir veritabanından bilgi alabilirler. Herhangi bir veritabanı modeli, SQL kullanılarak eklenmiş verilere sahip olabilir.

SQL kullanarak bir veritabanı modeline bilgi koyabilir ve silebilirsiniz. Ayrıca, yeni tablolar oluşturabilir ve bunlar üzerinde izinler belirleyebilirsiniz.

Nesne yönelimli bir paradigmada yazılan büyük sistemleri tanımlamak için başka bir görsel stil, Birleşik Modelleme Dili'dir (UML). Bugün, UML eskisinden daha az yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu günlerde, okul bağlamlarında ve yazılım geliştiricileri ile müşterileri arasındaki yazışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Veritabanı diyagramı nasıl oluşturulur?

Nesne gezgininde gezinin ve ardından Veritabanı Diyagramları dizinine sağ tıklayın

Kısayol menüsü, yeni bir veritabanı diyagramı oluşturmanıza izin verecektir.

Tablolar listesinden gerekli tabloları seçin ve ardından ekle'yi tıklayın.

En iyi 5 veritabanı diyagramı tasarım aracı

Veritabanı Şeması

Veritabanı Şeması, SQL, MongoDB, NoSQL ve Bulut sistemlerinin programcıları için bir yönetim aracıdır. Dinamik tasarım özelliği ile diyagramları kullanarak veritabanı modelleri oluşturabilirsiniz.

Tablolar ve yabancı anahtarlar dahil nesneleri yüzeye sürükleyip bırakabilirsiniz. Başka bir tablonun Birincil Anahtarına yapılan başvuru, yabancı anahtar olarak bilinir. Yabancı anahtar sütunlarında yalnızca bağlandıkları Birincil Anahtar sütununda bulunan öğelere izin verilir. Yabancı anahtarlar FK olarak temsil edilir.

Sürükle ve bırak aracıyla herhangi bir kod kullanmadan veritabanı modelleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, veritabanı şemasının çeşitli bileşenleri için çeşitli tasarımlar tasarlayabilirsiniz. Veritabanı düzeni tamamlandığında, HTML5 veya PDF formatında indirebilirsiniz.

Özellikler

Veritabanı modelleri oluşturmanıza ve korumanıza olanak tanır

MongoDB, NoSQL ve SQL kullanır

toplu yetenekler

Artıları:

Bölgesel ve web tabanlı verilerle işlevler

Yerleşik ekip çalışması araçları sağlar

Hata ayıklama şemalarına izin verir

Eksileri

Daha uzun bir deneme süresi gerekiyor

Akıllı beraberlik

Veritabanı diyagramlarınızı dinamik olarak oluşturmak için bulut tabanlı diyagram oluşturma uygulaması SmartDraw'ı kullanabilirsiniz. Veritabanı diyagramını oluşturmak için tek yapmanız gereken bir CSV dosyası gibi ikili verileri içe aktarmaktır. Veritabanı modeli, oluşturulduktan sonra sürükle ve bırak yöntemiyle düzenlenebilir.

Özellikler

Web tabanlı bir sistem

Sürükle ve bırak özelliği

CSV dosyaları oluşturur

Artıları

Veritabanı için kullanımı kolay diyagram oluşturma uygulaması

Herhangi bir tarayıcıdan kullanılabilir

Şık veri diyagramları oluşturmak için kolay

Eksileri

Veritabanlarına uyarlanmış herhangi bir işlevsellik sağlamaz

Veritabanı Tasarımcısı

DB Designer , web tabanlı bir veritabanı diyagramı aracıdır. İleri ve tersine mühendislik yetenekleri ile birlikte gelir. Mühendis veritabanlarını değiştirebilir ve gönderebilir. MySQL, PostgreSQL, MS SQL ve SQLite'ye veri gönderebilir veya MySQL, PostgreSQL ve Oracle'dan veri alabilirsiniz. SQL döküm dosyaları da MS SQL'de saklanır. Veritabanları PDF ve PNG dosya türlerine aktarılabilir.

Özellikler

Bu veritabanı diyagramı aracı MySQL, SQL Server, Oracle ve PostgreSQL'i destekler

Veritabanı içe aktarma ve dışa aktarma

Artıları

Çok çeşitli SQL veritabanı formlarını destekler

Görüntüleri veya belgeleri dışa aktarmak mümkündür

Verilere erişmenize ve izlemenize yardımcı olur

Eksileri

Bilgi grafikleri temeldir ve nispeten küçük veritabanlarına en uygun olanıdır.

SQL DBM'si

SQL diyagramını ve SQL DBM olarak bilinen veritabanı modelleme aracını kullanarak veritabanları oluşturabilir ve entegre edebilirsiniz. Snowflake, MySQL, PostgreSQL ve SQL, SQL DBM ile işlevseldir. Sütunlar, modüller ve bağlantılar gibi veritabanı varlıkları, kullanıcı dostu GUI kullanılarak oluşturulabilir.

Özellikler

Ücretsiz bir sürüm sunuyor

SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Snowflake ile işlevsel

Artıları

Devasa veritabanları ve işletmeler geliştirdi

MySQL, Redshift ve PostgreSQL gibi çeşitli veritabanlarını destekler

Organizasyonu sürdürmek için renkten yararlanan gelişmiş bir kullanıcı arayüzü sunar

AppMaster veritabanı tasarımcısı aracı

Arzu ettiğiniz veritabanı sistemlerini kullanmak için birinin bir araç yaratacağını umduğunuz oldu mu? AppMaster veritabanı tasarımcısı bunu mümkün kılar. Bu, PostgreSQL veritabanlarını tasarlamak için en iyi kodsuz araçtır. Aşağıdakiler dahil çeşitli görevlerde size yardımcı olur:

Herhangi bir karmaşık şema diyagramı oluşturun

Herhangi bir SQL betiği yazmadan herhangi bir veritabanı modeli oluşturun

Bir veritabanı tasarımını hızla oluşturun ve değiştirin

Birincil anahtar modeli ilişkilerini değerlendirin ve ekleyin

AppMaster veritabanı tasarımcısı ile veritabanınızı otomatik olarak oluşturabilir ve ayrıca veritabanı değiştirme prosedürünü otomatikleştirebilir ve herkesin yaşam kalitesini ve güvenliğini artırabilirsiniz. Manuel yönteminiz uzun zamandır etkili olsa da, birileri muhtemelen endişeden muzdariptir veya sonuç olarak hata ayıklamak için daha fazla zaman harcıyordur. Otomasyon ile ortadan kaldırın.

Son sözler

Veritabanı modelinizi oluşturmak üzereyken AppMaster veritabanı tasarım aracını kullanmayı deneyin. İşletmeler, çeşitli veri kaynaklarında depoladıkları iş verilerini incelemeli ve verileri tam olarak anlamak için veri ambarına yerleştirilmelidir. AppMaster, verilerinizi uygun veri ambarına aktarmak için kodsuz bir veri hattı çözümüdür. Tek bir kod satırı oluşturmadan, verilerin bir konuma dönüştürülmesi ve iletilmesi sürecini basitleştirir. Ücretsiz denemenize hemen başlayın!