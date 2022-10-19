Veritabanları, şirket verilerini düzenlemek ve korumak için çok önemlidir ve veritabanları, küçük bakım gerektirecek şekilde uygun şekilde muhafaza edilmeli ve etkin bir şekilde tasarlanmalıdır. Veritabanı modeli tasarım süreci, mimari, programlama, kurulum ve bakım aşamalarını içerir.
Bir veritabanı diyagramı oluşturmak ister misiniz? Diyagramlar, bir veritabanı modeli tasarlamak için en etkili araçtır. İki aşamalı veya betiksiz bir yaklaşım kullanarak karmaşık veri yapıları oluşturmak, birçok veritabanı diyagramı aracından biri kullanılarak daha basit hale getirilebilir.
Bu yazıda veritabanı tasarım diyagramı, veri modellemenin önemi, veritabanı tasarım süreci ve amacını tartışacağız ve etkili bir veritabanının nasıl oluşturulacağını açıklayacağız.
tasarım.
Veritabanı tasarım diyagramı nedir?
Veri yapıları arasında bağlantılar oluşturmak için asıl ve yabancı anahtarları kullanma. Veritabanı diyagramları, veritabanı şemalarını ve veritabanı nesneleri arasındaki ilişkileri grafiksel olarak gösterir. Bir veri kaynağı ve grafiği için bir veritabanı diyagramı yapılabilir. Oluşturulan veritabanı diyagramları UML ve PNG formatlarında kaydedilebilir. Dahili olarak, UML formatı özellikle PhpStorm için tasarlanmıştır ve diğer öğeler bunu kabul etmez. Hazırlanan veritabanı diyagramlarını dağıtmak istiyorsanız PNG kullanmayı düşünün.
Bir veritabanı modelinde saklanan verileri almak için eylem planı olarak bilinen bir dizi prosedür kullanıldı. Ayrıca bir eylem planı da oluşturabilirsiniz. PhpStorm'un desteklediği iki farklı veritabanı tasarımı türü vardır.
Planı Açıkla : Sonuç, ayrı bir Plan sekmesinde birleşik bir grafik ve tablo düzeninde görüntülenir. Sorgu sürecini gösteren bir veritabanı diyagramı oluşturmak için Görselleştirmeyi Göster seçeneğini seçin.
Açıklama Planı (Ham) : Sonucu gösteren bir tablo açılır.
Dahil etmek istediğiniz materyalin bir listesi ve veritabanı modelinin amaçlanan amaçları, herhangi bir etkili veritabanı diyagramının temeli olmalıdır. Bilmem için ne gerekli? "Bu süreçte hangi sütunlara veya satırlara bakmalıyım?" Tüm bunlar SQL kullanmadan ana dilinizde gerçekleştirilebilir. Bunu ciddiye alın çünkü daha sonra herhangi bir şeyi kaçırdığınızı fark ederseniz, genellikle yeniden başlatmanız gerekir. Veritabanı modelinize bir şeyler eklemek genellikle çok çalışma gerektirir.
Veri modelleme neden önemlidir?
Herhangi bir karmaşık yazılım geliştirme süreci, veri modelleme ile başlamalıdır. Veri modelleri, programcıların etki alanını anlamalarına ve işlerini doğru planlamalarına yardımcı olur.
daha yüksek kalite
Hatalı kodlama, ortalama olarak kabaca %70 oranında başarısız olan yazılım geliştirme projelerindeki başarısızlığın birincil nedenidir. Mimarların inşaat yapmadan önce yaptığı gibi, bir uygulama tasarlamadan önce verileri düşünmelisiniz. Bir veritabanı tasarımı, sorun gidermeye yardımcı olarak seçeneklerinizi tartmanıza ve en uygun stratejiyi seçmenize olanak tanır.
Tasarruf
Veri modelleri, daha düşük bir fiyata uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Veritabanı modelleri, bir maliyet planının %5-10'undan daha azını kaplar ve genellikle kodlamaya ayrılan fiyat sınırının yüzde 65-75'ini azaltabilir. Veri modelleme, hataları ve eksiklikleri biraz daha erken tespit ederek bunları düzeltmeyi kolaylaştırır ve bu, uygulamalar belgelendikten sonra hataların düzeltilmesine tercih edilir.
Geliştirilmiş belgeler
Veritabanı modelleri, temel fikirleri ve teknik dili belgeleyerek uzun vadeli bakım için bir temel sağlar. Personel değişikliklerine rağmen, materyal yine de size yardımcı olacaktır.
Daha fazla şeffaflık
Veri modelleri, kapsam belirlemeye bir odak noktası verir. Veritabanı modeli, mali destekçilerin ve programcıların, dahil edilecek ve hariç tutulacak programın belirli özellikleri üzerinde fikir birliğine varmalarını sağlamak için somut her şeyi sunar. Kurumsal kullanıcılar, programcıların bildikleriyle eşleştirmek için oluşturduklarına erişebilir. Veritabanı modelleri, tüketici ve programcı anlaşmasını destekler.
Veri modelleri ayrıca jargonu ve dilsel fikir birliğini teşvik eder. Paradigma, uygulama bileşenlerine dahil edilmelerini kolaylaştırmak için seçilen ifadeleri vurgular. Ortaya çıkan programı tutmak ve genişletmek daha kolaydır.
Büyük Verimlilik
İyi oluşturulmuş bir veritabanı modeli genellikle hızlı ve sıklıkla beklenenden daha hızlı çalışır. Veri modellerindeki ilkelerin en iyi şekilde çalışması için açık ve tutarlı olması gerekir. Daha sonra veri tabanı modeli doğru ilkeler kullanılarak veri tabanı tasarımına dönüştürülmelidir.
Bu, veritabanı uygulamasındaki (SQL Server) bir hatadan çok, bir veritabanı modelinin yanlış kullanımından daha sık görülür. Bu sorun çözüldüğünde, yürütme mükemmeldir. Bir veritabanı, modelleme yoluyla anlaşılabilir ve bu da onu hızlı verimlilik için optimize etmenize olanak tanır.
Uygulama hatalarında azalma
Bir veritabanı modeli, insanların fikirleri netleştirmesine ve belirsizliği ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Bu nedenle, uygulama geliştirme başlamadan önce güçlü bir yön belirlenir. Bunu yapma olasılıkları daha düşük olsa da, programcılar program kodu oluştururken yine de küçük hatalar yapabilirler.
tasarım süreci
Aşağıdaki adımlar tasarım sürecine yol açar:
- Veritabanı modelinin hedeflerini belirtin
Ulaşmak istediğiniz hedefleri belirleyin, çünkü bu, sonraki eylemlere hazırlanmanıza yardımcı olur.
- Gerekli verileri bulun ve derleyin
Veritabanı modelinde saklayabileceğiniz tüm verileri bir araya getirin. Bu veriler bir sipariş kimliği veya ürün adı olabilir.
- Verileri tablo biçiminde koyun
Verileri siparişler veya ürünler gibi geniş kategorilere ayırın. Ardından, tabloyu her konuya bağlayın.
- Bilgileri sütun şeklinde yerleştirin
Her tabloya dahil etmek istediğiniz verileri seçin. Her değer bir alana dönüştürülür ve bir tablo sütunu olarak gösterilir. Örneğin, İşçi tablosunda işe alma tarihi ve soyadı için alanlar olabilir.
- Birincil anahtarları adlandırın
Her tablo için birincil anahtarı seçin. Her satırı tanımlamak için kullanılan sütun, birincil anahtar olarak bilinir. Sipariş numarası D veya ürün numarası iki birincil anahtardır ve bir değer her zaman bir birincil anahtarla ilişkilendirilmelidir.
Bir sütunun değeri, talep edilmemişse veya bazı durumlarda tanıdık gelmiyorsa, birincil anahtarda bir öğe olarak kullanılamaz. Daima değeri değişmeyecek bir birincil anahtar seçin. Birincil temel değişirse, değişiklik, anahtarın kullanıldığı her yere yansıtılmalıdır.
- Tablonun bağlantılarını kurun
Her tabloyu düşünün ve her tablodaki bilgiler arasındaki ilişkilere karar verin. Bağlantıları anlamak için daha fazla bilgi gerekiyorsa, aynı tablolara sütunlar ekleyin veya yenilerini yapın.
- Konseptinizi geliştirin
Düzeninizdeki hataları kontrol edin. Veritabanı tablolarını yapın, ardından bunlara bazı örnek veri kayıtları ekleyin. İhtiyacınız olan sonuçları elde edip edemeyeceğinizi görmek için istatistiklerinizi kontrol edin. Gerektiğinde tasarım değişiklikleri yapılmalıdır.
- Normalleştirme yönergelerini kullanın
Uygun olup olmadığını kontrol etmek için veri normalleştirme kurallarını kullanarak veritabanı tablolarınızın tasarımını kontrol edin. Tablolar gerektiği gibi değiştirilmelidir. Formlarından biri, tablodan türetilmiş verileri kaydetmenizi yasaklıyor.
Gereksinim analizi: veri tabanının amacının belirlenmesi
Gereksinim Analizinin temel amacı, bir şirketin veri ihtiyaçlarını karşılayan bir veritabanı modeli oluşturmak için gereken her türlü bilgiyi toplamaktır. Gereksinim analizi aşağıdaki hedeflere sahiptir:
- Veritabanının bilgi ihtiyaçlarını ilkel nesneler açısından tespit etmek
- Bu varlıklar hakkındaki gerçekleri sınıflandırmak ve tanımlamak
- Varlıklar arasındaki ilişkileri tanımlama ve sınıflandırma
- Veritabanı modelinde gerçekleştirilecek ödeme türlerini göstermek
- Güvenilirliği düzenleyen yönergeleri tanımak
Bu hedeflere, bir dizi ilgili faaliyetin tamamlanmasıyla ulaşılabilir:
- Mevcut veritabanına bakın
- Tüketici görüşmeleri yapılmalı
- Bir veri akış şeması yapın (gerekirse)
- Kullanıcı görüşlerini tespit edin
- Tüm gözlemler belgelenmelidir
Yazılım tasarımcısı, veritabanının bilgi ihtiyaçlarını benzersiz bir şekilde belirlemek için bir şirketin son kullanıcılarıyla işbirliği yapar. Gereksinim analizi için gereken verileri toplamak için çeşitli yöntemler vardır:
Mevcut belgeleri inceleyin
Tanımlanmış roller ve bulgular, yazılı kurallar, iş gereksinimleri ve geçmişler bu tür belgelere örnektir. Kağıt belgeler, modellediğiniz şirket veya eylemle tanışmak için mükemmel bir yöntemdir.
Son kullanıcıların röportajları
Bunlar hem kişisel hem de grup oturumlarını içerebilir. Grup toplantılarını en fazla beş kişiyle sınırlamaya çalışın. Aynı rolü oynayan herkesi tek seansta toplamaya çalışın. Bir beyaz tahta veya projektör kullanarak görüşmelerden not alın.
Halihazırda var olan otomatik sistemlerin gözden geçirilmesi
Şirketin bir otomasyon süreci varsa, belgeleri ve çerçeve tasarım yönergelerini inceleyin. Genellikle gereksinim analizi ve veri modelleme aynı anda gerçekleşir. Veri nesneleri, veriler toplandıkça varlıklar, özellikler veya ilişkiler olarak tanınır ve kategorilere ayrılır. Daha sonra onlara isimler verilir ve son kullanıcıların aşina olduğu kelimelerle tanımlanır.
Varlık ilişkisi diyagramları daha sonra nesneleri temsil etmek ve analiz etmek için kullanılır. Tasarımcı ve son kullanıcılar, doğruluğunu ve eksiksizliğini sağlamak için varlık ilişkisi veritabanı diyagramlarını değerlendirebilir. Veritabanı modeli yanlışsa, revize edilir, bu da bazen ekstra veri toplamayı gerektirir. Analiz ve düzenleme işlemi, veritabanı modelinin doğru olduğu beyan edilene kadar tekrarlanır.
Veritabanı şemaları ve veritabanı örnekleri nelerdir?
Bir veritabanı yönetim sistemi, veritabanı şemalarının ve örneklerinin etkileşime girmesine izin verir. Her veritabanı örneğinin, veritabanı modeli tasarımcıları tarafından veritabanı şemasında belirtilen kısıtlamalara uyması veritabanı yönetim sistemi tarafından sağlanır. Veritabanı örneği, belirli bir anda alınmış bir veritabanı modelinin kopyasıdır. Aynı zamanda, veritabanı şemaları tipik olarak statiktir.
Veritabanı yapısı
Veritabanı modeli aşağıdaki yapısal öznitelikleri gösterir:
- Bir veritabanı yapısında birkaç tablo bulunur
- Her tablo tek bir konu hakkında bilgi içerir
- Bir tablonun durumunu ayrıntılandıran veriler, alanlarda bulunur
- Girişler, bir tablonun konusunun belirli örnekleridir
- Açık bir birincil anahtar alanı, veritabanı yapısının tablolarındaki her girişi tanımlar.
Örnek
Aşağıdaki örnek tablo, bir veritabanı tablosunun nasıl yapılandırıldığını açıklar.
|Müşteri Kimliği
|İlk adı
|Soy isim
|satın alınan tarih
|26710
|Andrew
|şübel
|14-10-2022
|26711
|Anthony
|Mitchell
|15-10-2022
|26712
|Jimi
|Neesham
|15-10-2022
|26713
|çekirdek
|Anderson
|16-10-2022
Müşteri tablosu şunlardan oluşur:
- Müşteri Kimliği
- İlk adı
- Soy isim
- satın alınan tarih
Aşağıdaki yönler tabloda bulunabilir:
- Başlık, tablonun özel konusunu ortaya koyuyor: Müşteri
- Soyadı, adı ve satın alma tarihi, müşterileri tanımlayan alanlardır.
- Müşteri Kimliği, belirli bir hesabı tanımlayan tablonun birincil anahtarıdır.
ilişkiler oluşturma
Artık veritabanınızdan oluşturduğunuz tablolar arasındaki ilişkileri araştırmaya hazırsınız. İki bağlantılı tablo arasında etkileşime giren girdilerin sayısı, bunların kardinalitesidir. Kardinaliteyi belirleyerek verilerin doğru şekilde tablolara ayrılmasını sağlayabilirsiniz.
Varlıklar arasındaki ilişkiler teorik olarak mümkün olsa da, genellikle üç kategoriden birine girerler:
- Bire bir ilişki
- Bire çok ilişki
- Çoktan çoğa ilişki
Finansal dünyada bire bir ilişkiler nadirdir, ancak bir ve çok sayıda insan arasındaki ilişkiler yaygındır. Çoktan çoğa ilişkiler, veritabanı diyagramlarında etkinleştirilmez ve bire çok ilişkilere dönüştürülmeleri gerekir. Veritabanı diyagram tasarımları neredeyse tamamen bire çok ilişkiler içeren tablolardan oluşur.
Bire bir
A varlığının sıfır veya bir modeli sıfır veya bir B varlığının modeline bağlanabiliyorsa ve sıfır veya bir B varlığının modeli sıfır veya bir A varlığı modeline bağlanabiliyorsa, bire bir ( 1:1) veritabanı diyagram tasarımındaki ilişki. Örneğin, geleneksel bir Amerikan düğününde bir erkeğin yalnızca bir kadınla evlenmesine izin verilir; bir kadının da sadece bir erkekle evlenmesine izin verilir.
birden çoğa
Her B varlığı örneği için sıfır, bir veya birkaç A varlığı durumu olduğunda, veritabanı diyagramı tasarımında bire çoğa (1:N) ilişkisi oluşur. Yine de, her biri için sıfır veya bir varlık A durumu vardır. B varlığının noktası. Örneğin, bir çocuğun bir babası var; bir babanın birden fazla biyolojik çocuğu olabilir.
çoktan çoğa
B varlığının bir noktası için sıfır, bir veya birkaç A varlığı durumu ve bir noktası için sıfır, bir veya birkaç A varlığı durumu olduğunda ilişkisel veritabanı diyagramı tasarımında çoktan çoğa (M: N) bir ilişki vardır. B işletmesi durumunda. Örneğin, bir öğrenci birden fazla sınıfa kayıt olabilir; bir sınıfa kayıtlı birden fazla öğrenci olabilir.
SQL ve UML
SQL, veritabanlarında gezinmek ve bunları değiştirmek için kullanılan, yapılandırılmış sorgu dili olarak bilinen standart bir programlama dilidir. Veritabanlarında gezinmek ve kontrol etmek için SQL'i kullanabilirsiniz. 1986'da Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü ve Uluslararası Standardizasyon Örgütü, SQL'i bir standart olarak kabul etti.
SQL, veritabanlarına karşı sorgu çalıştırabilir. SQL ile geliştiriciler bir veritabanından bilgi alabilirler. Herhangi bir veritabanı modeli, SQL kullanılarak eklenmiş verilere sahip olabilir.
SQL kullanarak bir veritabanı modeline bilgi koyabilir ve silebilirsiniz. Ayrıca, yeni tablolar oluşturabilir ve bunlar üzerinde izinler belirleyebilirsiniz.
Nesne yönelimli bir paradigmada yazılan büyük sistemleri tanımlamak için başka bir görsel stil, Birleşik Modelleme Dili'dir (UML). Bugün, UML eskisinden daha az yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu günlerde, okul bağlamlarında ve yazılım geliştiricileri ile müşterileri arasındaki yazışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır.
Veritabanı diyagramı nasıl oluşturulur?
- Nesne gezgininde gezinin ve ardından Veritabanı Diyagramları dizinine sağ tıklayın
- Kısayol menüsü, yeni bir veritabanı diyagramı oluşturmanıza izin verecektir.
- Tablolar listesinden gerekli tabloları seçin ve ardından ekle'yi tıklayın.
En iyi 5 veritabanı diyagramı tasarım aracı
Veritabanı Şeması
Veritabanı Şeması, SQL, MongoDB, NoSQL ve Bulut sistemlerinin programcıları için bir yönetim aracıdır. Dinamik tasarım özelliği ile diyagramları kullanarak veritabanı modelleri oluşturabilirsiniz.
Tablolar ve yabancı anahtarlar dahil nesneleri yüzeye sürükleyip bırakabilirsiniz. Başka bir tablonun Birincil Anahtarına yapılan başvuru, yabancı anahtar olarak bilinir. Yabancı anahtar sütunlarında yalnızca bağlandıkları Birincil Anahtar sütununda bulunan öğelere izin verilir. Yabancı anahtarlar FK olarak temsil edilir.
Sürükle ve bırak aracıyla herhangi bir kod kullanmadan veritabanı modelleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, veritabanı şemasının çeşitli bileşenleri için çeşitli tasarımlar tasarlayabilirsiniz. Veritabanı düzeni tamamlandığında, HTML5 veya PDF formatında indirebilirsiniz.
Özellikler
- Veritabanı modelleri oluşturmanıza ve korumanıza olanak tanır
- MongoDB, NoSQL ve SQL kullanır
- toplu yetenekler
Artıları:
- Bölgesel ve web tabanlı verilerle işlevler
- Yerleşik ekip çalışması araçları sağlar
- Hata ayıklama şemalarına izin verir
Eksileri
- Daha uzun bir deneme süresi gerekiyor
Akıllı beraberlik
Veritabanı diyagramlarınızı dinamik olarak oluşturmak için bulut tabanlı diyagram oluşturma uygulaması SmartDraw'ı kullanabilirsiniz. Veritabanı diyagramını oluşturmak için tek yapmanız gereken bir CSV dosyası gibi ikili verileri içe aktarmaktır. Veritabanı modeli, oluşturulduktan sonra sürükle ve bırak yöntemiyle düzenlenebilir.
Özellikler
- Web tabanlı bir sistem
- Sürükle ve bırak özelliği
- CSV dosyaları oluşturur
Artıları
- Veritabanı için kullanımı kolay diyagram oluşturma uygulaması
- Herhangi bir tarayıcıdan kullanılabilir
- Şık veri diyagramları oluşturmak için kolay
Eksileri
- Veritabanlarına uyarlanmış herhangi bir işlevsellik sağlamaz
Veritabanı Tasarımcısı
DB Designer , web tabanlı bir veritabanı diyagramı aracıdır. İleri ve tersine mühendislik yetenekleri ile birlikte gelir. Mühendis veritabanlarını değiştirebilir ve gönderebilir. MySQL, PostgreSQL, MS SQL ve SQLite'ye veri gönderebilir veya MySQL, PostgreSQL ve Oracle'dan veri alabilirsiniz. SQL döküm dosyaları da MS SQL'de saklanır. Veritabanları PDF ve PNG dosya türlerine aktarılabilir.
Özellikler
- Bu veritabanı diyagramı aracı MySQL, SQL Server, Oracle ve PostgreSQL'i destekler
- Veritabanı içe aktarma ve dışa aktarma
Artıları
- Çok çeşitli SQL veritabanı formlarını destekler
- Görüntüleri veya belgeleri dışa aktarmak mümkündür
- Verilere erişmenize ve izlemenize yardımcı olur
Eksileri
- Bilgi grafikleri temeldir ve nispeten küçük veritabanlarına en uygun olanıdır.
SQL DBM'si
SQL diyagramını ve SQL DBM olarak bilinen veritabanı modelleme aracını kullanarak veritabanları oluşturabilir ve entegre edebilirsiniz. Snowflake, MySQL, PostgreSQL ve SQL, SQL DBM ile işlevseldir. Sütunlar, modüller ve bağlantılar gibi veritabanı varlıkları, kullanıcı dostu GUI kullanılarak oluşturulabilir.
Özellikler
- Ücretsiz bir sürüm sunuyor
- SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Snowflake ile işlevsel
Artıları
- Devasa veritabanları ve işletmeler geliştirdi
- MySQL, Redshift ve PostgreSQL gibi çeşitli veritabanlarını destekler
- Organizasyonu sürdürmek için renkten yararlanan gelişmiş bir kullanıcı arayüzü sunar
AppMaster veritabanı tasarımcısı aracı
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- Herhangi bir karmaşık şema diyagramı oluşturun
- Herhangi bir SQL betiği yazmadan herhangi bir veritabanı modeli oluşturun
- Bir veritabanı tasarımını hızla oluşturun ve değiştirin
- Birincil anahtar modeli ilişkilerini değerlendirin ve ekleyin
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Son sözler
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