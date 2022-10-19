数据库是组织和保存公司数据的关键，数据库必须得到适当的维护，并有效地设计成需要少量维护。数据库模型设计过程包括架构、编程、安装和维护等阶段。

你希望创建一个数据库图吗？图是设计数据库模型的最有效工具。使用两阶段或无脚本的方法创建复杂的数据结构，可以通过采用许多数据库图表工具中的一种而变得更简单。

在这篇文章中，我们将讨论数据库设计图，数据建模的重要性，数据库设计过程，以及其目的，并解释如何创建一个有效的数据库

设计。

什么是数据库设计图？

使用主键和外键来创建数据结构之间的连接。数据库图以图形方式描述了数据库模式和数据库对象之间的关系。可以为数据源和图表制作数据库图。创建的数据库图可以用UML和PNG格式保存。在内部，UML格式是专门为PhpStorm设计的，其他项目不接受它。如果你想分发准备好的数据库图，请考虑利用PNG。

采用了一系列被称为行动计划的程序来检索存储在数据库模型中的数据。你也可以创建一个行动计划。PhpStorm支持的数据库设计有两种不同的类型。

解释计划。结果在一个单独的计划选项卡上以图形和表格的组合布局显示。选择显示可视化选项来创建显示查询过程的数据库图。

解释计划（原始）。一个显示结果的表格被揭示出来。

一个你想包括的材料清单和数据库模型的预期目的应该是任何有效数据库图的基础。我有必要知道什么？而不是 "在这个过程中我应该看哪些列或行？"所有这些都可以在你的母语中进行，而不使用SQL。认真考虑这一点，因为如果你后来发现你错过了什么，你通常必须重新开始。通常需要大量的工作来向你的数据库模型添加东西。

为什么数据建模很重要？

任何复杂的软件开发过程都必须从数据建模开始。数据模型可以帮助程序员理解领域并正确规划他们的工作。

更高的质量

编码不当是软件开发项目失败的主要原因，平均大约有70%的时间失败。你应该在设计一个应用程序之前考虑数据，就像建筑师在建造建筑之前所做的那样。数据库设计有助于排除故障，使你能够权衡你的选择并选择最佳策略。

节省成本

数据模型允许你以较低的价格创建应用程序。数据库模型在成本计划中占不到5-10%，可以减少一般用于编码的65-75%的价格限制。数据模型可以稍早发现错误和遗漏，使其简单地得到纠正，这比在应用程序被记录后补救错误要好。

改进文档

数据库模型通过记录关键想法和技术语言，为长期维护提供了基础。尽管人事变动，这些材料仍然会对你有帮助。

更大的透明度

数据模型给范围确定一个焦点。数据库模型提供了任何具体的东西，使财政支持者和程序员能够就程序的具体功能达成共识，这些功能将被包括和排除。企业用户可以访问程序员创造的东西，以匹配他们所知道的。数据库模型促进了消费者和程序员的协议。

数据模型也鼓励行话和语言上的共识。该范式强调了所选的短语，以促进它们被纳入应用组件中。形成的程序更容易保持和扩展。

巨大的效率

一个良好的数据库模型往往运作迅速，经常比预期的更快。数据模型中的原则需要清晰而有凝聚力，才能发挥其最佳效果。之后，必须使用正确的原则将数据库模型转换为数据库设计。

与其说是数据库应用（SQL Server）的故障，不如说是数据库模型的误用。当这个问题被解决后，执行力就会非常好。一个数据库可以通过建模来理解，允许你优化它以快速提高效率。

减少应用错误

一个数据库模型可以帮助人们理清思路，消除歧义。所以，在应用开发开始之前就已经确立了一个强有力的方向。虽然他们不太可能这样做，但程序员在构建程序代码时仍然会犯细微的错误。

设计过程

下面的步骤引出了设计过程。

指定数据库模型的目标

确定你要实现的目标，因为这有助于让你为后续的行动做好准备。

确定你要实现的目标，因为这有助于让你为后续的行动做好准备。 找到并汇编必要的数据

汇编所有你可以存储在数据库模型中的数据。这些数据可以是订单ID或产品名称。

汇编所有你可以存储在数据库模型中的数据。这些数据可以是订单ID或产品名称。 将数据以表格形式

，将数据分为大类，如订单或产品。然后，将表格与每个主题联系起来。

，将数据分为大类，如订单或产品。然后，将表格与每个主题联系起来。 将信息以列的形式

选择你希望包含在每个表中的数据。每个值都被转换为一个字段，并显示为一个表列。例如，工人表可以有雇用日期和姓氏的字段。

选择你希望包含在每个表中的数据。每个值都被转换为一个字段，并显示为一个表列。例如，工人表可以有雇用日期和姓氏的字段。 命名主键

为每个表选择主键。用来定义每一行的列被称为主键。订单号D或产品号是两个主键，一个值应始终与主键相关。

如果一个列的值在某些场合可以无人认领或不熟悉，就不能作为主键中的一个元素加以利用。始终选择一个价值不会转移的主键。如果主键发生变化，那么在使用该键的地方必须反映出这种变化。

为每个表选择主键。用来定义每一行的列被称为主键。订单号D或产品号是两个主键，一个值应始终与主键相关。 如果一个列的值在某些场合可以无人认领或不熟悉，就不能作为主键中的一个元素加以利用。始终选择一个价值不会转移的主键。如果主键发生变化，那么在使用该键的地方必须反映出这种变化。 建立表的联系

考虑每个表，决定每个表的信息之间的关系。如果需要更多的信息来了解这些联系，可以在相同的表格中增加列，或者制作新的表格。

考虑每个表，决定每个表的信息之间的关系。如果需要更多的信息来了解这些联系，可以在相同的表格中增加列，或者制作新的表格。 发展你的概念

检查你的布局中是否有错误。制作数据库表，然后向其中添加一些示例数据记录。检查你的统计数据，看你是否能获得你需要的结果。必要时应该对设计进行修改。

检查你的布局中是否有错误。制作数据库表，然后向其中添加一些示例数据记录。检查你的统计数据，看你是否能获得你需要的结果。必要时应该对设计进行修改。 使用规范化准则

使用数据规范化规则检查你的数据库表的设计，以检查它是否合适。必要时应该对表进行修改。它的一个表格禁止你保存任何来自该表的衍生数据。

需求分析：确定数据库的目的

需求分析的主要目的是收集每一条必要的信息，以创建一个满足公司数据需求的数据库模型。需求分析有以下几个目标。

确定数据库在原始对象方面的信息需求

对这些实体的事实进行分类和定义

确定实体之间的关系并进行分类

展示将在数据库模型上进行的各类支付

认识规范可靠性的准则

这些目标可以通过完成一系列的相关活动来实现。

审视当前的数据库

应进行消费者访谈

制作一个数据流程图（如果需要）。

确定用户意见

所有的意见都应该被记录下来

软件设计师与公司的终端用户合作，独特地确定数据库的信息需求。有各种方法来收集需求分析所需的数据。

检查现有的文件

定义的角色和结论、书面规则、工作要求和历史是这类文件的例子。纸质文档是熟悉你所模拟的公司或行动的一个很好的方法。

对终端用户的访谈

这些可能包括个人和小组会议。尽量将小组会议限制在最多五个人。尽量把所有扮演相同角色的人聚集在一起。使用白板或投影仪对访谈进行记录。

审查已经存在的自动化系统



如果公司有一个自动化流程，审查文件和框架设计指南。通常情况下，需求分析和数据建模是同时进行的。在收集数据的过程中，数据对象被识别并归类为实体、属性或关系。然后，它们被赋予名称，并使用终端用户熟悉的词汇进行描述。

然后，实体关系图被用来表示和分析这些对象。设计者和终端用户可以评估实体关系数据库图，以确保其准确性和彻底性。如果数据库模型是不正确的，它就会被修改，这有时就需要收集额外的数据。分析和编辑过程重复进行，直到数据库模型被宣布为准确。

什么是数据库模式和数据库实例？

一个数据库管理系统允许数据库模式和实例进行交互。每一个数据库实例都被数据库管理系统确保遵守数据库模式设计者在数据库模式中规定的限制。一个数据库实例是一个数据库模式的副本，是在一个特定的时刻采取的。同时，数据库模式通常是静态的。



数据库结构

数据库模式展示了以下结构属性。

在数据库结构中存在着几个表

每个表都包括关于一个主题的信息

详细说明一个表的案例的数据包含在字段中

条目是一个表的主题的具体例子

一个明确的主键区域标识了数据库结构中各表的每个条目。

实例

下面的示例表解释了一个数据库表是如何结构化的。

客户ID 名 姓氏 购买日期 26710 安德鲁 姚明 14-10-2022 26711 安东尼 米切尔 15-10-2022 26712 吉米 尼萨姆 15-10-2022 26713 科里 安德森 16-10-2022

客户表由以下内容组成

客户ID 名字 姓氏 购买日期

在表中可以找到以下几个方面。

标题显示了该表的特定主题。客户

姓氏、名字和购买日期是描述客户的字段。

客户ID是该表的主键，用于识别特定的账户。

创建关系

你现在准备调查你从数据库中创建的表之间的关系。两个相连的表之间相互作用的条目数就是它们的cardinality。通过确定cardinality，你可以确保数据已经被正确地分割成了表。

尽管实体之间的关系在理论上是可能的，但它们通常属于三类中的一类。

一对一关系

一对多的关系

多对多的关系

一对一关系在金融界并不常见，而一个人和许多人之间的关系则很普遍。多对多的关系在数据库图中是不启用的，必须变成一对多的关系。数据库图设计几乎完全由具有一对多关系的表组成。

一对一

当实体A的零个或一个模型可以与实体B的零个或一个模型相连，当实体B的零个或一个模型可以与实体A的零个或一个模型相连时，数据库图设计中存在一对一（1：1）的关系。例如，在传统的美国婚礼中，一个男人只允许娶一个女人；一个女人也只允许娶一个男人。

一对多

在数据库图设计中，当每个实体B的例子有零个、一个或几个实体A的情况时，就会出现一对多（1：N）的关系。例如，一个孩子有一个父亲；一个父亲可以有多个亲生孩子。

多对多

当实体B的一个点有零个、一个或几个实体A的情况，以及实体B的一个情况有零个、一个或几个实体A的情况时，关系数据库图设计中存在多对多（M: N）的关系。例如，一个学生可能在多个班级注册；一个班级可能有几个学生注册。

SQL和UML

SQL是一种标准的编程语言，被称为结构化查询语言，用于导航和修改数据库。你可以使用SQL来导航和控制数据库。1986年，美国国家标准协会和国际标准化组织承认SQL是一种标准。

SQL能够对数据库运行查询。通过SQL，开发人员可以从数据库中获取信息。任何数据库模型都可以使用SQL添加数据。

你可以使用SQL从数据库模型中放入和删除信息。此外，你还可以创建新的表并对其设置权限。

另一种以面向对象范式编写的定义大型系统的可视化风格是统一建模语言（UML）。今天，UML的使用已经不如以前那么广泛了。这些天来，它经常被用于学校环境和软件开发人员与他们的客户之间的通信。

你如何创建一个数据库图？

浏览对象资源管理器，然后右键单击数据库图表目录

快捷菜单将允许你创建一个新的数据库图

从表的列表中，选择必要的表，然后点击添加

5大数据库图表设计工具

数据库模式

Database Schema是SQL、MongoDB、NoSQL和云系统的程序员的管理工具。凭借其动态设计能力，你可以使用图表创建数据库模型。

你可以拖放对象，包括表和外键，到表面。对另一个表的主键的引用被称为外键。只有在它们所连接的主键列中存在的元素才允许在外键列中存在。外键表示为FK。

通过一个拖放工具，你可以不使用任何代码来创建数据库模型。此外，你可以为数据库模式的各个组成部分设计几个设计。当数据库布局完成后，你可以以HTML5或PDF格式下载它。

功能特点

它允许你创建和维护数据库模型

采用MongoDB、NoSQL和SQL

集体能力

优点。

具有区域和网络数据的功能

提供内置的团队工作工具

允许调试模式

缺点

需要较长的试用期

智能画图

你可以使用基于云的图表应用程序SmartDraw来动态构建你的数据库图表。要创建数据库图，你所要做的就是导入二进制数据，如CSV文件。数据库模型构建完成后，可以使用拖放的方式进行编辑。

特点

一个基于网络的系统

拖放功能

生成CSV文件

优点

易于使用的数据库图表应用程序

可通过任何浏览器使用

可直接生成漂亮的数据图表

缺点

它不提供任何针对数据库的功能

DB设计器

DB Designer是一个基于网络的数据库图表工具。它具有向前和向后的工程能力。它可以切换和调度工程数据库。你可以发送数据到MySQL、PostgreSQL、MS SQL和SQLite，或者从MySQL、PostgreSQL和Oracle接收数据。SQL转储文件也可以存储在MS SQL中。数据库可导出为PDF和PNG文件类型。

功能介绍

这个数据库图表工具支持MySQL, SQL Server, Oracle, 和 PostgreSQL

数据库导入和导出

优点

支持广泛的SQL数据库形式

可以导出图像或文件

帮助你访问数据和监控

缺点

信息图是基本的，最适合于相对较小的数据库。

SQL DBM

你可以使用被称为SQL DBM的SQL图表和数据库建模工具来构建和整合数据库。Snowflake、MySQL、PostgreSQL和SQL都可以使用SQL DBM的功能。像列、模块和连接这样的数据库实体可以使用用户友好的 GUI 来创建。

特点

它提供一个免费版本

可与SQL Server、PostgreSQL、MySQL、Snowflake兼容。

优点

开发了大量的数据库和业务

支持各种数据库，如MySQL、Redshift和PostgreSQL

提供一个复杂的UI，利用颜色来保持组织性

AppMaster数据库设计工具

你是否曾希望有人创建一个工具来使用你想要的任何数据库系统？AppMaster数据库设计器让它变得可行。这是设计PostgreSQL数据库的最佳无代码工具。它可以协助你完成各种任务，包括。

创建任何错综复杂的模式图

创建任何数据库模型，无需编写任何SQL脚本

快速创建和修改数据库设计

评估和添加主键模型关系

使用AppMaster数据库设计器，你可以自动创建你的数据库，也可以自动修改数据库的程序，提高大家的生活质量和安全。虽然如果你的手工方法已经有效了很久，但有人可能因此而感到焦虑或花费更多的时间进行调试。用自动化使它消失吧。

最后的话

当你准备创建你的数据库模型时，试着使用AppMaster数据库设计工具。企业必须检查他们在各种数据源中存储的业务数据，数据必须被放入数据仓库，以获得对数据的全面了解。AppMaster是一个没有代码的数据管道解决方案，可以将你的数据传输到相应的数据仓库。在不创建一行代码的情况下，它简化了转换和传输数据到一个地方的过程。马上开始你的免费试用!