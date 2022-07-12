Esneklik ve ölçeklenebilirlik, modern sistemlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi ve uygulama programı arayüzleri (API'ler) , bu tür özelliklerin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Modern web hizmetleri sağlamak için verimli API'ler oluşturmak önemlidir.

Kodlama ve geliştirme tamamen ekibin çabalarıyla ilgili olduğundan, eksiksiz kayıtlar tutmak ve bir API'nin maksimum verimliliğini sağlamak için güvenilir API dokümantasyon araçlarını kullanmak önemlidir. API belgeleri, herhangi bir API hizmetinin kritik bir parçasıdır, çünkü bir API'nin başarısında önemli bir faktör bile olabilir.

API Dokümantasyon Araçları ile Verimli Dokümanlar Nasıl Oluşturulacağına İlişkin Adım Adım Kılavuz



İyi belgelenmiş bir API, geliştiricilerin bir API'nin hedefini kolayca anlayabileceği ve onu verimli bir şekilde kullanabileceği anlamına gelir. Buna karşılık, kötü API belgeleri kafa karışıklığına yol açacaktır. Anlaşılması kolay API belgeleri oluşturmak için kullanabileceğiniz birçok API belgelendirme aracı vardır.

API Dokümantasyonu nedir?



Bir API'nin nasıl kullanılacağını veya ona karşı programlanacağını açıklayan yönergeler topluluğu, API belgeleri olarak bilinir. Başka bir deyişle, API başvuru kılavuzu görevi görür. API belgeleri, birçok yönden normal bir kullanım kılavuzuna benzer. Bu nedenle, TV'ler ve yazıcılar için olanlar gibi teknik ürün kılavuzlarında kullanılan yazı stili hakkında bilgi sahibiyseniz, API belgeleri de yazabilirsiniz.

API Dokümantasyonunun Önemi



API dokümantasyonu, herkesin anlayabilmesi için bir API'yi kapsamlı bir şekilde tanımlamaya yönelik bir referanstır. Ayrıca, kullanıcıların API'yi tanımasına ve kullanmasına izin veren bir öğretim aracı görevi görür.

API belgesi, işlevler, parametreler, dönüş türleri, sınıflar ve daha fazlası dahil olmak üzere belirli bir API'yi kullanmak için gereken tüm ayrıntıları mantıksal bir sırayla sağlayan kapsamlı bir kılavuzdur. Malzemeyi daha da desteklemek için belgeler ayrıca örnekler ve dersler de sağlar. Başarının geniş çapta benimsenmesi olarak tanımlandığı genel API'leri desteklemek için mükemmel belgeler gereklidir. Bu, ortak kuruluşların bu API ile rakip tekliflerden biri arasında karar vermelerine yardımcı olur.

Dahili API'ler için iyi belgeler, iş hedeflerine daha hızlı ulaşılmasını kolaylaştırır. Bir ekibin diğer ekipler tarafından oluşturulan mikro hizmet API'lerini hızlı bir şekilde kullanma yeteneği, firmanın Minimum Uygulanabilir Ürününü ne kadar hızlı tamamlayabileceğini belirleyecektir. Ek olarak, mevcut API belgeleri, geleneksel statik program belgelerinin ötesine geçer. Kullanıcılara daha ilgi çekici etkileşimli belgeler sağlayabilirler.

Teknik Yazıda API belgeleri nedir?



Teknik bir yazar, bir yazılım, donanım veya web API'sinin çalışması hakkında kapsamlı bilgi sağlayan API belgeleri yazmak için manuel veya otomatik araçlar kullanır. Teknik yazarın, etkili API belgeleri yazmak için API'yi ve işlevlerini tam olarak anlaması gerekir.

Etkileşimli bir API belgesini nasıl oluştururum?



API dokümantasyonu hem manuel hem de otomatik yollarla yapılabilir. Modern araçlar, zamandan tasarruf etmek ve belgeleri herhangi bir ekstra çaba harcamadan güncellemek ve sürdürmek için tüm API belgelendirme sürecini otomatikleştirmenize olanak tanır.

API dokümantasyonu için hangi araçlar kullanılıyor?



API belgelerinizi oluşturmak, sürdürmek ve barındırmak için kullanabileceğiniz bir uygulamaya API belgeleme aracı denir. Bazıları geliştiricilerin çevrimiçi okuması kolay olan çarpıcı çıktılar üretmeye odaklanan çeşitli API dokümantasyon oluşturucuları mevcuttur. Diğerleri, çeşitli programlama dillerinde makine tarafından anlaşılabilen ve uygulama geliştiricileri tarafından kullanılabilecek kod parçacıkları oluşturmaya odaklanır.

En iyi 6 API dokümantasyon aracını keşfedelim:

1. arduvaz

Slate, esnek, algısal ve çekici API belgeleri oluşturmak için mükemmel bir araçtır. Basit, kullanıcı dostu tasarımı PayPal'ın ve Stripe'in API belgelerinden etkilenmiştir. Sağda kod örnekleri ve solda, mobil cihazlarda, tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda ve diğer akıllı cihazlarda harika görünen ve okunaklı olan belgeler görüntüler.

Slate, tüm bilgileri bağlantıları kaybetmeden tek bir sayfada birleştirir, böylece aradığınızı elde etmek için artık sonsuz metin sayfaları arasında gezinmenize gerek kalmaz. Belgelerinizin belirli bir bölümüne bağlanmak asla zor değildir, çünkü birisi sayfayı kaydırdıkça hash en yakın başlığa değişir.

2. Uygulama Yöneticisi

AppMaster, kodlama becerileri olmadan mobil uygulamalar, web uygulamaları ve API'ler dahil arka uçlar geliştirmenize olanak tanıyan popüler bir kodsuz uygulama oluşturucudur. Tek bir kod dosyası yazmadan AppMaster yardımıyla API uç noktaları oluşturabilirsiniz . Ayrıca, hem API entegrasyonu hem de dokümantasyon için ona güvenebilmeniz için API belgelerini OpenAPI (Swagger) formatında otomatik olarak oluşturacaktır.

3. havalı

Manuel API dokümantasyonu yerine Swagger kullanmak size zaman ve emek tasarrufu sağlayacaktır. API belgelerinizi geliştirmek ve görüntülemek ve API'niz değiştikçe bunları güncel tutmak için çok çeşitli mükemmel seçenekler sunar.

API spesifikasyonu, belgeleri otomatik olarak oluşturmak için kullanılabilir. Açık kaynaklı Swagger Inflector sağlarlar, böylece mevcut API'nizde zaten yoksa bir çalıştırmanın ortasında bile bir OpenAPI tanımı oluşturabilirsiniz. Tüm süreci hızlandıracak bir uç nokta için OpenAPI dosyalarını otomatik olarak oluşturmak için Swagger Inspector'ı kullanabilirsiniz.

4. Beni Oku

BeniOku, güzel, etkileşimli API belgeleri oluşturmak ve yönetmek için basit bir yöntemdir. API anahtarları doğrudan sayfalara dahil edilir, kod örnekleri anında oluşturulur ve herhangi bir sorun olmadan orijinal APU çağrıları yapılabilir. Yardım forumlarında yayınlanan soruları yanıtlayarak, kullanıcıların bazı iyileştirmeler sunmasına izin vererek ve herkesi değişiklikler hakkında bilgilendirerek güçlü bir topluluk oluşturabilirsiniz. Makalelerinizi güncel tutmak için Swagger dosyalarını senkronize edin, önerilen iyileştirmeleri birleştirin ve düzenleyiciyi kullanarak içeriği güncelleyin.

5. Yeniden Belge

ReDoc, referans API belgeleri için OpenAPI veya Swagger tarafından oluşturulmuş bir araçtır. Basit bir dağıtım sağlar ve belgeleri bağımsız HTML dosyalarında paketleyebilir. Ayrıca, diskriminatör de dahil olmak üzere OpenAPI 2.0 özelliklerini destekler ve sunucu tarafı oluşturma sağlar. Ek olarak, bir menü veya kaydırma senkronizasyonu, OpenAPI 3.0, kod örnekleri ve diğer özelliklerle duyarlı 3 panelli tasarımı destekler. İç içe nesneler için etkileşimli ve çekici belgeler bile mevcuttur.

Bir API'yi belgelemenin en iyi yolu nedir?



Bir API'yi verimli bir şekilde belgelemek için izlemeniz gereken belirli stratejiler vardır.

API'nin Çeşitli Yönleri Hakkında Bilgi Edinin



Tanımladığınız API size kişisel olarak aşina olmalıdır. Amacınızın API'ye aşina olmayan potansiyel kullanıcılara yardımcı olmak olduğunu unutmayın. Belgeler, hedef kitlenizin kavramlarını kafa karıştırmak yerine netleştirmelidir. Ürünün mimarisini, işlevselliğini ve diğer önemli ayrıntılarını tam olarak kavrarsanız, API'nin ürün açıklaması bölümünü yazarken herhangi bir tahminde bulunmanız gerekmez.

Yazdığınız API hakkında tamamen bilgili veya ikna edici değilseniz, çalışmanızı tamamlamak için biraz zaman ayırın ve mümkün olduğunca fazla veri derleyin. Nasıl çalıştığıyla ilgili önemli ayrıntıları öğrenmek için API'yi kendiniz kullanın.

İlgili İçeriğe Güvenin



API yönergeleri tek tür belge değildir. API'nin nasıl entegre edildiğini göstermek için PowerPoint sunumları veya kısa klipler kullanılabilir. Belgeleri hazırlarken birçok kullanım senaryosu sağlayın. Bu, okuyucuların kendilerine en çok benzeyen vakayı belirlemelerini veya bağlanabilecekleri bir vakayı bulmalarını sağlayacaktır. Gerekli gördüğünüzde ve gördüğünüzde, bazı kod alıntılarını da ekleyin. Okuyucular bu nedenle materyali okurken takip edebilecekler.

Netliği Sağlayın



API'ler yazılım veya donanım talimatları olduğundan, belgelerde teknik dil kullanmanız gerekir. Teknik içerik oluşturmaya çalışıyorsanız belirsiz olmaktan kaçının. İyi bir belge, karmaşık dilbilgisi ifadeleri kullanmaktan ziyade alakalı, basit ve net olandır. Yalnızca sade, net terimlerle ifade edildiğinde ilişkilendirilebilir.

API belgeleriniz, gerekli tüm bilgileri içerirken yapabileceğiniz kadar basit olmalıdır. Ek olarak, kısaltmaları ve teknik terminolojiyi kullanmadan önce tanımlamaya dikkat edin veya kılavuzun sonunda bir sözlük sağlayın.

Yapı



Malzeme listeleniyorsa, belgelerin anlaşılması daha kolaydır. Bu, kısa ve öz yazmak için önemli bir gerekçedir. Kullanıcı, numaralandırılmışsa veya adım adım sıralanmışsa, kılavuzun her aşamasında ne yapacağını daha iyi anlayabilir. Alfabeyi A'dan Z'ye geçmekle karşılaştırılabilir. Kullanıcılar bir hata yaptıklarında, talimatların açık olması koşuluyla hızlı bir şekilde geri dönebilirler.

Hataları Kaldır



API belgelerinden farklı türdeki dil bilgisi, yazım ve teknik hataları kaldırmak için kapsamlı bir düzeltme ve inceleme süreci gereklidir.

API uç nokta belgelerini nasıl yazarsınız?



API ile ilgili belgeler açık ve kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilir olmalıdır. Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak API uç noktası belgeleri yazabilirsiniz:

API'nin işleviyle ilgili büyük bir hikaye seçin ve buna dayalı kapsamlı belgeler oluşturun.

Belgelerin, tipik olarak API'nin arka planı ve tanıtımı olan net bir başlangıç noktası olmalıdır.

Kullanıcı dostu olmasını sağlamak için standart bir yapı ve format kullanın.

Okuyucuların belgeyle ilişki kurabilmelerini sağlamak için kullanıcının bakış açısından belge.

Teknik konuları tartışırken, API belgelerinin okuyucusu bu tür terimlere aşina olmayabileceğinden, bunları ayrıntılı olarak açıklayın.

Etkileşimli API belgeleri oluşturun.

API tasarımını standart hale getirmek için OpenAPI Spesifikasyonunu kullanın.

API dokümantasyonu örneği nedir?



Analiz etmek için Google Harita API dokümantasyonu örneğini ele alalım.

Meşgul geliştiricilerin, projeleri üzerinde çalışmaya devam edebilmeleri için istedikleri bilgileri hızla keşfetmeleri için mükemmel gezinme çok önemlidir. Google'ın Google Haritalar dokümantasyonunun üç sütunlu tasarımı, tüketicilere istedikleri bilgiyi elde etmeleri için birçok alternatif sunmayı vurgular.

Temaların ana hatları en soldaki sütunda gösterilir. Bu arada Google, kullanıcının şu anda okuduğu makale için bir içerik listesi görüntülemek için üçüncü sütunu kullanır ve orta sütuna kod örnekleri yerleştirir. Ek olarak, başlıkta bir Arama kutusu ve iyi bilinen konumların bir listesini içeren belgeler için bir açılır menü bulunur.

Belgelerdeki diğer mükemmel eklemeler arasında, beta testi altındaki özellikleri belirtmek için kullanılan şişe sembolü ve parlak bir temadan karanlık bir kod temasına geçiş yeteneği yer alır.

API belgeleri için en çok kullanılan şablon nedir?



Standart bir API belgeleri şablonu aşağıdaki bileşenlere sahiptir:

API'nin yeteneklerinin ve faydalarının açıklaması

API'nin sunduğu tüm yöntemlerin, her bir yöntem için giriş ve çıkışın resimleriyle birlikte listesi.

Her yöntem için bağımsız değişkenler ve dönüş değerleri dahil ayrıntılı teknik ayrıntılar.

Mümkün olduğu kadar çok farklı programlama dilinde oluşturulmuş kod parçacıklarının nasıl kullanılacağını açıklayan kullanıcı kılavuzları.

Tüm API değişikliklerini tarihleriyle birlikte listeleyen bir değişiklik günlüğü

API'nin en son sürümü gibi sürüm ayrıntıları

Geliştiricilere API'nizi nasıl kuracakları, yapılandıracakları ve kullanacakları konusunda talimat veren Nasıl Yapılır kılavuzları

Tipik sorunları ayrıntılandıran ve çözümler sunan bir sorun giderme kılavuzu.

Kullanıcı forumları veya diğer programcılar tarafından yazılmış belgeler dahil olmak üzere ilgili web sitelerinin listesi

Dokümantasyon için en iyi yazılım hangisidir?



En iyi API dokümantasyon aracı olarak ilan edilebilecek belirli bir araç yoktur. Büyük ölçüde gereksinimlerinize ve otomatik mi yoksa manuel bir araç mı aradığınıza bağlıdır. Genel olarak, çoğu kişi ReDoc gibi ücretsiz araçları kullanır çünkü kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden kullanabileceğiniz özellikleri sayesinde önemli bir esneklik ve verimlilik sunar.

AppMaster gibi modern kodsuz uygulama geliştiriciler de geliştirme ve dokümantasyon endüstrisinde iz bırakıyor. Kodlama konusunda herhangi bir veya sınırlı deneyiminiz olmadığını varsayalım. Bu durumda, maksimum kalite ve doğrulukla verimli bir uygulama ve API dokümantasyonu geliştirmek için AppMaster gibi bir platform kullanmanız şiddetle tavsiye edilir.

Çözüm



Sonuç olarak, API dokümantasyonu hiç kimse için korkutucu bir süreç olmak zorunda değildir. İster geliştirici ister programcı olun, AppMaster gibi modern araçların yardımıyla bu süreçten geçebilir, etkili ve kullanıcı dostu belgeler oluşturabilirsiniz.