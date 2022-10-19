تعد قواعد البيانات ضرورية لتنظيم بيانات الشركة والحفاظ عليها ، ويجب صيانة قواعد البيانات بشكل مناسب وتصميمها بشكل فعال لتتطلب صيانة بسيطة. تتألف عملية تصميم نموذج قاعدة البيانات من الهندسة المعمارية والبرمجة والتثبيت ومراحل الصيانة.

هل ترغب في إنشاء رسم تخطيطي لقاعدة البيانات؟ المخططات هي الأداة الأكثر فعالية لتصميم نموذج قاعدة البيانات. يمكن جعل إنشاء هياكل بيانات معقدة باستخدام نهج ثنائي الطور أو بدون نص برمجي أكثر بساطة من خلال استخدام إحدى أدوات الرسم التخطيطي لقاعدة البيانات العديدة.

في هذه المقالة ، سنناقش الرسم التخطيطي لتصميم قاعدة البيانات ، وأهمية نمذجة البيانات ، وعملية تصميم قاعدة البيانات ، والغرض منها ، وشرح كيفية إنشاء قاعدة بيانات فعالة

التصميم.

ما هو مخطط تصميم قاعدة البيانات؟

استخدام المفاتيح الرئيسية والأجنبية لإنشاء اتصالات بين هياكل البيانات. تصور الرسوم التخطيطية لقاعدة البيانات مخططات قاعدة البيانات والعلاقات بين كائنات قاعدة البيانات بيانياً. يمكن عمل رسم تخطيطي لقاعدة البيانات لمصدر بيانات ومخطط. يمكن حفظ الرسوم التخطيطية لقاعدة البيانات التي تم إنشاؤها بتنسيقات UML و PNG. داخليًا ، تم تصميم تنسيق UML خصيصًا لـ PhpStorm ، ولا تقبله العناصر الأخرى. فكر في استخدام PNG إذا كنت ترغب في توزيع مخططات قاعدة البيانات المعدة.

تم استخدام سلسلة من الإجراءات المعروفة باسم خطة العمل لاسترداد البيانات المخزنة في نموذج قاعدة البيانات. يمكنك أيضًا إنشاء خطة عمل. هناك نوعان متميزان من تصميمات قواعد البيانات التي يدعمها PhpStorm.

شرح الخطة : يتم عرض النتيجة في رسم بياني وتخطيط جدول مدمجين في علامة تبويب خطة منفصلة. اختر خيار إظهار المرئيات لإنشاء رسم تخطيطي لقاعدة البيانات يوضح عملية الاستعلام.

اشرح الخطة (الخام) : يتم الكشف عن جدول يعرض النتيجة.

يجب أن تكون قائمة المواد التي تريد تضمينها والأغراض المقصودة لنموذج قاعدة البيانات هي الأساس لأي رسم تخطيطي فعال لقاعدة البيانات. ما هو ضروري لي أن أعرف؟ بدلاً من "ما الأعمدة أو الصفوف التي يجب أن أنظر إليها في هذه العملية؟" كل هذا يمكن إجراؤه بلغتك الأم دون استخدام SQL . ضع في اعتبارك هذا الأمر بجدية لأنه إذا اكتشفت لاحقًا أنك قد فاتتك أي شيء ، فعادة ما يتعين عليك إعادة التشغيل. عادة ما يتطلب الأمر الكثير من العمل لإضافة أشياء إلى نموذج قاعدة البيانات الخاصة بك.

لماذا نمذجة البيانات مهمة؟

يجب أن تبدأ أي عملية تطوير برامج معقدة بنمذجة البيانات. تساعد نماذج البيانات المبرمجين في فهم المجال وتخطيط عملهم بشكل صحيح.

جودة أعلى

يعد الترميز غير المناسب سببًا رئيسيًا للفشل في مشاريع تطوير البرامج ، والتي تفشل تقريبًا 70٪ من الوقت في المتوسط. يجب أن تفكر في البيانات قبل تصميم التطبيق ، تمامًا كما يفعل المهندسون المعماريون قبل إنشاء المباني. يساعد تصميم قاعدة البيانات في استكشاف الأخطاء وإصلاحها ، مما يسمح لك بموازنة خياراتك وتحديد الإستراتيجية المثلى.

توفير في التكاليف

تسمح لك نماذج البيانات بإنشاء تطبيقات بسعر أقل. تشغل نماذج قواعد البيانات أقل من 5-10٪ من خطة التكلفة ويمكن أن تقلل من 65-75٪ من حد السعر المخصص عمومًا للترميز. تكتشف نمذجة البيانات الأخطاء والإغفالات في وقت مبكر قليلاً ، مما يجعلها سهلة التصحيح ، وهذا أفضل من معالجة الأخطاء بعد توثيق التطبيقات.

وثائق محسنة

توفر نماذج قواعد البيانات أساسًا للصيانة طويلة المدى من خلال توثيق الأفكار الرئيسية واللغة الفنية. على الرغم من التغييرات في الموظفين ، ستظل المواد مفيدة لك.

شفافية أكبر

تعطي نماذج البيانات تحديد النطاق نقطة تركيز. يقدم نموذج قاعدة البيانات أي شيء ملموس لتمكين الداعمين الماليين والمبرمجين من الوصول إلى توافق في الآراء بشأن الميزات المحددة للبرنامج التي سيتم تضمينها واستبعادها. يمكن لمستخدمي المؤسسة الوصول إلى ما ينشئه المبرمجون لمطابقة ما يعرفونه. نماذج قواعد البيانات تعزز اتفاق المستهلك والمبرمج.

تشجع نماذج البيانات أيضًا المصطلحات اللغوية والإجماع اللغوي. يؤكد النموذج على العبارات المختارة لتسهيل دمجها في مكونات التطبيق. البرنامج الذي ينتج عنه أسهل في الحفظ والتوسيع.

كفاءة كبيرة

غالبًا ما يعمل نموذج قاعدة البيانات المبني جيدًا بسرعة وبشكل متكرر أسرع مما كان متوقعًا. يجب أن تكون المبادئ في نماذج البيانات واضحة ومتماسكة للعمل في أفضل حالاتها. بعد ذلك ، يجب تحويل نموذج قاعدة البيانات إلى تصميم قاعدة بيانات باستخدام المبادئ الصحيحة.

غالبًا ما يكون إساءة استخدام نموذج قاعدة بيانات أكثر من خطأ في تطبيق قاعدة البيانات (SQL Server). عندما يتم حل هذه المشكلة ، يكون التنفيذ ممتازًا. يمكن فهم قاعدة البيانات من خلال النمذجة ، مما يسمح لك بتحسينها لتحقيق كفاءة سريعة.

تقليل أخطاء التطبيق

يساعد نموذج قاعدة البيانات الأشخاص على توضيح الأفكار وإزالة الغموض. لذلك ، تم تحديد اتجاه قوي قبل أن يبدأ تطوير التطبيق على الإطلاق. على الرغم من أنه من غير المرجح أن يفعلوا ذلك ، لا يزال بإمكان المبرمجين ارتكاب أخطاء دقيقة أثناء قيامهم ببناء كود البرنامج.

عملية التصميم

تؤدي الخطوات التالية إلى عملية التصميم:

حدد أهداف نموذج قاعدة البيانات

حدد الأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها لأن هذا يساعد في إعدادك للإجراءات اللاحقة.

حدد الأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها لأن هذا يساعد في إعدادك للإجراءات اللاحقة. حدد موقع البيانات الضرورية وقم بتجميعها

قم بتجميع كافة البيانات التي يمكنك تخزينها في نموذج قاعدة البيانات. يمكن أن تكون هذه البيانات معرّف طلب أو اسم منتج.

قم بتجميع كافة البيانات التي يمكنك تخزينها في نموذج قاعدة البيانات. يمكن أن تكون هذه البيانات معرّف طلب أو اسم منتج. ضع البيانات في شكل جدول

قم بفرز البيانات إلى فئات واسعة ، مثل الطلبات أو المنتجات. ثم اربط الجدول بكل موضوع.

قم بفرز البيانات إلى فئات واسعة ، مثل الطلبات أو المنتجات. ثم اربط الجدول بكل موضوع. ضع المعلومات في شكل أعمدة

اختر البيانات التي ترغب في تضمينها في كل جدول. يتم تحويل كل قيمة إلى حقل وتظهر كعمود جدول. على سبيل المثال ، يمكن أن يحتوي جدول العامل على حقول لتاريخ التعيين واللقب.

اختر البيانات التي ترغب في تضمينها في كل جدول. يتم تحويل كل قيمة إلى حقل وتظهر كعمود جدول. على سبيل المثال ، يمكن أن يحتوي جدول العامل على حقول لتاريخ التعيين واللقب. قم بتسمية المفاتيح الأساسية

حدد المفتاح الأساسي لكل جدول. يُعرف العمود المستخدم لتعريف كل صف بالمفتاح الأساسي. رقم الطلب D أو رقم المنتج هما مفتاحان أساسيان ، ويجب دائمًا ربط القيمة بمفتاح أساسي.

لا يمكن استخدام قيمة العمود كعنصر في مفتاح أساسي إذا كان من الممكن أن يكون غير مُطالب به أو غير مألوف في بعض المناسبات. حدد دائمًا مفتاحًا أساسيًا لن تتغير قيمته. إذا تغيرت الأساسيات الأساسية ، يجب أن ينعكس التغيير أينما تم استخدام المفتاح.

حدد المفتاح الأساسي لكل جدول. يُعرف العمود المستخدم لتعريف كل صف بالمفتاح الأساسي. رقم الطلب D أو رقم المنتج هما مفتاحان أساسيان ، ويجب دائمًا ربط القيمة بمفتاح أساسي. لا يمكن استخدام قيمة العمود كعنصر في مفتاح أساسي إذا كان من الممكن أن يكون غير مُطالب به أو غير مألوف في بعض المناسبات. حدد دائمًا مفتاحًا أساسيًا لن تتغير قيمته. إذا تغيرت الأساسيات الأساسية ، يجب أن ينعكس التغيير أينما تم استخدام المفتاح. إنشاء وصلات الجدول

ضع في اعتبارك كل جدول وحدد العلاقات بين المعلومات الموجودة في كل جدول. إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لفهم الاتصالات ، فأضف أعمدة إلى نفس الجداول أو أنشئ أعمدة جديدة.

ضع في اعتبارك كل جدول وحدد العلاقات بين المعلومات الموجودة في كل جدول. إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لفهم الاتصالات ، فأضف أعمدة إلى نفس الجداول أو أنشئ أعمدة جديدة. طور مفهومك

تحقق من وجود أخطاء في التخطيط الخاص بك. أنشئ جداول قاعدة البيانات ، ثم أضف بعض أمثلة سجلات البيانات إليها. تحقق من الإحصائيات الخاصة بك لمعرفة ما إذا كان يمكنك الحصول على النتائج التي تحتاجها. يجب إجراء تعديلات التصميم عند الضرورة.

تحقق من وجود أخطاء في التخطيط الخاص بك. أنشئ جداول قاعدة البيانات ، ثم أضف بعض أمثلة سجلات البيانات إليها. تحقق من الإحصائيات الخاصة بك لمعرفة ما إذا كان يمكنك الحصول على النتائج التي تحتاجها. يجب إجراء تعديلات التصميم عند الضرورة. استخدم إرشادات التطبيع

تحقق من تصميم جداول قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام قواعد تسوية البيانات للتحقق مما إذا كان ذلك مناسبًا. يجب تعديل الجداول حسب الضرورة. يمنعك أحد أشكاله من حفظ أي بيانات مشتقة من الجدول.

تحليل المتطلبات: تحديد الغرض من قاعدة البيانات

الهدف الرئيسي من تحليل المتطلبات هو جمع كل جزء من المعلومات الضرورية لإنشاء نموذج قاعدة بيانات يلبي احتياجات بيانات الشركة. يحتوي تحليل المتطلبات على الأهداف التالية:

للتأكد من احتياجات قاعدة البيانات من المعلومات من حيث الكائنات البدائية

لتصنيف وتعريف الحقائق حول هذه الكيانات

تحديد العلاقات بين الكيانات وتصنيفها

لتوضيح أنواع المدفوعات التي سيتم إجراؤها على نموذج قاعدة البيانات

للتعرف على المبادئ التوجيهية التي تنظم الموثوقية

يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال استكمال مجموعة من الأنشطة ذات الصلة:

انظر إلى قاعدة البيانات الحالية

يجب إجراء مقابلات المستهلك

عمل مخطط تدفق البيانات (إذا لزم الأمر)

تأكد من آراء المستخدم

يجب توثيق جميع الملاحظات

يتعاون مصمم البرنامج مع المستخدمين النهائيين للشركة لتحديد احتياجات معلومات قاعدة البيانات بشكل فريد. هناك طرق مختلفة لجمع البيانات المطلوبة لتحليل المتطلبات:

افحص المستندات الموجودة

تعد الأدوار والنتائج المحددة والقواعد المكتوبة ومتطلبات الوظيفة والتاريخ أمثلة على هذه المستندات. يعد التوثيق الورقي طريقة ممتازة للتعرف على الشركة أو الإجراء الذي تصممه.

مقابلات مع المستخدمين النهائيين

قد تشمل هذه الجلسات الشخصية والجماعية. حاول قصر اجتماعات المجموعة على خمسة أشخاص على الأكثر. حاول أن تجمع كل شخص يؤدي نفس الدور في جلسة واحدة. قم بتدوين الملاحظات من المقابلات باستخدام السبورة البيضاء أو أجهزة العرض.

مراجعة الأنظمة الآلية الموجودة بالفعل



راجع الوثائق وإرشادات تصميم إطار العمل إذا كانت الشركة لديها عملية أتمتة. عادة ، يتم تحليل المتطلبات ونمذجة البيانات في وقت واحد. يتم التعرف على كائنات البيانات وتصنيفها على أنها كيانات أو خصائص أو علاقات أثناء جمع البيانات. بعد ذلك ، يتم إعطاؤهم أسماء ووصفهم باستخدام الكلمات التي يعرفها المستخدمون النهائيون.

ثم تُستخدم الرسوم التخطيطية لعلاقة الكيانات لتمثيل الكائنات وتحليلها. يمكن للمصمم والمستخدمين النهائيين تقييم مخططات قاعدة بيانات علاقة الكيان لضمان دقتها وشمولها. إذا كان نموذج قاعدة البيانات غير صحيح ، تتم مراجعته ، الأمر الذي يتطلب في بعض الأحيان جمع بيانات إضافية. تتكرر عملية التحليل والتحرير حتى يتم الإعلان عن دقة نموذج قاعدة البيانات.

ما هي مخططات قاعدة البيانات وطبعات قاعدة البيانات؟

يسمح نظام إدارة قواعد البيانات لمخططات قاعدة البيانات والمثيلات بالتفاعل. يتم ضمان كل طبعة قاعدة بيانات بواسطة نظام إدارة قاعدة البيانات للالتزام بالقيود المنصوص عليها في مخطط قاعدة البيانات بواسطة مصممي نموذج قاعدة البيانات. طبعة قاعدة البيانات هي نسخة من نموذج قاعدة البيانات التي تم التقاطها في لحظة معينة. في الوقت نفسه ، تكون مخططات قاعدة البيانات ثابتة عادةً.



هيكل قاعدة البيانات

يوضح نموذج قاعدة البيانات السمات الهيكلية التالية:

توجد عدة جداول في بنية قاعدة البيانات

يتضمن كل جدول معلومات حول موضوع واحد

يتم تضمين البيانات التي توضح بالتفصيل حالة الجدول في الحقول

الإدخالات هي أمثلة محددة لموضوع الجدول

تحدد منطقة المفتاح الأساسي الصريح كل إدخال في جداول بنية قاعدة البيانات.

مثال

يوضح الجدول النموذجي التالي كيفية هيكلة جدول قاعدة البيانات.

هوية الزبون الاسم الاول الكنية تاريخ الشراء 26710 أندرو جوبيل 14-10-2022 26711 أنتوني ميتشل 15-10-2022 26712 جيمي نيشام 15-10-2022 26713 كوري أندرسون 16-10-2022

يتكون جدول العملاء من

هوية الزبون الاسم الاول الكنية تاريخ الشراء

يمكن العثور على الجوانب التالية في الجدول:

يكشف العنوان عن موضوع الجدول المحدد: العميل

اللقب والاسم الأول وتاريخ الشراء هي الحقول التي تصف العملاء.

معرف العميل هو المفتاح الأساسي للجدول الذي يحدد حسابًا معينًا.

خلق العلاقات

أنت الآن جاهز لاستكشاف العلاقات بين الجداول التي أنشأتها من قاعدة البيانات الخاصة بك. عدد الإدخالات التي تتفاعل بين جدولين مرتبطين هو أصلهم. من خلال تحديد العلاقة الأساسية ، يمكنك التأكد من تقسيم البيانات بشكل صحيح إلى جداول.

على الرغم من أن العلاقات بين الكيانات ممكنة من الناحية النظرية ، إلا أنها غالبًا ما تقع في واحدة من ثلاث فئات:

علاقة رأس برأس

علاقة رأس بأطراف

علاقة كثير بأطراف

العلاقات الفردية غير شائعة في العالم المالي ، في حين أن العلاقات بين شخص واحد والعديد من الأشخاص هي السائدة. لم يتم تمكين علاقات أطراف بأطراف في مخططات قاعدة البيانات ويجب تحويلها إلى علاقات رأس بأطراف. تتكون تصميمات مخططات قاعدة البيانات بشكل كامل تقريبًا من جداول ذات علاقات رأس بأطراف.

واحد لواحد

عندما يكون الصفر أو نموذج واحد للكيان أ متصلاً بصفر أو بنموذج واحد للكيان ب ، وعندما يمكن ربط صفر أو نموذج واحد للكيان ب بصفر أو نموذج واحد للكيان أ ، يكون هناك نموذج واحد لواحد ( 1: 1) العلاقة في تصميم مخطط قاعدة البيانات. على سبيل المثال ، يُسمح للرجل بالزواج من امرأة واحدة فقط في حفل زفاف أمريكي تقليدي ؛ كما يسمح للمرأة بالزواج من رجل واحد فقط.

واحد لكثير

تحدث علاقة واحد بأطراف (1: N) في تصميم الرسم التخطيطي لقاعدة البيانات عندما يكون هناك صفر أو حالة واحدة أو عدة حالات للكيان A لكل مثال من الكيان B. ومع ذلك ، لا توجد حالة واحدة أو حالة واحدة للكيان A لكل منها نقطة الكيان "ب". على سبيل المثال ، الطفل لديه أب واحد ؛ يمكن للأب أن ينجب عدة أطفال بيولوجيين.

الكثير للكثيرين

توجد علاقة أطراف بأطراف (M: N) في تصميم مخطط قاعدة البيانات العلائقية عندما يكون هناك صفر أو حالة واحدة أو عدة حالات للكيان A لنقطة واحدة من الكيان B وصفر أو حالة واحدة أو عدة حالات للكيان A لشخص واحد حالة الكيان "ب" على سبيل المثال ، يجوز للطالب التسجيل في فصول متعددة ؛ قد يحتوي الفصل على العديد من الطلاب المسجلين.

SQL و UML

SQL هي لغة برمجة قياسية تُعرف باسم لغة الاستعلام المهيكلة المستخدمة للتنقل في قواعد البيانات وتعديلها. يمكنك استخدام SQL للتنقل والتحكم في قواعد البيانات. في عام 1986 ، اعترف المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي بـ SQL كمعيار.

SQL قادرة على تشغيل الاستعلامات على قواعد البيانات. باستخدام SQL ، يمكن للمطورين الحصول على معلومات من قاعدة البيانات. يمكن لأي نموذج قاعدة بيانات إضافة بيانات باستخدام SQL.

يمكنك وضع المعلومات وحذفها من نموذج قاعدة بيانات باستخدام SQL. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا إنشاء جداول جديدة وتعيين الأذونات عليها.

أسلوب مرئي آخر لتعريف الأنظمة الكبيرة المكتوبة في نموذج موجه للكائنات هو لغة النمذجة الموحدة (UML). اليوم ، UML أقل استخدامًا على نطاق واسع مما كان عليه في السابق. في هذه الأيام ، يتم استخدامه بشكل متكرر في السياقات المدرسية والمراسلات بين مطوري البرامج وعملائهم.

كيف تقوم بإنشاء رسم تخطيطي لقاعدة البيانات؟

تنقل في مستكشف الكائنات ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق دليل مخططات قاعدة البيانات

ستتيح لك القائمة المختصرة إنشاء مخطط قاعدة بيانات جديد

من قائمة "الجداول" ، اختر الجداول الضرورية ، ثم انقر فوق "إضافة"

أفضل 5 أدوات لتصميم مخطط قاعدة البيانات

مخطط قاعدة البيانات

مخطط قاعدة البيانات هو أداة إدارية لمبرمجي أنظمة SQL و MongoDB و NoSQL و Cloud. مع إمكانية التصميم الديناميكي ، يمكنك إنشاء نماذج قاعدة بيانات باستخدام الرسوم البيانية.

يمكنك سحب وإسقاط الكائنات ، بما في ذلك الجداول والمفاتيح الخارجية ، على السطح. يُعرف المرجع إلى المفتاح الأساسي لجدول آخر بالمفتاح الخارجي. يُسمح فقط بالعناصر الموجودة في عمود المفتاح الأساسي التي تتصل بها في أعمدة المفاتيح الخارجية. يتم تمثيل المفاتيح الخارجية على أنها FK.

باستخدام أداة السحب والإفلات ، يمكنك إنشاء نماذج قاعدة بيانات دون استخدام أي تعليمات برمجية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تصميم العديد من التصميمات لمكونات مختلفة لمخطط قاعدة البيانات. عند اكتمال تخطيط قاعدة البيانات ، يمكنك تنزيلها بتنسيق HTML5 أو PDF.

سمات

يسمح لك بإنشاء نماذج قواعد البيانات والحفاظ عليها

يستخدم MongoDB و NoSQL و SQL

القدرات الجماعية

الايجابيات:

وظائف مع البيانات الإقليمية والويب

يوفر أدوات عمل جماعي مدمجة

يسمح بتصحيح المخططات

سلبيات

يحتاج إلى فترة تجريبية أطول

رسم ذكي

يمكنك استخدام تطبيق SmartDraw القائم على السحابة لإنشاء الرسوم التخطيطية لقاعدة البيانات بشكل ديناميكي. لإنشاء مخطط قاعدة البيانات ، كل ما عليك فعله هو استيراد البيانات الثنائية مثل ملف CSV. يمكن تحرير نموذج قاعدة البيانات باستخدام السحب والإفلات بعد بنائه.

سمات

نظام قائم على الويب

إمكانية السحب والإفلات

يولد ملفات CSV

الايجابيات

تطبيق تخطيطي سهل الاستخدام لقاعدة البيانات

متاح من أي متصفح

مباشرة لإنتاج مخططات بيانات راقية

سلبيات

لا يوفر أي وظائف مخصصة لقواعد البيانات

مصمم DB

DB Designer هي أداة رسم تخطيطي لقاعدة البيانات على شبكة الإنترنت. إنها تأتي بقدرات هندسية أمامية وعكسية. يمكنه تبديل وإرسال قواعد بيانات المهندس. يمكنك إرسال البيانات إلى MySQL و PostgreSQL و MS SQL و SQLite أو تلقي البيانات من MySQL و PostgreSQL و Oracle. يتم تخزين ملفات تفريغ SQL أيضًا في MS SQL. قواعد البيانات قابلة للتصدير إلى أنواع ملفات PDF و PNG.

سمات

تدعم أداة مخطط قاعدة البيانات هذه MySQL و SQL Server و Oracle و PostgreSQL

استيراد وتصدير قاعدة البيانات

الايجابيات

يدعم مجموعة واسعة من نماذج قاعدة بيانات SQL

من الممكن تصدير الصور أو المستندات

يساعدك على الوصول إلى البيانات والمراقبة

سلبيات

تعتبر الرسوم البيانية أساسية وهي الأنسب لقواعد البيانات الصغيرة نسبيًا

SQL DBM

يمكنك إنشاء قواعد البيانات ودمجها باستخدام مخطط SQL وأداة نمذجة قواعد البيانات المعروفة باسم SQL DBM. تعمل كل من Snowflake و MySQL و PostgreSQL و SQL مع SQL DBM. يمكن إنشاء كيانات قواعد البيانات مثل الأعمدة والوحدات النمطية والاتصالات باستخدام واجهة المستخدم الرسومية سهلة الاستخدام.

سمات

يقدم نسخة مجانية

يعمل مع SQL Server و PostgreSQL و MySQL و Snowflake

الايجابيات

طور قواعد بيانات ضخمة وشركات

يدعم مجموعة متنوعة من قواعد البيانات ، مثل MySQL و Redshift و PostgreSQL

يقدم واجهة مستخدم متطورة تستخدم اللون للحفاظ على التنظيم

أداة مصمم قاعدة بيانات AppMaster

هل تأمل يومًا أن يقوم شخص ما بإنشاء أداة لاستخدام أي أنظمة قواعد بيانات تريدها؟ مصمم قاعدة بيانات AppMaster يجعل ذلك ممكنًا. هذه هي أفضل أداة بدون رمز لتصميم قواعد بيانات PostgreSQL. يساعدك في مجموعة متنوعة من المهام ، بما في ذلك:

قم بإنشاء أي تعقيد لمخططات المخططات

إنشاء أي نماذج قاعدة بيانات دون كتابة أي نصوص SQL

بسرعة إنشاء وتعديل تصميم قاعدة البيانات

تقييم وإضافة علاقات نموذج المفاتيح الأساسية

باستخدام مصمم قاعدة بيانات AppMaster ، يمكنك إنشاء قاعدة بياناتك تلقائيًا وأيضًا أتمتة إجراء تعديل قاعدة البيانات وتحسين جودة حياة الجميع وسلامتهم. على الرغم من أن طريقتك اليدوية كانت فعالة على مر العصور ، فمن المحتمل أن يعاني شخص ما من القلق أو يقضي وقتًا أطول في تصحيح الأخطاء نتيجة لذلك. اجعلها تختفي مع الأتمتة.

الكلمات الأخيرة

حاول استخدام أداة تصميم قاعدة بيانات AppMaster عندما تكون على وشك إنشاء نموذج قاعدة البيانات الخاصة بك. يجب على الشركات فحص بيانات الأعمال التي قاموا بتخزينها عبر مصادر البيانات المختلفة ، ويجب وضع البيانات في مستودع البيانات للحصول على فهم شامل للبيانات. AppMaster هو حل خط أنابيب بدون كود لنقل بياناتك إلى مستودع البيانات المناسب. بدون إنشاء سطر واحد من التعليمات البرمجية ، فإنه يبسط عملية تحويل البيانات ونقلها إلى الموقع. ابدأ تجربتك المجانية على الفور!