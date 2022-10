Les bases de données sont cruciales pour l'organisation et la conservation des données de l'entreprise. Les bases de données doivent être correctement entretenues et conçues de manière à ne nécessiter qu'une maintenance mineure. Le processus de conception d'un modèle de base de données comprend les étapes d'architecture, de programmation, d'installation et de maintenance.

Vous souhaitez créer un diagramme de base de données ? Les diagrammes sont l'outil le plus efficace pour concevoir un modèle de base de données. La création de structures de données complexes à l'aide d'une approche en deux phases ou sans script peut être simplifiée en utilisant l'un des nombreux outils de diagramme de base de données.

Dans cet article, nous allons aborder le diagramme de conception de la base de données, l'importance de la modélisation des données, le processus de conception de la base de données et son objectif, et expliquer comment créer une base de données efficace.

Qu'est-ce qu'un diagramme de conception de base de données ?

L'utilisation des clés principales et étrangères pour créer des connexions entre les structures de données. Les diagrammes de base de données représentent graphiquement les schémas de la base de données et les relations entre les objets de la base. Un diagramme de base de données peut être créé pour une source de données et un graphique. Les diagrammes de base de données créés peuvent être enregistrés aux formats UML et PNG. En interne, le format UML a été conçu spécialement pour PhpStorm, et les autres éléments ne l'acceptent pas. Pensez à utiliser le format PNG si vous souhaitez distribuer les diagrammes de base de données préparés.

Une série de procédures connue sous le nom de plan d'action a été employée pour récupérer des données stockées dans un modèle de base de données. Vous pouvez également créer un plan d'action. Il existe deux types distincts de conceptions de base de données que PhpStorm supporte.

Leplan d'explication: Le résultat est affiché dans un graphique et un tableau combinés sur un onglet Plan séparé. Choisissez l'option Afficher la visualisation pour créer un diagramme de base de données montrant le processus de requête.

Expliquer le plan (brut): Un tableau affichant le résultat est révélé.

Une liste des éléments que vous souhaitez inclure et des objectifs prévus pour le modèle de base de données doit constituer la base de tout diagramme de base de données efficace. Qu'est-ce que je dois savoir ? " plutôt que " Quelles colonnes ou lignes dois-je regarder dans ce processus ? ". Tout ceci peut être réalisé dans votre langue maternelle sans utiliser SQL. Considérez cela sérieusement car si vous découvrez plus tard que vous avez manqué quelque chose, vous devez généralement recommencer. Il faut généralement beaucoup de travail pour ajouter des éléments à votre modèle de base de données.

Pourquoi la modélisation des données est-elle importante ?

Tout processus de développement logiciel sophistiqué doit commencer par la modélisation des données. Les modèles de données aident les programmeurs à comprendre le domaine et à planifier correctement leur travail.

Une meilleure qualité

Un codage incorrect est l'une des principales causes d'échec des projets de développement logiciel, qui échouent en moyenne dans 70 % des cas. Vous devez penser aux données avant de concevoir une application, tout comme les architectes le font avant de construire un bâtiment. La conception d'une base de données facilite le dépannage, vous permettant de peser vos options et de choisir la stratégie optimale.

Réduction des coûts

Les modèles de données vous permettent de créer des applications à moindre coût. Les modèles de base de données occupent moins de 5 à 10 % d'un plan de coûts et peuvent réduire les 65 à 75 % du prix limite qui sont généralement consacrés au codage. La modélisation des données détecte les erreurs et les omissions un peu plus tôt, ce qui permet de les corriger facilement, ce qui est préférable à la correction des erreurs après la documentation des applications.

Une documentation améliorée

Les modèles de base de données fournissent une base pour la maintenance à long terme en documentant les idées clés et le langage technique. Malgré les changements de personnel, le matériel vous sera toujours utile.

Une plus grande transparence

Les modèles de données donnent un point de mire à la détermination de la portée. Le modèle de base de données offre tout ce qui est concret pour permettre aux bailleurs de fonds et aux programmeurs de parvenir à un consensus sur les caractéristiques spécifiques du programme qui seront incluses et exclues. Les utilisateurs de l'entreprise peuvent accéder à ce que les programmeurs créent pour correspondre à ce qu'ils connaissent. Les modèles de base de données favorisent l'accord des consommateurs et des programmeurs.

Les modèles de données encouragent également le consensus sur le jargon et la langue. Le paradigme met l'accent sur les phrases sélectionnées pour faciliter leur incorporation dans les composants de l'application. Le programme qui en résulte est plus simple à conserver et à développer.

Une grande efficacité

Un modèle de base de données bien construit fonctionne souvent rapidement, souvent plus rapidement que prévu. Les principes des modèles de données doivent être clairs et cohérents pour fonctionner au mieux. Ensuite, le modèle de base de données doit être converti en une conception de base de données utilisant les bons principes.

Le plus souvent, il s'agit d'une mauvaise utilisation du modèle de base de données plutôt que d'un défaut de l'application de base de données (SQL Server). Lorsque ce problème est résolu, l'exécution est excellente. Une base de données peut être comprise par la modélisation, ce qui vous permet de l'optimiser pour une efficacité rapide.

Diminution des erreurs d'application

Un modèle de base de données aide les gens à clarifier les idées et à éliminer les ambiguïtés. Ainsi, une orientation forte est établie avant même que le développement de l'application ne commence. Bien qu'ils soient moins susceptibles de le faire, les programmeurs peuvent toujours commettre d'infimes erreurs lorsqu'ils élaborent le code du programme.

Le processus de conception

Les étapes suivantes mènent au processus de conception :

Spécifiez les objectifs du modèle de base de données

Déterminez les objectifs que vous cherchez à atteindre, car cela vous aidera à vous préparer pour les actions suivantes.

Déterminez les objectifs que vous cherchez à atteindre, car cela vous aidera à vous préparer pour les actions suivantes.

Rassemblez toutes les données que vous pouvez stocker dans le modèle de base de données. Ces données peuvent être un identifiant de commande ou un nom de produit.

Rassemblez toutes les données que vous pouvez stocker dans le modèle de base de données. Ces données peuvent être un identifiant de commande ou un nom de produit.

Triez les données en grandes catégories, comme les commandes ou les produits. Ensuite, reliez le tableau à chaque rubrique.

Triez les données en grandes catégories, comme les commandes ou les produits. Ensuite, reliez le tableau à chaque rubrique.

Choisissez les données que vous souhaitez inclure dans chaque tableau. Chaque valeur est convertie en un champ et présentée comme une colonne de tableau. Par exemple, le tableau Travailleur pourrait avoir des champs pour la date d'embauche et le nom de famille.

Choisissez les données que vous souhaitez inclure dans chaque tableau. Chaque valeur est convertie en un champ et présentée comme une colonne de tableau. Par exemple, le tableau Travailleur pourrait avoir des champs pour la date d'embauche et le nom de famille.

Sélectionnez la clé primaire de chaque table. La colonne utilisée pour définir chaque ligne est appelée clé primaire. Le numéro de commande D ou le numéro de produit sont deux clés primaires, et une valeur doit toujours être associée à une clé primaire.

La valeur d'une colonne ne peut pas être utilisée comme élément d'une clé primaire si elle peut être non réclamée ou inconnue à une certaine occasion. Sélectionnez toujours une clé primaire dont la valeur ne changera pas. Si la clé primaire change, la modification doit être reflétée partout où la clé est utilisée.

Sélectionnez la clé primaire de chaque table. La colonne utilisée pour définir chaque ligne est appelée clé primaire. Le numéro de commande D ou le numéro de produit sont deux clés primaires, et une valeur doit toujours être associée à une clé primaire.

La valeur d'une colonne ne peut pas être utilisée comme élément d'une clé primaire si elle peut être non réclamée ou inconnue à une certaine occasion. Sélectionnez toujours une clé primaire dont la valeur ne changera pas. Si la clé primaire change, la modification doit être reflétée partout où la clé est utilisée.

Examinez chaque tableau et déterminez les relations entre les informations qu'il contient. Si des informations supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les liens, ajoutez des colonnes aux mêmes tableaux ou créez-en de nouveaux.

Examinez chaque tableau et déterminez les relations entre les informations qu'il contient. Si des informations supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les liens, ajoutez des colonnes aux mêmes tableaux ou créez-en de nouveaux.

Vérifiez que votre mise en page ne comporte pas d'erreurs. Créez les tableaux de la base de données, puis ajoutez-y des exemples d'enregistrements de données. Vérifiez vos statistiques pour voir si vous pouvez obtenir les résultats dont vous avez besoin. Apportez des modifications à votre concept si nécessaire.

Vérifiez que votre mise en page ne comporte pas d'erreurs. Créez les tableaux de la base de données, puis ajoutez-y des exemples d'enregistrements de données. Vérifiez vos statistiques pour voir si vous pouvez obtenir les résultats dont vous avez besoin. Apportez des modifications à votre concept si nécessaire.

Vérifiez la conception de vos tableaux de base de données à l'aide des règles de normalisation des données pour voir si elle est correcte. Les tables doivent être modifiées si nécessaire. L'un de ses formulaires vous interdit d'enregistrer toute donnée dérivée de la table.

Analyse des exigences : identification de l'objectif de la base de données

L'objectif principal de l'analyse des exigences est de collecter toutes les informations nécessaires pour créer un modèle de base de données qui réponde aux besoins de l'entreprise en matière de données. L'analyse des exigences a les objectifs suivants :

Déterminer les besoins en informations de la base de données en termes d'objets primitifs.

Catégoriser et définir les faits relatifs à ces entités

Identifier et classifier les relations entre les entités

Démontrer les types de paiements qui seront effectués sur le modèle de la base de données

Reconnaître les directives qui régissent la fiabilité

Ces objectifs peuvent être atteints par la réalisation d'un ensemble d'activités connexes :

Examiner la base de données actuelle

Des entretiens avec les consommateurs doivent être menés

Réaliser un diagramme de flux de données (si nécessaire)

Déterminer les opinions des utilisateurs

Toutes les observations doivent être documentées.

Le concepteur de logiciels collabore avec les utilisateurs finaux d'une entreprise pour identifier de manière unique les besoins en informations de la base de données. Il existe plusieurs méthodes pour recueillir les données nécessaires à l'analyse des besoins :

Examiner les documents existants

Les rôles et résultats définis, les règles écrites, les exigences professionnelles et les historiques sont des exemples de tels documents. La documentation papier est une excellente méthode pour se familiariser avec l'entreprise ou l'action que vous modélisez.

Entretiens avec les utilisateurs finaux

Il peut s'agir de séances personnelles ou de groupe. Essayez de limiter les réunions de groupe à cinq personnes au maximum. Essayez de réunir toutes les personnes qui jouent le même rôle en une seule session. Prenez des notes des entretiens à l'aide d'un tableau blanc ou de projecteurs.

Examen des systèmes automatisés déjà existants



Examinez la documentation et les directives de conception du cadre si l'entreprise dispose d'un processus d'automatisation. En général, l'analyse des besoins et la modélisation des données se font simultanément. Les objets de données sont reconnus et catégorisés en tant qu'entités, propriétés ou relations au fur et à mesure que les données sont recueillies. Ensuite, on leur donne des noms et on les décrit en utilisant des mots que les utilisateurs finaux connaissent bien.

Des diagrammes entité-relation sont alors utilisés pour représenter et analyser les objets. Le concepteur et les utilisateurs finaux peuvent évaluer les diagrammes entité-relation de la base de données pour s'assurer de leur exactitude et de leur exhaustivité. Si le modèle de base de données est incorrect, il est révisé, ce qui nécessite parfois la collecte de données supplémentaires. Le processus d'analyse et de révision est répété jusqu'à ce que le modèle de base de données soit déclaré exact.

Que sont les schémas de base de données et les instances de base de données ?

Un système de gestion de base de données permet aux schémas et aux instances de base de données d'interagir. Le système de gestion de base de données veille à ce que chaque instance de base de données respecte les restrictions définies dans le schéma de base de données par les concepteurs du modèle de base de données. Une instance de base de données est une copie d'un modèle de base de données qui a été prise à un moment précis. En même temps, les schémas de base de données sont généralement statiques.



Structure de la base de données

Le modèle de base de données présente les attributs structurels suivants :

Plusieurs tables sont présentes dans une structure de base de données

Chaque table comprend des informations sur un seul sujet

Les données détaillant l'affaire d'une table sont contenues dans des champs

Les entrées sont des exemples spécifiques du sujet d'une table

Une zone clé primaire explicite identifie chaque entrée dans les tables de la structure de la base de données.

Exemple

L'exemple de tableau suivant explique comment est structurée une table de base de données.

ID du client Prénom Nom de famille Date d'achat 26710 Andrew Jobel 14-10-2022 26711 Anthony Mitchell 15-10-2022 26712 Jimi Neesham 15-10-2022 26713 Corey Anderson 16-10-2022

La table des clients se compose de

ID du client le prénom Nom de famille Date d'achat

Les aspects suivants peuvent être trouvés dans le tableau :

Le titre révèle le sujet particulier du tableau : Client

Le nom, le prénom et la date d'achat sont les champs qui décrivent les clients.

Customer ID est la clé primaire de la table qui identifie un compte spécifique.

Création de relations

Vous êtes maintenant prêt à étudier les relations entre les tables que vous avez créées à partir de votre base de données. Le nombre d'entrées qui interagissent entre deux tables liées est leur cardinalité. En déterminant la cardinalité, vous pouvez vous assurer que les données ont été correctement réparties dans les tables.

Bien que les relations entre entités soient théoriquement possibles, elles entrent souvent dans l'une des trois catégories suivantes :

Relation un-à-un

Relation un à plusieurs

Relation plusieurs à plusieurs

Les relations de type "un à un" sont rares dans le monde financier, alors que les relations de type "une à plusieurs personnes" sont courantes. Les relations de plusieurs à plusieurs ne sont pas autorisées dans les diagrammes de base de données et doivent être transformées en relations de un à plusieurs. Les diagrammes de base de données sont presque entièrement composés de tables avec des relations de type un à plusieurs.

Un à un

Lorsque zéro ou un modèle de l'entité A peut être relié à zéro ou un modèle de l'entité B, et lorsque zéro ou un modèle de l'entité B peut être relié à zéro ou un modèle de l'entité A, il existe une relation un-à-un (1:1) dans la conception du diagramme de base de données. Par exemple, un homme n'a le droit d'épouser qu'une seule femme dans un mariage américain traditionnel ; une femme n'a également le droit d'épouser qu'un seul homme.

Un à plusieurs

Une relation un-à-plusieurs (1:N) se produit dans la conception du diagramme de base de données lorsqu'il y a zéro, un ou plusieurs cas de l'entité A pour chaque exemple de l'entité B. Pourtant, il y a zéro ou un cas de l'entité A pour chaque point de l'entité B. Par exemple, un enfant a un père ; un père peut avoir plusieurs enfants biologiques.

Many-to-many

Dans la conception d'un diagramme de base de données relationnelle, une relation plusieurs à plusieurs (M : N) existe lorsqu'il y a zéro, un ou plusieurs cas de l'entité A pour un point de l'entité B et zéro, un ou plusieurs cas de l'entité A pour un cas de l'entité B. Par exemple, un étudiant peut s'inscrire à plusieurs cours ; une classe peut avoir plusieurs étudiants inscrits.

SQL et UML

SQL est un langage de programmation standard connu sous le nom de langage de requête structuré utilisé pour naviguer et modifier les bases de données. Vous pouvez utiliser SQL pour naviguer dans les bases de données et les contrôler. En 1986, l'American National Standards Institute et l'Organisation internationale de normalisation ont reconnu SQL comme une norme.

SQL est capable d'exécuter des requêtes sur des bases de données. Avec SQL, les développeurs peuvent obtenir des informations à partir d'une base de données. Des données peuvent être ajoutées à tout modèle de base de données à l'aide de SQL.

Vous pouvez mettre et supprimer des informations d'un modèle de base de données en utilisant SQL. En outre, vous pouvez également créer de nouvelles tables et définir des autorisations pour celles-ci.

Un autre style visuel pour définir de grands systèmes écrits dans un paradigme orienté objet est le langage de modélisation unifié (UML). Aujourd'hui, UML est moins utilisé qu'auparavant. De nos jours, il est fréquemment utilisé dans les contextes scolaires et dans la correspondance entre les développeurs de logiciels et leurs clients.

Naviguez dans l'explorateur d'objets, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le répertoire Diagrammes de base de données.

Le menu contextuel vous permet de créer un nouveau diagramme de base de données.

Dans la liste des tables, choisissez les tables nécessaires, puis cliquez sur Ajouter.

Les 5 principaux outils de conception de diagrammes de base de données

Schéma de base de données

Database Schema est un outil d'administration pour les programmeurs de systèmes SQL, MongoDB, NoSQL et Cloud. Grâce à sa capacité de conception dynamique, vous pouvez créer des modèles de base de données à l'aide de diagrammes.

Vous pouvez faire glisser et déposer des objets, notamment des tables et des clés étrangères, sur la surface. La référence à la clé primaire d'une autre table est appelée clé étrangère. Seuls les éléments présents dans la colonne de la clé primaire à laquelle ils se connectent sont autorisés dans les colonnes de clés étrangères. Les clés étrangères sont représentées par FK.

Grâce à un outil de glisser-déposer, vous pouvez créer des modèles de base de données sans utiliser de code. En outre, vous pouvez concevoir plusieurs modèles pour divers composants du schéma de la base de données. Lorsque le modèle de base de données est terminé, vous pouvez le télécharger au format HTML5 ou PDF.

Caractéristiques

Il vous permet de créer et de maintenir des modèles de base de données

Utilise MongoDB, NoSQL, et SQL

capacités collectives

Avantages :

Fonctionne avec des données régionales et en ligne

Fournit des outils de travail en équipe intégrés

Permet de déboguer les schémas

Contre :

Il nécessite une période d'essai plus longue

Smart draw

Vous pouvez utiliser l'application de création de diagrammes basée sur le cloud SmartDraw pour construire vos diagrammes de base de données de manière dynamique. Pour créer le diagramme de base de données, il vous suffit d'importer des données binaires comme un fichier CSV. Une fois construit, le modèle de base de données peut être modifié par glisser-déposer.

Caractéristiques

Un système basé sur le Web

Possibilité de glisser-déposer

Génère des fichiers CSV

Pour

Application de création de diagrammes pour base de données facile à utiliser

Disponible à partir de n'importe quel navigateur

Simplicité de production de diagrammes de données classiques

Contre

Il n'offre aucune fonctionnalité adaptée aux bases de données.

DB Designer

DB Designer est un outil de création de diagrammes de bases de données basé sur le Web. Il est doté de fonctionnalités d'ingénierie en avant et en arrière. Il peut commuter et répartir les bases de données d'ingénierie. Vous pouvez envoyer des données vers MySQL, PostgreSQL, MS SQL et SQLite ou recevoir des données de MySQL, PostgreSQL et Oracle. Les fichiers dump SQL sont également stockés dans MS SQL. Les bases de données sont exportables vers les types de fichiers PDF et PNG.

Caractéristiques

Cet outil de diagramme de base de données prend en charge MySQL, SQL Server, Oracle et PostgreSQL.

Importation et exportation de bases de données

Pour

Supporte une large gamme de formes de bases de données SQL

Il est possible d'exporter des images ou des documents

Vous aide à accéder aux données et à la surveillance

Contre

Les infographies sont basiques et conviennent mieux aux bases de données relativement petites.

DBM SQL

Vous pouvez construire et intégrer des bases de données à l'aide de l'outil de diagramme SQL et de modélisation de bases de données connu sous le nom de SQL DBM. Snowflake, MySQL, PostgreSQL et SQL sont tous fonctionnels avec SQL DBM. Les entités de base de données telles que les colonnes, les modules et les connexions peuvent être créées en utilisant l'interface graphique conviviale.

Caractéristiques

Il offre une version gratuite

Fonctionne avec SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Snowflake

Pour

Développé pour les bases de données massives et les entreprises

Prend en charge une variété de bases de données, telles que MySQL, Redshift et PostgreSQL

Offre une interface utilisateur sophistiquée qui fait usage de la couleur pour maintenir l'organisation

Outil de conception de bases de données AppMaster

N'avez-vous jamais espéré que quelqu'un crée un outil permettant d'utiliser les systèmes de bases de données que vous souhaitez ? Le concepteur de base de données AppMaster rend la chose possible. Il s'agit du meilleur outil sans code pour la conception de bases de données PostgreSQL. Il vous assiste dans une variété de tâches, y compris :

Créer n'importe quelle complexité de diagrammes de schéma.

créer n'importe quel modèle de base de données sans écrire de scripts SQL

Créer et modifier rapidement la conception d'une base de données

Évaluer et ajouter des clés primaires aux relations du modèle

Avec AppMaster database designer, vous pouvez créer automatiquement votre base de données et également automatiser la procédure de modification de la base de données et améliorer la qualité de vie et la sécurité de chacun. Bien que si votre méthode manuelle a été efficace pendant des âges, quelqu'un est susceptible de souffrir d'anxiété ou de passer plus de temps à déboguer en conséquence. Faites-le disparaître avec l'automatisation.

Dernier mot

Essayez d'utiliser l'outil de conception de base de données AppMaster lorsque vous êtes sur le point de créer votre modèle de base de données. Les entreprises doivent examiner les données commerciales qu'elles ont stockées à travers diverses sources de données, et les données doivent être placées dans l'entrepôt de données pour obtenir une compréhension approfondie des données. AppMaster est une solution de pipeline de données sans code pour transférer vos données vers l'entrepôt de données approprié. Sans créer une seule ligne de code, il simplifie le processus de conversion et de transmission des données vers un emplacement. Commencez votre essai gratuit dès maintenant !