Databases zijn cruciaal voor het organiseren en bewaren van bedrijfsgegevens, en databases moeten goed worden onderhouden en effectief worden ontworpen om weinig onderhoud nodig te hebben. Het ontwerpproces van het databasemodel omvat de fasen architectuur, programmering, installatie en onderhoud.

Wilt u een database diagram maken? Diagrammen zijn het meest efficiënte hulpmiddel voor het ontwerpen van een databasemodel. Het creëren van ingewikkelde gegevensstructuren met behulp van een twee-fasen of no-script aanpak kan worden vereenvoudigd door gebruik te maken van een van de vele database diagram tools.

In dit artikel bespreken we het database ontwerp diagram, het belang van datamodellering, het database ontwerp proces, en het doel ervan, en leggen we uit hoe je een effectief database

ontwerp.

Wat is een database ontwerp diagram?

Met behulp van principal en foreign keys worden verbindingen tussen gegevensstructuren gemaakt. Database diagrammen geven grafisch de database schema's en de relaties tussen database objecten weer. Een database diagram kan worden gemaakt voor een gegevensbron en grafiek. De gemaakte databasediagrammen kunnen worden opgeslagen in UML- en PNG-formaat. Intern is het UML-formaat speciaal ontworpen voor PhpStorm, en andere items accepteren het niet. Denk erover om PNG te gebruiken als u de voorbereide database diagrammen wilt verspreiden.

Een reeks procedures, bekend als een actieplan, is gebruikt om gegevens op te halen die zijn opgeslagen in een databasemodel. U kunt ook een actieplan maken. Er zijn twee verschillende soorten database ontwerpen die PhpStorm ondersteunt.

Actieplan: Het resultaat wordt weergegeven in een gecombineerde grafiek en tabel lay-out op een aparte Plan tab. Kies de Toon visualisatie optie om een database diagram te maken die het query proces laat zien.

Verklaar Plan (onbewerkt): Een tabel met het resultaat wordt onthuld.

Een lijst van het materiaal dat u wilt opnemen en de beoogde doelen voor het databasemodel moeten de basis vormen van elk effectief databasediagram. Wat moet ik weten? in plaats van "Welke kolommen of rijen moet ik in dit proces bekijken?". Dit alles kan worden uitgevoerd in uw moedertaal zonder SQL te gebruiken. Denk hier serieus over na, want als u later ontdekt dat u iets gemist hebt, moet u meestal opnieuw beginnen. Het vergt meestal veel werk om dingen toe te voegen aan uw databasemodel.

Waarom is gegevensmodellering belangrijk?

Elk geavanceerd softwareontwikkelingsproces moet beginnen met gegevensmodellering. Gegevensmodellen helpen programmeurs het domein te begrijpen en hun werk correct te plannen.

Meer kwaliteit

Onjuiste codering is een primaire reden voor het mislukken van softwareontwikkelingsprojecten, die gemiddeld ongeveer 70% van de tijd mislukken. U moet nadenken over gegevens voordat u een app ontwerpt, net zoals architecten dat doen voordat ze een constructie bouwen. Een databaseontwerp helpt bij het oplossen van problemen, zodat u uw opties kunt afwegen en de optimale strategie kunt kiezen.

Kostenbesparing

Met datamodellen kunt u applicaties maken tegen een lagere prijs. Databasemodellen nemen minder dan 5-10% van een kostenplan in beslag en kunnen de 65-75% van de prijsgrens die doorgaans aan codering wordt besteed, verlagen. Bij gegevensmodellering worden fouten en omissies iets eerder ontdekt, waardoor ze eenvoudig te corrigeren zijn, en dat is te verkiezen boven het herstellen van fouten nadat de apps zijn gedocumenteerd.

Verbeterde documentatie

Databasemodellen bieden een basis voor onderhoud op lange termijn door belangrijke ideeën en technische taal te documenteren. Ondanks personeelswisselingen blijft het materiaal nuttig voor u.

Grotere transparantie

Gegevensmodellen geven scopebepaling een richtpunt. Het gegevensmodel biedt iets concreets waarmee financiers en programmeurs een consensus kunnen bereiken over de specifieke kenmerken van het programma die zullen worden opgenomen en uitgesloten. De gebruikers van de onderneming hebben toegang tot wat de programmeurs creëren om overeen te stemmen met wat zij weten. Databasemodellen bevorderen overeenstemming tussen consumenten en programmeurs.

Gegevensmodellen bevorderen ook jargon en taalkundige consensus. Het paradigma benadrukt de geselecteerde zinnen om hun opname in applicatiecomponenten te vergemakkelijken. Het programma dat ontstaat is eenvoudiger te onderhouden en uit te breiden.

Grote Efficiëntie

Een goed gebouwd databasemodel werkt vaak snel, vaak sneller dan verwacht. De principes in gegevensmodellen moeten duidelijk en samenhangend zijn om optimaal te kunnen werken. Daarna moet het databasemodel worden omgezet in een databaseontwerp volgens de juiste principes.

Het is vaker een fout in het databasemodel dan een fout in de databasetoepassing (SQL Server). Als dat probleem is opgelost, is de uitvoering uitstekend. Een database kan worden begrepen door modellering, waardoor u deze kunt optimaliseren voor snelle efficiëntie.

Afname van toepassingsfouten

Een databasemodel helpt mensen ideeën te verduidelijken en ambiguïteit te elimineren. Er wordt dus een sterke richting vastgesteld voordat de ontwikkeling van de app ooit begint. Hoewel de kans daarop kleiner is, kunnen programmeurs nog steeds minieme fouten maken bij het bouwen van programmacode.

Het ontwerpproces

De volgende stappen leiden tot het ontwerpproces:

Specificeer de doelen van het databasemodel

Bepaal de doelen die u wilt bereiken, omdat dit u helpt bij de voorbereiding van de volgende acties.

Bepaal de doelen die u wilt bereiken, omdat dit u helpt bij de voorbereiding van de volgende acties. Zoek en verzamel de nodige gegevens

Verzamel alle gegevens die u in het databasemodel kunt opslaan. Deze gegevens kunnen een bestel-id of een productnaam zijn.

Verzamel alle gegevens die u in het databasemodel kunt opslaan. Deze gegevens kunnen een bestel-id of een productnaam zijn. Zet de gegevens in tabelvorm

Sorteer de gegevens in brede categorieën, zoals bestellingen of producten. Koppel vervolgens de tabel aan elk onderwerp.

Sorteer de gegevens in brede categorieën, zoals bestellingen of producten. Koppel vervolgens de tabel aan elk onderwerp. Zet de gegevens in de vorm van kolommen

Kies de gegevens die u in elke tabel wilt opnemen. Elke waarde wordt omgezet in een veld en weergegeven als een tabelkolom. De tabel Werknemer zou bijvoorbeeld velden kunnen hebben voor de datum van indiensttreding en de achternaam.

Kies de gegevens die u in elke tabel wilt opnemen. Elke waarde wordt omgezet in een veld en weergegeven als een tabelkolom. De tabel Werknemer zou bijvoorbeeld velden kunnen hebben voor de datum van indiensttreding en de achternaam. Benoem de primaire sleutels

Selecteer de primaire sleutel voor elke tabel. De kolom die wordt gebruikt om elke rij te definiëren wordt de primaire sleutel genoemd. Bestelnummer D of productnummer zijn twee primaire sleutels, en aan een primaire sleutel moet altijd een waarde worden gekoppeld.

De waarde van een kolom kan niet worden gebruikt als element in een primaire sleutel als deze ooit niet kan worden opgeëist of onbekend is. Kies altijd een primaire sleutel waarvan de waarde niet zal verschuiven. Als de primaire sleutel verandert, moet de wijziging overal waar de sleutel wordt gebruikt, worden weerspiegeld.

Selecteer de primaire sleutel voor elke tabel. De kolom die wordt gebruikt om elke rij te definiëren wordt de primaire sleutel genoemd. Bestelnummer D of productnummer zijn twee primaire sleutels, en aan een primaire sleutel moet altijd een waarde worden gekoppeld. De waarde van een kolom kan niet worden gebruikt als element in een primaire sleutel als deze ooit niet kan worden opgeëist of onbekend is. Kies altijd een primaire sleutel waarvan de waarde niet zal verschuiven. Als de primaire sleutel verandert, moet de wijziging overal waar de sleutel wordt gebruikt, worden weerspiegeld. Leg de verbanden van de tabel vast

Bekijk elke tabel en bepaal de relaties tussen de informatie in elke tabel. Als er meer informatie nodig is om de verbanden te begrijpen, voeg dan kolommen toe aan dezelfde tabellen of maak nieuwe.

Bekijk elke tabel en bepaal de relaties tussen de informatie in elke tabel. Als er meer informatie nodig is om de verbanden te begrijpen, voeg dan kolommen toe aan dezelfde tabellen of maak nieuwe. Ontwikkel je concept

Controleer op fouten in je lay-out. Maak de databasetabellen en voeg er vervolgens enkele voorbeeldgegevensrecords aan toe. Controleer uw statistieken om te zien of u de gewenste uitkomsten krijgt. Pas het ontwerp aan als dat nodig is.

Controleer op fouten in je lay-out. Maak de databasetabellen en voeg er vervolgens enkele voorbeeldgegevensrecords aan toe. Controleer uw statistieken om te zien of u de gewenste uitkomsten krijgt. Pas het ontwerp aan als dat nodig is. Gebruik de normalisatierichtlijnen

Controleer het ontwerp van uw databasetabellen met behulp van de datanormalisatieregels om na te gaan of het correct is. De tabellen moeten indien nodig worden aangepast. Een van de vormen verbiedt het opslaan van afgeleide gegevens van de tabel.

Analyse van eisen: vaststellen van het doel van de database

Het hoofddoel van Requirements Analysis is het verzamelen van alle informatie die nodig is om een databasemodel te creëren dat voldoet aan de gegevensbehoeften van een bedrijf. De eisenanalyse heeft de volgende doelstellingen:

Het vaststellen van de informatiebehoeften van de database in termen van primitieve objecten

Het categoriseren en definiëren van de feiten over deze entiteiten

De relaties tussen de entiteiten vaststellen en classificeren

De soorten betalingen aantonen die op het databasemodel zullen worden uitgevoerd

De richtlijnen herkennen die de betrouwbaarheid regelen

Deze doelstellingen kunnen worden bereikt door de voltooiing van een reeks gerelateerde activiteiten:

De huidige databank bekijken

Consumenteninterviews houden

Een gegevensstroomschema maken (indien nodig)

De meningen van de gebruikers vaststellen

Alle waarnemingen moeten worden gedocumenteerd

De softwareontwerper werkt samen met de eindgebruikers van een bedrijf om de informatiebehoeften van de database op een unieke manier vast te stellen. Er zijn verschillende methoden om de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de analyse van de eisen:

Bestaande documenten onderzoeken

Gedefinieerde rollen en bevindingen, geschreven regels, functie-eisen en geschiedenissen zijn voorbeelden van dergelijke documenten. Papieren documentatie is een uitstekende methode om kennis te maken met het bedrijf of de actie die u modelleert.

Interviews van eindgebruikers

Dit kunnen zowel persoonlijke als groepssessies zijn. Probeer groepsbijeenkomsten te beperken tot maximaal vijf personen. Probeer iedereen die dezelfde rol vervult in één sessie te verzamelen. Maak aantekeningen van de interviews met behulp van een whiteboard of projectoren.

Beoordeling van reeds bestaande geautomatiseerde systemen



Bekijk de documentatie en de ontwerprichtlijnen van het kader als het bedrijf een automatiseringsproces heeft. Meestal gebeuren de analyse van de vereisten en de gegevensmodellering tegelijkertijd. Gegevensobjecten worden herkend en gecategoriseerd als entiteiten, eigenschappen of relaties wanneer gegevens worden verzameld. Vervolgens krijgen ze namen en worden ze beschreven met woorden waarmee de eindgebruikers vertrouwd zijn.

Entiteitsrelatiediagrammen worden vervolgens gebruikt om de objecten weer te geven en te analyseren. De ontwerper en de eindgebruikers kunnen de entiteitsrelatie-databasediagrammen beoordelen om hun nauwkeurigheid en grondigheid te garanderen. Als het databasemodel onjuist is, wordt het herzien, waarvoor soms extra gegevens moeten worden verzameld. Het analyse- en bewerkingsproces wordt herhaald totdat het databasemodel nauwkeurig is verklaard.

Wat zijn databaseschema's en database-instanties?

Een databasebeheersysteem laat databaseschema's en -instanties op elkaar inwerken. Elke database-instantie wordt door het databasemanagementsysteem verzekerd van naleving van de beperkingen die door de ontwerpers van het databasemodel in het databaseschema zijn vastgelegd. Een database-instantie is een kopie van een databasemodel die op een bepaald moment is genomen. Tegelijkertijd zijn databaseschema's typisch statisch.



Databasestructuur

Het databasemodel vertoont de volgende structurele kenmerken:

In een databasestructuur zijn meerdere tabellen aanwezig

Elke tabel bevat informatie over een enkel onderwerp

Gegevens over het onderwerp van een tabel zijn vervat in velden

Gegevens zijn specifieke voorbeelden van het onderwerp van een tabel

Een expliciet primair sleutelgebied identificeert elk item in de tabellen van de databasestructuur.

Voorbeeld

De volgende voorbeeldtabel legt uit hoe een databasetabel is opgebouwd.

Klant ID Voornaam Achternaam Gekochte datum 26710 Andrew Jobel 14-10-2022 26711 Anthony Mitchell 15-10-2022 26712 Jimi Neesham 15-10-2022 26713 Corey Anderson 16-10-2022

De klantentabel bestaat uit

Klant ID Voornaam Achternaam Gekochte datum

De volgende aspecten zijn in de tabel te vinden:

De kop onthult het specifieke onderwerp van de tabel: Klant

Achternaam, voornaam en aankoopdatum zijn de velden die klanten beschrijven.

Klant ID is de primaire sleutel van de tabel die een specifieke rekening identificeert.

Relaties leggen

U bent nu klaar om de relaties te onderzoeken tussen de tabellen die u in uw database hebt aangemaakt. Het aantal items dat tussen twee gekoppelde tabellen interacteert, is hun kardinaliteit. Door de cardinaliteit te bepalen, kunt u ervoor zorgen dat de gegevens correct zijn opgesplitst in tabellen.

Hoewel relaties tussen entiteiten theoretisch mogelijk zijn, vallen ze vaak in één van drie categorieën:

Eén-op-één relatie

Eén-op-veel relaties

Veel-op-veel relaties

Eén-op-één relaties zijn ongewoon in de financiële wereld, terwijl relaties tussen één en veel personen veel voorkomen. Many-to-many relaties zijn niet mogelijk in database diagrammen en moeten worden omgezet in one-to-many relaties. Database diagrammen zijn bijna volledig samengesteld uit tabellen met één-op-veel relaties.

Eén-op-één

Wanneer nul of één model van entiteit A verbonden kan worden met nul of één model van entiteit B, en wanneer nul of één model van entiteit B verbonden kan worden met nul of één model van entiteit A, is er sprake van een één-op-één (1:1) relatie in het database diagramontwerp. Zo mag een man in een traditioneel Amerikaans huwelijk slechts met één vrouw trouwen; een vrouw mag ook slechts met één man trouwen.

Eén-op-veel

Een one-to-many (1:N) relatie komt voor in het ontwerp van databaseschema's wanneer er nul, één, of meerdere gevallen van entiteit A zijn voor elk voorbeeld van entiteit B. Een kind heeft bijvoorbeeld één vader; een vader kan meerdere biologische kinderen hebben.

Many-to-many

Een many-to-many (M: N) relatie bestaat in het ontwerp van relationele databaseschema's wanneer er nul, één of meerdere gevallen van entiteit A zijn voor één punt van entiteit B en nul, één of meerdere gevallen van entiteit A voor één geval van entiteit B. Een student kan zich bijvoorbeeld inschrijven voor meerdere klassen; een klas kan meerdere studenten hebben.

SQL en UML

SQL is een standaard programmeertaal die bekend staat als gestructureerde querytaal en wordt gebruikt voor het navigeren door en wijzigen van databases. U kunt SQL gebruiken om door databases te navigeren en deze te beheren. In 1986 erkenden het American National Standards Institute en de International Organization of Standardization SQL als standaard.

Met SQL kunnen queries tegen databases worden uitgevoerd. Met SQL kunnen ontwikkelaars informatie uit een database halen. Aan elk databasemodel kunnen met SQL gegevens worden toegevoegd.

U kunt informatie uit een databasemodel plaatsen en verwijderen met behulp van SQL. Bovendien kunt u ook nieuwe tabellen aanmaken en er rechten op instellen.

Een andere visuele stijl voor het definiëren van grote systemen geschreven in een object-georiënteerd paradigma is de Unified Modeling Language (UML). Tegenwoordig wordt UML minder gebruikt dan vroeger. Tegenwoordig wordt het vaak gebruikt in schoolcontexten en correspondentie tussen software ontwikkelaars en hun klanten.

Hoe maak je een database diagram?

Navigeer in de objectverkenner en klik dan met de rechtermuisknop op de map Database Diagrammen.

In het snelmenu kunt u een nieuw database diagram maken.

Kies in de lijst Tabellen de benodigde tabellen en klik op Toevoegen

Databaseschema

Database Schema is een beheertool voor programmeurs van SQL, MongoDB, NoSQL en Cloud systemen. Met zijn dynamische ontwerpmogelijkheden kunt u databasemodellen maken met behulp van diagrammen.

U kunt objecten, waaronder tabellen en foreign keys, naar het oppervlak slepen. Een verwijzing naar de Primary Key van een andere tabel wordt een foreign key genoemd. Alleen elementen die aanwezig zijn in de Primary Key kolom waarmee ze verbonden zijn, zijn toegestaan in foreign key kolommen. Foreign keys worden weergegeven als FK.

Met een drag-and-drop tool kunt u databasemodellen maken zonder code te gebruiken. Bovendien kunt u verschillende ontwerpen maken voor verschillende onderdelen van het databaseschema. Als het databaseplan klaar is, kunt u het downloaden in HTML5- of PDF-formaat.

Kenmerken

Hiermee kunt u databasemodellen maken en onderhouden

Maakt gebruik van MongoDB, NoSQL en SQL

collectieve mogelijkheden

Voordelen:

Functioneert met regionale en webgebaseerde gegevens

Biedt ingebouwde tools voor teamwerk

Maakt het mogelijk om schema's te debuggen

Nadelen:

Het heeft een langere proefperiode nodig

Smart draw

U kunt de cloudgebaseerde diagramtoepassing SmartDraw gebruiken om uw databasediagrammen dynamisch op te bouwen. Om het databasediagram te maken, hoeft u alleen maar binaire gegevens te importeren, zoals een CSV-bestand. Het databasemodel kan worden bewerkt met drag-and-drop nadat het is gebouwd.

Kenmerken

Een webgebaseerd systeem

Drag-and-drop mogelijkheid

Genereert CSV-bestanden

Voordelen

Gebruiksvriendelijke diagramtoepassing voor database

Beschikbaar vanuit elke browser

Eenvoudige productie van stijlvolle datadiagrammen

Nadelen

Biedt geen functionaliteit op maat voor databases

DB Designer

DB Designer is een webgebaseerd hulpmiddel voor databasediagrammen. Het komt met forward en reversed engineering mogelijkheden. Het kan databases schakelen en verzenden. U kunt gegevens sturen naar MySQL, PostgreSQL, MS SQL en SQLite of gegevens ontvangen van MySQL, PostgreSQL en Oracle. SQL-dumpbestanden worden ook opgeslagen in MS SQL. Databases zijn exporteerbaar naar PDF- en PNG-bestanden.

Kenmerken

Deze tool voor databaseschema's ondersteunt MySQL, SQL Server, Oracle en PostgreSQL

Importeren en exporteren van databases

Voordelen

Ondersteunt een breed scala aan SQL databasevormen

Het is mogelijk om afbeeldingen of documenten te exporteren

Helpt u toegang te krijgen tot gegevens en monitoring

Nadelen

De infographics zijn basic en het meest geschikt voor relatief kleine databases

SQL DBM

U kunt databases bouwen en integreren met behulp van het hulpmiddel voor SQL-diagrammen en databasemodellering, bekend als SQL DBM. Snowflake, MySQL, PostgreSQL en SQL werken allemaal met SQL DBM. Database entiteiten zoals kolommen, modules en verbindingen kunnen worden gecreëerd met behulp van de gebruiksvriendelijke GUI.

Kenmerken

Het biedt een gratis versie

Functioneel met SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Snowflake

Voordelen

Ontwikkelt massale databases en bedrijven

Ondersteunt een verscheidenheid aan databases, zoals MySQL, Redshift en PostgreSQL

Biedt een geavanceerde UI die gebruik maakt van kleur om organisatie te behouden

AppMaster database ontwerper tool

Hoop je ooit dat iemand een tool maakt om welke databasesystemen dan ook te gebruiken? AppMaster database designer maakt het mogelijk. Dit is de beste no-code tool voor het ontwerpen van PostgreSQL databases. Het helpt u met een verscheidenheid aan taken, waaronder:

Maak elke ingewikkeldheid van schema diagrammen

Alle databasemodellen maken zonder SQL-scripts te schrijven

Snel creëren en wijzigen van een database ontwerp

Evalueren en toevoegen van primaire sleutels model relaties

Met AppMaster database designer kunt u uw database automatisch aanmaken en ook de procedure voor het wijzigen van de database automatiseren. Hoewel uw handmatige methode al tijden effectief is, heeft iemand waarschijnlijk last van angst of besteedt meer tijd aan debuggen als gevolg. Laat het verdwijnen met automatisering.

Laatste woorden

Probeer de AppMaster database design tool te gebruiken wanneer u uw databasemodel gaat maken. Bedrijven moeten de bedrijfsgegevens die ze hebben opgeslagen in verschillende gegevensbronnen onderzoeken. AppMaster is een data pipeline-oplossing zonder code om uw gegevens naar het juiste datawarehouse over te brengen. Zonder een enkele regel code te creëren, vereenvoudigt het het proces van het converteren en overbrengen van gegevens naar een locatie. Begin direct met uw gratis proefperiode!