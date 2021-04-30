Mükemmel alan adını mı arıyorsunuz, ancak henüz bulamadınız mı? Bu 16 alan adı oluşturucu size yardımcı olacaktır.

Bir alan adını hatırlayamıyor musunuz? Belki de bir marka yerine isminizi kullanmayı tercih edersiniz? Mükemmel URL'yi bulmanıza yardımcı olmak için favori alan adı oluşturucularımızdan bazılarının kapsamlı bir listesini derledik.

Bir web sitesinin adını bulmak zor olabilir. Halihazırda çok sayıda olağanüstü alan bulunduğundan, vizyonunuza karşılık gelen üst düzey bir alan bulmak zor olabilir. Başlamak için alışılmadık bir isim bulmalısınız. O zaman konseptinizin açık ve satın alınabilir olup olmadığına karar verirseniz daha iyi olur.

Birkaç popüler alan adı zaten talep edildi. Ancak, cesaretiniz kırılmasın. Ad arama araçları ve işletme adı oluşturucuları, hangi adların mevcut olduğunu size gösterebilir ve bağımsız olarak geliştirilmesi zor olan alternatifler sağlayabilir.

Bir sonraki alan adınızı bulmak için 16 alan adı oluşturucu

İşte bir alan adı bulmayı daha erişilebilir hale getirebilecek 16 alan kayıt aracının listesi.

1. Namecheap

Namecheap, bir işletme adı üreticisi ve alan arama motorudur. Kesin alan adı fikri üretimine olanak tanıyan çeşitli arama ve filtreleme sonuçları modu sağlarlar.

Bir alan adı ararken, temel unsur "Ya eğer?" hakkında düşünmektir. Olasılıklar neredeyse sınırsız. Çeşitleri üretmek için Dönüştürme Seçenekleri seçeneğini kullanabilir ve görmek istediğiniz üst düzey alan uzantılarını seçebilirsiniz. Alan adı seçenekleri daha da ileri giderek, işletme, teknoloji ve pazarlama gibi daha geniş sektör kategorilerine dayalı alan uzantıları seçmenize olanak tanır. Aramanızın bulguları üzerinde çok fazla etkiniz var. Namecheap'i kullanırken, anahtar kelimeler yerine tam alan adlarını girerken daha iyi performans gösterdiğini unutmayın.

Namecheap, en saygın ve güvenilir alan adı üreticilerinden biridir ve bir ad arıyorsanız, kontrol ettiğiniz ilk web sitelerinden biri olmalıdır.

2. İsim Fikir Üreticisi

İlk bakışta İsimler Fikir Üreticisi basit bir arama motoru gibi görünüyor. Öte yandan, harekete geçirildiğinde uzun bir potansiyel ad listesi ve birçok alan adı uzantısı sağlar.

Sadece bir alan adının mevcut olup olmadığını belirlemekle kalmaz, aynı zamanda İsim Fikirleri Oluşturucu da bir değişken listesi sağlar. Ünlüleri değiştirmek, harfleri kaldırmak, isimleri geriye doğru yazmak ve eş anlamlı kelimeler oluşturmak, İsim Fikirleri Üreticisi tarafından farklı isim fikirleri üretmek için kullanılan birçok teknikten sadece birkaçıdır.

Bir başka göze çarpan özellik de, adları icat ederken arama motoru tarafından oluşturulan anahtar kelimeleri kullanmaktır. Google, Bing, YouTube, Amazon ve diğer platforma özgü anahtar kelime oluşturucular, etki alanı olasılıkları havuzunu daha da genişletir.

Alan Adı Fikir Üreticisi, alan adı aramanızın en üstünde olması gereken bir araçtır. Çok sayıda yeni alan adı önerisi oluşturabilir.

3. GoDaddy

NameCheap, güçlü bir üne sahip bir alan adı kayıt şirketidir.

Kullanım kolaylığı. Üst kısımdaki belirgin bir arama çubuğu, ziyaretçileri mükemmel alan adlarını bulmaya davet ediyor. Ardından, bir sonraki kullanılabilir üst düzey alan adlarının ve varyasyonların bir listesini oluşturur.

Alan adı araştırmanıza yeni başlıyorsanız, GoDaddy başlamak için harika bir yerdir. Alan adlarında yeniyseniz başlamak için harika bir yerdir çünkü basit bir arama ve satın alma için basit bir prosedür içerir.

4. Anında Alan Adı Arama

Anında Alan Adı Araması tam olarak kulağa nasıl geliyorsa öyledir. Ücretsiz alan adları siz yazarken gerçek zamanlı olarak görünür. Hangi parçaların mevcut olduğunu görmenin anında tatminini sağlayan hoş bir dokunuş.

Utanç verici olan şey, satın al'a tıklamanın her zaman alan kullanılabilirliğini garanti etmemesidir. Satın alma işleminizi tamamlamak için domain.com'a yönlendirilirsiniz ve neyse ki, bunu tamamen boşa gitmeyen başka seçenekler sunulur.

Domain Name Pro, şirketiniz veya kendiniz için bir isim ararken en hızlı arama sonuçlarını sunar. Fazla zaman harcamadan isim almak için güzel bir enstrüman.

5. Blog Zorbası

Size yalnızca mevcut alan adlarının olanaklarını vererek, zamandan ve ağırlaştırmadan tasarruf etmenize yardımcı olur. Kullanılamayan web sitesi adlarını gözden geçirmemek, daha az hayal kırıklığı yaratan bir alan arama deneyimi sağlamak için bir rahatlıktır.

Birkaç yüzyıl içinde sıcak Mars emlak piyasasına girmek isteyen bir gelecek düşünürü müsünüz? Blog Tyrant, sizin için bile alan adları sunar.

Tamam, muhtemelen web sitenizin bizimkinden daha mütevazı hedeflere ulaşmasını istediğinizi anlıyoruz. Blog Tyrant size birçok alternatif sunduğu için her konu alanında etkilidir.

6. AdAğı

DomainNameMesh'te etki alanı adları oluşturmanın birkaç yolu vardır ve bunu yapmanız için yöntemler sağlamakla yetinir. En yaygın uzantıları arayabilir, harfleri yeniden düzenleyebilir, sözcükleri ve son ekleri birleştirebilir ve yararlı bulacağınız birçok olası alan adlarının uzun bir listesini elde etmek için diğer özellikleri arayabilirsiniz.

İnternette yavru kedi eldivenleri satan bir iş kurmayı düşünüyor musunuz (sonuçta bunlar sürekli kayboluyor)? Eşit sayıda isabet ve ıskalama ile NameMesh birçok değişken oluşturur.

Bir alan adı seçerken ne kadar çok seçeneğiniz varsa o kadar iyidir. NameMesh, potansiyel alan adlarından oluşan bir tsunami oluşturan bir alan yaratıcısı sunar.

7. Etki Alanı Tekerleği

Zamanı geldi. Açıkça söyleyeceğiz: birçok alan adı oluşturucu çok fazla çöp üretir. Peki ya kullanılabilir bir alan adı bulmak için yapay zekadan faydalanabilirseniz? DomainWheel, AI destekli aramasının insan aramalardan daha iyi seçenekler sunduğunu iddia ediyor.

Hiç kimse Everest Dağı tatlılarını (Pişmiş Alaska) çevrimiçi satmayı denemek istemez, ancak yaparsanız, DomainWheel bazı mükemmel alternatifler sunar, buybakedalaska.org bunlardan yalnızca biridir.

DomainWheel, daha iyi sonuçlar veren yapay zeka destekli bir araca sahip olmasıyla kendisini rakiplerinden ayırıyor.

8. Bir İsim Büstü

Bust a Name, mevcut alan adlarını gelişmiş arama yöntemleriyle bulmanızı sağlayan bir alan adı arama motorudur.

Etki alanı oluşturucu panelinde birkaç seçeneği ayarlayabilirsiniz. Belirli bir kelimeyle başlayıp başlamayacağınızı seçin. Doğallık derecesi seçilebilir. Bundan sonra, karakter uzunluğunu seçin. Sağ tarafta uzantılar için beş seçeneğiniz var: .com, .net, .org, .info ve .biz.

Sevdiğimiz bir diğer özellik de alan aramalarını kaydetme ve daha sonra devam ettirme yeteneğidir. Beğendiğinizi keşfettiğiniz isimleri koruma seçeneği, hiçbir çabanızın boşa gitmediğini garanti eder.

9. Shopify'ın alan adı oluşturucusu

Shopify, herkes için çevrimiçi bir mağaza kurmayı kolaylaştıran güçlü bir e-ticaret çözümüdür. Shopify ile bir web sitesi geliştirmek, alışveriş sepetini kullanmak, sipariş almak ve envanteri yönetmek çok kolay. Bir çevrimiçi mağaza kurmak için bir alan adı gereklidir. Web sitelerinde bir alan adı araması sağlarlar, ancak Shopify'dan daha fazlasına ihtiyacınız olmasa bile yine de faydalıdır.

Platformun ortaklık aracı, teklifleri kişiselleştirmenize izin vermez; bunun yerine, çeşitli uzantılardan gelen kullanılabilirliği görüntüler. Halihazırda birkaç alan adınız varsa, bu iyi çalışır.

10. İsim çocuğu

Nameboy, çevrimiçi bir alan adı oluşturucu ve bir şirket adı oluşturucu, bir podcast adı oluşturucu ve bir başlangıç adı oluşturucu dahil olmak üzere birkaç başka uygulamadır.

Vurgu, .com ile biten alan adlarıdır. Arama sonuçları boyunca çeşitli üst düzey alan adları serpiştirilir, ancak uzun bir yaygın olmayan uzantı listesi almazsınız. Dot-com alan adları arıyorsanız, gidilecek yer Nameboy.

Nameboy'un arama kutusu olabildiğince basit. Aşırı sayıda seçenek sunan tüm araçlardan bir mola aradığınızda Nameboy'a gidin.

11. İşletme Adı Oluşturucu

Birkaç anahtar kelime girin ve İşletme Adı Oluşturucu şirket adlarını oluşturacak ve size hak talebinde bulunulmamış alan adlarını gösterecektir.

Girdiğiniz anahtar kelimelere dayalı olarak potansiyel şirket adlarının bir listesini alırsınız. Tıkladığınızda, bu adlarla eşleşen tüm kullanılabilir alan adreslerini göreceksiniz. İstediğiniz isimle aynı alan adlarını bulmak, şirket kurmanın en zorlu yönlerinden biridir. Business Name Generator, her ikisini de basit portalları aracılığıyla edinmenizi sağlar.

12. Panabee

Panabee'nin görünümü ve düzeni hayranlık uyandırıyor. İyi görünüyor, ancak birçok özellik sağladığı için bu ücretsiz etki alanı oluşturucu listesine harika bir ek.

Anahtar kelimelerin bir listesini içeren bir arama kutusu sunulur. Kullanılabilir her alan adının yanında mavi bir kalp, aktif alanların yanında kırık bir kalp bulunur. Görselleri ve stiliyle onu keyifli ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi yapan harika bir alan adı oluşturucudur.

13. Yalın Alan Adı Arama

Just Domains ile harika bir alan adı bulun. Arama kutusuna bir sorgu yazın ve mevcut nokta iletişimlerinin bir listesini alacaksınız. Bu yeni özellik sayesinde, artık daha az bilinen ek alan uzantılarına karşı arama yapabilirsiniz. Lean Domain Search, verimliliği ön planda tutarak arama yapmak için basit ama etkili bir yol sağlar.

Yalın Alan Adı Arama, bir alan adının uzunluğunu analiz ederek iyi bir Twitter adresi oluşturup oluşturmayacağını belirler. Çoğu alan adı oluşturucu, Twitter'da aktif bir varlık sürdürmek isteyen herkes için önemli bir özellik olan sosyal medya kullanıcı adlarını aramak için bir yöntem sağlamaz.

14. Zyro

Arama çubuğu en üsttedir ve ardından bir açılır menü gelir. Bundan sonra, alan adlarının bir listesini almak için girebileceğiniz veya tıklayabileceğiniz anahtar kelimelerinizi göreceksiniz. Lütfen istediğinizi seçin, Zyro kayıt olurken size yol gösterecektir. Zyro, basit bir kullanıcı arayüzü ile kendini farklı kılar.

Zyro'nun amacı bir isim üzerinde varyasyonlar yaratmak değildir; sadece size neyin mevcut olduğunu gösterir. Bu sadelik için harika. .site, .xyz veya .tech gibi farklı uzantılara aldırmazsanız, yararlı bir şeyler bulma ihtimaliniz yüksek.

15. Truik

Truic'in alan adı oluşturucusu, anahtar kelimeler girme ve bir bölge ve bir uzantı seçme dahil olmak üzere birkaç seçeneğe sahiptir. Konumunu yansıtan bir alan adı arayan küçük bir firma için idealdir.

Hem ticari varlıklardan hem de yer adlarından çeşitli kelimeler ve adlar erişilebilir bir URL'ye sahiptir. Özellikle şirket kurmanın ve web sitesi oluşturmanın ilk aşamalarındaki bireyler için faydalıdır.

Truic, işletme ve web sitesi adlarına ek olarak LLC oluşumu da sunar. Firmanızı başlatmak için tek durak noktasıdırlar. Bununla, onlar iki duraklı bir dükkan.

16. Web Barındırma Meraklıları

HostingGeeks'teki Marka Adı Oluşturucu, önemli ve basit bir araçtır. Seçtiğiniz alan adının uzunluğunu ve seçtiğiniz anahtar kelimelerin konumunu değiştirebilirsiniz. Site, marka bilinci oluşturma hakkında daha fazla bilgi sağlar ve şirketiniz için mükemmel adı seçme konusunda bazı yararlı tavsiyeler içerir.

Bir alan adı bulmak zor olmak zorunda değil.

Biraz hayal gücü ve bir alan adı oluşturucu kullanıyorsanız, doğru alan adını bulmak karmaşık olmak zorunda değildir.

Harika bir web sitesi adı keşfederseniz, dışarı çıkın ve mümkün olan en kısa sürede kaydedin. Çok uzun süre beklerseniz, o mükemmel alan adı alınabilir. İyi şanlar!