Bazy danych mają kluczowe znaczenie dla organizowania i przechowywania danych firmowych, a bazy danych muszą być odpowiednio utrzymywane i zaprojektowane w taki sposób, aby wymagały niewielkiej konserwacji. Proces projektowania modelu bazy danych obejmuje etapy architektury, programowania, instalacji i utrzymania.

Czy chcesz stworzyć diagram bazy danych? Diagramy są najbardziej efektywnym narzędziem do projektowania modelu bazy danych. Tworzenie skomplikowanych struktur danych przy użyciu podejścia dwufazowego lub bez skryptów można uprościć, stosując jedno z wielu narzędzi do tworzenia diagramów baz danych.

W tym artykule omówimy diagram projektu bazy danych, znaczenie modelowania danych, proces projektowania bazy danych i jego cel oraz wyjaśnimy, jak stworzyć efektywny

projekt.

Co to jest diagram projektowania bazy danych?

Wykorzystanie kluczy głównych i obcych do tworzenia połączeń między strukturami danych. Diagramy baz danych przedstawiają graficznie schematy baz danych oraz relacje pomiędzy obiektami bazy danych. Diagram bazy danych może być wykonany dla źródła danych i schematu. Utworzone diagramy bazy danych mogą być zapisane w formatach UML i PNG. Wewnętrznie format UML został zaprojektowany specjalnie dla PhpStorm, a inne elementy go nie akceptują. Zastanów się nad wykorzystaniem PNG, jeśli chcesz rozpowszechniać przygotowane diagramy baz danych.

Seria procedur zwana planem działania została wykorzystana do pobrania danych przechowywanych w modelu bazy danych. Możesz również stworzyć plan działania. Istnieją dwa różne typy projektów baz danych, które obsługuje PhpStorm.

Plan wyjaśniający: Wynik jest wyświetlany w połączonym układzie wykresu i tabeli na osobnej zakładce planu. Wybierz opcję Pokaż wizualizację, aby utworzyć diagram bazy danych pokazujący proces zapytania.

Wyjaśnijplan (raw): Ujawniona zostaje tabela wyświetlająca wynik.

Lista materiałów, które chcesz zawrzeć oraz zamierzone cele dla modelu bazy danych powinny być podstawą każdego efektywnego diagramu bazy danych. Co jest konieczne, abym wiedział? zamiast "Na jakie kolumny lub wiersze powinienem patrzeć w tym procesie?". Wszystko to może być wykonane w twoim rodzimym języku bez użycia SQL. Rozważ to poważnie, ponieważ jeśli później okaże się, że coś przeoczyłeś, zwykle musisz ponownie uruchomić. Zazwyczaj wymaga to dużo pracy, aby dodać rzeczy do swojego modelu bazy danych.

Dlaczego modelowanie danych jest ważne?

Każdy zaawansowany proces tworzenia oprogramowania musi rozpocząć się od modelowania danych. Modele danych pomagają programistom w zrozumieniu domeny i właściwym zaplanowaniu pracy.

Większa jakość

Nieprawidłowe kodowanie jest główną przyczyną niepowodzeń w projektach rozwoju oprogramowania, które kończą się niepowodzeniem średnio w 70% przypadków. Powinieneś pomyśleć o danych przed zaprojektowaniem aplikacji, tak jak architekci robią to przed budową konstrukcji. Projekt bazy danych pomaga w rozwiązywaniu problemów, pozwalając rozważyć opcje i wybrać optymalną strategię.

Oszczędność kosztów

Modele danych pozwalają na tworzenie aplikacji po niższej cenie. Modele baz danych zajmują mniej niż 5-10% planu kosztów i mogą zredukować 65-75% limitu cenowego, który jest zazwyczaj przeznaczony na kodowanie. Modelowanie danych wykrywa błędy i niedopatrzenia nieco wcześniej, dzięki czemu są one proste do poprawienia, a to jest lepsze niż naprawianie błędów po udokumentowaniu aplikacji.

Ulepszona dokumentacja

Modele baz danych stanowią fundament dla długoterminowego utrzymania poprzez dokumentowanie kluczowych idei i języka technicznego. Pomimo zmian personalnych, materiał ten nadal będzie dla Ciebie pomocny.

Większa przejrzystość

Modele danych nadają określeniu zakresu punkt ciężkości. Model bazy danych oferuje cokolwiek konkretnego, co pozwoli finansistom i programistom osiągnąć konsensus w sprawie konkretnych cech programu, które zostaną uwzględnione i wykluczone. Użytkownicy korporacyjni mają dostęp do tego, co tworzą programiści, aby dopasować to, co znają. Modele baz danych sprzyjają porozumieniu konsumentów i programistów.

Modele danych sprzyjają również żargonowi i językowej zgodzie. Paradygmat podkreśla wybrane frazy, aby ułatwić ich włączenie do komponentów aplikacji. Program, który powstaje, jest prostszy w utrzymaniu i rozbudowie.

Duża wydajność

Dobrze zbudowany model bazy danych często działa szybko, często szybciej niż przewidywano. Zasady w modelach danych muszą być jasne i spójne, aby działały jak najlepiej. Następnie model bazy danych musi zostać przekształcony w projekt bazy danych z wykorzystaniem właściwych zasad.

Częściej mamy do czynienia z błędnym wykorzystaniem modelu bazy danych niż z usterką aplikacji bazodanowej (SQL Server). Gdy ten problem zostanie rozwiązany, wykonanie jest doskonałe. Baza danych może być zrozumiana przez modelowanie, co pozwala na jej optymalizację w celu uzyskania szybkiej wydajności.

Zmniejszenie liczby błędów aplikacji

Model bazy danych pomaga ludziom wyjaśnić pomysły i wyeliminować niejednoznaczność. Tak więc, silny kierunek jest ustalony, zanim rozwój aplikacji kiedykolwiek się rozpocznie. Programiści, choć są mniej skłonni do tego, nadal mogą popełniać drobne błędy, gdy budują kod programu.

Proces projektowania

Poniższe kroki prowadzą do procesu projektowania:

Określ cele modelu bazy danych

Określ cele, które chcesz osiągnąć, ponieważ pomaga to w przygotowaniu się do kolejnych działań.

Zlokalizuj i skompiluj niezbędne dane

Zbierz wszystkie dane, które możesz przechowywać w modelu bazy danych. Dane te mogą być identyfikatorem zamówienia lub nazwą produktu.

Umieść dane w formie tabeli

Posortuj dane na szerokie kategorie, takie jak zamówienia lub produkty. Następnie połącz tabelę z każdym tematem.

Umieść informacje w postaci kolumn

Wybierz dane, które chcesz umieścić w każdej tabeli. Każda wartość jest przekształcana w pole i przedstawiana jako kolumna tabeli. Na przykład tabela Pracownik może mieć pola dotyczące daty zatrudnienia i nazwiska.

Nazwij klucze główne

Wybierz klucz główny dla każdej tabeli. Kolumna używana do określenia każdego wiersza jest znana jako klucz główny. Numer zamówienia D lub numer produktu są dwoma kluczami głównymi, a wartość powinna być zawsze związana z kluczem głównym.

Wartość kolumny nie może być wykorzystana jako element klucza głównego, jeśli może być nieuznana lub nieznana przy jakiejś okazji. Zawsze wybieraj klucz główny, którego wartość nie ulegnie zmianie. Jeśli podstawowy klucz zmieni się, zmiana ta musi być odzwierciedlona wszędzie tam, gdzie klucz jest używany.

Ustal połączenia tabel

Rozważ każdą tabelę i zdecyduj o związkach między informacjami w każdej z nich. Jeśli potrzeba więcej informacji, aby zrozumieć powiązania, dodaj kolumny do tych samych tabel lub stwórz nowe.

Rozwiń swoją koncepcję

Sprawdź, czy w Twoim układzie nie ma błędów. Zrób tabele bazy danych, a następnie dodaj do nich kilka przykładowych rekordów danych. Sprawdź swoje statystyki, aby zobaczyć, czy możesz uzyskać potrzebne wyniki. W razie potrzeby należy dokonać modyfikacji projektu.

Wykorzystaj wskazówki normalizacyjne

Sprawdź projekt swoich tabel bazy danych przy użyciu zasad normalizacji danych, aby sprawdzić, czy jest on właściwy. Tabele powinny być modyfikowane w razie potrzeby. Jedna z jej form zabrania zapisywania jakichkolwiek danych pochodnych z tabeli.

Analiza wymagań: identyfikacja celu bazy danych

Głównym celem analizy wymagań jest zebranie każdej informacji niezbędnej do stworzenia modelu bazy danych spełniającego potrzeby firmy w zakresie danych. Analiza wymagań ma następujące cele:

Ustalenie potrzeb informacyjnych bazy danych w zakresie obiektów pierwotnych.

Skategoryzowanie i zdefiniowanie faktów dotyczących tych jednostek

Określenie i sklasyfikowanie relacji pomiędzy podmiotami

Pokazanie rodzajów płatności, które będą wykonywane na modelu bazy danych

Rozpoznanie wytycznych regulujących niezawodność

Cele te można osiągnąć poprzez wykonanie zestawu powiązanych ze sobą czynności:

Przejrzenie aktualnej bazy danych

Należy przeprowadzić wywiady z konsumentami

Wykonać schemat przepływu danych (jeśli jest potrzebny)

Ustalić opinie użytkowników

Wszystkie obserwacje powinny być udokumentowane

Projektant oprogramowania współpracuje z użytkownikami końcowymi firmy, aby jednoznacznie określić potrzeby informacyjne bazy danych. Istnieją różne metody zbierania danych potrzebnych do analizy wymagań:

Zbadanie istniejących dokumentów

Zdefiniowane role i ustalenia, pisemne zasady, wymagania dotyczące pracy i historie są przykładami takich dokumentów. Dokumentacja papierowa jest doskonałą metodą zapoznania się z firmą lub działaniem, które się modeluje.

Wywiady z użytkownikami końcowymi

Mogą one obejmować zarówno sesje osobiste, jak i grupowe. Staraj się ograniczyć spotkania grupowe do co najwyżej pięciu osób. Spróbuj zebrać wszystkich, którzy pełnią tę samą rolę w jednej sesji. Rób notatki z wywiadów używając tablicy lub projektora.

Przegląd już istniejących systemów automatycznych



Przejrzyj dokumentację i ramowe wytyczne projektowe, jeśli firma posiada proces automatyzacji. Zazwyczaj analiza wymagań i modelowanie danych odbywają się jednocześnie. Obiekty danych są rozpoznawane i kategoryzowane jako jednostki, właściwości lub relacje w miarę gromadzenia danych. Następnie nadaje się im nazwy i opisuje za pomocą słów, które znają użytkownicy końcowi.

Diagramy relacji encji są następnie używane do reprezentacji i analizy obiektów. Projektant i użytkownicy końcowi mogą oceniać diagramy bazy danych relacji encji, aby zapewnić ich dokładność i szczegółowość. Jeśli model bazy danych jest nieprawidłowy, jest on korygowany, co czasami wymaga zebrania dodatkowych danych. Proces analizy i edycji jest powtarzany, aż model bazy danych zostanie uznany za dokładny.

Czym są schematy bazy danych i instancje bazy danych?

System zarządzania bazą danych umożliwia interakcję schematów i instancji bazy danych. Każda instancja bazy danych jest zapewniona przez system zarządzania bazą danych, aby przestrzegać ograniczeń określonych w schemacie bazy danych przez projektantów modelu bazy danych. Instancja bazy danych jest kopią modelu bazy danych, która została wykonana w określonym momencie. Jednocześnie schematy baz danych są zazwyczaj statyczne.



Struktura bazy danych

Model bazy danych wykazuje następujące atrybuty strukturalne:

W strukturze bazy danych występuje kilka tabel

Każda tabela zawiera informacje dotyczące jednego tematu

Dane wyszczególniające sprawę tabeli są zawarte w polach

Wpisy są konkretnymi przykładami tematu tabeli

Wyraźny obszar klucza głównego identyfikuje każdy wpis w tabelach struktury bazy danych.

Przykład

Poniższa przykładowa tabela wyjaśnia, jak zbudowana jest tabela bazy danych.

Identyfikator klienta Imię Nazwisko Data zakupu 26710 Andrew Jobel 14-10-2022 26711 Anthony Mitchell 15-10-2022 26712 Jimi Neesham 15-10-2022 26713 Corey Anderson 16-10-2022

Tabela klientów składa się z

ID klienta Imię Nazwisko Data zakupu

W tabeli można znaleźć następujące aspekty:

Nagłówek ujawnia konkretny temat tabeli: Klient

Nazwisko, imię i data zakupu to pola opisujące klientów.

ID klienta to klucz główny tabeli, który identyfikuje konkretne konto.

Tworzenie relacji

Jesteś teraz przygotowany do zbadania relacji pomiędzy tabelami, które utworzyłeś w swojej bazie danych. Liczba wpisów, które oddziałują pomiędzy dwoma połączonymi tabelami to ich kardynalność. Określając kardynalność, możesz upewnić się, że dane zostały prawidłowo podzielone na tabele.

Choć relacje między encjami są teoretycznie możliwe, często należą do jednej z trzech kategorii:

Relacja jeden do jednego

Relacja jeden do wielu

Relacja wiele do wielu

Relacje jeden do jednego są rzadkie w świecie finansów, podczas gdy relacje pomiędzy jedną a wieloma osobami są powszechne. Relacje wiele do wielu nie są możliwe w diagramach baz danych i muszą być przekształcone w relacje jeden do wielu. Projekty diagramów baz danych prawie w całości składają się z tabel z relacjami jeden do wielu.

Jeden do jednego

Gdy zero lub jeden model encji A może być połączony z zerem lub jednym modelem encji B oraz gdy zero lub jeden model encji B może być połączony z zerem lub jednym modelem encji A, w projekcie diagramu bazy danych występuje relacja jeden do jednego (1:1). Na przykład, mężczyzna może poślubić tylko jedną kobietę w tradycyjnym amerykańskim ślubie; kobieta również może poślubić tylko jednego mężczyznę.

Jeden do wielu

Relacja jeden do wielu (1:N) występuje w projekcie diagramu bazy danych, gdy istnieje zero, jeden lub kilka przypadków encji A dla każdego przykładu encji B. Nadal istnieje zero lub jeden przypadek encji A dla każdego punktu encji B. Na przykład, dziecko ma jednego ojca; ojciec może mieć wiele biologicznych dzieci.

Many-to-many

Relacja many-to-many (M: N) istnieje w projekcie schematu relacyjnej bazy danych, gdy istnieje zero, jeden lub kilka przypadków encji A dla jednego punktu encji B oraz zero, jeden lub kilka przypadków encji A dla jednego przypadku encji B. Na przykład student może zapisać się do wielu klas; klasa może mieć kilku zapisanych studentów.

SQL i UML

SQL to standardowy język programowania znany jako strukturalny język zapytań, używany do nawigacji i modyfikacji baz danych. Możesz użyć SQL do nawigacji i kontroli baz danych. W 1986 roku American National Standards Institute i International Organization of Standardization uznały SQL za standard.

SQL jest w stanie wykonywać zapytania wobec baz danych. Dzięki SQL programiści mogą uzyskać informacje z bazy danych. Każdy model bazy danych może mieć dodane dane przy użyciu SQL.

Za pomocą SQL można umieszczać i usuwać informacje z modelu bazy danych. Ponadto można również tworzyć nowe tabele i ustawiać na nich uprawnienia.

Innym wizualnym stylem definiowania dużych systemów napisanych w paradygmacie obiektowym jest UML (Unified Modeling Language). Obecnie UML jest mniej wykorzystywany niż kiedyś. Obecnie jest często wykorzystywany w kontekstach szkolnych oraz w korespondencji pomiędzy twórcami oprogramowania a ich klientami.

Jak stworzyć diagram bazy danych?

Przejdź do eksploratora obiektów, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy katalog Database Diagrams

Menu skrótów pozwoli Ci stworzyć nowy diagram bazy danych

Z listy Tables wybierz potrzebne tabele, a następnie kliknij add

5 najlepszych narzędzi do projektowania schematów baz danych

Schemat bazy danych

Database Schema to narzędzie administracyjne dla programistów systemów SQL, MongoDB, NoSQL i Cloud. Dzięki możliwości dynamicznego projektowania, możesz tworzyć modele baz danych za pomocą diagramów.

Możesz przeciągać i upuszczać obiekty, w tym tabele i klucze obce, na powierzchnię. Odniesienie do klucza głównego innej tabeli jest znane jako klucz obcy. Tylko elementy, które są obecne w kolumnie klucza głównego, z którym się łączą, są dozwolone w kolumnach klucza obcego. Klucze obce są reprezentowane jako FK.

Za pomocą narzędzia "przeciągnij i upuść" można tworzyć modele baz danych bez użycia jakiegokolwiek kodu. Dodatkowo możesz zaprojektować kilka projektów dla różnych komponentów schematu bazy danych. Gdy schemat bazy danych jest kompletny, możesz go pobrać w formacie HTML5 lub PDF.

Cechy

Pozwala tworzyć i utrzymywać modele baz danych

Wykorzystuje MongoDB, NoSQL oraz SQL

możliwości zbiorcze

Pros:

Funkcjonuje z danymi regionalnymi i internetowymi

Udostępnia wbudowane narzędzia do pracy zespołowej

Umożliwia debugowanie schematów

Wady:

Wymaga dłuższego okresu próbnego

Smart draw

Możesz użyć opartej na chmurze aplikacji do diagramowania SmartDraw, aby dynamicznie konstruować diagramy baz danych. Aby utworzyć schemat bazy danych, wystarczy zaimportować dane binarne, takie jak plik CSV. Model bazy danych może być edytowany za pomocą przeciągania i upuszczania po jego zbudowaniu.

Cechy

System oparty na przeglądarce internetowej

Możliwość przeciągania i upuszczania

Generuje pliki CSV

Pros

Łatwa w użyciu aplikacja do tworzenia diagramów baz danych

Dostępny z każdej przeglądarki

Proste tworzenie klasycznych diagramów danych

Wady

Nie zapewnia żadnej funkcjonalności dostosowanej do baz danych

DB Designer

DB Designer jest opartym na sieci Web narzędziem do tworzenia diagramów baz danych. Posiada możliwości inżynierii w przód i w tył. Może przełączać i wysyłać inżynierskie bazy danych. Możesz wysyłać dane do MySQL, PostgreSQL, MS SQL i SQLite lub odbierać dane z MySQL, PostgreSQL i Oracle. Pliki zrzutu SQL są również przechowywane w MS SQL. Bazy danych mogą być eksportowane do plików PDF i PNG.

Cechy

Narzędzie do tworzenia schematów baz danych obsługuje MySQL, SQL Server, Oracle oraz PostgreSQL

Import i eksport bazy danych

Pros

Obsługuje szeroki zakres formatów baz danych SQL

Możliwość eksportu obrazów lub dokumentów

Pomaga w dostępie do danych i monitoringu

Cons

Infografika jest podstawowa i najlepiej nadaje się do stosunkowo małych baz danych

SQL DBM

Możesz konstruować i integrować bazy danych za pomocą narzędzia do tworzenia diagramów SQL i modelowania baz danych, znanego jako SQL DBM. Snowflake, MySQL, PostgreSQL oraz SQL są funkcjonalne z SQL DBM. Elementy bazy danych takie jak kolumny, moduły i połączenia mogą być tworzone za pomocą przyjaznego dla użytkownika GUI.

Cechy

Oferuje darmową wersję

Funkcjonuje z SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Snowflake

Pros

Opracowany dla masowych baz danych i przedsiębiorstw

Obsługuje wiele baz danych, takich jak MySQL, Redshift i PostgreSQL

Oferuje zaawansowane UI, które wykorzystuje kolory do utrzymania organizacji

Narzędzie do projektowania baz danych AppMaster

Czy kiedykolwiek miałeś nadzieję, że ktoś stworzy narzędzie do korzystania z dowolnych systemów baz danych? AppMaster database designer czyni to wykonalnym. Jest to najlepsze narzędzie no-code do projektowania baz danych PostgreSQL. Wspomaga Cię w wielu zadaniach, w tym:

Tworzenie dowolnie zawiłych diagramów schematów

Twórz dowolne modele baz danych bez pisania skryptów SQL

Szybkie tworzenie i modyfikowanie projektu bazy danych

Oceniaj i dodawaj do modelu relacje kluczy głównych

Dzięki projektantowi baz danych AppMaster możesz automatycznie stworzyć swoją bazę danych, a także zautomatyzować procedurę modyfikacji bazy danych i poprawić jakość życia i bezpieczeństwo wszystkich osób. Chociaż jeśli twoja ręczna metoda była skuteczna przez wieki, ktoś prawdopodobnie cierpi z powodu niepokoju lub spędza więcej czasu na debugowaniu w wyniku. Spraw, by zniknęło to dzięki automatyzacji.

Ostatnie słowa

Spróbuj użyć narzędzia do projektowania baz danych AppMaster, gdy masz zamiar stworzyć swój model bazy danych. Firmy muszą zbadać dane biznesowe, które przechowują w różnych źródłach danych, a dane muszą być umieszczone w hurtowni danych, aby uzyskać dokładne zrozumienie danych. AppMaster to rozwiązanie typu "no-code data pipeline", które pozwala na przeniesienie danych do odpowiedniej hurtowni danych. Bez tworzenia pojedynczej linii kodu, upraszcza proces konwersji i przekazywania danych do lokalizacji. Rozpocznij darmową wersję próbną już teraz!