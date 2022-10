As bases de dados são cruciais para a organização e preservação dos dados da empresa, e as bases de dados devem ser adequadamente mantidas e concebidas de forma a exigirem uma manutenção mínima. O processo de concepção do modelo de base de dados compreende a arquitectura, programação, instalação e fases de manutenção.

Deseja criar um diagrama da base de dados? Os diagramas são a ferramenta mais eficiente para a concepção de um modelo de base de dados. A criação de estruturas de dados complicadas utilizando uma abordagem bifásica ou sem script pode ser tornada mais simples através do emprego de uma das muitas ferramentas de diagramas de bases de dados.

Neste artigo, discutiremos o diagrama de concepção da base de dados, a importância da modelação de dados, o processo de concepção da base de dados, e a sua finalidade, e explicaremos como criar uma base de dados eficaz

desenho.

O que é um diagrama de concepção de uma base de dados?

Utilizando as chaves principais e estrangeiras para criar ligações entre estruturas de dados. Os diagramas das bases de dados representam graficamente os esquemas das bases de dados e as relações entre os objectos das bases de dados. Um diagrama de base de dados pode ser feito para uma fonte de dados e um gráfico. Os diagramas de base de dados criados podem ser guardados nos formatos UML e PNG. Internamente, o formato UML foi concebido especialmente para PhpStorm, e outros itens não o aceitam. Pense em utilizar PNG se desejar distribuir os diagramas de base de dados preparados.

Foi utilizada uma série de procedimentos conhecidos como plano de acção para recuperar os dados armazenados num modelo de base de dados. Também se pode criar um plano de acção. Existem dois tipos distintos de modelos de base de dados que a PhpStorm suporta.

Explicar o plano: O resultado é apresentado num gráfico combinado e num esquema de tabelas num separador Plano separado. Escolha a opção Mostrar Visualização para criar um diagrama da base de dados mostrando o processo de consulta.

Explicar o Plano (em bruto): É revelada uma tabela mostrando o resultado.

Uma lista do material que se pretende incluir e os objectivos pretendidos para o modelo da base de dados deve ser a base de qualquer diagrama eficaz da base de dados. O que é necessário saber em vez de "Para que colunas ou linhas devo olhar neste processo?". Tudo isto pode ser realizado na sua língua materna sem utilizar SQL. Considere isto seriamente, uma vez que se mais tarde descobrir que lhe escapou alguma coisa, normalmente terá de reiniciar. Normalmente é necessário muito trabalho para adicionar coisas ao modelo da sua base de dados.

Porque é que a modelação de dados é importante?

Qualquer processo sofisticado de desenvolvimento de software deve começar com a modelação de dados. Os modelos de dados ajudam os programadores a compreender o domínio e a planear correctamente o seu trabalho.

Maior qualidade

A codificação incorrecta é uma razão principal para o fracasso dos projectos de desenvolvimento de software, que falham em média cerca de 70% do tempo. Deve-se pensar nos dados antes de conceber uma aplicação, tal como os arquitectos fazem antes da construção de edifícios. A concepção de uma base de dados ajuda na resolução de problemas, permitindo-lhe pesar as suas opções e seleccionar a estratégia óptima.

Redução de custos

Os modelos de dados permitem-lhe criar aplicações a um preço mais baixo. Os modelos de bases de dados ocupam menos de 5-10% de um plano de custos e podem reduzir os 65-75 por cento do limite de preços que é geralmente dedicado à codificação. A modelação de dados detecta erros e omissões ligeiramente mais cedo, tornando-os simples de corrigir, e isto é preferível à correcção de erros depois de as aplicações terem sido documentadas.

Documentação melhorada

Os modelos de bases de dados fornecem uma base para a manutenção a longo prazo através da documentação de ideias-chave e linguagem técnica. Apesar das mudanças de pessoal, o material continuará a ser útil para si.

Maior transparência

Os modelos de dados dão um ponto de enfoque à determinação do âmbito. O modelo de base de dados oferece qualquer coisa de concreto para permitir aos financiadores e programadores chegar a um consenso sobre as características específicas do programa que serão incluídas e excluídas. Os utilizadores empresariais podem aceder ao que os programadores criam para corresponder ao que sabem. Os modelos de bases de dados fomentam o acordo entre consumidores e programadores.

Os modelos de dados também incentivam o jargão e o consenso linguístico. O paradigma enfatiza as frases seleccionadas para facilitar a sua incorporação nos componentes da aplicação. O programa que resulta é mais simples de manter e expandir.

Grande Eficiência

Um modelo de base de dados bem construído funciona muitas vezes rapidamente, frequentemente mais rapidamente do que o previsto. Os princípios nos modelos de dados precisam de ser claros e coesivos para funcionarem no seu melhor. Depois disso, o modelo da base de dados deve ser convertido num modelo de base de dados utilizando os princípios correctos.

É mais frequentemente uma má utilização do modelo de base de dados do que uma falha com a aplicação de base de dados (SQL Server). Quando essa questão é resolvida, a execução é excelente. Uma base de dados pode ser compreendida pela modelação, permitindo optimizá-la para uma rápida eficiência.

Diminuição de erros na aplicação

Um modelo de base de dados ajuda as pessoas a clarificar ideias e a eliminar ambiguidades. Assim, é estabelecida uma direcção forte antes de se iniciar o desenvolvimento da aplicação. Embora seja menos provável que o façam, os programadores ainda podem cometer pequenos erros à medida que constroem o código do programa.

O processo de concepção

Os passos seguintes conduzem ao processo de concepção:

Especifique os objectivos do modelo de base de dados

Determine os objectivos que pretende atingir, uma vez que isto o ajuda a preparar-se para as acções subsequentes.

Determine os objectivos que pretende atingir, uma vez que isto o ajuda a preparar-se para as acções subsequentes. Localizar e compilar os dados necessários

Reúna todos os dados que pode armazenar no modelo da base de dados. Estes dados podem ser uma identificação de encomenda ou um nome de produto.

Reúna todos os dados que pode armazenar no modelo da base de dados. Estes dados podem ser uma identificação de encomenda ou um nome de produto. Colocar os dados em forma de tabela

Ordenar os dados em categorias amplas, tais como encomendas ou produtos. Em seguida, ligar a tabela a cada tópico.

os dados em categorias amplas, tais como encomendas ou produtos. Em seguida, ligar a tabela a cada tópico. Coloque a informação sob a forma de colunas

Escolha os dados que deseja incluir em cada tabela. Cada valor é convertido num campo e mostrado como uma coluna de tabela. Por exemplo, a tabela do Trabalhador poderia ter campos para a data de contratação e apelido.

Escolha os dados que deseja incluir em cada tabela. Cada valor é convertido num campo e mostrado como uma coluna de tabela. Por exemplo, a tabela do Trabalhador poderia ter campos para a data de contratação e apelido. Nomear as chaves primárias

Seleccionar a chave primária para cada tabela. A coluna utilizada para definir cada linha é conhecida como a chave primária. O número de encomenda D ou o número do produto são duas chaves primárias, e um valor deve ser sempre associado a uma chave primária.

O valor de uma coluna não pode ser utilizado como elemento de uma chave primária se não puder ser reclamado ou desconhecido em alguma ocasião. Seleccionar sempre uma chave primária cujo valor não se altere. Se a chave primária mudar, a alteração deve ser reflectida onde quer que a chave seja utilizada.

Seleccionar a chave primária para cada tabela. A coluna utilizada para definir cada linha é conhecida como a chave primária. O número de encomenda D ou o número do produto são duas chaves primárias, e um valor deve ser sempre associado a uma chave primária. O valor de uma coluna não pode ser utilizado como elemento de uma chave primária se não puder ser reclamado ou desconhecido em alguma ocasião. Seleccionar sempre uma chave primária cujo valor não se altere. Se a chave primária mudar, a alteração deve ser reflectida onde quer que a chave seja utilizada. Estabelecer as ligações da tabela

Considerar cada tabela e decidir as relações entre as informações em cada tabela. Se forem necessárias mais informações para compreender as ligações, adicione colunas às mesmas tabelas ou faça novas tabelas.

Considerar cada tabela e decidir as relações entre as informações em cada tabela. Se forem necessárias mais informações para compreender as ligações, adicione colunas às mesmas tabelas ou faça novas tabelas. Desenvolva o seu conceito

Verifique a existência de erros na sua disposição. Faça as tabelas da base de dados, depois acrescente-lhes alguns exemplos de registos de dados. Verifique as suas estatísticas para ver se consegue obter os resultados de que necessita. Devem ser feitas modificações de desenho quando necessário.

Verifique a existência de erros na sua disposição. Faça as tabelas da base de dados, depois acrescente-lhes alguns exemplos de registos de dados. Verifique as suas estatísticas para ver se consegue obter os resultados de que necessita. Devem ser feitas modificações de desenho quando necessário. Use as directrizes de normalização

Verifique o desenho das tabelas da sua base de dados usando as regras de normalização de dados para verificar se é adequado. As tabelas devem ser modificadas sempre que necessário. Uma das suas formas proíbe-lhe de guardar quaisquer dados derivados da tabela.

Análise de requisitos: identificação do objectivo da base de dados

O principal objectivo da Análise de Requisitos é recolher todas as informações necessárias para criar um modelo de base de dados que satisfaça as necessidades de dados de uma empresa. A análise de requisitos tem os seguintes objectivos:

Determinar as necessidades de informação da base de dados em termos de objectos primitivos

Para categorizar e definir os factos sobre estas entidades

Identificar e classificar as relações entre as entidades

Para demonstrar os tipos de pagamentos que serão efectuados no modelo da base de dados

Reconhecer as directrizes que regulam a fiabilidade

Estes objectivos podem ser alcançados através da conclusão de um conjunto de actividades relacionadas:

Ver a base de dados actual

As entrevistas aos consumidores devem ser conduzidas

Fazer um diagrama de fluxo de dados (se necessário)

Obter as opiniões dos utilizadores

Todas as observações devem ser documentadas

O designer do software colabora com os utilizadores finais de uma empresa para identificar de forma única as necessidades de informação da base de dados. Existem vários métodos para recolher os dados necessários para a análise das necessidades:

Examinar os documentos existentes

Papéis e conclusões definidos, regras escritas, requisitos de trabalho e histórias são exemplos de tais documentos. A documentação em papel é um excelente método para se familiarizar com a empresa ou acção que se está a modelar.

Entrevistas de utilizadores finais

Estas podem incluir tanto sessões pessoais como sessões de grupo. Tentar limitar as reuniões de grupo a um máximo de cinco pessoas. Tente reunir todas as pessoas que desempenham o mesmo papel numa só sessão. Tirar notas das entrevistas utilizando um quadro branco ou projectores.

Revisão dos sistemas automatizados já existentes



Rever a documentação e as directrizes de concepção do quadro se a empresa tiver um processo de automatização. Normalmente, a análise de requisitos e a modelação de dados acontecem em simultâneo. Os objectos de dados são reconhecidos e categorizados como entidades, propriedades, ou relações à medida que os dados são recolhidos. Depois, são-lhes dados nomes e descritos usando palavras com as quais os utilizadores finais estão familiarizados.

Os diagramas de relações entre entidades são então utilizados para representar e analisar os objectos. O projectista e os utilizadores finais podem avaliar os diagramas de base de dados de relações entre entidades para garantir a sua exactidão e rigor. Se o modelo da base de dados estiver incorrecto, é revisto, o que por vezes implica a recolha de dados adicionais. O processo de análise e edição é repetido até o modelo da base de dados ser declarado exacto.

O que são esquemas de base de dados e instâncias de bases de dados?

Um sistema de gestão de bases de dados permite a interacção de esquemas e instâncias de bases de dados. Cada instância de base de dados é assegurada pelo sistema de gestão de bases de dados para aderir às restrições estabelecidas no esquema da base de dados pelos conceptores dos modelos de bases de dados. Uma instância de base de dados é uma cópia de um modelo de base de dados que foi tomada num momento específico. Ao mesmo tempo, os esquemas das bases de dados são tipicamente estáticos.



Estrutura da base de dados

O modelo da base de dados demonstra os seguintes atributos estruturais:

Várias tabelas estão presentes numa estrutura de base de dados

Cada tabela inclui informação sobre um único tópico

Os dados que detalham o caso de uma tabela estão contidos em campos

As entradas são exemplos específicos do tema de uma tabela

Uma área chave primária explícita identifica cada entrada nas tabelas da estrutura da base de dados.

Exemplo

A seguinte tabela de amostras explica como é estruturada uma tabela de base de dados.

Identificação do cliente Primeiro nome Sobrenome Data de compra 26710 Andrew Jobel 14-10-2022 26711 Anthony Mitchell 15-10-2022 26712 Jimi Neesham 15-10-2022 26713 Corey Anderson 16-10-2022

A tabela de clientes é composta por

Identificação do cliente Primeiro nome Sobrenome Data de compra

Os seguintes aspectos podem ser encontrados na tabela:

O cabeçalho revela o tópico particular da tabela: Cliente

Apelido, nome próprio, e data de compra são os campos que descrevem os clientes.

O ID do cliente é a chave primária da tabela que identifica uma conta específica.

Criação de relações

Está agora preparado para investigar as relações entre as tabelas que criou a partir da sua base de dados. O número de entradas que interagem entre duas tabelas ligadas é a sua cardinalidade. Ao determinar a cardinalidade, poderá assegurar-se de que os dados foram correctamente divididos em tabelas.

Embora as relações entre entidades sejam teoricamente possíveis, elas enquadram-se frequentemente numa de três categorias:

Relação um-para-um

Relação de um para muitos

Relações entre muitos e muitos

As relações um-a-um são incomuns no mundo financeiro, enquanto as relações entre uma e muitas pessoas são predominantes. Muitas relações não são activadas em diagramas de bases de dados e devem ser transformadas em relações um-para-muitos. Os diagramas de bases de dados são quase inteiramente compostos por tabelas com relações um-para-muitos.

Relações um-para-um

Quando zero ou um modelo de entidade A pode ser ligado com zero ou um modelo de entidade B, e quando zero ou um modelo de entidade B pode ser ligado com zero ou um modelo de entidade A, existe uma relação um-para-um (1:1) no desenho do diagrama da base de dados. Por exemplo, um homem é autorizado a casar apenas com uma mulher num casamento tradicional americano; uma mulher também é autorizada a casar apenas com um homem.

Um-para-muitos

Uma relação de um para muitos (1:N) ocorre na concepção do diagrama da base de dados quando há zero, um, ou vários casos de entidade A para cada exemplo de entidade B. Ainda assim, há zero ou um caso de entidade A para cada ponto de entidade B. Por exemplo, um filho tem um pai; um pai pode ter múltiplos filhos biológicos.

Muitos a muitos

Existe uma relação de muitos para muitos (M: N) na concepção de diagramas de bases de dados relacionais quando existem zero, um, ou vários casos de entidade A para um ponto da entidade B e zero, um, ou vários casos de entidade A para um caso de entidade B. Por exemplo, um aluno pode inscrever-se em várias turmas; uma turma pode ter vários alunos matriculados.

SQL e UML

SQL é uma linguagem de programação padrão conhecida como linguagem de consulta estruturada utilizada para navegação e modificação de bases de dados. É possível utilizar SQL para navegar e controlar bases de dados. Em 1986, o Instituto Nacional Americano de Normalização e a Organização Internacional de Normalização reconheceram a SQL como uma norma.

SQL é capaz de executar consultas contra bases de dados. Com SQL, os programadores podem obter informações a partir de uma base de dados. Qualquer modelo de base de dados pode ter dados adicionados usando SQL.

Pode colocar e apagar informação de um modelo de base de dados usando SQL. Além disso, pode também criar novas tabelas e definir permissões sobre elas.

Outro estilo visual para definir grandes sistemas escritos num paradigma orientado para objectos é a Unified Modeling Language (UML). Hoje em dia, a UML é menos utilizada do que era anteriormente. Hoje em dia, é frequentemente utilizada em contextos escolares e na correspondência entre os programadores de software e os seus clientes.

Como é que se cria um diagrama de base de dados?

Navegue no explorador de objectos e depois clique com o botão direito do rato no directório de Diagramas de Base de Dados

O menu de atalhos permitir-lhe-á criar um novo diagrama da base de dados

A partir da lista Tabelas, escolha as tabelas necessárias e depois clique em adicionar

Top 5 ferramentas de desenho de diagramas de bases de dados

Esquema da base de dados

Database Schema é uma ferramenta de administração para programadores de sistemas SQL, MongoDB, NoSQL, e Cloud. Com a sua capacidade de concepção dinâmica, pode criar modelos de bases de dados utilizando diagramas.

É possível arrastar e largar objectos, incluindo tabelas e chaves estrangeiras, para a superfície. A referência à chave primária de outra tabela é conhecida como uma chave estrangeira. Apenas os elementos que estão presentes na coluna da Chave Primária a que se ligam são permitidos em colunas de chave estrangeira. As chaves estrangeiras são representadas como FK.

Com uma ferramenta de arrastar e largar, é possível criar modelos de bases de dados sem utilizar qualquer código. Além disso, é possível conceber vários desenhos para vários componentes do esquema da base de dados. Quando o esquema da base de dados estiver completo, pode descarregá-lo em formato HTML5 ou PDF.

Características

Permite-lhe criar e manter modelos de bases de dados

Implementa MongoDB, NoSQL, e SQL

capacidades colectivas

Prós:

Funções com dados regionais e baseados na web

Fornece ferramentas de trabalho de equipa incorporadas

Permite esquemas de depuração

Contras

Precisa de um período experimental mais longo

Desenho inteligente

Pode utilizar a aplicação de diagramação baseada na nuvem SmartDraw para construir dinamicamente os seus diagramas de base de dados. Para criar o diagrama da base de dados, só tem de importar dados binários como um ficheiro CSV. O modelo da base de dados pode ser editado utilizando o arrastar e largar depois de ter sido construído.

Características

Um sistema baseado na web

Capacidade de arrastar e largar

Gera ficheiros CSV

Prós

Aplicação de diagramação de fácil utilização para base de dados

Disponível a partir de qualquer navegador

Simples para produzir diagramas de dados de classe

Contras

Não oferece nenhuma funcionalidade adaptada às bases de dados

Designer DB

DB Designer é uma ferramenta de diagrama de base de dados baseada na web. Vem com capacidades de engenharia avançada e invertida. Pode mudar e enviar bases de dados de engenheiros. Pode enviar dados para MySQL, PostgreSQL, MS SQL, e SQLite ou receber dados do MySQL, PostgreSQL, e Oracle. Os ficheiros SQL dump são também armazenados em MS SQL. As bases de dados são exportáveis para os tipos de ficheiros PDF e PNG.

Características

Esta ferramenta de diagrama de base de dados suporta MySQL, SQL Server, Oracle, e PostgreSQL

Importação e exportação de bases de dados

Prós

Suporta uma vasta gama de formulários de base de dados SQL

É possível exportar imagens ou documentos

Ajuda-o a aceder a dados e monitorização

Contras

Os infográficos são básicos e melhor adaptados a bases de dados relativamente pequenas

SQL DBM

Pode construir e integrar bases de dados utilizando a diagramação SQL, e a ferramenta de modelação de bases de dados conhecida como SQL DBM. Snowflake, MySQL, PostgreSQL, e SQL são todas funcionais com a DBM SQL. Entidades de bases de dados como colunas, módulos, e ligações podem ser criadas utilizando a GUI de fácil utilização.

Características

Oferece uma versão gratuita

Funcional com SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Snowflake

Prós

Desenvolveu bases de dados e negócios massivos

Suporta uma variedade de bases de dados, tais como MySQL, Redshift, e PostgreSQL

Oferece uma IU sofisticada que faz uso da cor para manter a organização

Ferramenta AppMaster designer de bases de dados

Alguma vez espera que alguém crie uma ferramenta para utilizar os sistemas de bases de dados que desejar? O designer da base de dados AppMaster torna-a viável. Esta é a melhor ferramenta sem código para a concepção de bases de dados PostgreSQL. Assiste-o com uma variedade de tarefas, incluindo:

Criar qualquer complexidade de diagramas esquemáticos

Criar quaisquer modelos de bases de dados sem escrever quaisquer scripts SQL

Criar e modificar rapidamente uma concepção de base de dados

Avaliar e adicionar relações modelo de chaves primárias

Com o designer da base de dados AppMaster, pode criar automaticamente a sua base de dados e também automatizar o procedimento de modificação da base de dados e melhorar a qualidade de vida e segurança de todos. Embora se o seu método manual tiver sido eficaz durante séculos, é provável que alguém sofra de ansiedade ou passe mais tempo a depurar como resultado. Faça-o desaparecer com a automatização.

Palavras finais

Tente usar a ferramenta de desenho da base de dados AppMaster quando estiver prestes a criar o seu modelo de base de dados. As empresas devem examinar os dados empresariais que armazenaram através de várias fontes de dados, e os dados devem ser colocados no armazém de dados para obterem uma compreensão completa dos dados. O AppMaster é uma solução sem código de conduta de dados para transferir os seus dados para o armazém de dados apropriado. Sem criar uma única linha de código, simplifica o processo de conversão e transmissão de dados para um local. Comece já o seu teste gratuito!