Temiz Mimari Nedir?

Temiz Mimari, Uncle Bob olarak da bilinen Robert C. Martin tarafından yaratılan bir yazılım tasarım konseptidir. Endişelerin ayrılmasını, açık organizasyonu ve SOLID ilkelerine (Tek Sorumluluk, Açık-Kapalı, Liskov İkame, Arayüz Ayrımı ve Bağımlılık Tersine Çevirme) bağlılığı vurgular.

Temiz Mimari, daha sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve belirli kitaplıklara ve çerçevelere daha az bağımlı olan uygulamalar yaratmayı amaçlar. Kodu, her biri kendi sorumlulukları ve bağımlılıkları olan farklı katmanlar halinde organize etme etrafında döner. Bu, her bileşenin tek bir amacı olmasını, test edilmesinin ve değiştirilmesinin kolay olmasını ve uygulamayı bozmadan kolayca değiştirilebilmesini sağlar. Node.js uygulamaları bağlamında Clean Architecture, geliştiricilerin gelişen uygulama gereksinimleri, yeni kitaplıklar veya daha karmaşık iş mantığıyla büyüyebilen uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur.

Node.js Uygulamalarında Temiz Mimarinin Faydaları

Temiz Mimari ilkelerini Node.js uygulamalarınıza uygulamak çeşitli avantajlar sunar:

Sürdürebilirlik: Endişeleri ayırarak ve her bileşenin tek bir sorumluluğa sahip olmasını sağlayarak, kod tabanınız daha düzenli ve bakımı kolay hale gelir. Ölçeklenebilirlik: İyi tanımlanmış bir yapı ve temiz bir katman ayrımı ile, yeni özellikler ekleyerek veya mevcut işlevselliği genişleterek uygulamanızı ölçeklendirmek daha kolay hale gelir. Daha kolay test etme ve hata ayıklama: Bileşenler açıkça tanımlanmış sorumluluklara sahip olduğunda, birim testleri yazmak ve hata ayıklama sorunları daha yönetilebilir hale gelir. Bağımlılık yönetimi: Temiz Mimari, üst düzey modüllerin alt düzey modüllere değil, soyutlamalara dayanması gerektiğini belirten Bağımlılık Tersine Çevirme İlkesini savunur. Bu yaklaşım, Node.js uygulamalarınızda bağımlılık yönetimini basitleştirir. Ekip işbirliği: İyi organize edilmiş bir kod tabanı, her bileşenin yapısını, sorumluluklarını ve bağımlılıklarını kolayca anlayabildikleri için ekip üyeleri arasında daha net iletişim sağlar. Çerçeve ve kitaplıktan bağımsız: Temel iş mantığına odaklanarak ve belirli kitaplıklara veya çerçevelere olan bağımlılıkları en aza indirerek, Node.js uygulamanız geleceğe daha dayanıklı ve eskimeye karşı daha az savunmasız hale gelir.

Temiz Mimaride Önemli Bileşenler

Temiz Mimarinin Node.js projelerinde uygulanmasını anlamak için bazı ana bileşenlerine bakmak önemlidir:

Varlıklar: Bunlar, kullanıcılar, siparişler, ürünler veya etki alanına özgü diğer öğeler gibi iş mantığınızın temel yapı taşlarıdır. İş kurallarını kapsarlar ve çerçevelerden, kitaplıklardan ve hatta uygulamanın kendisinden bağımsızdırlar. Kullanım durumları: Kullanım durumları, bir kullanıcı oluşturmak, bir siparişi güncellemek veya bir ürün listesini almak gibi uygulamaya özel mantığı tanımlar. Varlıklara bağlıdırlar ve arayüzler aracılığıyla dış çerçeveye özgü katmanlarla etkileşime girerler. Denetleyiciler: HTTP istekleri ve yanıtları gibi denetleyiciler, kullanım durumları ile dış dünya arasında köprü görevi görür. Gelen istekleri işlerler, uygun kullanım senaryosunu ararlar ve yanıtı müşteriye geri gönderirler. Ağ geçitleri: Ağ geçitleri, kullanım durumları ile veritabanları, API'ler veya mesajlaşma sistemleri gibi harici sistemler arasındaki iletişim sözleşmesini tanımlayan arabirimlerdir. Bu arabirimlerin uygulamaları, uygulamanın temel mantığını etkilemeden kolayca değiştirilebilir. Havuzlar: Havuzlar, ağ geçidi arayüzleri aracılığıyla kullanım durumlarına veri sağlar. Genellikle veritabanları, dosya sistemleri veya diğer veri depolama mekanizmalarıyla ilgilenirler ve ham verileri varlıklara dönüştürürler.

Görüntü Kaynağı: Temiz Kodlayıcı Blogu

Bu bileşenler birlikte çalışarak, Node.js uygulamanızın Temiz Mimari ilkelerini takip etmesine ve yukarıda belirtilen faydaları elde etmesine olanak tanır.

Bir Node.js Uygulamasında Temiz Mimari Uygulama Adımları

Bir Node.js uygulamasında Temiz Mimariyi benimsemek, organize bir yapı ve sürdürülebilir kod elde etmek için birkaç pragmatik adımı içerir. Dikkate alınması gereken bazı önemli adımlar şunlardır:

Standart Klasör Yapısı Oluşturun

Node.js projenizi, kodunuzu farklı işlevsel bileşenlere ayıran katmanlı bir klasör yapısında düzenleyerek başlayın. Yaygın bir yaklaşım, aşağıdaki gibi klasörler oluşturmaktır:

varlıklar: Etki alanı nesneleri ve iş kuralları için

use_cases: Uygulamaya özgü kurallar ve düzenleme için

denetleyiciler: Kullanıcı girdisini işlemek ve çıktıyı işlemek için

ağ geçitleri: Harici sistem erişimi ve veri kalıcılığı için

havuzlar: Veri erişimi ve yönetimi için

Varlıkları ve Kullanım Durumlarını Tanımlayın

Varlıklar, etki alanınızdaki temel iş mantığınızı özetleyen temel nesnelerdir. Öte yandan kullanım durumları, uygulamanız tarafından gerçekleştirilen belirli işlemleri temsil eder. Bu unsurları proje gereksinimlerinize göre tanımlayarak başlayın, varlıklarınızın endişeleri net bir şekilde ayırmasını ve SOLID ilkelerine bağlı kalmasını sağlayın.

Denetleyiciler ve Ağ Geçitleri Oluşturun

Denetleyiciler, kullanıcı girişi ile uygulamanızın kullanım durumları arasında bir arabirim görevi görür. Girdiyi kabul etmek, doğrulamak ve işleme için uygun kullanım durumunu çağırmak için denetleyicileri uygulayın. Ağ geçitleri, harici sistemlerle iletişim kurmaktan ve veri kalıcılığını yönetmekten sorumludur. Kullanım durumlarınızdaki ağ geçidi arabirimlerini tanımlayın ve veri erişimi ile uygulama mantığınız arasındaki herhangi bir doğrudan bağlantıyı en aza indirmek için bunları ayrı bir ağ geçidi katmanında uygulayın.

Bağımlılık Enjeksiyonu Uygulayın

Farklı bileşenler arasında doğrudan bağımlılık örneklerini en aza indirmek için bağımlılık enjeksiyonunu kullanın. Bu teknik, depolar ve ağ geçitleri gibi bağımlılıkları gerekli bileşenlere geçirerek daha bakım yapılabilir, test edilebilir ve esnek kod oluşturmaya yardımcı olur.

Ağır Çerçevelerden ve Kitaplıklardan Ayırın

Temiz Mimarinin ana hedeflerinden biri, çerçevelere ve kitaplıklara bağımlılığı azaltmaktır. Çerçeveler ve kitaplıklar geliştirme için değerli olabilse de, temel iş mantığının bağımsız kalmasını sağlamak çok önemlidir. Uygulamanızı katmanlar arasında net sınırlarla tasarlayarak, temel kodunuzu etkilemeden bu bağımlılıkları değiştirmeyi veya takas etmeyi kolaylaştırabilirsiniz.

Bir Node.js Projesinde Gerçek Dünyadan Temiz Mimari Örneği

Bir Node.js projesinde Temiz Mimari uygulamasını göstermek için basit bir e-ticaret uygulaması geliştirdiğimizi varsayalım. Temiz Mimariyi nasıl uygulayabileceğinize dair kısa bir genel bakış:

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Varlıklar : Müşteri, Ürün, Sipariş ve ShoppingCart gibi her biri kendi iş mantığına ve doğrulamasına sahip alan modelleri tanımlarsınız.

: Müşteri, Ürün, Sipariş ve ShoppingCart gibi her biri kendi iş mantığına ve doğrulamasına sahip alan modelleri tanımlarsınız. Kullanım Örnekleri : Bir alışveriş sepetine ürün eklemek, bir siparişi işlemek veya ürün bilgilerini almak gibi uygulamaya özel işlemleri tanımlayın.

: Bir alışveriş sepetine ürün eklemek, bir siparişi işlemek veya ürün bilgilerini almak gibi uygulamaya özel işlemleri tanımlayın. Denetleyiciler : HTTP isteklerini işlemek, girdi verilerini ayrıştırmak, doğrulamak ve işlemeyi uygun kullanım durumuna devretmek için denetleyiciler uygulayın.

: HTTP isteklerini işlemek, girdi verilerini ayrıştırmak, doğrulamak ve işlemeyi uygun kullanım durumuna devretmek için denetleyiciler uygulayın. Ağ Geçitleri : Veri kalıcılığı için bir ağ geçidi arabirimi oluşturun ve veritabanı erişimi, uzak API çağrıları veya diğer harici sistemler için ayrı ağ geçitleri uygulayın.

: Veri kalıcılığı için bir ağ geçidi arabirimi oluşturun ve veritabanı erişimi, uzak API çağrıları veya diğer harici sistemler için ayrı ağ geçitleri uygulayın. Havuzlar : Ağ geçidi arayüzlerine uyan havuzları kullanarak veri erişimini uygulayın, esnek veri yönetimi ve depolama mekanizmaları ile uygulama mantığınız arasında gevşek bağlantı sağlayın.

Bu yaklaşımı izleyerek, e-ticaret Node.js uygulamanız için temiz, bakımı yapılabilir ve ölçeklenebilir bir mimari elde edeceksiniz.

Temiz Mimariyi Benimsemedeki Zorluklar ve Uyarılar

Temiz Mimari, Node.js uygulamaları için çeşitli avantajlar sunarken, aynı zamanda kendi zorluklarını ve uyarılarını da beraberinde getirir:

Daha Uzun İlk Geliştirme Süresi : İlk mimarinin kurulması ve bileşenlerin uygulanması, daha geleneksel, yekpare bir yaklaşımla karşılaştırıldığında daha uzun sürebilir. Yine de, daha kolay bakım, ölçeklenebilirlik ve azaltılmış teknik borcun faydaları genellikle bu ön maliyetten daha ağır basar. Endişeleri Tamamen Ayırmanın Zorluğu : Uygulamada, endişelerin tamamen ayrılmasını sağlamak zor olabilir. Bazı bağımlılıklar ve kesişen kaygılar hala birden çok katmana nüfuz edebilir. Bu sorunları sürekli olarak en aza indirmek için mimariyi iyileştirmek çok önemlidir. Mevcut Çerçeveler ve Kitaplıklarla Uyumluluk : Bazı çerçeveler ve kitaplıklar, Temiz Mimari kavramlarına uymayabilir veya kendi mimari modellerini uygulayabilir. Bu, belirli projelerde Temiz Mimarinin tam olarak uygulanmasını zorlaştırabilir. Bu gibi durumlarda, daha temiz sınırlar elde etmek için alternatifleri değerlendirin veya özel çözümler geliştirin.

Geliştiriciler, özetlenen adımları izleyerek ve doğasında var olan zorlukları ve uyarıları anlayarak, daha yüksek yazılım kalitesi ve ekip üyeleri arasında daha kolay işbirliği elde etmek için bu yaklaşımı başarıyla benimseyebilir.

AppMaster: Temiz Mimari Yaklaşımıyla Uygulama Geliştirmeyi Hızlandırma

Sağlam mimari ilkeleri kullanarak uygulama geliştirmek, geliştirme sürecini kolaylaştırır ve bunların sürdürülebilirliğini ve ölçeklenebilirliğini sağlar. Geliştiricilerin temiz mimari kavramlarına bağlı kalırken web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış , kod gerektirmeyen güçlü bir platform olan AppMaster.io burada devreye giriyor.

AppMaster ile kullanıcılar, veri modellerini (veritabanı şeması), görsel iş süreci (BP) tasarımcısını, REST API'sini ve WebSockets endpoints kullanarak iş mantığını tanımlayarak görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturabilir. Kullanıcı arabirimi tasarlamadan iş mantığını uygulamaya kadar uygulama oluşturmanın çeşitli yönlerini ele alan her şeyi içeren bir entegre geliştirme ortamı (IDE) sunar.

AppMaster Temiz Mimariye Yaklaşımı

AppMaster temiz mimari ilkelerine dayalı gerçek uygulamalar üreterek birkaç önemli fayda sağlar:

Ölçeklenebilirlik: AppMaster uygulamaları yüksek düzeyde ölçeklenebilirdir ve yüksek yüklü kurumsal kullanım durumlarının üstesinden gelebilir. Go (Golang) kullanılarak oluşturulan arka uç uygulamaları, etkileyici ölçeklenebilirlik sağlayan durum bilgisi olmayan ve derlenmiş olarak çalışır. Sürdürülebilirlik: Uygulamanın bazı bölümleri değiştirildiğinde veya güncellendiğinde, AppMaster uygulamayı sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. Bu, uygulama güncel kaldığı ve hiçbir eski sorun olmadığı için bakımın oldukça kolay olduğu anlamına gelir. Entegrasyon: AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, birincil veri kaynağı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışabilir. Bu, uygulamalarınızı mevcut teknoloji yığınınıza entegre etmenizi veya yeni teknolojileri benimsemenizi kolaylaştırır.

AppMaster Arka Uç, Web ve Mobil Uygulama Üretimi

AppMaster no-code platformu, temiz mimari ilkelerini izleyerek arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturur:

Go (Golang) ile oluşturulan arka uç uygulamaları , yüksek performanslı ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

, yüksek performanslı ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Web uygulamaları, modern web geliştirmedeki en iyi uygulamalara bağlı kalarak Vue3 çerçevesi ve JavaScript veya TypeScript kullanılarak oluşturulur.

modern web geliştirmedeki en iyi uygulamalara bağlı kalarak Vue3 çerçevesi ve JavaScript veya TypeScript kullanılarak oluşturulur. Mobil uygulamalar, AppMaster Android uygulamaları için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS uygulamaları için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı çerçevesini kullanır. Bu modern çerçeveler, hızlı ve modüler mobil geliştirme için mümkün olan en iyi ortamı sağlar. Uygulamalar, kuruluşunuzun güvenlik, performans ve uyumluluk gereksinimlerine bağlı olarak şirket içinde veya bulutta devreye alınabilir.

Abonelikler ve Destek

AppMaster küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar çeşitli müşterilere hitap etmek için çeşitli abonelik planları sunar. Bu planlar, ücretsiz "Öğren ve Keşfet" planlarından tamamen özelleştirilebilir "Kurumsal" seçeneklere kadar uzanır ve güçlü gereksinimleri olan ve minimum bir yıllık sözleşmesi olan müşteriler için tasarlanmıştır. Tüm planlar, temiz mimari ilkelerine uygun uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar.

Seth Godin'in zekice işaret ettiği gibi , "Dikkat çekici fikirlerin eksikliği yok, eksik olan onları uygulama isteğidir", teknoloji inovasyonu alanında derinden yankılanan evrensel bir gerçeği özetlemektedir. AppMaster no-code platformu, bu bilgeliğin bir kanıtı olarak duruyor ve geliştiricilere yalnızca fikir üretmeleri için değil, aynı zamanda hızlı ve etkili bir şekilde yürütmeleri için verimli bir zemin sağlıyor. Platform, temiz mimari ilkelerinin özünden ödün vermeden hızlı geliştirmeyi mümkün kıldığından, uygulama oluşturma alanında devrim yaratılıyor.