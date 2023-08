O que é a Arquitetura Limpa?

A Arquitetura Limpa é um conceito de conceção de software criado por Robert C. Martin, também conhecido como Uncle Bob. Enfatiza a separação de preocupações, a organização clara e a adesão aos princípios SOLID (Responsabilidade Única, Aberto-Fechado, Substituição de Liskov, Segregação de Interface e Inversão de Dependência).

A Arquitetura Limpa tem como objetivo criar aplicações que sejam mais fáceis de manter, escaláveis e menos dependentes de bibliotecas e estruturas específicas. Ela gira em torno da organização do código em camadas distintas, cada uma com seu próprio conjunto de responsabilidades e dependências. Isso garante que cada componente tenha uma única finalidade, seja fácil de testar e modificar e possa ser substituído facilmente sem quebrar o aplicativo. No contexto das aplicações Node.js, a Arquitetura Limpa ajuda os programadores a criar aplicações que podem crescer com a evolução dos requisitos da aplicação, novas bibliotecas ou lógica empresarial mais complexa.

Benefícios da arquitetura limpa em aplicativos Node.js

A aplicação dos princípios da Arquitetura limpa aos seus aplicativos Node.js oferece vários benefícios:

Manutenibilidade: Ao separar as preocupações e garantir que cada componente tenha uma única responsabilidade, sua base de código se torna mais organizada e fácil de manter. Escalabilidade: Com uma estrutura bem definida e uma separação limpa de camadas, torna-se mais fácil escalar seu aplicativo adicionando novos recursos ou estendendo a funcionalidade existente. Testes e depuração mais fáceis: Quando os componentes têm responsabilidades claramente definidas, a escrita de testes unitários e a depuração de problemas tornam-se mais fáceis de gerir. Gestão de dependências: A Arquitetura Limpa defende o Princípio da Inversão de Dependências, que afirma que os módulos de nível superior não devem depender de módulos de nível inferior, mas sim de abstracções. Esta abordagem simplifica a gestão de dependências nas suas aplicações Node.js. Colaboração da equipa: Uma base de código bem organizada permite uma comunicação mais clara entre os membros da equipa, uma vez que podem compreender facilmente a estrutura, as responsabilidades e as dependências de cada componente. Estrutura e biblioteca agnóstica: ao se concentrar na lógica comercial principal e minimizar as dependências de bibliotecas ou estruturas específicas, seu aplicativo Node.js se torna mais preparado para o futuro e menos vulnerável à obsolescência.

Componentes importantes na Arquitetura limpa

Para entender a aplicação da Arquitetura limpa em projetos Node.js, é essencial analisar alguns de seus principais componentes:

Entidades: Estes são os principais blocos de construção da sua lógica de negócios, como usuários, pedidos, produtos ou quaisquer outros elementos específicos do domínio. Encapsulam as regras comerciais e são independentes de estruturas, bibliotecas ou mesmo da própria aplicação. Casos de utilização: Os casos de utilização definem a lógica específica da aplicação, como a criação de um utilizador, a atualização de uma encomenda ou a recuperação de uma lista de produtos. Dependem de entidades e interagem com as camadas externas específicas da estrutura através de interfaces. Controladores: Os controladores, tais como pedidos e respostas HTTP, actuam como a ponte entre os casos de utilização e o mundo externo. Tratam os pedidos recebidos, chamam o caso de utilização adequado e devolvem a resposta ao cliente. Gateways: As gateways são interfaces que definem o contrato de comunicação entre casos de uso e sistemas externos, como bancos de dados, APIs ou sistemas de mensagens. As implementações destas interfaces podem ser trocadas facilmente sem afetar a lógica central da aplicação. Repositórios: Os repositórios fornecem dados aos casos de utilização através das interfaces de gateway. Normalmente, lidam com bases de dados, sistemas de ficheiros ou outros mecanismos de armazenamento de dados e convertem os dados em bruto em entidades.

Fonte da imagem: Blogue do Clean Coder

Estes componentes trabalham juntos, permitindo que seu aplicativo Node.js siga os princípios da Arquitetura Limpa e alcance os benefícios acima mencionados.

Passos para implementar a Arquitetura Limpa em um aplicativo Node.js

A adoção da Arquitetura limpa em um aplicativo Node.js envolve várias etapas pragmáticas para obter uma estrutura organizada e um código sustentável. Aqui estão algumas etapas principais a serem consideradas:

Criar uma estrutura de pastas padrão

Comece organizando seu projeto Node.js em uma estrutura de pastas em camadas que separa seu código em componentes funcionais distintos. Uma abordagem comum é criar pastas como as seguintes:

entidades: Para objetos de domínio e regras de negócios

use_cases: Para regras específicas de aplicativos e orquestração

controllers: Para tratar a entrada do utilizador e renderizar a saída

gateways: Para acesso a sistemas externos e persistência de dados

repositórios: Para acesso e gestão de dados

Definir entidades e casos de utilização

As entidades são os objectos fundamentais no seu domínio que encapsulam a sua lógica empresarial central. Os casos de utilização, por outro lado, representam as operações específicas efectuadas pela sua aplicação. Comece por definir estes elementos de acordo com os requisitos do seu projeto, assegurando que as suas entidades mantêm uma clara separação de preocupações e aderem aos princípios SOLID.

Criar controladores e gateways

Os controladores funcionam como uma interface entre a entrada do utilizador e os casos de utilização da sua aplicação. Implemente controladores para aceitar a entrada, validá-la e invocar o caso de utilização apropriado para processamento. As gateways são responsáveis pela comunicação com sistemas externos e pela gestão da persistência de dados. Defina interfaces de gateway nos seus casos de utilização e implemente-as numa camada de gateway separada para minimizar qualquer acoplamento direto entre o acesso aos dados e a lógica da aplicação.

Implemente a injeção de dependência

Para minimizar as instâncias de dependências directas entre diferentes componentes, utilize a injeção de dependências. Essa técnica ajuda a criar um código mais sustentável, testável e flexível, passando dependências, como repositórios e gateways, para os componentes necessários.

Desacoplar de frameworks e bibliotecas pesadas

Um dos principais objetivos da Arquitetura Limpa é reduzir a dependência de frameworks e bibliotecas. Embora as estruturas e bibliotecas possam ser valiosas para o desenvolvimento, é essencial garantir que a lógica comercial central permaneça independente. Ao arquitetar a sua aplicação com limites claros entre camadas, pode facilitar a alteração ou a troca destas dependências sem afetar o seu código principal.

Exemplo real de arquitetura limpa em um projeto Node.js

Para ilustrar a aplicação da Arquitetura Limpa em um projeto Node.js, vamos supor que estamos desenvolvendo um aplicativo simples de comércio eletrônico. Aqui está uma breve visão geral de como você pode implementar a Arquitetura limpa:

Entidades : Definir modelos de domínio como Cliente, Produto, Pedido e ShoppingCart, cada um com sua própria lógica de negócios e validação.

: Definir modelos de domínio como Cliente, Produto, Pedido e ShoppingCart, cada um com sua própria lógica de negócios e validação. Casos de utilização : Definir operações específicas da aplicação, como adicionar itens a um carrinho de compras, processar uma encomenda ou obter informações sobre o produto.

: Definir operações específicas da aplicação, como adicionar itens a um carrinho de compras, processar uma encomenda ou obter informações sobre o produto. Controladores : Implemente controladores para tratar pedidos HTTP, analisar dados de entrada, validá-los e delegar o processamento ao caso de utilização adequado.

: Implemente controladores para tratar pedidos HTTP, analisar dados de entrada, validá-los e delegar o processamento ao caso de utilização adequado. Gateways : Crie uma interface de gateway para persistência de dados e implemente gateways separadas para acesso à base de dados, chamadas de API remotas ou outros sistemas externos.

: Crie uma interface de gateway para persistência de dados e implemente gateways separadas para acesso à base de dados, chamadas de API remotas ou outros sistemas externos. Repositórios: Implemente o acesso aos dados utilizando repositórios que aderem às interfaces de gateway, permitindo uma gestão flexível dos dados e um acoplamento flexível entre os mecanismos de armazenamento e a lógica da aplicação.

Seguindo esta abordagem, obterá uma arquitetura limpa, sustentável e escalável para a sua aplicação Node.js de comércio eletrónico.

Desafios e advertências na adoção de uma arquitetura limpa

Embora a Arquitetura Limpa ofereça várias vantagens para aplicativos Node.js, ela também vem com seu próprio conjunto de desafios e ressalvas:

Tempo de desenvolvimento inicial mais longo: A configuração da arquitetura inicial e a implementação dos componentes podem demorar mais tempo em comparação com uma abordagem mais tradicional e monolítica. Ainda assim, os benefícios de uma manutenção mais fácil, escalabilidade e redução da dívida técnica geralmente superam esse custo inicial. Dificuldade em separar completamente as preocupações: Na prática, conseguir uma separação completa das preocupações pode ser um desafio. Algumas dependências e preocupações transversais podem ainda permear várias camadas. É crucial refinar a arquitetura para minimizar estes problemas continuamente. Compatibilidade com estruturas e bibliotecas existentes: Algumas estruturas e bibliotecas podem não aderir aos conceitos da Arquitetura Limpa ou podem impor seus próprios padrões de arquitetura. Isto pode dificultar a implementação completa da Arquitetura Limpa em determinados projectos. Nesses casos, considere alternativas ou desenvolva soluções personalizadas para obter limites mais limpos.

Seguindo os passos descritos e compreendendo os desafios e advertências inerentes, os programadores podem adotar com êxito esta abordagem para obter uma maior qualidade do software e uma colaboração mais fácil entre os membros da equipa.

