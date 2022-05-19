Geliştiriciler kodlamayı sever. Yazılım geliştirme tamamen kod yazmakla ilgilidir çünkü karmaşık kodlar geliştiricilerin harika yardımcı programlarla basit yazılımlar geliştirmelerine yardımcı olur. Ve bu, işlerinin çok önemli bir parçası olduğu için yanlış bir şey yok. Küçük projeler, doğrudan kodlamaya geçilerek ve önceden yapılmış herhangi bir planlama ve yazılım tasarımı göz ardı edilerek tamamlanabilir. Ancak, büyük projeler ve karmaşık görevler, yalnızca kodlamadan çok daha fazlasını gerektirir. Birden fazla geliştirici söz konusu olduğunda daha fazla disiplin ve yapı gereklidir. Temel olarak, yazılım tasarımı gereklidir.

Yazılım Tasarımı Nedir?

İyi bir yazılım tasarımının faydalarına geçmeden önce, yazılım tasarımının ne olduğunu anlayalım.

Yazılım tasarımı, yazılım kodunun hazırlanmasını, planlanmasını ve düzenini ifade eder. Ani bir başlangıç yapmak yerine, düzenli adımlar ve planlarla kodlamaya başlamak demektir. Tanımı basittir, ancak yazılım tasarlamak biraz ekstra çaba gerektirir. Ancak değerini sonradan anlayacaksınız.

Tasarım, en üst düzeyde soyutlama elde etmenizi sağlayarak, daha iyi kavramanıza ve hedefleri gerçekleştirmenize olanak tanır. Tasarım sayesinde tekrardan kaçınılır ve yeniden kullanılabilirlik artırılır. Ayrıca farkında olmadığınız riskleri azaltmak için en etkili yöntemdir.

Ayrıca yazılım tasarımı, hem yazılım sahiplerinin hem de programcıların yazılım uygulamasının nasıl görüneceğini belirlemenin yanı sıra nasıl performans göstereceğini anlamalarını sağlar. Sonuç olarak, bir yazılım tasarımı, bir çocuğun bile uygulamayı nasıl kullanılacağını öğrenmek zorunda kalmadan kullanabilmesi için performans, bilgi ve rahatlığı bir araya getirmelidir. Kullanıcı dostu bir tasarımı tanımlayan şey budur.

Uygulamanız için iyi bir Yazılım tasarımının faydaları

Yazılım tasarımı, yazılım geliştirmeyi çeşitli adımlara bölmek ve organize etmektir. Ve bir programcının sonraki adımlarını ve tüm kodun nasıl bağlandığını bilmesine yardımcı olur. Bu nedenle yazılım tasarımı, uygulamanızı geliştirmenin en önemli adımlarından biridir.

İşte yazılım tasarımını denemek isteyebileceğiniz birkaç neden.

Detaylı Planlama

İstemci gereksinimleri bir geliştiriciye sunduğunda, geliştirici sorunun çözümünü düşünür. Yazılım tasarımı, geliştiriciyi kodu yazmadan önce ayrıntılı planlama yapmaya zorlar. İlk önce kodun uygulanması ve pratikliği hakkında düşünür.

Ayrıntılı planlamada, gelecekteki geliştirmelerle birlikte ilk ve birincil tasarım dikkate alınır. Ayrıca geliştirici, yazılım uygulamasının performansını, bakımını ve güvenilirliğini analiz eder. Ayrıca, geliştiricilere yazılımın geleceğine bir göz atma olanağı sağlar. Bu nedenle dikkatli olmanız ve buna göre plan yapmanız gerekir.

Kodlamadan önce projeyi planlayın Daha sonra sorun yaşamamak için sorunları önceden çözün Kodu uygulamanın ve yaratıcı olmanın yollarını bulun Yazılım Uygulamasını Açıklayın ve Anlayın

Yazılım tasarımı hem geliştirici hem de müşteri için önemlidir. Bu süreç boyunca geliştirici, yazılım uygulamasının gerçek gereksinimlerini ve hedef kitlesini anlar. Tahmini maliyet ve fizibilite büyük ölçüde gerçekleştirilmektedir.

Müşterinin gelecek planları ve yazılımın zamanla nasıl dönüşeceği göz önünde bulundurulur. Bir yazılım uygulaması tasarlarken, geliştirici sürekli olarak müşteriden geri bildirim alır. Yazılım tasarımı, tasarımın uygulanması için ikna etmek ve onay almak için kullanılır. Aynı zamanda mükemmel bir ürün üretilmesini sağlar.

Mükemmel sonuçlar elde etmek için gereksinimleri anlayın

Fiyat faktörünü gözden kaçırmayın yoksa müşteri geri adım atar

Gelecek planlarını göz önünde bulundurarak yazılım projesini geliştirin

Modülerlik Büyük Zamana Yardımcı Olur

Modülerlik, büyük yazılım projenizi modül adı verilen parçalara veya parçalara bölmek anlamına gelir. Bu, çatıya körü körüne atlamak yerine, basamakları kullanın ve tepeye ulaşın demektir. Yani Modülerlik işinizi kolaylaştırır. Bir seferde bir modül/parça üzerinde çalışın, tamamlayın ve bir sonrakine geçin.

Ancak, müşteriler ve revizyonlar söz konusu olduğunda Modülerlik daha kritik bir role sahiptir. Yazılım projeleri, düzenli güncellemeler ve iyileştirmelerle yıllardır kullanılmaktadır. Müşterileriniz muhtemelen gelecekte değişikliklere ihtiyaç duyacaktır. Değişiklik ve iyileştirmeler yapabilecek ve belirli modülleri hızlı bir şekilde yeniden yapılandırabileceksiniz. Tüm yazılım rahatsız edilmeyecektir.

Bu nedenle, yazılımı kolay ve son derece işlevsel hale getirmek için Modülerliği kullanın. Bu yüzden uygulamanızın yazılım tasarımına ihtiyacı var.

Yazılım projesini bir bütün olarak geliştirmeyin Böl ve basitleştir Belirli işlevlere sahip farklı modüller atayın Kolayca değişiklik yapın ve yazılım uygulamasını güncelleyin

Yazılım Tasarımı Yazılımınızın Anlaşılmasını Kolaylaştırır

Yazılım tasarımı, uygulama geliştirme sürecinizin bir planıdır. Uygulamayı yapmaya veya geliştirmeye devam etmek için bir programcının bilmesi gereken her şeye sahiptir. Uygulama geliştirme süreci başka bir geliştiriciye devredilirse, yazılım tasarımını okuyarak herhangi bir karışıklık olmadan nasıl ilerleyeceğini bilecektir.

Yazılım tasarımını bir plan olarak ele alın

Uygulama ile ilgili her şeye sahip olmalıdır

Olası her soruna çözüm sağlayın

Yazılım tasarımına/taslağına sahip olan kişi, bunun nasıl çözüleceğini bilecektir.

Bu nedenle, yazılım tasarımı, uygulamanızın kullanımını ve anlaşılmasını kolaylaştırması açısından hayati önem taşır.

Kolay bakım

Yazılım uygulamalarının düzenli bakıma ihtiyacı vardır. Kaldırılacak hatalar, yapılacak güncellemeler ve yeniden yapılanma olacak. Bazen yazılım uygulamasında yalnızca belirli şeylerde değişiklik yapılması gerekebilir. Tüm yazılım projesi, küçük hatalar ve önemli güncellemeler için riske atılamaz. Yazılım tasarımı ile her görevin ayrı bir modülü vardır ve geliştirici sadece ilgili modülü özelleştirerek yazılım uygulamasını iyileştirebilecektir.

Farklı işlevler için ayrı modüller Belirli değişikliklerle hataları kaldırın Modülleri kolayca yapılandırın ve yeniden yapılandırın

Yazılımın Performansını Görüntüle

Bir yazılımın performansı Yazılım tasarımı ile analiz edilebilir. İyi bir yazılım tasarımı, yazılım uygulamasının çalışırken nasıl çalıştığını gösterir. İşlevsellik akışı görülebilir ve farklı işlevlerin uygulamanın performansını nasıl etkilediğini gösterir.

Bir programcı, yazılım tasarımı yoluyla sorunları belirleyebilir ve uygulamanın performansını iyileştirebilir. Bu nedenle, yazılım tasarımı, yazılım geliştirmenin her adımında çok önemlidir.

Bu şeffaflık aynı zamanda yeni geliştiricilerin mevcut yazılım uygulamalarını kolayca devralmasına yardımcı olur. Karanlıkta baştan başlamak veya ok atmak zorunda kalmayacaklar.

Yazılım tasarımı bir demo gibidir

Bir geliştirici, uygulamanın performansını bunun aracılığıyla analiz etmelidir.

Farklı işlevler incelenebilir ve daha sonra birbiriyle hizalanabilir

Demoda performansı mümkün olduğunca artırmaya çalışın

Yazılım Tasarımı Güven Oluşturun

Bir yazılım uygulamasının kapsamlı bir tasarımı ve planları varsa, özgün ve güvenilirdir. Geliştiricinin veya sahibinin onu geliştirmek için zamanını, çabasını ve parasını harcadığını gösterir. Geleceği hakkında eksiksiz bir plan sağladığı için onu güvenilir ve güvenilir kılan kritik bir yazılım geliştirme adımıdır.

Ayrıca iyi bir yazılım tasarımı, herhangi bir soruna önceden çözüm getirir.

Ciddiyet ve iş zekası gösterir Güvenilirliği ve güveni artırır Tüm projeyi kapsar ve gelecekteki güncellemeler için planlar

Yazılım Tasarımı Paradan, Zamandan ve Efordan Tasarruf Sağlar

Yazılım tasarımı ve maliyet etkinliği yakından ilişkilidir. Önceden yerleşim ve planlama olmadan büyük bir yazılım uygulaması geliştirmek önemli bir risktir. Sonuç %100 garanti değilse, bu bir şans oyunudur. Ya çıkışı olmayan bir çıkmaza girerseniz? Proje sıfırdan yeniden başlatılacak mı? Ya da hiç terk edilmek. Her iki durumda da para, zaman ve emek kaybıdır.

Bunun yerine, önce yazılım projesini tasarlayın ve daha sonra geliştirmeye başlayın. Bu sayede her ihtimal göz önünde bulundurularak arıza riski kat kat azaltılır. Belirli problemler için önceden çözümlere sahip olduğunuzda, yazılım geliştirme süreci risksiz hale gelir.

Proje başlamadan önce zaman, emek ve para harcar

Proje başladıktan sonra zamandan, emekten ve paradan tasarruf sağlar

Yazılım tasarımı, bir projenin olasılığını veya imkansızlığını kanıtlar

Yeni Bir Şey Yaratma Fırsatı

Yazılım tasarımı tamamen bir çözüm bulmakla ilgilidir. Geliştirici yeni olasılıkları keşfeder ve yeni tasarımlar dener. Yeni özellikler, bazı kaldırmalar ve ayarlamalar yapıldıktan sonra yeni bir model üretilebilir. Bu nedenle, kodlamadan önce plan yapmak ve denemek esastır.

Yazılım tasarımı yaratıcı bir süreçtir Bir geliştirici düşünmek ve yeniden düşünmek zorundadır Yapı ve yeniden yapılandırma modülleri Yeni ve özel bir şey yaratma fırsatı sunar

Yazılım Tasarımı Benzersizliği Destekler

Kritik yazılım incelemesi yoluyla benzersiz özellikler geliştirilir. Farklı problemleri çeşitli şekillerde çözmek ve bunları uygulamaya entegre etmek benzersizliği teşvik eder. Ayrıca, zorluklarla başa çıkmanın yeni yollarını hızla benimseyebilen yazılımı uyarlanabilir hale getirir.

Ancak yazılım tasarımının zaman ve emek gerektirdiği bir gerçektir. Vizyonu ve uzun vadeli planı olan kişiler, iyi yazılımın faydasını bilir.

Yaratıcı olmak ve benzersiz bir şey yaratmak için bir fırsattır. Yazılım tasarımı çaba gerektirir, ancak buna değer

Esneklik

"Değişim", yazılım uygulamalarında tek sabittir. Sürekli değişikliklere, güncellemelere ve iyileştirmelere ihtiyaçları var. Bu nedenle, bir yazılım uygulaması esnek olmalıdır. Ve yazılım tasarlanarak esneklik sağlanabilir. Birden fazla modül olduğunda ve her modülün belirli bir işlevi olduğunda, özellik ve işlev eklemek veya bir şeyi kaldırmak kolaydır.

Yazılım tasarımı olmadan geliştirilen yazılım uygulamalarında da değişiklik yapılabilir. Ancak, geliştiricinin tüm yazılım uygulamasını yeniden yapılandırması gerekecek ve bu da uygulamanın her bir işlevini etkileyecektir. Bu nedenle, yazılım tasarımı, bir yazılım uygulamasını daha esnek ve iyileştirilmesi daha kolay hale getirir.

Artık yazılım tasarımının öneminin farkında olduğunuza göre, iyi bir yazılımın nasıl tasarlanacağını bilmek isteyebilirsiniz. İlk olarak, Yazılım tasarımı türlerini tartışalım.

Yazılım Tasarım Türleri

Kavramsal veya Mimari Tasarım

Adından da anlaşılacağı gibi, kavramsal bir tasarımdır. Bu yazılım tasarımı seviyesinde geliştirici teorik bir tasarım hazırlar. Kavramsal tasarım, farklı modülleri, işlevlerini ve yazılım uygulamasının arayüzü ile olan bağlantılarını teorik olarak açıklar.

Bu düzeyde yazılım tasarımında hiçbir teknik malzeme yer almaz. Her şey, yazılımı teknik olmayan bir şekilde akış şemaları, çizelgeler ve maketler aracılığıyla temsil etmekle ilgilidir.

Üst Düzey Tasarım

Bu seviye, teorik kavramları çeşitli varlıklara dönüştürmeyi ve aralarındaki bağlantının sağlanmasını içerir. Geliştirici veya tasarımcı, gerekli sonuçları elde etmek için farklı varlıkları analiz eder ve birbirine bağlar. Bu, planı teorik olarak kağıda dökmekten bir adım daha ileridir.

Teknik veya Detaylı Tasarım

Bu yazılım tasarımı seviyesi, tamamen teknik malzeme ve kavramsal tasarımın uygulanması ile ilgilidir. Bu düzeyde tasarımcı, fikirlerin uygulanması gibi sorunları çözer. Modüllerin, arayüzün ve veritabanının nasıl koordine edildiği.

Programcı bu seviyede mantıklı olmaya ve fikirleri gerçeğe dönüştürmeye çalışır. Herhangi bir sorun varsa, enerji, zaman ve paradan tasarruf etmek için ilerlemeden önce çözülür, çünkü geliştirici geliştirme aşamasına geçtiğinde bu zor olacaktır.

Yazılım tasarlamak önemlidir ve onu doğru şekilde tasarlamak daha da önemlidir. Yazılım tasarımının doğru sürecini tartışalım.

Yazılım Tasarlamanın Doğru Bir Yolu Var mı?

Her tasarımcının tasarım yazılımına farklı bir yaklaşımı olsa da, her tasarım projesinde bazı ortak adımlar vardır. Hedeflerinize ve pratik bir tasarıma ulaşmak için bu adımları sağlayın.

Gereksinimleri Bilin

Müşterinin taleplerini anlamak çok önemlidir. Tüm gereksinimlerin tasarıma entegre edilmesi için kategorilere ayrılması gerekir çünkü her şey müşterinin ihtiyaçlarına ve memnuniyetine bağlıdır.

Mükemmel iletişimi sürdürün

Küçük yazılımlar tek tek ele alınabilir, ancak büyük projeler bir ekip gerektirir. Tek bir kodlayıcı, programcı veya geliştirici bunları tek başına geliştiremez. Yani bir takıma ihtiyaç var. Ve akılda tutulması gereken en önemli şey üyeler arasındaki mükemmel iletişimdir.

Güncellemeler ve bilgilerde gecikme olmamalı ve herkes sürecin belirli bir bölümüne bağlı kalmalıdır. Ekip üyeleri arasındaki mükemmel iletişim, daha iyi bir çalışma ortamına ve eşsiz sonuçlara yol açar.

Bu nedenle yazılım tasarlanırken bu adımdan kaçınılmamalıdır.

Dikkate Alınması Gereken Diğer Temel Hususlar

Bir geliştirici, uygulamanın nasıl çalışacağı konusunda açık fikirli olmalıdır. Farklı sistemlerin birbirleriyle nasıl koordine ve etkileşimde bulunacağı. Yazılımı daha verimli hale getirmek için performans artırıcılar olmalıdır. Ancak, fiyat faktörünü göz ardı etmemelisiniz. Kısıtlı kaynaklar dahilinde denemek ve geliştirmek gerekir.