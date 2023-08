Qu'est-ce que l'architecture propre ?

L'architecture propre est un concept de conception logicielle créé par Robert C. Martin, également connu sous le nom de Uncle Bob. Elle met l'accent sur la séparation des préoccupations, une organisation claire et l'adhésion aux principes SOLID (responsabilité unique, ouverture-fermeture, substitution de Liskov, séparation des interfaces et inversion des dépendances).

L'architecture propre vise à créer des applications plus faciles à maintenir, plus évolutives et moins dépendantes de bibliothèques et de cadres spécifiques. Elle consiste à organiser le code en couches distinctes, chacune ayant son propre ensemble de responsabilités et de dépendances. Cela permet de s'assurer que chaque composant a un objectif unique, qu'il est facile à tester et à modifier, et qu'il peut être remplacé facilement sans casser l'application. Dans le contexte des applications Node.js, l'architecture propre aide les développeurs à créer des applications qui peuvent évoluer en fonction des besoins de l'application, des nouvelles bibliothèques ou d'une logique commerciale plus complexe.

Avantages de l'architecture propre dans les applications Node.js

L'application des principes de l'architecture propre à vos applications Node.js présente plusieurs avantages :

La maintenabilité : En séparant les préoccupations et en veillant à ce que chaque composant ait une responsabilité unique, votre base de code devient plus organisée et plus facile à maintenir. Évolutivité : Avec une structure bien définie et une séparation nette des couches, il devient plus facile de faire évoluer votre application en ajoutant de nouvelles fonctionnalités ou en étendant les fonctionnalités existantes. Tests et débogage plus faciles : Lorsque les responsabilités des composants sont clairement définies, l'écriture de tests unitaires et le débogage des problèmes deviennent plus faciles à gérer. Gestion des dépendances : Clean Architecture préconise le principe d'inversion des dépendances, selon lequel les modules de niveau supérieur ne doivent pas dépendre des modules de niveau inférieur, mais plutôt s'appuyer sur des abstractions. Cette approche simplifie la gestion des dépendances dans vos applications Node.js. Collaboration au sein de l'équipe : Une base de code bien organisée permet une communication plus claire entre les membres de l'équipe, car ils peuvent facilement comprendre la structure, les responsabilités et les dépendances de chaque composant. Agnostique vis-à-vis des cadres et des bibliothèques : en se concentrant sur la logique métier de base et en minimisant les dépendances vis-à-vis de bibliothèques ou de cadres spécifiques, votre application Node.js devient plus pérenne et moins vulnérable à l'obsolescence.

Composants importants de l'architecture propre

Pour comprendre l'application de l'architecture propre dans les projets Node.js, il est essentiel d'examiner certains de ses principaux composants :

Entités : Il s'agit des éléments de base de votre logique commerciale, tels que les utilisateurs, les commandes, les produits ou tout autre élément spécifique à un domaine. Elles encapsulent les règles métier et sont indépendantes des frameworks, des bibliothèques ou même de l'application elle-même. Cas d'utilisation : Les cas d'utilisation définissent la logique propre à l'application, comme la création d'un utilisateur, la mise à jour d'une commande ou la récupération d'une liste de produits. Ils dépendent des entités et interagissent avec les couches externes spécifiques au cadre par le biais d'interfaces. Contrôleurs : Les contrôleurs, tels que les requêtes et les réponses HTTP, servent de pont entre les cas d'utilisation et le monde extérieur. Ils traitent les demandes entrantes, appellent le cas d'utilisation approprié et renvoient la réponse au client. Passerelles : Les passerelles sont des interfaces qui définissent le contrat de communication entre les cas d'utilisation et les systèmes externes, tels que les bases de données, les API ou les systèmes de messagerie. Les implémentations de ces interfaces peuvent être facilement échangées sans avoir d'impact sur la logique de base de l'application. Référentiels : Les référentiels fournissent des données aux cas d'utilisation par l'intermédiaire des interfaces de passerelle. Ils traitent généralement avec des bases de données, des systèmes de fichiers ou d'autres mécanismes de stockage de données et convertissent les données brutes en entités.

Source de l'image : Clean Coder Blog

Ces composants fonctionnent ensemble, ce qui permet à votre application Node.js de suivre les principes de l'architecture propre et d'obtenir les avantages susmentionnés.

Étapes de la mise en œuvre de l'architecture propre dans une application Node.js

L'adoption de l'architecture propre dans une application Node.js implique plusieurs étapes pragmatiques pour obtenir une structure organisée et un code maintenable. Voici quelques étapes clés à prendre en compte :

Créer une structure de dossiers standard

Commencez par organiser votre projet Node.js dans une structure de dossiers en couches qui sépare votre code en composants fonctionnels distincts. Une approche courante consiste à créer des dossiers tels que les suivants :

entités : Pour les objets du domaine et les règles métier

use_cases : pour les règles spécifiques à l'application et l'orchestration

controllers : Pour le traitement des entrées des utilisateurs et le rendu des sorties

les passerelles : Pour l'accès aux systèmes externes et la persistance des données

les référentiels : Pour l'accès et la gestion des données

Définir les entités et les cas d'utilisation

Les entités sont les objets fondamentaux de votre domaine qui encapsulent votre logique commerciale de base. Les cas d'utilisation, quant à eux, représentent les opérations spécifiques effectuées par votre application. Commencez par définir ces éléments en fonction des exigences de votre projet, en veillant à ce que vos entités maintiennent une séparation claire des préoccupations et adhèrent aux principes SOLID.

Créer des contrôleurs et des passerelles

Les contrôleurs servent d'interface entre les données de l'utilisateur et les cas d'utilisation de votre application. Mettez en œuvre des contrôleurs qui acceptent les entrées, les valident et invoquent le cas d'utilisation approprié pour les traiter. Les passerelles sont chargées de communiquer avec les systèmes externes et de gérer la persistance des données. Définissez les interfaces de passerelle dans vos cas d'utilisation et mettez-les en œuvre dans une couche de passerelle distincte afin de minimiser tout couplage direct entre l'accès aux données et la logique de votre application.

Mettre en œuvre l'injection de dépendance

Pour minimiser les cas de dépendances directes entre différents composants, utilisez l'injection de dépendances. Cette technique permet de créer un code plus facile à maintenir, à tester et plus flexible en transmettant les dépendances, telles que les référentiels et les passerelles, aux composants nécessaires.

Se découpler des cadres et des bibliothèques lourds

L'un des principaux objectifs de l'architecture propre est de réduire la dépendance à l'égard des cadres et des bibliothèques. Bien que ces derniers puissent être utiles au développement, il est essentiel de veiller à ce que la logique commerciale de base reste indépendante. En architecturant votre application avec des limites claires entre les couches, vous pouvez faciliter le changement ou l'échange de ces dépendances sans affecter votre code de base.

Exemple concret d'architecture propre dans un projet Node.js

Pour illustrer l'application de l'architecture propre dans un projet Node.js, supposons que nous développions une simple application de commerce électronique. Voici un bref aperçu de la manière dont vous pourriez mettre en œuvre l'architecture propre :

Entités : Vous définirez des modèles de domaine tels que Customer, Product, Order et ShoppingCart, chacun avec sa propre logique commerciale et sa propre validation.

: Vous définirez des modèles de domaine tels que Customer, Product, Order et ShoppingCart, chacun avec sa propre logique commerciale et sa propre validation. Cas d'utilisation : Ils définissent des opérations spécifiques à l'application, comme l'ajout d'articles à un panier, le traitement d'une commande ou la récupération d'informations sur un produit.

: Ils définissent des opérations spécifiques à l'application, comme l'ajout d'articles à un panier, le traitement d'une commande ou la récupération d'informations sur un produit. Contrôleurs : Mettre en œuvre des contrôleurs pour traiter les requêtes HTTP, analyser les données d'entrée, les valider et déléguer le traitement au cas d'utilisation approprié.

: Mettre en œuvre des contrôleurs pour traiter les requêtes HTTP, analyser les données d'entrée, les valider et déléguer le traitement au cas d'utilisation approprié. Passerelles : Créer une interface de passerelle pour la persistance des données et mettre en œuvre des passerelles distinctes pour l'accès aux bases de données, les appels d'API à distance ou d'autres systèmes externes.

: Créer une interface de passerelle pour la persistance des données et mettre en œuvre des passerelles distinctes pour l'accès aux bases de données, les appels d'API à distance ou d'autres systèmes externes. Référentiels: Mettez en œuvre l'accès aux données à l'aide de référentiels qui adhèrent aux interfaces de passerelle, ce qui permet une gestion flexible des données et un couplage lâche entre les mécanismes de stockage et votre logique d'application.

En suivant cette approche, vous obtiendrez une architecture propre, maintenable et évolutive pour votre application de commerce électronique Node.js.

Défis et mises en garde concernant l'adoption de l'architecture propre

Si l'architecture propre présente plusieurs avantages pour les applications Node.js, elle s'accompagne également de son lot de défis et de mises en garde :

Temps de développement initial plus long : la mise en place de l'architecture initiale et l'implémentation des composants peuvent prendre plus de temps qu'une approche monolithique plus traditionnelle. Toutefois, les avantages liés à la facilité de maintenance, à l'évolutivité et à la réduction de la dette technique l'emportent souvent sur ce coût initial. Difficulté à séparer complètement les préoccupations: Dans la pratique, il peut s'avérer difficile de parvenir à une séparation complète des préoccupations. Certaines dépendances et préoccupations transversales peuvent encore imprégner plusieurs couches. Il est essentiel d'affiner l'architecture pour minimiser ces problèmes en permanence. Compatibilité avec les cadres et bibliothèques existants: Certains cadres et bibliothèques peuvent ne pas adhérer aux concepts de l'architecture propre ou imposer leurs propres modèles d'architecture. Cela peut rendre difficile la mise en œuvre complète de l'architecture propre dans certains projets. Dans de tels cas, il convient d'envisager des alternatives ou de développer des solutions personnalisées pour obtenir des limites plus propres.

En suivant les étapes décrites et en comprenant les défis et les mises en garde inhérents, les développeurs peuvent adopter avec succès cette approche pour obtenir une meilleure qualité logicielle et une collaboration plus facile entre les membres de l'équipe.

"Les idées remarquables ne manquent pas, ce qui manque c'est la volonté de les mettre en œuvre", comme l'a souligné avec perspicacité Seth Godin, résume une vérité universelle qui résonne profondément dans le domaine de l'innovation technologique. AppMaster La plateforme no-code de la Commission européenne témoigne de cette sagesse, en fournissant un terrain fertile aux développeurs, non seulement pour qu'ils aient des idées, mais aussi pour qu'ils les mettent en œuvre rapidement et efficacement. Le domaine de la création d'applications est révolutionné, car la plateforme permet un développement rapide sans compromettre l'essence des principes de l'architecture propre.