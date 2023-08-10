什么是简洁架构？

简洁架构是由Robert C. Martin 创建的一种软件设计概念，也被称为Uncle Bob 。它强调关注点的分离、清晰的组织以及对 SOLID 原则（单一责任、开放-封闭、Liskov 替代、接口隔离和依赖反转）的遵守。

简洁架构旨在创建可维护性更高、可扩展性更强、对特定库和框架依赖性更低的应用程序。它将代码组织成不同的层，每个层都有自己的职责和依赖关系。这就确保了每个组件都有一个单一的目的，易于测试和修改，并且可以在不破坏应用程序的情况下轻松替换。在Node.js 应用程序中，"简洁架构 "可帮助开发人员构建可随着不断变化的应用程序需求、新库或更复杂的业务逻辑而增长的应用程序。

清洁架构在 Node.js 应用程序中的优势

在 Node.js 应用程序中应用 "简洁架构 "原则有以下几个好处：

可维护性：通过分离关注点并确保每个组件只承担单一责任，您的代码库将变得更有条理、更易于维护。 可扩展性：有了定义明确的结构和清晰的层级分离，通过添加新功能或扩展现有功能来扩展应用程序就变得更加容易。 更易于测试和调试：当组件有了明确的职责定义后，编写单元测试和调试问题就变得更容易管理了。 依赖管理：简洁架构提倡 "依赖反转原则"（Dependency Inversion Principle），即高层模块不应依赖低层模块，而应依赖抽象模块。这种方法简化了 Node.js 应用程序中的依赖关系管理。 团队协作：一个组织良好的代码库能让团队成员之间的沟通更加清晰，因为他们可以轻松了解每个组件的结构、职责和依赖关系。 与框架和库无关：通过专注于核心业务逻辑并最大限度地减少对特定库或框架的依赖，您的 Node.js 应用程序就能更好地面向未来，不易被淘汰。

简洁架构中的重要组件

要了解清洁架构在 Node.js 项目中的应用，有必要了解其一些主要组件：

实体：这些是业务逻辑的核心构件，如用户、订单、产品或任何其他特定领域的元素。它们封装了业务规则，独立于框架、库甚至应用程序本身。 用例：用例定义了应用程序的特定逻辑，如创建用户、更新订单或检索产品列表。它们依赖于实体，并通过接口与外部框架特定层交互。 控制器：控制器（如 HTTP 请求和响应）是用例与外部世界之间的桥梁。它们处理传入的请求，调用相应的用例，并将响应返回给客户端。 网关：网关是定义用例与外部系统（如数据库、应用程序接口或消息系统）之间通信契约的接口。这些接口的实现可以轻松互换，而不会影响应用程序的核心逻辑。 存储库：存储库通过网关接口向用例提供数据。它们通常与数据库、文件系统或其他数据存储机制打交道，并将原始数据转换为实体。

图片来源：Clean Coder 博客清洁编码器博客

这些组件协同工作，使您的 Node.js 应用程序遵循清洁架构原则并实现上述优势。

在 Node.js 应用程序中实施清洁架构的步骤

在 Node.js 应用程序中采用 "简洁架构 "涉及几个务实的步骤，以实现有组织的结构和可维护的代码。下面是一些需要考虑的关键步骤：

创建标准文件夹结构

首先将您的 Node.js 项目组织成一个分层文件夹结构，将您的代码分成不同的功能组件。常见的方法是创建如下文件夹：

实体：用于域对象和业务规则

用例：用于特定于应用程序的规则和协调

控制器：用于处理用户输入和渲染输出

网关用于外部系统访问和数据持久化

存储库：用于数据访问和管理

定义实体和用例

实体是领域中的基本对象，封装了核心业务逻辑。用例则代表应用程序执行的特定操作。首先要根据项目要求定义这些元素，确保实体保持清晰的关注点分离并遵守 SOLID 原则。

创建控制器和网关

控制器是用户输入和应用程序用例之间的接口。实施控制器以接受输入、验证输入并调用适当的用例进行处理。网关负责与外部系统通信并管理数据持久性。在用例中定义网关接口，并在单独的网关层中实现它们，以尽量减少数据访问与应用程序逻辑之间的直接耦合。

实施依赖注入

要尽量减少不同组件之间的直接依赖关系，可使用依赖注入。这种技术通过将依赖关系（如资源库和网关）传递给所需的组件，有助于创建更具可维护性、可测试性和灵活性的代码。

与繁重的框架和库分离

清洁架构的主要目标之一是减少对框架和库的依赖。虽然框架和库对开发很有价值，但必须确保核心业务逻辑保持独立。通过构建层与层之间界限分明的应用程序，您可以在不影响核心代码的情况下更轻松地更改或替换这些依赖关系。

清洁架构在 Node.js 项目中的实际应用示例

为了说明清洁架构在 Node.js 项目中的应用，让我们假设正在开发一个简单的电子商务应用程序。下面简要介绍了如何实现清洁架构：

实体 ：您将定义客户、产品、订单和 ShoppingCart 等领域模型，每个模型都有自己的业务逻辑和验证。

：您将定义客户、产品、订单和 ShoppingCart 等领域模型，每个模型都有自己的业务逻辑和验证。 用例 ：定义特定于应用程序的操作，如向购物车添加物品、处理订单或检索产品信息。

：定义特定于应用程序的操作，如向购物车添加物品、处理订单或检索产品信息。 控制器 ：实施控制器来处理 HTTP 请求、解析输入数据、验证数据并将处理委托给相应的用例。

：实施控制器来处理 HTTP 请求、解析输入数据、验证数据并将处理委托给相应的用例。 网关 ：为数据持久化创建网关接口，并为数据库访问、远程 API 调用或其他外部系统实施单独的网关。

：为数据持久化创建网关接口，并为数据库访问、远程 API 调用或其他外部系统实施单独的网关。 存储库：使用符合网关接口的存储库实施数据访问，从而实现灵活的数据管理以及存储机制与应用逻辑之间的松耦合。

通过采用这种方法，您将为自己的电子商务 Node.js 应用程序实现简洁、可维护和可扩展的架构。

采用简洁架构的挑战和注意事项

虽然简洁架构为 Node.js 应用程序提供了多项优势，但它也有自己的一系列挑战和注意事项：

初始开发时间较长：与更传统的单片式方法相比，建立初始架构和实施组件可能需要更长的时间。尽管如此，易于维护、可扩展性和减少技术债务所带来的好处往往超过了前期成本。 难以完全分离关注点：在实践中，实现关注点的完全分离可能具有挑战性。一些依赖关系和交叉关注点可能仍会渗透到多个层面。因此，不断完善架构以尽量减少这些问题至关重要。 与现有框架和库的兼容性：有些框架和库可能并不遵循 "清洁架构 "的概念，或者可能强制执行自己的架构模式。这可能会导致在某些项目中难以完全实施清洁架构。在这种情况下，应考虑替代方案或开发自定义解决方案，以实现更清洁的边界。

通过遵循概述的步骤并了解固有的挑战和注意事项，开发人员可以成功采用这种方法，以实现更高的软件质量和更轻松的团队成员协作。

AppMaster:采用简洁架构方法加速应用程序的开发

使用可靠的架构原则开发应用程序可简化开发流程，并确保其可维护性和可扩展性。这就是AppMaster.io的优势所在--它是一个功能强大的无代码平台，旨在让开发人员更轻松地构建网络、移动和后端应用程序，同时遵循简洁架构理念。

有了AppMaster ，用户可以通过定义数据模型（数据库模式）、使用可视化业务流程（BP）设计器的业务逻辑、REST API 和 WebSocketsendpoints 可视化地创建后端、Web 和移动应用程序。它提供了一个全方位的集成开发环境（IDE），可解决从设计用户界面到实现业务逻辑等应用程序构建的各个方面问题。

AppMaster简洁架构方法

AppMaster 它根据简洁架构原则生成真实应用程序，具有以下几个重要优势：

可扩展性： AppMaster 应用程序具有高度的可扩展性，可以处理高负荷的企业用例。使用Go (Golang) 生成的后端应用程序以无状态和编译的方式运行，可扩展性令人印象深刻。 可维护性：无论何时修改或更新应用程序的某些部分， AppMaster 都会从头开始重新生成应用程序，从而消除技术债务。这意味着维护工作大大简化，因为应用程序始终是最新的，没有遗留问题。 集成： AppMaster 生成的应用程序可以使用任何兼容 PostgreSQL 的数据库作为主要数据源。这使您可以轻松地将应用程序集成到现有的技术堆栈或采用新技术。

AppMaster 生成后台、网络和移动应用程序

AppMaster no-code 平台遵循简洁的架构原则生成后台、Web 和移动应用程序：

后端应用程序 使用 Go（Golang）生成，使您能够创建性能良好、可维护的应用程序。

使用 Go（Golang）生成，使您能够创建性能良好、可维护的应用程序。 网络应用程序 使用Vue3框架和 JavaScript 或 TypeScript 生成，遵循现代网络开发的最佳实践。

使用Vue3框架和 JavaScript 或 TypeScript 生成，遵循现代网络开发的最佳实践。 移动应用程序使用 AppMaster 基于Kotlin的服务器驱动框架，Android 应用程序使用 Jetpack Compose ，iOS 应用程序使用 SwiftUI 。这些现代框架为快速和模块化移动开发提供了最佳环境。应用程序可以部署在企业内部或云端，具体取决于贵组织对安全性、性能和合规性的要求。

订购和支持

AppMaster 从小型企业到大型企业，Systems 提供各种订阅计划，以满足不同客户的需求。这些计划包括从免费的 "学习与探索 "到完全可定制的 "企业 "选项，专为有强烈需求且至少签约一年的客户而设计。所有计划都提供一套强大的功能，帮助您构建符合简洁架构原则的应用程序。

塞斯-戈丁（Seth Godin）敏锐地指出："我们并不缺少非凡的想法，缺少的是执行这些想法的意愿"，这句话概括了一个普遍真理，在科技创新领域引起了深刻共鸣。AppMaster no-code 平台就证明了这一真理，它为开发人员提供了肥沃的土壤，使他们不仅能构思，还能迅速有效地执行。该平台实现了快速开发，同时又不损害简洁架构原则的精髓，从而彻底改变了应用程序的创建领域。