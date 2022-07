Yeni bir krizin eşiğinde miyiz? Düşen hisse senetleri, toplu işten çıkarmalar, panik ve şirket kapanışları, BT endüstrisinin zor zamanlardan geçtiğini söylüyor. Bu, özellikle şirketler ve yeni başlayanlar için ne anlama geliyor ve ekonomik gerilemeden küresel kayıplar olmadan kurtulmanın bir yolu var mı?

BT'deki gerileme: herkes en kötüsüne hazırlanıyor



Şirketler savaş alanına, kesim ekiplerine ve maaşlara hazırlanıyor. En büyük başlangıç hızlandırıcısı olan Y Combinator, zorlu bir geleceğe dair bir haber bülteni uyarısı gönderdi ve herkesin en kötüsüne hazırlanması gerektiğini açıkça söyledi. Kuruculara yazdığı mektupta YC, krizle başa çıkma konusunda bir tavsiye listesi bile ekledi. Bu noktada, işe alma ve işsizlik konusu özellikle alakalı hale geldi. Birçok şirket toplu işten çıkarmalar başlatıyor. Örneğin Klarna Bank, 7.000 çalışanının %10'unu işten çıkaracağını açıkladı. Takım için önemli bir kayıp. Uber Technologies ve Lyft, işe alım sürecini yavaşlattıklarını açıkladılar; Meta, bazı departmanlarda işe alımın dondurulduğunu söyledi. Ve şirketlerin listesi büyüyor.

Fırtına yaklaşıyor ve en iyi uzmanlar koruma arıyor ve Amazon ve Microsoft gibi küresel devlere yöneliyor. Mayıs 2022'nin ortasında, Indeed'deki geliştirici iş ilanları, pandeminin başladığı Şubat 2020'ye kıyasla %125 arttı. Christopher Mims , "The Tech Crash Could Be a Talent Bonanza for Big Tech" adlı makalesinde, "büyük teknoloji"ye öncelik vererek en iyi yetenekler için rekabeti değiştirmekten bahsediyor. Büyük teknoloji, şu anda aktif olarak istikrar arayan BT yeteneklerini elde etme şansına sahip.

Dev şirketlerin birçok avantajı var. Birincisi, ekonomik krizi hafifleten ve varoluş için tamamen farklı koşullar yaratan sermayeye sahipler. Bu fonları BT yeteneklerini çekmek için kullanıyorlar. Örneğin Apple, çalışanlarının maaşlarını ve ikramiyelerini artırıyor . Şu anda, girişimler var olmak için birincil kaynaktan - yatırımlardan - mahrum kalıyor. Bu, kurucuların projelerini finanse etmelerini ve profesyonelleri işe almalarını imkansız hale getiriyor. Ve teknoloji devleriyle rekabet etmek anlamsız hale geliyor.

Peki, istihdam sorunları ve iyi uzmanlar için verilen mücadele neden bu kadar ağırlaştırılıyor? İnsan sermayesi, teknolojideki en değerli kaynaktır, belki de diğer endüstrilerden daha fazla. Ve en güçlü ve en yetenekli uzmanlar yanınızda olduğunda, savaş sırasında ayaklarınızın üzerinde durmanız daha kolay olur. Bu, büyük işletmelerin kullandığı taktiktir. Ancak avantajlarını kullanıp profesyonelleri kapıp onlara ikramiye ve yüksek maaş vaat ettikleri sürece, startuplar geriye kalanlarla ayakta kalmalıdır.

Startup'lar neden ölüyor?



Startup kurucuları genellikle yanlışlıkla büyümek için daha fazla çalışana ihtiyaç duyduklarını varsayarlar. Bu neden? Sadece bitirmek için kaynaklara sahip olmadığınız iş miktarına dayanmaktadır. Görünüşe göre daha fazla insan, çalışan başına düşen görev sayısını azaltmaya yardımcı olacak. Ancak ekibin büyümesi, proje geliştirmenin bir sonucudur ve tersi değil. Arıza zinciri aşağıdaki gibidir. İlk başta oldukça başarılı bir şekilde ivme kazanan iyi bir ürün var. Yaratıcılar, yatırımların ve kârların ilk turunu kolayca alırlar. Ama üründe "vay be" etkisi olmadığı için büyüme oluyor ama beklenen hızda değil. Daha sonra kurucular, ürünün az gelişmiş olduğu gerçeğini tamamen göz ardı ederek, daha fazla insanı işe almanın projenin evrimini hızlandırmaya yardımcı olacağına kendilerini inandırırlar.

Dolayısıyla yeni başlayanlar, yatırımcılara güvenirken yaptıklarından daha fazlasını harcıyorlar. Ancak yavaş büyüme ve kar eksikliği nedeniyle yatırımcılar da ilgilerini kaybeder ve bu da şirketin hızla ölümüne yol açar. Böyle bir hatadan kaçınmak ve şirketin geleceğini tahmin etmek için heyecan verici bir aracı deneyebilirsiniz - Trevor Blackwell tarafından oluşturulmuş bir hesap makinesi . Bu aşamada proje genişletilmemeli, geliştirilmeli ve geliştirilmelidir ve bu daha az insanla mümkündür. YC'den para aldıktan sonra bile, Airbnb ilk çalışanını sadece dört ay sonra işe aldı. Bunca zaman boyunca, orijinal ekip çok çalıştı, tüm çabalarını ürünü geliştirmeye verdi ve ancak o zaman ekibi genişletmeye hazır olduklarını fark etti.

Kodsuz, startupların hayatta kalmasına nasıl yardımcı olabilir?

Böylece yeni başlayanlar büyük ekipler kiralamak zorunda değiller ve teknoloji yeteneği için bu savaşta savaşmak zorunda değiller. Ayrıca, ekonomik gerileme sırasında, pazara yeni girenlerin kendi boşlukları vardır - kodsuz teknoloji. Mevcut durumda, no-code potansiyelini ifade etme ve etkinliğini kanıtlama fırsatına sahiptir. Kodsuz araçlar, teknoloji ve iş kullanıcıları arasındaki boşluğu doldurur ve ikincisi için daha fazla seçenek açar. Bir geliştiricinin yardımı olmadan mükemmel çözümleri kodlayabilen bu tür platformların ortaya çıkmasıyla, genç şirketlerin varlık maliyeti azalır ve bu da bir krizde hayatta kalmalarına yardımcı olur.

AppMaster.io: Yeni başlayanlar için bir keşif



AppMaster.io, startup'ların aktif olarak kodsuz platformlar kullandığını örneğiyle kanıtlıyor. Yeni şirketler genellikle hangi sorunlarla karşılaşır? Muhtemelen geliştirme için fon eksikliği, küçük bir ekip ve çoğu yatırımcı bulmaya ve ürünü cilalamamaya harcanan günde 20 saat çalışma ihtiyacı. Kodsuz genellikle hafife alınır. Örnek olarak AppMaster.io'yu kullanarak, modern teknolojilerin sorumluluklarınızın çoğunu üstlenebileceğini kanıtlamak istiyoruz. Daha da önemlisi, bunun için fazla ödeme yapmanız gerekmeyecek ve sonuç daha az kaliteli olmayacak.

Bütçe sorunu, özellikle bir kriz sırasında, en çok girişimleri ilgilendiriyor. Platforma bir abonelik ortalama 150-300 dolara mal olacak. Bu, bir geliştiricinin maaşından daha azdır. Üstelik AppMaster.io ile farklı bir maliyetle bireysel bir plan oluşturabilirsiniz. Bu nedenle, fiyat satın alınan işlevsellik ile doğru orantılı olacaktır.

Üretilebilirlik ve güç

Kodsuz kavramı klişelerle örtülüdür. Kullanıcıların ilk ilişkilendirmeleri, Tilda gibi bir siteyi hızlı bir şekilde oluşturmaya yönelik programlardır. AppMaster.io, kullanıcılara kod yazmadan uygulamalar oluşturmak için eksiksiz bir platform sağlama konusunda uzun bir yol kat etti. Kod, Go dilinde saniyede 22.000 satırda yapay zeka tarafından üretilir. İş mantığı ve uygulama veritabanı oluşturmak için görsel düzenleyicileri kullanarak platforma tam olarak ne oluşturmanız gerektiğini söylersiniz. AppMaster.io ile yerel mobil uygulamalar, web uygulamaları ve sunucu uygulamaları oluşturabilirsiniz. İstek ve ihtiyaçlarınıza odaklanarak her türlü karmaşıklıkta özel projeler oluşturabilirsiniz.

ölçeklenebilirlik

Genellikle kodsuz araçlara dahil olmamanın nedeni, böyle bir platformdan ayrılıp projeyi kendi başınıza geliştirmeye devam edememenizdir. AppMaster.io'da durum böyle değil. İlk olarak, platformun işlevselliği o kadar kapsamlıdır ki, araç içinde bile herhangi bir fikir oluşturabilirsiniz. İkinci olarak, gerekirse kod daha fazla çalışma için dışa aktarılır. İhtiyacınız olan herhangi bir zamanda, platformdan kopabilir ve projenin gelişimine bağımsız olarak devam edebilirsiniz.

AppMaster.io, küçük bir çalışan ekibinin bile görevlerle daha hızlı ve daha verimli bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olacak bir kod oluşturma aracıdır. Platform, sizi teknik borç birikiminden korur, birçok işlemi otomatikleştirir ve optimize eder ve yüzlerce satır kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırarak geliştirme süresini kısaltır. Sonuç olarak, mevcut geliştiriciler daha kritik görevleri gerçekleştirmek için daha fazla zaman kazanır, ürün gelişmeye devam eder ve maliyetler önemli ölçüde azalır. Bu yaklaşım, BT endüstrisindeki ekonomik bir gerileme sırasında optimal olacaktır, ancak yeni başlayanlar ortamdan bağımsız olarak kodsuz güvenle kullanabilirler.