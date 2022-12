Siamo sull'orlo di un'altra crisi? Il calo delle azioni, i licenziamenti di massa, il panico e la chiusura di aziende indicano che il settore IT sta attraversando tempi duri. Cosa significa questo per le aziende e le startup in particolare, e c'è un modo per sopravvivere alla crisi economica senza perdite globali?

La crisi dell'IT: tutti si preparano al peggio

Le aziende si preparano al campo di battaglia, tagliando team e stipendi. Y Combinator, il più grande acceleratore di startup, ha inviato una newsletter in cui avverte di un futuro difficile e dice apertamente che tutti dovrebbero prepararsi al peggio. Nella sua lettera ai fondatori, YC ha persino incluso un elenco di raccomandazioni per affrontare la crisi. A questo punto, la questione delle assunzioni e della disoccupazione è diventata particolarmente rilevante. Molte aziende hanno avviato licenziamenti massicci. Ad esempio, Klarna Bank ha annunciato che licenzierà il 10% dei suoi 7.000 dipendenti. Si tratta di una perdita significativa per il team. Uber Technologies e Lyft hanno annunciato che stanno rallentando il processo di assunzione; Meta ha dichiarato che sta congelando le assunzioni in alcuni reparti. E l'elenco delle aziende si allunga.

La tempesta è imminente e i migliori specialisti cercano protezione e si rivolgono ai giganti globali come Amazon e Microsoft. A metà maggio 2022, le offerte di lavoro per sviluppatori su Indeed sono aumentate del 125% rispetto a febbraio 2020, data di inizio della pandemia. Nel suo articolo "The Tech Crash Could Be a Talent Bonanza for Big Tech", Christopher Mims parla del cambiamento della competizione per i migliori talenti, dando priorità alla "big tech". Le big tech hanno una grande opportunità di accaparrarsi i talenti IT che ora sono attivamente alla ricerca di stabilità.

Le aziende giganti hanno molti vantaggi. In primo luogo, dispongono di capitali, che alleviano la crisi economica e creano condizioni di esistenza completamente diverse. Utilizzano questi fondi per attrarre talenti informatici. Ad esempio, Apple aumenta gli stipendi e i bonus per i suoi dipendenti. In questo momento, le startup sono prive della risorsa principale per l'esistenza: gli investimenti. Ciò rende impossibile per i fondatori finanziare i propri progetti e assumere professionisti. E diventa inutile competere con i giganti della tecnologia.

Ma perché i problemi di occupazione e la lotta per i bravi specialisti sono così aggravati? Il capitale umano è la risorsa più preziosa nella tecnologia, forse anche più che in altri settori. E quando si hanno al proprio fianco gli specialisti più forti e talentuosi, è più facile rimanere in piedi durante la battaglia. Questa è la tattica utilizzata dalle grandi imprese. Ma finché queste ultime sfruttano i loro vantaggi e strappano i professionisti, promettendo loro bonus e stipendi elevati, le startup devono sopravvivere con ciò che resta.

Perché le startup muoiono?

I fondatori di startup spesso pensano erroneamente di aver bisogno di più dipendenti per crescere. Perché? Si basano sulla quantità di lavoro che non si ha la possibilità di portare a termine. Sembra che più persone aiutino a ridurre il numero di compiti per dipendente. Ma la crescita del team è una conseguenza dello sviluppo del progetto, e non viceversa. La catena dei fallimenti è la seguente. C'è un prodotto decente che all'inizio sta guadagnando slancio con un certo successo. I creatori ottengono facilmente il primo giro di investimenti e profitti. Ma poiché il prodotto non ha un effetto "wow", la crescita avviene, ma non al ritmo previsto. Allora i fondatori si convincono che l'assunzione di più persone aiuterà ad accelerare l'evoluzione del progetto, ignorando completamente il fatto che il prodotto stesso è poco sviluppato.

Così le startup spendono più di quanto guadagnano e continuano a fare affidamento sugli investitori. Ma a causa della crescita lenta e della mancanza di profitti, anche gli investitori perdono interesse, il che porta rapidamente alla morte dell'azienda. Per evitare questo errore e prevedere il futuro dell'azienda, potete provare uno strumento interessante: un calcolatore creato da Trevor Blackwell. In questa fase, il progetto deve essere migliorato ed evoluto, non ampliato, e questo è possibile con un numero inferiore di persone. Anche dopo aver ricevuto i fondi da YC, Airbnb ha assunto il suo primo dipendente solo quattro mesi dopo. Per tutto questo tempo, il team originario ha lavorato duramente, dedicando tutti i suoi sforzi al miglioramento del prodotto, e solo allora si è reso conto di essere pronto ad ampliare il team.

In che modo il no-code può aiutare le startup a sopravvivere?

Le startup non devono assumere grandi team e non devono combattere la battaglia per i talenti tecnologici. Inoltre, durante la crisi economica, i nuovi arrivati sul mercato hanno la loro scappatoia: la tecnologia no-code. Nella situazione attuale, il no-code ha l'opportunità di esprimere il suo potenziale e dimostrare la sua efficacia. Gli strumenti no-code colmano il divario tra gli utenti tecnologici e quelli aziendali, aprendo a questi ultimi un maggior numero di opzioni. Con l'avvento di queste piattaforme in grado di codificare soluzioni eccellenti senza l'aiuto di uno sviluppatore, il costo dell'esistenza delle giovani aziende si riduce, aiutandole a sopravvivere in una situazione di crisi.

AppMaster.io: una scoperta per le startup

AppMaster.io dimostra con il suo esempio che le startup utilizzano attivamente le piattaforme no-code. Quali sono i problemi che le nuove aziende devono affrontare di solito? Probabilmente la mancanza di fondi per lo sviluppo, un team piccolo e la necessità di lavorare 20 ore al giorno, la maggior parte delle quali spese per trovare investitori e non per perfezionare il prodotto. Il no-code è spesso sottovalutato. Utilizzando AppMaster.io come esempio, vogliamo dimostrare che le moderne tecnologie possono assumersi la maggior parte delle vostre responsabilità. Soprattutto, non dovrete pagare troppo per questo, e il risultato non sarà meno di alta qualità.

Il risparmio

La questione del budget riguarda soprattutto le startup, soprattutto in tempi di crisi. Un abbonamento alla piattaforma costa in media 150-300 dollari. Si tratta di una cifra inferiore allo stipendio di uno sviluppatore. Inoltre, con AppMaster.io è possibile creare un piano individuale a un costo diverso. Pertanto, il prezzo sarà direttamente proporzionale alle funzionalità acquistate.

Produttività e potenza

Il concetto di no-code è avvolto da stereotipi. Le prime associazioni degli utenti sono programmi per creare rapidamente un sito come Tilda. AppMaster.io ha fatto molta strada nel fornire agli utenti una piattaforma completa per la creazione di applicazioni senza scrivere codice. Il codice viene generato dall'intelligenza artificiale a 22.000 linee al secondo nel linguaggio Go. L'utente comunica alla piattaforma esattamente ciò che deve creare, utilizzando editor visivi per creare la logica aziendale e il database dell'applicazione. Con AppMaster.io è possibile creare applicazioni mobili native, applicazioni web e applicazioni server. Potete creare progetti personalizzati di qualsiasi complessità, concentrandovi sulle vostre richieste e necessità.

Scalabilità

Spesso il motivo per cui non ci si avvicina agli strumenti no-code è l'impossibilità di staccarsi da tale piattaforma e continuare a sviluppare il progetto per conto proprio. Non è questo il caso di AppMaster.io. In primo luogo, le funzionalità della piattaforma sono così ampie che è possibile creare qualsiasi idea anche all'interno dello strumento. In secondo luogo, se necessario, il codice viene esportato per un ulteriore lavoro. In qualsiasi momento è possibile scollegarsi dalla piattaforma e continuare lo sviluppo del progetto in modo indipendente.

AppMaster.io è uno strumento di generazione di codice che aiuterà anche un piccolo staff di dipendenti a svolgere i compiti in modo più rapido ed efficiente. La piattaforma protegge dall'accumulo di debiti tecnici, automatizza e ottimizza molti processi e riduce i tempi di sviluppo eliminando la necessità di scrivere centinaia di righe di codice. Di conseguenza, gli sviluppatori esistenti hanno più tempo per svolgere attività più critiche, il prodotto continua a migliorare e i costi si riducono in modo significativo. Questo approccio sarà ottimale durante la crisi economica del settore IT, anche se le startup possono tranquillamente utilizzare il no-code indipendentemente dall'ambiente.