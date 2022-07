Stehen wir am Rande einer neuen Krise? Nun, fallende Aktienkurse, Massenentlassungen, Panik und Firmenschließungen zeigen, dass die IT-Branche harte Zeiten durchmacht. Was bedeutet das für Unternehmen und Start-ups im Besonderen, und gibt es einen Weg, den wirtschaftlichen Abschwung ohne globale Verluste zu überstehen?

Der Abschwung in der IT-Branche: Alle bereiten sich auf das Schlimmste vor



Unternehmen bereiten sich auf das Schlachtfeld vor, kürzen Teams und Gehälter. Y Combinator, der größte Startup-Accelerator, warnte in einem Rundschreiben vor einer schwierigen Zukunft und erklärte offen, dass jeder sich auf das Schlimmste vorbereiten sollte. In seinem Schreiben an die Gründer hat YC sogar eine Liste mit Empfehlungen für den Umgang mit der Krise zusammengestellt. An diesem Punkt wurde das Thema Einstellung und Arbeitslosigkeit besonders relevant. Viele Unternehmen leiten massive Entlassungen ein. So hat beispielsweise die Klarna Bank angekündigt, 10 % ihrer 7.000 Mitarbeiter zu entlassen. Dies ist ein erheblicher Verlust für das Team. Uber Technologies und Lyft haben angekündigt, dass sie den Einstellungsprozess verlangsamen; Meta sagte, dass es in einigen Abteilungen einen Einstellungsstopp verhängt. Und die Liste der Unternehmen wird immer länger.

Der Sturm steht bevor, und Top-Spezialisten suchen Schutz und wenden sich an die globalen Giganten wie Amazon und Microsoft. Mitte Mai 2022 stiegen die Stellenangebote für Entwickler auf Indeed um 125 % im Vergleich zum Februar 2020, dem Beginn der Pandemie. In seinem Artikel "The Tech Crash Could Be a Talent Bonanza for Big Tech" spricht Christopher Mims darüber, den Wettbewerb um Top-Talente zu verändern und "Big Tech" in den Vordergrund zu stellen. Big Tech hat eine große Chance, IT-Talente zu bekommen, die jetzt aktiv auf der Suche nach Stabilität sind.

Große Unternehmen haben viele Vorteile. Erstens verfügen sie über Kapital, das die Wirtschaftskrise mildert und ganz andere Existenzbedingungen schafft. Sie nutzen diese Mittel, um IT-Talente anzuziehen. Zum Beispiel erhöht Apple die Gehälter und erhöht die Boni für seine Mitarbeiter. In dieser Zeit wird den Start-ups die wichtigste Ressource für ihre Existenz entzogen - die Investitionen. Das macht es den Gründern unmöglich, ihre Projekte zu finanzieren und Fachkräfte einzustellen. Und es wird sinnlos, mit den Tech-Giganten zu konkurrieren.

Aber warum sind die Beschäftigungsprobleme und der Kampf um gute Fachkräfte so verschärft? Das Humankapital ist die wertvollste Ressource in der Technologie, vielleicht sogar mehr als in anderen Branchen. Und wenn man die stärksten und talentiertesten Spezialisten an seiner Seite hat, fällt es einem leichter, im Kampf auf den Füßen zu stehen. Das ist die Taktik der großen Unternehmen. Doch solange sie ihre Vorteile nutzen und Fachkräfte abwerben, indem sie ihnen Boni und hohe Gehälter versprechen, müssen Start-ups mit dem, was übrig bleibt, überleben.

Warum sterben Start-ups?



Start-up-Gründer gehen oft fälschlicherweise davon aus, dass sie mehr Mitarbeiter brauchen, um zu wachsen. Warum ist das so? Es liegt an der Menge an Arbeit, für die man einfach nicht die Ressourcen hat, um sie zu erledigen. Es scheint, dass mehr Mitarbeiter dazu beitragen werden, die Anzahl der Aufgaben pro Mitarbeiter zu verringern. Aber das Wachstum des Teams ist eine Folge der Projektentwicklung und nicht umgekehrt. Die Fehlerkette sieht folgendermaßen aus. Es gibt ein anständiges Produkt, das zunächst recht erfolgreich an Fahrt gewinnt. Die Schöpfer nehmen die erste Runde von Investitionen und Gewinnen locker mit. Aber da das Produkt keinen "Wow"-Effekt hat, wächst es zwar, aber nicht in dem erwarteten Tempo. Dann sind die Gründer davon überzeugt, dass die Einstellung weiterer Mitarbeiter die Entwicklung des Projekts beschleunigen wird, wobei sie völlig außer Acht lassen, dass das Produkt selbst unterentwickelt ist.

Die Start-ups geben also mehr aus, als sie einnehmen, während sie sich weiterhin auf die Investoren verlassen. Aber aufgrund des langsamen Wachstums und der fehlenden Gewinne verlieren auch die Investoren das Interesse, was schnell zum Tod des Unternehmens führt. Um einen solchen Fehler zu vermeiden und die Zukunft des Unternehmens vorherzusagen, können Sie ein spannendes Tool ausprobieren - einen Rechner, der von Trevor Blackwell entwickelt wurde. In dieser Phase muss das Projekt verbessert und weiterentwickelt werden, nicht erweitert, und das ist mit weniger Leuten möglich. Selbst nachdem Airbnb Geld von YC erhalten hatte, stellte es seinen ersten Mitarbeiter erst vier Monate später ein. Die ganze Zeit hat das ursprüngliche Team hart gearbeitet und alles daran gesetzt, das Produkt zu verbessern, und erst dann wurde ihnen klar, dass sie bereit waren, das Team zu erweitern.

Wie kann No-Code Startups helfen, zu überleben?

So müssen Startups keine großen Teams einstellen und sie müssen nicht diesen Kampf um technische Talente führen. In Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs haben die Neulinge auf dem Markt zudem ein Schlupfloch - die No-Code-Technologie. In der gegenwärtigen Situation hat die No-Code-Technologie die Möglichkeit, ihr Potenzial zu entfalten und ihre Wirksamkeit zu beweisen. No-Code-Tools überbrücken die Kluft zwischen technischen und geschäftlichen Nutzern und eröffnen letzteren mehr Möglichkeiten. Mit dem Aufkommen solcher Plattformen, die hervorragende Lösungen ohne die Hilfe eines Entwicklers kodieren können, werden die Kosten für die Existenz junger Unternehmen gesenkt, was ihnen hilft, in einer Krise zu überleben.

AppMaster.io: ein Fundstück für Startups



AppMaster.io beweist mit seinem Beispiel, dass Startups aktiv No-Code-Plattformen nutzen. Mit welchen Problemen haben neue Unternehmen in der Regel zu kämpfen? Wahrscheinlich fehlende finanzielle Mittel für die Entwicklung, ein kleines Team und die Notwendigkeit, 20 Stunden am Tag zu arbeiten, wovon die meiste Zeit für die Suche nach Investoren und nicht für den Feinschliff des Produkts verwendet wird. No-Code wird oft unterschätzt. Am Beispiel von AppMaster.io wollen wir zeigen, dass moderne Technologien die meisten Ihrer Aufgaben übernehmen können. Noch wichtiger ist, dass Sie dafür nicht zu viel bezahlen müssen und das Ergebnis nicht weniger hochwertig sein wird.

Sparen

Die Budgetfrage betrifft vor allem Startups, besonders in der Krise. Ein Abonnement für die Plattform kostet im Durchschnitt 150 bis 300 Dollar. Das ist weniger als das Gehalt eines Entwicklers. Darüber hinaus können Sie bei AppMaster.io einen individuellen Plan zu einem anderen Preis erstellen. Daher ist der Preis direkt proportional zur erworbenen Funktionalität.

Herstellbarkeit und Leistung

Das Konzept von No-Code ist mit Stereotypen behaftet. Die ersten Assoziationen der Nutzer sind Programme zur schnellen Erstellung einer Website wie Tilda. AppMaster.io hat einen weiten Weg zurückgelegt, um den Nutzern eine vollständige Plattform für die Erstellung von Anwendungen ohne das Schreiben von Code zu bieten. Der Code wird von einer künstlichen Intelligenz mit 22.000 Zeilen pro Sekunde in der Sprache Go generiert. Sie teilen der Plattform genau mit, was Sie erstellen möchten, und verwenden visuelle Editoren, um Geschäftslogik und Anwendungsdatenbank zu erstellen. Mit AppMaster.io können Sie native mobile Anwendungen, Webanwendungen und Serveranwendungen erstellen. Sie können benutzerdefinierte Projekte von beliebiger Komplexität erstellen und sich dabei auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse konzentrieren.

Skalierbarkeit

Oft ist der Grund, warum man sich nicht auf No-Code-Tools einlässt, die Unmöglichkeit, sich von einer solchen Plattform zu lösen und das Projekt selbst weiterzuentwickeln. Das ist bei AppMaster.io nicht der Fall. Erstens ist die Funktionalität der Plattform so umfangreich, dass man auch innerhalb des Tools beliebige Ideen entwickeln kann. Zweitens wird der Code bei Bedarf für die weitere Arbeit exportiert. Bei Bedarf können Sie sich jederzeit von der Plattform trennen und die Entwicklung des Projekts eigenständig fortsetzen.

AppMaster.io ist ein Tool zur Codegenerierung, das selbst einem kleinen Mitarbeiterstab hilft, Aufgaben schneller und effizienter zu bewältigen. Die Plattform schützt vor der Anhäufung technischer Schulden, automatisiert und optimiert viele Prozesse und verkürzt die Entwicklungszeit, da nicht mehr Hunderte von Codezeilen geschrieben werden müssen. Das Ergebnis ist, dass die vorhandenen Entwickler mehr Zeit für wichtigere Aufgaben haben, das Produkt weiter verbessert wird und die Kosten erheblich gesenkt werden. Dieser Ansatz ist während eines wirtschaftlichen Abschwungs in der IT-Branche optimal, obwohl Startups No-Code unabhängig von der Umgebung sicher verwenden können.