我们是否处于另一场危机的边缘？好吧，股票下跌、大规模裁员、恐慌和公司倒闭说明IT行业正在经历困难时期。这对公司和初创企业尤其意味着什么，是否有办法在没有全球损失的情况下度过经济衰退期？

IT业的衰退：每个人都在做最坏的打算



公司正在为战场做准备，削减团队和工资。最大的初创企业加速器Y Combinator发出了一份通讯，警告未来将面临挑战，并公开表示，每个人都应该做好最坏的打算。在给创始人的信中，YC甚至包括一份关于处理危机的建议清单。此时，招聘和失业问题变得尤为重要。许多公司启动了大规模裁员。例如，Klarna银行宣布将裁掉7000名员工中的10%。这对团队来说是一个重大损失。Uber Technologies和Lyft已经宣布放缓招聘进程；Meta表示正在冻结一些部门的招聘。而且，公司的名单还在不断增加。

风暴即将来临，顶级专家正在寻求保护，并转向亚马逊和微软等全球巨头。2022年5月中旬，Indeed网站上的开发者职位空缺与2020年2月相比增加了125%，即这场大流行的开始。在他的文章"技术崩溃可能是大科技的人才大餐"中，克里斯托弗-米姆斯谈到了改变顶级人才的竞争，优先考虑 "大科技"。大科技公司有很大的机会获得IT人才，这些人才现在正积极寻找稳定的工作。

巨型公司有很多优势。首先，他们有资金，这缓解了经济危机，创造了完全不同的生存条件。他们利用这些资金来吸引IT人才。例如，苹果公司为员工加薪并增加奖金。此时，初创企业被剥夺了生存的主要资源--投资。这使得创始人无法为他们的项目提供资金和雇佣专业人士。而与科技巨头的竞争也变得毫无意义。

但是，为什么就业问题和对优秀专家的争夺会如此加剧？人力资本是技术领域最宝贵的资源，也许比其他行业更有价值。而当你身边有最强、最有才华的专家时，你在战斗中更容易站稳脚跟。这是大企业使用的策略。但是，只要他们利用自己的优势，抢走专业人员，向他们许诺奖金和高薪，初创企业就得靠剩下的东西生存。

为什么初创企业会死？



初创企业的创始人常常错误地认为，他们需要更多的员工来发展。这是为什么呢？它是基于你没有资源完成的工作量。似乎更多的人将有助于减少每个员工的任务数量。但是，团队的成长是项目发展的结果，而不是反过来。失败链的情况如下。有一个像样的产品，一开始的势头相当成功。创造者很容易拿下第一轮的投资和利润。但是，由于产品没有 "令人惊叹 "的效果，增长正在发生，但没有达到预期的速度。然后，创始人说服自己，雇用更多的人将有助于加速项目的发展，完全忽视了产品本身开发不足的事实。

因此，初创企业的支出超过了他们的收入，同时仍然依赖投资者。但由于增长缓慢和缺乏利润，投资者也失去了兴趣，这很快导致了公司的死亡。为了避免这样的错误并预测公司的未来，你可以尝试一个令人兴奋的工具--计算器，由Trevor Blackwell创建。在这个阶段，该项目必须得到改进和发展，而不是扩大，而这是可以用较少的人实现的。即使在收到YC的资金后，Airbnb也只是在四个月后才雇用了第一个员工。在这段时间里，原来的团队努力工作，把所有的精力放在改进产品上，然后才意识到准备扩大团队。

无代码如何帮助初创企业生存？

因此，初创企业不必雇用大团队，也不必打这场技术人才之战。此外，在经济低迷时期，市场上的新来者有他们的漏洞--无代码技术。在目前的情况下，无代码有机会表达其潜力并证明其有效性。无代码工具在技术和商业用户之间架起了桥梁，为后者开辟了更多选择。随着此类平台的出现，无需开发人员的帮助就能编码出优秀的解决方案，年轻公司的生存成本降低了，这有助于他们在危机中生存。

AppMaster.io：初创企业的发现



AppMaster.io以其实例证明了初创企业积极使用无代码平台。新公司通常面临什么问题？可能是缺乏开发资金，团队小，每天需要工作20个小时，其中大部分时间用于寻找投资者，而不是打磨产品。无代码往往被低估了。以AppMaster.io为例，我们想证明，现代技术可以承担你的大部分责任。更重要的是，你不必为此付出过高的代价，而且结果也不会降低质量。

节省

预算问题是初创企业最关心的，尤其是在危机时期。一个平台的订阅费用平均为150-300美元。这比一个开发人员的工资还要少。此外，通过AppMaster.io，你可以为不同的费用创建一个单独的计划。因此，价格将与购买的功能成正比。

可制造性和功率

无代码的概念被笼罩在刻板印象中。用户首先联想到的是快速创建网站的程序，如Tilda。AppMaster.io在为用户提供一个完整的平台，在不写代码的情况下构建应用程序方面走了很长一段路。代码是由人工智能以每秒22000行的速度用Go语言生成的。你准确地告诉平台你需要创建什么，使用可视化编辑器来创建业务逻辑和应用数据库。通过AppMaster.io，你可以建立本地移动应用、网络应用和服务器应用。您可以创建任何复杂度的定制项目，专注于您的要求和需要。

可扩展性

通常情况下，不参与无代码工具的原因是无法脱离这样一个平台，继续自己开发项目。但AppMaster.io却不是这样。首先，该平台的功能非常广泛，即使在工具内也可以创造任何想法。其次，如果有必要，代码会被导出，以便进一步工作。在你需要的任何时候，你可以断开与平台的连接，继续独立开发项目。

AppMaster.io是一个代码生成工具，甚至可以帮助一个小型员工更快更有效地应对任务。该平台可保护您免于积累技术债务，自动化和优化许多流程，并通过消除编写数百行代码的需要来减少开发时间。因此，现有的开发人员得到了更多的时间来执行更关键的任务，产品不断改进，成本也大大降低。这种方法在IT行业经济不景气时将是最佳选择，尽管初创企业可以安全地使用无代码，而不管环境如何。



