¿Estamos al borde de otra crisis? Pues bien, la caída de las acciones, los despidos masivos, el pánico y el cierre de empresas dicen que la industria de la informática está atravesando tiempos difíciles. ¿Qué significa esto para las empresas y las startups en particular, y hay una manera de sobrevivir a la recesión económica sin pérdidas globales?

La recesión en TI: todos se preparan para lo peor



Las empresas se preparan para el campo de batalla, recortando equipos y salarios. Y Combinator, la mayor aceleradora de startups, envió un boletín en el que advertía de un futuro difícil y decía abiertamente que todo el mundo debería prepararse para lo peor. En su carta a los fundadores, YC incluía incluso una lista de recomendaciones para afrontar la crisis. En este punto, el tema de la contratación y el desempleo cobró especial relevancia. Muchas empresas inician despidos masivos. Por ejemplo, Klarna Bank ha anunciado que despedirá al 10% de sus 7.000 empleados. Es una pérdida importante para el equipo. Uber Technologies y Lyft han anunciado que ralentizan el proceso de contratación; Meta dijo que congela la contratación en algunos departamentos. Y la lista de empresas crece.

La tormenta es inminente, y los mejores especialistas buscan protección y acuden a los gigantes globales como Amazon y Microsoft. A mediados de mayo de 2022, las ofertas de trabajo para desarrolladores en Indeed aumentaron un 125% en comparación con febrero de 2020, el inicio de la pandemia. En su artículo "The Tech Crash Could Be a Talent Bonanza for Big Tech," Christopher Mims habla de cambiar la competencia por los mejores talentos, priorizando la "big tech". Las grandes tecnológicas tienen una gran oportunidad de conseguir talentos de TI que ahora buscan activamente la estabilidad.

Las empresas gigantes tienen muchas ventajas. En primer lugar, disponen de capital, lo que alivia la crisis económica y crea unas condiciones de existencia completamente diferentes. Utilizan estos fondos para atraer a los talentos de TI. Por ejemplo, Apple sube los sueldos y aumenta las primas de sus empleados. En este momento, las startups se ven privadas del principal recurso para existir: las inversiones. Esto hace que los fundadores no puedan financiar sus proyectos y contratar profesionales. Y se hace inútil competir con los gigantes tecnológicos.

Pero, ¿por qué se agravan tanto los problemas de empleo y la lucha por los buenos especialistas? El capital humano es el recurso más valioso en la tecnología, quizás incluso más que en otras industrias. Y cuando tienes a tu lado a los especialistas más fuertes y con más talento, te resulta más fácil mantenerte en pie durante la batalla. Esta es la táctica que utilizan las grandes empresas. Pero mientras aprovechen sus ventajas y arrebaten a los profesionales, prometiéndoles primas y altos salarios, las startups tienen que sobrevivir con lo que les queda.

¿Por qué mueren las startups?

Los fundadores de startups suelen asumir erróneamente que necesitan más empleados para crecer. ¿A qué se debe esto? Se basa en la cantidad de trabajo que simplemente no tiene los recursos para terminar. Parece que más personas ayudarán a reducir el número de tareas por empleado. Pero el crecimiento del equipo es una consecuencia del desarrollo del proyecto, y no al revés. La cadena de fallos es la siguiente. Hay un producto decente que está ganando impulso con bastante éxito al principio. Los creadores se llevan fácilmente la primera ronda de inversiones y beneficios. Pero como el producto no tiene un efecto "wow", el crecimiento se produce, pero no al ritmo esperado. Entonces los fundadores se convencen a sí mismos de que la contratación de más personas ayudará a acelerar la evolución del proyecto, ignorando por completo el hecho de que el producto en sí está poco desarrollado.

Así que las startups gastan más de lo que ganan mientras siguen dependiendo de los inversores. Pero debido al lento crecimiento y a la falta de beneficios, los inversores también pierden el interés, lo que lleva rápidamente a la muerte de la empresa. Para evitar este error y predecir el futuro de la empresa, se puede probar una interesante herramienta - una calculadora creada por Trevor Blackwell. En esta fase, el proyecto debe mejorar y evolucionar, no ampliarse, y esto es posible con menos gente. Incluso después de recibir el dinero de YC, Airbnb contrató a su primer empleado sólo cuatro meses después. Durante todo este tiempo, el equipo original trabajó duro, poniendo todo su empeño en mejorar el producto, y sólo entonces se dieron cuenta de que estaban preparados para ampliar el equipo.

¿Cómo puede ayudar el no-código a la supervivencia de las startups?

Así, las startups no tienen que contratar grandes equipos y no tienen que luchar en esta batalla por el talento tecnológico. Además, durante la recesión económica, los recién llegados al mercado tienen su resquicio: la tecnología sin código. En la situación actual, el no-código tiene la oportunidad de expresar su potencial y demostrar su eficacia. Las herramientas sin código acortan la distancia entre los usuarios de la tecnología y los de la empresa y abren más opciones para estos últimos. Con la llegada de este tipo de plataformas que pueden codificar excelentes soluciones sin la ayuda de un desarrollador, se reduce el coste de la existencia de las jóvenes empresas, lo que les ayuda a sobrevivir en una crisis.

AppMaster.io: un hallazgo para las startups



AppMaster.io demuestra con su ejemplo que las startups utilizan activamente las plataformas no-code. ¿Qué problemas suelen tener las nuevas empresas? Probablemente la falta de fondos para el desarrollo, un equipo pequeño y la necesidad de trabajar 20 horas al día, la mayoría de las cuales se dedican a buscar inversores y no a pulir el producto. A menudo se subestima el no-código. Utilizando AppMaster.io como ejemplo, queremos demostrar que las tecnologías modernas pueden asumir la mayoría de sus responsabilidades. Y lo que es más importante, no tendrás que pagar de más por ello, y el resultado no será menos de alta calidad.

Ahorro

El tema del presupuesto es lo que más preocupa a las startups, especialmente durante una crisis. Una suscripción a la plataforma costará una media de 150-300 dólares. Esto es menos que el salario de un desarrollador. Además, con AppMaster.io, se puede crear un plan individual por un coste diferente. Por lo tanto, el precio será directamente proporcional a la funcionalidad adquirida.

Formabilidad y potencia

El concepto de no-código está envuelto en estereotipos. Las primeras asociaciones de los usuarios son programas para crear rápidamente un sitio como Tilda. AppMaster.io ha recorrido un largo camino para ofrecer a los usuarios una plataforma completa para crear aplicaciones sin escribir código. El código es generado por la inteligencia artificial a 22.000 líneas por segundo en el lenguaje Go. Usted le dice a la plataforma exactamente lo que necesita crear, utilizando editores visuales para crear la lógica de negocio y la base de datos de la aplicación. Con AppMaster.io, puedes crear aplicaciones móviles nativas, aplicaciones web y aplicaciones de servidor. Puede crear proyectos personalizados de cualquier complejidad, centrándose en sus peticiones y necesidades.

Escalabilidad

A menudo la razón para no involucrarse con las herramientas sin código es la incapacidad de desprenderse de dicha plataforma y continuar desarrollando el proyecto por su cuenta. No es el caso de AppMaster.io. En primer lugar, la funcionalidad de la plataforma es tan amplia que puedes crear cualquier idea incluso dentro de la herramienta. En segundo lugar, si es necesario, el código se exporta para seguir trabajando. En cualquier momento que lo necesite, puede desconectarse de la plataforma y continuar el desarrollo del proyecto de forma independiente.

AppMaster.io es una herramienta de generación de código que ayudará incluso a un pequeño equipo de empleados a hacer frente a las tareas de forma más rápida y eficiente. La plataforma le protege de la acumulación de deuda técnica, automatiza y optimiza muchos procesos y reduce el tiempo de desarrollo al eliminar la necesidad de escribir cientos de líneas de código. Como resultado, los desarrolladores existentes obtienen más tiempo para realizar tareas más críticas, el producto sigue mejorando y los costes se reducen considerablemente. Este enfoque será óptimo durante una recesión económica en la industria de las TI, aunque las startups pueden utilizar sin problemas el no-código independientemente del entorno.