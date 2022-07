Estaremos nós à beira de outra crise? Bem, a queda de stocks, despedimentos em massa, pânico e encerramento de empresas dizem que a indústria das TI está a atravessar tempos difíceis. O que é que isto significa para as empresas e para as start-ups em particular, e existe uma forma de sobreviver à recessão económica sem perdas globais?

A recessão nas TI: todos estão a preparar-se para o pior



p>As empresas estão a preparar-se para o campo de batalha, equipas de corte e salários. Y Combinator, o maior acelerador de arranque, enviou um boletim informativo de aviso de um futuro desafiante e disse abertamente que todos devem preparar-se para o pior . Na sua carta aos fundadores, a YC até incluiu uma lista de recomendações sobre como lidar com a crise. Nesta altura, a questão da contratação e do desemprego tornou-se especialmente relevante. Muitas empresas iniciam despedimentos em massa. Por exemplo, o Klarna Bank anunciou que irá despedir 10% dos seus 7.000 empregados. Trata-se de uma perda significativa para a equipa. Uber Technologies e Lyft anunciaram que estão a atrasar o processo de contratação; Meta disse que está a congelar o recrutamento em alguns departamentos. E a lista de empresas está a crescer.

A tempestade é iminente, e os especialistas de topo procuram protecção e voltam-se para os gigantes globais como a Amazon e a Microsoft. Em meados de Maio de 2022, as aberturas de postos de trabalho para desenvolvedores aumentaram de facto 125% em comparação com Fevereiro de 2020, o início da pandemia. No seu artigo "The Tech Crash Could Be a Talent Bonanza for Big Tech," Christopher Mims fala sobre a mudança do concurso para talentos de topo, dando prioridade à "big tech". A grande tecnologia tem uma grande oportunidade de conseguir talentos de TI que agora procuram activamente a estabilidade.

>p>As empresas Giant têm muitas vantagens. Em primeiro lugar, têm capital, o que alivia a crise económica e cria condições de existência completamente diferentes. Utilizam estes fundos para atrair talentos de TI. Por exemplo, A Apple aumenta os salários e aumenta os bónus para os seus empregados. Neste momento, os startups são privados do recurso primário para a existência - investimentos. Isto torna impossível aos fundadores financiar os seus projectos e contratar profissionais. E está a tornar-se inútil competir com os gigantes da tecnologia.

Mas porque é que as questões de emprego e a luta por bons especialistas são tão agravadas? O capital humano é o recurso mais valioso na tecnologia, talvez até mais do que em outras indústrias. E quando se tem ao seu lado os especialistas mais fortes e talentosos, é mais fácil para si estar de pé durante a batalha. Esta é a táctica utilizada pelas grandes empresas. Mas, desde que usem as suas vantagens e arranquem profissionais, prometendo-lhes bónus e salários elevados, as startups têm de sobreviver com o que resta.

Por que morrem as startups?



Os fundadores de startups assumem muitas vezes erroneamente que precisam de mais empregados para crescer. Porque é que isto acontece? Baseia-se na quantidade de trabalho que simplesmente não tem os recursos para terminar. Parece que mais pessoas irão ajudar a reduzir o número de tarefas por empregado. Mas o crescimento da equipa é uma consequência do desenvolvimento do projecto, e não o contrário. A cadeia de falhas é a seguinte. Há um produto decente que está a ganhar ímpeto com bastante sucesso no início. Os criadores aceitam facilmente a primeira ronda de investimentos e lucros. Mas uma vez que o produto não tem um efeito "uau", o crescimento está a acontecer, mas não ao ritmo esperado. Então os fundadores convencem-se que contratar mais pessoas ajudará a acelerar a evolução do projecto, ignorando completamente o facto de que o próprio produto está subdesenvolvido.

Por isso, as start-ups estão a gastar mais do que ganham enquanto ainda confiam nos investidores. Mas devido ao crescimento lento e à falta de lucros, os investidores também perdem o interesse, o que rapidamente leva à morte da empresa. Para evitar tal erro e prever o futuro da empresa, pode tentar uma ferramenta excitante - a calculadora criada por Trevor Blackwell. Nesta fase, o projecto deve ser melhorado e evoluído, não expandido, e isto é possível com menos pessoas. Mesmo depois de receber dinheiro da YC, a Airbnb contratou o seu primeiro empregado apenas quatro meses mais tarde. Durante todo este tempo, a equipa original trabalhou arduamente, empenhando-se em melhorar o produto, e só depois se apercebeu da sua prontidão para expandir a equipa.

Como é que nenhum código pode ajudar os startups a sobreviverem?

Por isso, os startups não têm de contratar grandes equipas, e não têm de travar esta batalha pelo talento tecnológico. Além disso, durante a recessão económica, os recém-chegados ao mercado têm a sua brecha - tecnologia sem código. Na situação actual, a no-code tem a oportunidade de expressar o seu potencial e provar a sua eficácia. As ferramentas sem código fazem a ponte entre a tecnologia e os utilizadores empresariais e abrem mais opções para estes últimos. Com o advento de tais plataformas que podem codificar excelentes soluções sem a ajuda de um desenvolvedor, o custo da existência de empresas jovens é reduzido, o que as ajuda a sobreviver numa crise.

AppMaster.io: a find for startups



AppMaster.io prova com o seu exemplo que as startups utilizam activamente plataformas sem código. Que problemas é que as novas empresas enfrentam normalmente? Provavelmente faltam fundos para o desenvolvimento, uma pequena equipa, e a necessidade de trabalhar 20 horas por dia, a maioria das quais é gasta na procura de investidores e não no polimento do produto. O não-código é frequentemente subestimado. Usando AppMaster.io como exemplo, queremos provar que as tecnologias modernas podem assumir a maior parte das suas responsabilidades. Mais importante ainda, não terá de pagar em excesso por isso, e o resultado não será menos de alta qualidade.

> forte>>Saving>>/li>>/ul>>p> A questão orçamental diz respeito sobretudo às empresas em fase de arranque, especialmente durante uma crise. Uma subscrição da plataforma custará em média $150-300. Isto é menos do que o salário de um programador. Além disso, com o AppMaster.io, é possível criar um plano individual por um custo diferente. Portanto, o preço será directamente proporcional à funcionalidade comprada.>ul><

Manufacturabilidade e potência >

Scalability>

>ul><>p> O conceito de não-código está envolto em estereótipos. As primeiras associações de utilizadores são programas para criar rapidamente um sítio como a Tilda. AppMaster.io percorreu um longo caminho ao fornecer aos utilizadores uma plataforma completa para construir aplicações sem escrever código. O código é gerado pela inteligência artificial a 22.000 linhas por segundo na língua Go. O utilizador diz à plataforma exactamente o que precisa de criar, utilizando editores visuais para criar lógica empresarial e base de dados de aplicações. Com AppMaster.io, pode construir aplicações móveis nativas, aplicações web, e aplicações de servidor. Pode criar projectos personalizados de qualquer complexidade, concentrando-se nos seus pedidos e necessidades.>ul>>/ul>>p>>ften the reason for not get involved with nocode tools is the inability to detach from such a platform and continue developing the project on your own. Não é o caso do AppMaster.io. Em primeiro lugar, a funcionalidade da plataforma é tão extensa que se pode criar quaisquer ideias, mesmo dentro da ferramenta. Em segundo lugar, se necessário, o código é exportado para trabalhos futuros. A qualquer momento que precisar, pode desligar-se da plataforma e continuar o desenvolvimento do projecto independentemente.p>AppMaster.io é uma ferramenta de geração de código que ajudará até mesmo um pequeno pessoal de funcionários a lidar com tarefas de forma mais rápida e eficiente. A plataforma protege-o da acumulação de dívidas técnicas, automatiza e optimiza muitos processos, e reduz o tempo de desenvolvimento, eliminando a necessidade de escrever centenas de linhas de código. Como resultado, os programadores existentes recebem mais tempo para executar tarefas mais críticas, o produto continua a melhorar, e os custos são significativamente reduzidos. Esta abordagem será óptima durante uma recessão económica na indústria das TI, embora as empresas em fase de arranque possam utilizar com segurança nenhum código, independentemente do ambiente.



>>/p>