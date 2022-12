เราใกล้จะถึงวิกฤตอีกแล้วหรือ? หุ้นตก การเลิกจ้างจำนวนมาก ความตื่นตระหนก และการปิดบริษัทบอกว่าอุตสาหกรรมไอทีกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับบริษัทและสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ และมีวิธีเอาตัวรอดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำโดยไม่สูญเสียระดับโลกหรือไม่?

การตกต่ำของไอที: ทุกคนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด

บริษัทต่างๆ กำลังเตรียมพร้อมสำหรับสนามรบ ทีมตัดเสื้อ และเงินเดือน Y Combinator ซึ่งเป็น Startup accelerator รายใหญ่ที่สุด ได้ส่งจดหมายข่าวเตือนถึงอนาคตที่ท้าทาย พร้อมกล่าวอย่างเปิดเผยว่า ทุกคนควรเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ในจดหมายถึงผู้ก่อตั้ง YC ได้รวมรายการคำแนะนำในการรับมือกับวิกฤติ เมื่อมาถึงจุดนี้ ประเด็นการจ้างงานและการว่างงานมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ หลายบริษัทเริ่มปลดพนักงานจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น Klarna Bank ได้ประกาศว่าจะเลิกจ้างพนักงาน 10% ของพนักงาน 7,000 คน เป็นการสูญเสียที่สำคัญสำหรับทีม Uber Technologies และ Lyft ได้ประกาศว่าพวกเขากำลังชะลอกระบวนการจ้างงาน Meta กล่าวว่าเป็นการหยุดรับสมัครงานในบางแผนก และรายชื่อบริษัทก็เติบโตขึ้น

พายุกำลังใกล้เข้ามา และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำกำลังมองหาการป้องกันและหันไปหายักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Amazon และ Microsoft ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2022 ตำแหน่งงานว่างสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บน Indeed เพิ่มขึ้น 125% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ ในบทความของเขาเรื่อง "The Tech Crash Can Be a Talent Bonanza for Big Tech" คริสโตเฟอร์ มิมส์พูดถึงการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันสำหรับพรสวรรค์ชั้นยอด โดยจัดลำดับความสำคัญของ "เทคโนโลยีขนาดใหญ่" เทคโนโลยีรายใหญ่มีโอกาสที่ดีที่จะได้รับผู้มีความสามารถด้านไอทีซึ่งขณะนี้กำลังค้นหาความเสถียรอย่างแข็งขัน

บริษัทยักษ์ใหญ่มีข้อดีหลายประการ ประการแรก พวกเขามีทุนซึ่งช่วยบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจและสร้างเงื่อนไขการดำรงอยู่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง พวกเขาใช้เงินทุนเหล่านี้เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถด้านไอที ตัวอย่างเช่น Apple ขึ้นเงินเดือน และเพิ่มโบนัสให้กับพนักงาน ในเวลานี้ สตาร์ทอัพถูกกีดกันจากทรัพยากรหลักในการดำรงอยู่ — การลงทุน ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ก่อตั้งจะจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการและจ้างผู้เชี่ยวชาญ และการแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีก็ไร้ประโยชน์

แต่ทำไมปัญหาการจ้างงานและการต่อสู้เพื่อผู้เชี่ยวชาญที่ดีจึงรุนแรงขึ้น? ทุนมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในเทคโนโลยี บางทีอาจมากกว่าในอุตสาหกรรมอื่นๆ และเมื่อคุณมีผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งและเก่งที่สุดอยู่เคียงข้าง คุณจะยืนหยัดได้ง่ายขึ้นในระหว่างการต่อสู้ นี่คือกลยุทธ์ที่องค์กรขนาดใหญ่ใช้ แต่ตราบใดที่พวกเขาใช้ข้อได้เปรียบและแย่งชิงมืออาชีพ สัญญาว่าจะให้โบนัสและเงินเดือนสูง สตาร์ทอัพต้องเอาตัวรอดจากสิ่งที่เหลืออยู่

ทำไมสตาร์ทอัพถึงตาย?

ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพมักเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาต้องการพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อเติบโต ทำไมถึงเป็นเช่นนี้? มันขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่คุณไม่มีทรัพยากรที่จะทำให้เสร็จ ดูเหมือนว่าผู้คนจำนวนมากขึ้นจะช่วยลดจำนวนงานต่อพนักงานหนึ่งคน แต่การเติบโตของทีมเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการ ไม่ใช่ในทางกลับกัน ห่วงโซ่ความล้มเหลวมีดังนี้ มีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ได้รับโมเมนตัมค่อนข้างประสบความสำเร็จในตอนแรก ครีเอเตอร์ใช้การลงทุนและผลกำไรรอบแรกได้อย่างง่ายดาย แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่มีเอฟเฟกต์ "ว้าว" การเติบโตจึงเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จากนั้นผู้ก่อตั้งก็โน้มน้าวตัวเองว่าการจ้างคนมากขึ้นจะช่วยเร่งวิวัฒนาการของโครงการ โดยไม่สนใจความจริงที่ว่าตัวผลิตภัณฑ์เองนั้นยังไม่พัฒนา

ดังนั้นสตาร์ทอัพจึงใช้จ่ายมากกว่าที่พวกเขาทำในขณะที่ยังคงพึ่งพานักลงทุนอยู่ แต่เนื่องจากการเติบโตที่ช้าและการขาดผลกำไร นักลงทุนก็สูญเสียความสนใจ ซึ่งนำไปสู่ความตายของบริษัทอย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดดังกล่าวและทำนายอนาคตของบริษัท คุณสามารถลองใช้เครื่องมือที่น่าตื่นเต้น — เครื่องคิดเลขที่ สร้างโดย Trevor Blackwell ในขั้นตอนนี้ โปรเจ็กต์ต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ไม่ขยาย และเป็นไปได้โดยมีคนน้อยลง แม้หลังจากได้รับเงินจาก YC แล้ว Airbnb ก็จ้างพนักงานคนแรกเพียงสี่เดือนต่อมา ตลอดเวลานี้ ทีมดั้งเดิมทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงตระหนักถึงความพร้อมในการขยายทีม

การไม่มีโค้ดช่วยให้สตาร์ทอัพอยู่รอดได้อย่างไร?

ดังนั้นสตาร์ทอัพจึงไม่ต้องจ้างทีมใหญ่ และไม่ต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงความสามารถด้านเทคโนโลยี ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ ผู้มาใหม่ในตลาดก็มีช่องโหว่ - เทคโนโลยีที่ไม่มีโค้ด ในสถานการณ์ปัจจุบัน no-code มีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพและพิสูจน์ประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ไม่มีโค้ดช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยีและธุรกิจ และเปิดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มหลัง ด้วยการถือกำเนิดของแพลตฟอร์มดังกล่าวที่สามารถเขียนโค้ดโซลูชันที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนักพัฒนา ต้นทุนของการดำรงอยู่ของบริษัทรุ่นใหม่จึงลดลง ซึ่งช่วยให้พวกเขาอยู่รอดในภาวะวิกฤต

AppMaster.io: การค้นหาสำหรับสตาร์ทอัพ

AppMaster.io พิสูจน์ด้วยตัวอย่างว่าสตาร์ทอัพใช้แพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ด บริษัทใหม่มักประสบปัญหาอะไรบ้าง อาจขาดเงินทุนในการพัฒนา ทีมเล็ก ๆ และต้องทำงาน 20 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการหานักลงทุนและไม่ขัดเกลาผลิตภัณฑ์ No-code มักถูกประเมินต่ำไป การใช้ AppMaster.io เป็นตัวอย่าง เราต้องการพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำหน้าที่ส่วนใหญ่ของคุณได้ ที่สำคัญกว่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินมากเกินไป และผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีคุณภาพสูงไม่น้อยไปกว่านี้

ประหยัด

ประเด็นด้านงบประมาณเกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพมากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต การสมัครสมาชิกแพลตฟอร์มจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 150-300 ดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าเงินเดือนของผู้พัฒนารายหนึ่ง นอกจากนี้ ด้วย AppMaster.io คุณสามารถสร้างแผนส่วนบุคคลโดยมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ดังนั้นราคาจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับฟังก์ชันที่ซื้อ

ความสามารถในการผลิตและกำลัง

แนวคิดของการไม่มีโค้ดถูกปกคลุมไปด้วยแบบแผน การเชื่อมโยงครั้งแรกของผู้ใช้คือโปรแกรมสำหรับสร้างไซต์อย่าง Tilda อย่างรวดเร็ว AppMaster.io ได้ก้าวไปไกลในการมอบแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์ให้กับผู้ใช้สำหรับการสร้างแอพโดยไม่ต้องเขียนโค้ด รหัสถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ที่ 22,000 บรรทัดต่อวินาทีในภาษา Go คุณบอกแพลตฟอร์มว่าคุณต้องสร้างอะไรโดยใช้โปรแกรมแก้ไขภาพเพื่อสร้างตรรกะทางธุรกิจและฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน ด้วย AppMaster.io คุณสามารถสร้างแอพมือถือ เว็บแอพ และแอพเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถสร้างโปรเจ็กต์แบบกำหนดเองที่มีความซับซ้อน โดยมุ่งเน้นที่คำขอและความต้องการของคุณ

ความสามารถในการปรับขนาด

บ่อยครั้งเหตุผลที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ไม่มีโค้ดก็คือการไม่สามารถแยกตัวออกจากแพลตฟอร์มดังกล่าวและพัฒนาโครงการต่อไปได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่กรณีของ AppMaster.io ประการแรก ฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มนั้นกว้างขวางมากจนคุณสามารถสร้างแนวคิดใดๆ ได้แม้กระทั่งภายในเครื่องมือ ประการที่สอง หากจำเป็น รหัสจะถูกส่งออกเพื่อการทำงานต่อไป คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์มและดำเนินการพัฒนาโครงการต่อไปได้อย่างอิสระเมื่อใดก็ได้

AppMaster.io เป็นเครื่องมือสร้างโค้ดที่จะช่วยให้พนักงานขนาดเล็กสามารถรับมือกับงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แพลตฟอร์มนี้ปกป้องคุณจากการสะสมหนี้ทางเทคนิค ทำให้เป็นอัตโนมัติและปรับกระบวนการต่างๆ ให้เหมาะสม และลดเวลาในการพัฒนาโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดหลายร้อยบรรทัด ด้วยเหตุนี้ นักพัฒนาที่มีอยู่จึงมีเวลามากขึ้นในการทำงานที่สำคัญมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และลดต้นทุนลงอย่างมาก แนวทางนี้จะเหมาะสมที่สุดในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำในอุตสาหกรรมไอที แม้ว่าสตาร์ทอัพจะสามารถใช้ No-code ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม