Staan we op de rand van een nieuwe crisis? Nou, dalende aandelen, massaontslagen, paniek en bedrijfssluitingen zeggen dat de IT-industrie zware tijden doormaakt. Wat betekent dit voor bedrijven en startups in het bijzonder, en is er een manier om de economische neergang te overleven zonder wereldwijde verliezen?

De neergang in de IT: iedereen bereidt zich voor op het ergste

Bedrijven bereiden zich voor op het slagveld en snijden in teams en salarissen. Y Combinator, de grootste startup accelerator, verstuurde een nieuwsbrief waarin werd gewaarschuwd voor een uitdagende toekomst en waarin openlijk werd gezegd dat iedereen zich moet voorbereiden op het ergste. In zijn brief aan de oprichters bevatte YC zelfs een lijst met aanbevelingen om met de crisis om te gaan. Op dit punt werd de kwestie van aanwerving en werkloosheid bijzonder relevant. Veel bedrijven gaan over tot massale ontslagen. Klarna Bank heeft bijvoorbeeld aangekondigd 10% van zijn 7000 werknemers te ontslaan. Dit is een aanzienlijk verlies voor het team. Uber Technologies en Lyft hebben aangekondigd dat zij het aanwervingsproces vertragen; Meta zei dat het de aanwerving in sommige afdelingen bevriest. En de lijst met bedrijven groeit.

De storm is op komst, en topspecialisten zoeken bescherming en wenden zich tot wereldreuzen als Amazon en Microsoft. Medio mei 2022 zijn de vacatures voor ontwikkelaars op Indeed met 125% gestegen ten opzichte van februari 2020, het begin van de pandemie. In zijn artikel "The Tech Crash Could Be a Talent Bonanza for Big Tech," spreekt Christopher Mims over het veranderen van de competitie voor toptalent, waarbij "big tech" voorrang krijgt. De big tech heeft een grote kans om IT-talenten binnen te halen die nu actief op zoek zijn naar stabiliteit.

Gigantische bedrijven hebben veel voordelen. Ten eerste hebben ze kapitaal, wat de economische crisis verlicht en totaal andere bestaansvoorwaarden schept. Zij gebruiken deze middelen om IT-talenten aan te trekken. Apple verhoogt bijvoorbeeld de salarissen en verhoogt de bonussen voor zijn werknemers. Op dit moment zijn startups verstoken van de primaire bestaansgrond - investeringen. Dit maakt het onmogelijk voor oprichters om hun projecten te financieren en professionals in te huren. En het wordt zinloos om te concurreren met de techgiganten.

Maar waarom zijn de werkgelegenheidsproblemen en de strijd om goede specialisten zo verergerd? Menselijk kapitaal is de meest waardevolle hulpbron in de technologie, misschien nog wel meer dan in andere bedrijfstakken. En wanneer je de sterkste en meest getalenteerde specialisten aan je zijde hebt, is het makkelijker voor je om overeind te blijven in de strijd. Dit is de tactiek die grote ondernemingen hanteren. Maar zolang zij hun voordelen gebruiken en professionals wegkapen en hen bonussen en hoge salarissen beloven, moeten startups overleven met wat er overblijft.

Waarom gaan startups dood?

Oprichters van startups gaan er vaak ten onrechte van uit dat ze meer werknemers nodig hebben om te groeien. Waarom? Het is gebaseerd op de hoeveelheid werk die je gewoon niet hebt om af te maken. Het lijkt erop dat meer mensen zullen helpen om het aantal taken per werknemer te verminderen. Maar de groei van het team is een gevolg van de projectontwikkeling, en niet andersom. De faalketen ziet er als volgt uit. Er is een degelijk product dat aanvankelijk behoorlijk aanslaat. De makers pakken gemakkelijk de eerste ronde investeringen en winst. Maar omdat het product geen "wow"-effect heeft, groeit het wel, maar niet in het verwachte tempo. Dan overtuigen de oprichters zichzelf ervan dat het aannemen van meer mensen de evolutie van het project zal versnellen, volledig voorbijgaand aan het feit dat het product zelf onderontwikkeld is.

Dus geven startups meer uit dan ze verdienen, terwijl ze nog steeds afhankelijk zijn van investeerders. Maar door de trage groei en het gebrek aan winst verliezen de investeerders ook hun interesse, wat snel tot de dood van het bedrijf leidt. Om zo'n fout te voorkomen en de toekomst van het bedrijf te voorspellen, kun je een spannend hulpmiddel proberen - een calculator gemaakt door Trevor Blackwell. In dit stadium moet het project worden verbeterd en geëvolueerd, niet uitgebreid, en dat kan met minder mensen. Zelfs nadat Airbnb geld had ontvangen van YC, nam het pas vier maanden later zijn eerste werknemer in dienst. Al die tijd heeft het oorspronkelijke team hard gewerkt en al hun energie gestoken in het verbeteren van het product, en pas toen beseften ze dat ze klaar waren om het team uit te breiden.

Hoe kan no-code startups helpen overleven?

Zo hoeven startups geen grote teams in te huren, en hoeven ze deze strijd om technisch talent niet te voeren. Bovendien hebben nieuwkomers op de markt tijdens de economische neergang hun achterpoortje - no-code technologie. In de huidige situatie heeft no-code de kans om zijn potentieel uit te drukken en zijn doeltreffendheid te bewijzen. No-code tools overbruggen de kloof tussen technische en zakelijke gebruikers en openen meer mogelijkheden voor de laatste. Met de komst van dergelijke platforms die uitstekende oplossingen kunnen coderen zonder de hulp van een ontwikkelaar, worden de kosten van het bestaan van jonge bedrijven verlaagd, wat hen helpt te overleven in een crisis.

AppMaster.io: een vondst voor startups

AppMaster.io bewijst met zijn voorbeeld dat startups actief gebruik maken van no-code platforms. Met welke problemen worden nieuwe bedrijven meestal geconfronteerd? Waarschijnlijk een gebrek aan geld voor ontwikkeling, een klein team en de noodzaak om 20 uur per dag te werken, waarvan het grootste deel wordt besteed aan het vinden van investeerders en niet aan het polijsten van het product. No-code wordt vaak onderschat. Met AppMaster.io als voorbeeld willen we bewijzen dat moderne technologieën de meeste van uw verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen. Belangrijker nog, u hoeft er niet te veel voor te betalen, en het resultaat zal niet minder hoogwaardig zijn.

Besparing

De budgetkwestie houdt vooral startups bezig, vooral tijdens een crisis. Een abonnement op het platform kost gemiddeld 150-300 dollar. Dat is minder dan het salaris van één ontwikkelaar. Bovendien kunt u bij AppMaster.io een individueel plan aanmaken voor een andere prijs. De prijs zal dus recht evenredig zijn met de gekochte functionaliteit.

Maakbaarheid en kracht

Het concept van no-code is gehuld in stereotypen. De eerste associaties van gebruikers zijn programma's om snel een site als Tilda te maken. AppMaster.io heeft een lange weg afgelegd om gebruikers een compleet platform te bieden voor het bouwen van apps zonder code te schrijven. De code wordt met 22.000 regels per seconde gegenereerd door kunstmatige intelligentie in de taal Go. U vertelt het platform precies wat u moet maken en gebruikt visuele editors om de bedrijfslogica en de toepassingsdatabase te creëren. Met AppMaster.io kunt u native mobiele apps, web apps en server apps bouwen. U kunt aangepaste projecten maken van elke complexiteit, gericht op uw verzoeken en behoeften.

Schaalbaarheid

Vaak is de reden om niet in zee te gaan met no-code tools het onvermogen om je los te koppelen van zo'n platform en het project zelf verder te ontwikkelen. Bij AppMaster.io is dat niet het geval. Ten eerste is de functionaliteit van het platform zo uitgebreid dat u zelfs binnen de tool elk idee kunt creëren. Ten tweede wordt de code indien nodig geëxporteerd voor verder werk. Op elk gewenst moment kunt u de verbinding met het platform verbreken en de ontwikkeling van het project zelfstandig voortzetten.

AppMaster.io is een tool voor het genereren van code die zelfs een klein personeelsbestand helpt om taken sneller en efficiënter uit te voeren. Het platform beschermt u tegen het opbouwen van een technische schuld, automatiseert en optimaliseert veel processen, en verkort de ontwikkelingstijd doordat u geen honderden regels code meer hoeft te schrijven. Als gevolg daarvan krijgen bestaande ontwikkelaars meer tijd voor kritischere taken, blijft het product verbeteren en worden de kosten aanzienlijk verlaagd. Deze aanpak is optimaal tijdens een economische neergang in de IT-industrie, hoewel startups gerust no-code kunnen gebruiken ongeacht de omgeving.