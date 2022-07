Мы на пороге очередного кризиса? Судя по падению акций, массовым увольнениям, панике и закрытию компаний, да — IT-индустрия переживает не лучшие времена. Что это значит для компаний, в частности для стартапов, и есть ли способ пережить экономический спад без глобальных потерь?

Кризис в IT: все готовятся к худшему

Компании бьют тревогу, сокращают команды и снижают зарплаты. Y Combinator — крупнейший стартап акселератор в своей рассылке предупреждает о нелегком будущем и открыто говорит о том, что всем стоит готовиться к худшему. В свое письмо фаундерам YC даже включил список рекомендаций по тому, как действовать в условиях кризиса. В этот момент особенно актуальным стал вопрос найма и безработицы. Многие компании инициируют массовые увольнения. К примеру, Klarna Bank заявили, что 10% их 7,000 штата сотрудников будут сокращены. Это большие потери для команды. Uber Technologies и Lyft объявили о том, что замедляют процессы найма новых людей, Meta заявила, что в принципе замораживает прием на работу специалистов в некоторые отделы. И список компаний растет.

В поисках защиты от надвигающейся бури топ-специалисты засуетились и уже готовят подушки безопасности, которыми скорее всего станут мировые гиганты, такие как Amazon и Microsoft. В середине мая 2022 на сайте Indeed количество вакансий для разработчиков увеличилось на 125% по сравнению с показателями на февраль 2020 — начало пандемии. В своей статье “The Tech Crash Could Be a Talent Bonanza for Big Tech” Кристофер Мимс говорит об изменениях в борьбе за топ-специалистов, отдавая приоритет “big tech”. Именно big tech имеет большие шансы заполучить IT-таланты, которые сейчас находятся в активном поиске стабильности и безопасности. Компании-гиганты имеют ряд преимуществ. В первую очередь у них есть капитал, который смягчает для них экономический кризис и диктуют совершенно другие условия для существования. Эти же средства они используют для привлечения IT-талантов. Например, Apple поднимает зарплаты и увеличивает бонусы своим сотрудникам.

В это время стартапы лишаются главного ресурса к существованию — спонсирования. Это ведет к невозможности молодым организациям финансировать собственные проекты и нанимать профессионалов. Соревноваться с гигантами в tech секторе —- бессмысленно. Но почему шум поднялся именно вокруг трудоустройства и борьбы за хороших специалистов? Все просто: в технологиях, возможно, даже больше, чем в других отраслях, человеческий капитал — самый ценный ресурс. А, когда в твоем штате самые сильные представители, тебе уже легче устоять на ногах во время битвы. Именно такую тактику выбирают крупные компании. Но пока они используют свои преимущества и вырывают профессионалов, обещая им бонусы и высокие зарплаты, стартапы буквально выживают.

Почему стартапы умирают?

Молодые фаундеры часто ошибочно предполагают, что им нужно больше сотрудников, чтобы расти. Почему так происходит? Заблуждение основано на количестве работы, которая просто не заканчивается. Кажется, что больше людей помогут сократить объем задач на одного сотрудника. Но рост команды — это следствие развития проекта, а не наоборот. Как обычно проваливаются стартапы: есть неплохой продукт, который довольно успешно набирает обороты поначалу. Создатели легко собирают первый раунд инвестиций и прибыли. Но так как продукт не имеет эффекта “вау”, рост происходит, но совсем не так, как ожидалось. Тогда фаундеры убеждают себя, что привлечение большего количества сотрудников поможет ускорить рост проекта, полностью игнорируя тот факт, что сам продукт недоработан.

Такими темпами стартапы расходуют больше, чем получают, продолжая рассчитывать на инвесторов. Но из-за долгого роста и отсутствия прибыли инвесторы тоже теряют интерес, что быстро приводит к закрытию компании. Есть даже интересный тул, который поможет спрогнозировать будущее стартапа — калькулятор, созданный Тревором Блэквелэм. На этой стадии важно, чтобы проект совершенствовался, а не расширялся, и это реально при меньшем количестве людей. Airbnb даже после получения денег на YC нанял своего первого сотрудника только спустя 4 месяца. Все это время первоначальная команда работала на износ, но вкладывала все силы в совершенствование продукта и только после осознала готовность расширить команду.

Как no-code может помочь стартапам выжить?

Получается, стартапам не обязательно нанимать большие команды, а значит и не придется сражаться в этой битве за тех-таланты. Более того в период экономического спада у новичков на рынке есть своя лазейка — no-code технологии. В настоящей ситуации у no-code появилась возможность в полной мере проявить себя и доказать свою эффективность. Инструменты no-code сокращают разрыв между тех и бизнес-пользователями и открывают больше возможностей для последних. С появлением чудо платформ, которые могут накодить крутые решения без помощи разработчика, затраты на существование молодых компаний сокращаются, а это помогает им выжить в условиях кризиса.

AppMaster.io: находка для стартапов

AppMaster.io своим примером доказывает, что no-code платформы активно используются именно стартапами. C какими проблемами обычно сталкиваются новые компании? Прежде всего это нехватка средств на развитие, маленькая по численности команда, необходимость работать по 20 часов, большая часть из которых уходит на поиск инвесторов, а не доработку продукта. No-code часто недооценивают. На примере AppMaster.io мы хотим доказать, что современные технологии могут взять на себя большую часть ваших обязанностей. Главное — за это не придется переплачивать, а результат будет не менее качественным.

Экономия

Вопрос бюджетности волнует стартаперов больше всего, а особенно в период кризиса. Подписка на платформу обойдется в среднем $150-300. Это меньше зарплаты одного разработчика. Более того с AppMaster.io можно составить индивидуальный тариф по отдельной стоимости. Поэтому цена будет прямо пропорционально соответствовать покупаемому функционалу.

Технологичность и мощность

Понятие no-code окутано стереотипностью. Первые ассоциации, возникающие у пользователей, это программки для быстрого создания сайта типа Tilda. AppMaster.io ушел намного вперед, предоставив пользователям полноценную платформу для создания приложений без написания кода. Код генерирует искусственный интеллект со скоростью 22,000 строчки в секунду на языке Go. Вы же говорите платформе, что именно нужно создать, пользуясь визуальными редакторами для создания бизнес-логики и базы данных приложений. В AppMaster.io вы можете строить нативные мобильные приложения, веб-приложения и серверные. Можно создавать кастомные проекты любой сложности, ориентируясь на ваши запросы и потребности.

Возможность масштабироваться

Часто причиной не связываться с no-code инструментами становится невозможность отсоединиться от такой платформы и продолжить развивать проект самостоятельно. С AppMaster.io такого не произойдет. Во-первых, функционал платформы настолько обширен, что даже в рамках инструмента вы сможете создавать любые задумки. Во-вторых, при необходимости код экспортируется для дальнейшей работы. То есть, в любой нужный момент вы можете отсоединиться от платформы и продолжить развитие проекта.

AppMaster.io — инструмент кодогенерации — поможет даже маленькому штату сотрудников быстрее и эффективнее справляться с задачами. Платформа защищает вас от накопления технического долга, автоматизирует и оптимизирует многие процессы и просто сокращает время разработки, убирая необходимость писать сотни строк кода. В итоге, имеющиеся разработчики получают больше времени на выполнение более важных задач, продукт продолжает совершенствоваться, а расходы заметно сокращаются. В период экономического спада в IT-индустрии такой подход будет оптимальным, хотя стартапы могут смело использовать no-code независимо от окружающей обстановки.