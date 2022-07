Sommes-nous au bord d'une nouvelle crise ? Eh bien, la chute des stocks, les licenciements massifs, la panique et les fermetures d'entreprises disent que le secteur informatique traverse des temps difficiles. Qu'est-ce que cela signifie pour les entreprises et les startups en particulier, et y a-t-il un moyen de survivre au ralentissement économique sans pertes globales ?

Le ralentissement de l'informatique : tout le monde se prépare au pire



Les entreprises se préparent au champ de bataille, en réduisant les équipes et les salaires. Y Combinator, le plus grand accélérateur de startups, a envoyé une lettre d'information mettant en garde contre un avenir difficile et a ouvertement déclaré que tout le monde devrait se préparer au pire. Dans sa lettre aux fondateurs, YC a même inclus une liste de recommandations pour faire face à la crise. À ce stade, la question de l'embauche et du chômage est devenue particulièrement pertinente. De nombreuses entreprises procèdent à des licenciements massifs. Par exemple, la banque Klarna a annoncé qu'elle allait licencier 10 % de ses 7 000 employés. Il s'agit d'une perte importante pour l'équipe. Uber Technologies et Lyft ont annoncé qu'elles ralentissaient le processus d'embauche ; Meta a déclaré qu'elle gelait le recrutement dans certains départements. Et la liste des entreprises s'allonge.

La tempête est imminente, les meilleurs spécialistes cherchent à se protéger et se tournent vers les géants mondiaux comme Amazon et Microsoft. À la mi-mai 2022, les offres d'emploi de développeurs sur Indeed ont augmenté de 125 % par rapport à février 2020, début de la pandémie. Dans son article "The Tech Crash Could Be a Talent Bonanza for Big Tech," Christopher Mims parle de changer la compétition pour les meilleurs talents, en donnant la priorité à la "big tech." La big tech a une grande chance d'obtenir des talents informatiques qui recherchent désormais activement la stabilité.

Les entreprises géantes ont de nombreux avantages. Tout d'abord, elles disposent de capitaux, ce qui atténue la crise économique et crée des conditions d'existence complètement différentes. Elles utilisent ces fonds pour attirer les talents informatiques. Par exemple, Apple augmente les salaires et augmente les primes de ses employés. À l'heure actuelle, les startups sont privées de la principale ressource nécessaire à leur existence - les investissements. Il est donc impossible pour les fondateurs de financer leurs projets et d'embaucher des professionnels. Et il devient inutile de rivaliser avec les géants de la tech.

Mais pourquoi les problèmes d'emploi et la lutte pour les bons spécialistes s'aggravent-ils autant ? Le capital humain est la ressource la plus précieuse dans la technologie, peut-être même plus que dans d'autres secteurs. Et lorsque vous avez les spécialistes les plus forts et les plus talentueux à vos côtés, il est plus facile pour vous de rester debout pendant la bataille. C'est la tactique utilisée par les grandes entreprises. Mais tant qu'elles utilisent leurs avantages et arrachent les professionnels en leur promettant des primes et des salaires élevés, les startups doivent survivre avec ce qui reste.

Pourquoi les startups meurent-elles ?



Les fondateurs de startups supposent souvent à tort qu'ils ont besoin de plus d'employés pour se développer. Pourquoi ? C'est basé sur la quantité de travail que vous n'avez tout simplement pas les ressources nécessaires pour terminer. Il semble que plus de personnes permettront de réduire le nombre de tâches par employé. Mais la croissance de l'équipe est une conséquence du développement du projet, et non l'inverse. La chaîne d'échec est la suivante. Il y a un produit décent qui prend de l'ampleur avec succès au début. Les créateurs encaissent facilement la première série d'investissements et de bénéfices. Mais comme le produit n'a pas un effet "wow", la croissance se produit, mais pas au rythme prévu. Ensuite, les fondateurs se convainquent que le fait d'embaucher plus de personnes permettra d'accélérer l'évolution du projet, en ignorant complètement le fait que le produit lui-même est sous-développé.

Les startups dépensent donc plus qu'elles ne gagnent tout en continuant à compter sur les investisseurs. Mais en raison de la lenteur de la croissance et du manque de bénéfices, les investisseurs se désintéressent également, ce qui conduit rapidement à la mort de l'entreprise. Pour éviter une telle erreur et prévoir l'avenir de l'entreprise, vous pouvez essayer un outil passionnant - une calculatrice créée par Trevor Blackwell. À ce stade, le projet doit être amélioré et évolué, pas étendu, et cela est possible avec moins de personnes. Même après avoir reçu de l'argent de YC, Airbnb n'a embauché son premier employé que quatre mois plus tard. Pendant tout ce temps, l'équipe initiale a travaillé dur, en mettant tous ses efforts dans l'amélioration du produit, et ce n'est qu'ensuite qu'elle a réalisé qu'elle était prête à élargir l'équipe.

Comment le no-code peut-il aider les startups à survivre ?

Les startups n'ont donc pas à embaucher de grandes équipes, et elles n'ont pas à se battre dans cette bataille pour les talents technologiques. De plus, en période de ralentissement économique, les nouveaux arrivants sur le marché ont leur échappatoire : la technologie no-code. Dans la situation actuelle, le no-code a l'occasion d'exprimer son potentiel et de prouver son efficacité. Les outils no-code comblent le fossé entre les utilisateurs de technologies et les entreprises et offrent davantage d'options à ces dernières. Avec l'avènement de telles plateformes capables de coder d'excellentes solutions sans l'aide d'un développeur, le coût de l'existence des jeunes entreprises est réduit, ce qui les aide à survivre en cas de crise.

AppMaster.io : une trouvaille pour les startups



AppMaster.io prouve par son exemple que les startups utilisent activement les plateformes no-code. Quels sont les problèmes auxquels les nouvelles entreprises sont généralement confrontées ? Probablement le manque de fonds pour le développement, une petite équipe, et la nécessité de travailler 20 heures par jour, dont la plupart sont consacrées à la recherche d'investisseurs et non au polissage du produit. Le no-code est souvent sous-estimé. En utilisant AppMaster.io comme exemple, nous voulons prouver que les technologies modernes peuvent prendre en charge la plupart de vos responsabilités. Plus important encore, vous n'aurez pas à surpayer pour cela, et le résultat n'en sera pas moins de grande qualité.

Économies

La question du budget concerne surtout les startups, surtout en période de crise. Un abonnement à la plateforme coûtera en moyenne 150 à 300 dollars. C'est moins que le salaire d'un développeur. De plus, avec AppMaster.io, vous pouvez créer un plan individuel pour un coût différent. Par conséquent, le prix sera directement proportionnel à la fonctionnalité achetée.

Fabrication et puissance

Le concept de no-code est enveloppé de stéréotypes. Les premières associations des utilisateurs sont des programmes permettant de créer rapidement un site comme Tilda. AppMaster.io a fait un grand pas en avant en fournissant aux utilisateurs une plateforme complète pour créer des applications sans écrire de code. Le code est généré par une intelligence artificielle à 22 000 lignes par seconde dans le langage Go. Vous indiquez à la plateforme exactement ce que vous devez créer, en utilisant des éditeurs visuels pour créer la logique commerciale et la base de données de l'application. Avec AppMaster.io, vous pouvez créer des applications mobiles natives, des applications Web et des applications serveur. Vous pouvez créer des projets personnalisés de n'importe quelle complexité, en vous concentrant sur vos demandes et vos besoins.

Scalability

Souvent, la raison pour laquelle on ne s'engage pas dans les outils no-code est l'incapacité de se détacher d'une telle plateforme et de continuer à développer le projet par soi-même. Ce n'est pas le cas avec AppMaster.io. Premièrement, les fonctionnalités de la plateforme sont si étendues que vous pouvez créer n'importe quelle idée même au sein de l'outil. Deuxièmement, si nécessaire, le code est exporté pour un travail ultérieur. À tout moment, vous pouvez vous déconnecter de la plateforme et poursuivre le développement du projet de manière indépendante.

AppMaster.io est un outil de génération de code qui aidera même une petite équipe d'employés à faire face aux tâches plus rapidement et plus efficacement. La plateforme vous protège de l'accumulation de la dette technique, automatise et optimise de nombreux processus, et réduit le temps de développement en éliminant la nécessité d'écrire des centaines de lignes de code. Par conséquent, les développeurs existants disposent de plus de temps pour effectuer des tâches plus critiques, le produit continue de s'améliorer et les coûts sont considérablement réduits. Cette approche sera optimale en cas de ralentissement économique dans l'industrie informatique, bien que les startups puissent utiliser le no-code en toute sécurité, quel que soit l'environnement.