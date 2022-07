Apakah kita berada di ambang krisis lain? Nah, jatuhnya saham, PHK massal, kepanikan, dan penutupan perusahaan mengatakan bahwa industri TI sedang mengalami masa-masa sulit. Apa artinya ini bagi perusahaan dan startup khususnya, dan apakah ada cara untuk bertahan dari penurunan ekonomi tanpa kerugian global?

Penurunan di TI: semua orang bersiap untuk yang terburuk



Perusahaan sedang mempersiapkan medan perang, memotong tim dan gaji. Y Combinator, akselerator startup terbesar, mengirimkan buletin peringatan tentang masa depan yang menantang dan secara terbuka mengatakan bahwa setiap orang harus bersiap untuk yang terburuk . Dalam suratnya kepada para pendiri, YC bahkan memasukkan daftar rekomendasi untuk menangani krisis. Pada titik ini, masalah perekrutan dan pengangguran menjadi sangat relevan. Banyak perusahaan memulai PHK besar-besaran. Misalnya, Klarna Bank telah mengumumkan akan memberhentikan 10% dari 7.000 karyawannya. Ini adalah kerugian yang signifikan bagi tim. Uber Technologies dan Lyft telah mengumumkan bahwa mereka memperlambat proses perekrutan; Meta mengatakan sedang membekukan rekrutmen di beberapa departemen. Dan daftar perusahaan terus bertambah.

Badai akan datang, dan spesialis top mencari perlindungan dan beralih ke raksasa global seperti Amazon dan Microsoft. Pada pertengahan Mei 2022, lowongan pekerjaan developer di Indeed meningkat 125% dibandingkan Februari 2020, awal pandemi. Dalam artikelnya "The Tech Crash Could Be a Talent Bonanza for Big Tech," Christopher Mims berbicara tentang mengubah persaingan untuk talenta terbaik, dengan memprioritaskan "teknologi besar." Teknologi besar memiliki peluang besar untuk mendapatkan talenta IT yang sekarang aktif mencari stabilitas.

Perusahaan raksasa memiliki banyak keuntungan. Pertama, mereka memiliki modal, yang meringankan krisis ekonomi dan menciptakan kondisi yang sama sekali berbeda untuk keberadaan. Mereka menggunakan dana ini untuk menarik talenta IT. Misalnya, Apple menaikkan gaji dan meningkatkan bonus bagi karyawannya. Pada saat ini, perusahaan rintisan kehilangan sumber daya utama untuk keberadaannya — investasi. Ini membuat para pendiri tidak mungkin membiayai proyek mereka dan mempekerjakan para profesional. Dan menjadi sia-sia untuk bersaing dengan raksasa teknologi.

Tapi mengapa masalah ketenagakerjaan dan perjuangan untuk spesialis yang baik begitu diperparah? Modal manusia adalah sumber daya yang paling berharga dalam teknologi, bahkan mungkin lebih daripada di industri lain. Dan ketika Anda memiliki spesialis terkuat dan paling berbakat di sisi Anda, lebih mudah bagi Anda untuk berdiri di atas kaki Anda selama pertempuran. Ini adalah taktik yang digunakan oleh perusahaan besar. Tetapi selama mereka menggunakan keunggulan mereka dan merebut para profesional, menjanjikan mereka bonus dan gaji tinggi, startup harus bertahan dengan apa yang tersisa.

Mengapa startup mati?



Pendiri startup sering keliru berasumsi bahwa mereka membutuhkan lebih banyak karyawan untuk tumbuh. Kenapa ini? Ini didasarkan pada jumlah pekerjaan yang Anda tidak punya sumber daya untuk diselesaikan. Tampaknya lebih banyak orang akan membantu mengurangi jumlah tugas per karyawan. Tetapi pertumbuhan tim adalah konsekuensi dari pengembangan proyek, dan bukan sebaliknya. Rantai kegagalan adalah sebagai berikut. Ada produk yang layak yang mendapatkan momentum cukup berhasil pada awalnya. Pencipta dengan mudah mengambil putaran pertama investasi dan keuntungan. Tetapi karena produk tidak memiliki efek "wow", pertumbuhan terjadi, tetapi tidak pada kecepatan yang diharapkan. Kemudian para pendiri meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mempekerjakan lebih banyak orang akan membantu mempercepat evolusi proyek, sama sekali mengabaikan fakta bahwa produk itu sendiri kurang berkembang.

Jadi startup menghabiskan lebih dari yang mereka hasilkan sambil tetap mengandalkan investor. Namun karena pertumbuhan yang lambat dan kurangnya keuntungan, investor juga kehilangan minat, yang dengan cepat menyebabkan kematian perusahaan. Untuk menghindari kesalahan seperti itu dan memprediksi masa depan perusahaan, Anda dapat mencoba alat yang menarik — kalkulator yang dibuat oleh Trevor Blackwell. Pada tahap ini, proyek harus ditingkatkan dan dikembangkan, bukan diperluas, dan ini mungkin dilakukan dengan lebih sedikit orang. Bahkan setelah menerima uang dari YC, Airbnb mempekerjakan karyawan pertamanya hanya empat bulan kemudian. Selama ini, tim asli bekerja keras, mengerahkan semua upaya mereka untuk meningkatkan produk, dan baru kemudian menyadari kesiapan mereka untuk memperluas tim.

Bagaimana tanpa kode membantu startup bertahan?

Jadi, perusahaan rintisan tidak perlu merekrut tim besar, dan mereka tidak harus berjuang dalam pertempuran ini untuk mendapatkan bakat teknologi. Selain itu, selama krisis ekonomi, pendatang baru di pasar memiliki celah - teknologi tanpa kode. Dalam situasi sekarang, no-code memiliki kesempatan untuk mengekspresikan potensinya dan membuktikan keefektifannya. Alat tanpa kode menjembatani kesenjangan antara pengguna teknologi dan bisnis dan membuka lebih banyak opsi untuk yang terakhir. Dengan munculnya platform semacam itu yang dapat mengkodekan solusi yang sangat baik tanpa bantuan pengembang, biaya keberadaan perusahaan muda berkurang, yang membantu mereka bertahan dalam krisis.

AppMaster.io: penemuan untuk startup



AppMaster.io membuktikan dengan contohnya bahwa startup secara aktif menggunakan platform tanpa kode. Masalah apa yang biasanya dihadapi perusahaan baru? Mungkin kekurangan dana untuk pengembangan, tim kecil, dan kebutuhan untuk bekerja 20 jam sehari, yang sebagian besar dihabiskan untuk mencari investor dan tidak memoles produk. Tanpa kode sering diremehkan. Menggunakan AppMaster.io sebagai contoh, kami ingin membuktikan bahwa teknologi modern dapat mengambil sebagian besar tanggung jawab Anda. Lebih penting lagi, Anda tidak perlu membayar lebih untuk itu, dan hasilnya akan berkualitas tidak kalah tinggi.

Penghematan

Masalah anggaran terutama menyangkut startup, terutama selama krisis. Berlangganan ke platform akan menelan biaya rata-rata $150-300. Ini kurang dari gaji satu pengembang. Selain itu, dengan AppMaster.io, Anda dapat membuat paket individual dengan biaya berbeda. Oleh karena itu, harga akan berbanding lurus dengan fungsi yang dibeli.

Kemampuan manufaktur dan kekuatan

Konsep tanpa kode diselimuti stereotip. Asosiasi pertama pengguna adalah program untuk membuat situs seperti Tilda dengan cepat. AppMaster.io telah melangkah jauh dalam menyediakan platform lengkap bagi pengguna untuk membangun aplikasi tanpa menulis kode. Kode dihasilkan oleh kecerdasan buatan pada 22.000 baris per detik dalam bahasa Go. Anda memberi tahu platform dengan tepat apa yang perlu Anda buat, menggunakan editor visual untuk membuat logika bisnis dan database aplikasi. Dengan AppMaster.io, Anda dapat membuat aplikasi seluler asli, aplikasi web, dan aplikasi server. Anda dapat membuat proyek kustom dengan kompleksitas apa pun, dengan fokus pada permintaan dan kebutuhan Anda.

Skalabilitas

Seringkali alasan untuk tidak terlibat dengan alat tanpa kode adalah ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari platform semacam itu dan terus mengembangkan proyek Anda sendiri. Tidak demikian halnya dengan AppMaster.io. Pertama, fungsionalitas platform sangat luas sehingga Anda dapat membuat ide apa pun bahkan di dalam alat. Kedua, jika perlu, kode diekspor untuk pekerjaan lebih lanjut. Kapan pun Anda membutuhkannya, Anda dapat memutuskan sambungan dari platform dan melanjutkan pengembangan proyek secara mandiri.

AppMaster.io adalah alat pembuat kode yang akan membantu bahkan staf kecil karyawan untuk mengatasi tugas dengan lebih cepat dan lebih efisien. Platform ini melindungi Anda dari akumulasi hutang teknis, mengotomatisasi dan mengoptimalkan banyak proses, dan mengurangi waktu pengembangan dengan menghilangkan kebutuhan untuk menulis ratusan baris kode. Akibatnya, pengembang yang ada mendapatkan lebih banyak waktu untuk melakukan tugas yang lebih penting, produk terus meningkat, dan biaya berkurang secara signifikan. Pendekatan ini akan optimal selama penurunan ekonomi di industri TI, meskipun perusahaan rintisan dapat dengan aman menggunakan tanpa kode terlepas dari lingkungannya.