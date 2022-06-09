هل نحن على شفا أزمة أخرى؟ حسنًا ، تشير الأسهم المتراجعة ، والتسريح الجماعي للعمال ، والذعر ، وإغلاق الشركات إلى أن صناعة تكنولوجيا المعلومات تمر بأوقات عصيبة. ماذا يعني هذا للشركات والشركات الناشئة على وجه الخصوص ، وهل هناك طريقة للنجاة من الانكماش الاقتصادي دون خسائر عالمية؟

الانكماش في تكنولوجيا المعلومات: الجميع يستعد للأسوأ



تستعد الشركات لساحة المعركة ، وتقليص الفرق والرواتب. أرسل Y Combinator ، أكبر مسرع بدء التشغيل ، رسالة إخبارية تحذر من مستقبل مليء بالتحديات وقال بصراحة إنه يجب على الجميع الاستعداد للأسوأ . في رسالتها إلى المؤسسين ، تضمنت YC قائمة توصيات للتعامل مع الأزمة. في هذه المرحلة ، أصبحت قضية التوظيف والبطالة ذات أهمية خاصة. العديد من الشركات تبدأ عمليات تسريح جماعي للعمال. على سبيل المثال ، أعلن Klarna Bank أنه سيُسرح 10٪ من موظفيه البالغ عددهم 7000 موظف. إنها خسارة كبيرة للفريق. أعلنت شركتا Uber Technologies و Lyft عن إبطاء عملية التوظيف ؛ وقالت ميتا إنها تجمد التوظيف في بعض الإدارات. وقائمة الشركات آخذة في الازدياد.

العاصفة وشيكة ، ويبحث كبار المتخصصين عن الحماية ويلجأون إلى الشركات العالمية العملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت. في منتصف مايو 2022 ، زادت فرص عمل المطورين في إنديد بنسبة 125٪ مقارنة بشهر فبراير 2020 ، بداية الوباء. في مقالته بعنوان "The Tech Crash يمكن أن تكون بونانزا للمواهب الكبيرة للتكنولوجيا" ، تحدث كريستوفر ميمز عن تغيير المنافسة على أفضل المواهب ، وإعطاء الأولوية "للتكنولوجيا الكبيرة". تتمتع التكنولوجيا الكبيرة بفرصة كبيرة لاكتساب المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين يبحثون الآن بنشاط عن الاستقرار.

تتمتع الشركات العملاقة بالعديد من المزايا. أولاً ، لديهم رأس مال يخفف من الأزمة الاقتصادية ويخلق ظروفًا مختلفة تمامًا للوجود. يستخدمون هذه الأموال لجذب مواهب تكنولوجيا المعلومات. على سبيل المثال ، ترفع Apple الرواتب وتزيد المكافآت لموظفيها. في هذا الوقت ، تُحرم الشركات الناشئة من المورد الأساسي للوجود - الاستثمارات. هذا يجعل من المستحيل على المؤسسين تمويل مشاريعهم وتوظيف محترفين. وأصبح من غير المجدي التنافس مع عمالقة التكنولوجيا.

لكن لماذا تتفاقم قضايا التوظيف والقتال من أجل المتخصصين الجيدين؟ رأس المال البشري هو المورد الأكثر قيمة في التكنولوجيا ، وربما أكثر من الصناعات الأخرى. وعندما يكون لديك أقوى المتخصصين وأكثرهم موهبة بجانبك ، يسهل عليك الوقوف على قدميك أثناء المعركة. هذا هو التكتيك الذي تستخدمه المؤسسات الكبيرة. لكن طالما أنهم يستخدمون مزاياهم وينتزعون المهنيين ، ويعدونهم بمكافآت ورواتب عالية ، يتعين على الشركات الناشئة أن تحيا بما تبقى.

لماذا تموت الشركات الناشئة؟



غالبًا ما يفترض مؤسسو الشركات الناشئة عن طريق الخطأ أنهم بحاجة إلى المزيد من الموظفين للنمو. لماذا هذا؟ يعتمد على مقدار العمل الذي لا تملك الموارد اللازمة لإنهائه. يبدو أن المزيد من الأشخاص سيساعدون في تقليل عدد المهام لكل موظف. لكن نمو الفريق هو نتيجة لتطوير المشروع وليس العكس. سلسلة الفشل على النحو التالي. هناك منتج لائق يكتسب الزخم بنجاح كبير في البداية. يأخذ المبدعون بسهولة الجولة الأولى من الاستثمارات والأرباح. ولكن نظرًا لأن المنتج ليس له تأثير "رائع" ، فإن النمو يحدث ، ولكن ليس بالوتيرة المتوقعة. ثم يقنع المؤسسون أنفسهم بأن توظيف المزيد من الأشخاص سيساعد في تسريع تطور المشروع ، متجاهلين تمامًا حقيقة أن المنتج نفسه غير مطور.

لذا فإن الشركات الناشئة تنفق أكثر مما تكسب بينما لا تزال تعتمد على المستثمرين. ولكن بسبب النمو البطيء وقلة الأرباح ، يفقد المستثمرون أيضًا الاهتمام ، مما يؤدي سريعًا إلى وفاة الشركة. لتجنب مثل هذا الخطأ والتنبؤ بمستقبل الشركة ، يمكنك تجربة أداة مثيرة - آلة حاسبة أنشأها تريفور بلاكويل. في هذه المرحلة يجب تحسين المشروع وتطويره وليس توسيعه وهذا ممكن مع عدد أقل من الناس. حتى بعد تلقي الأموال من YC ، عينت Airbnb أول موظف لها بعد أربعة أشهر فقط. طوال هذا الوقت ، عمل الفريق الأصلي بجد ، وبذل كل جهوده لتحسين المنتج ، وعندها فقط أدرك استعداده لتوسيع الفريق.

كيف يمكن أن تساعد الشركات الناشئة بدون رمز على البقاء؟

لذلك لا يتعين على الشركات الناشئة توظيف فرق كبيرة ، ولا يتعين عليهم خوض هذه المعركة من أجل المواهب التقنية. علاوة على ذلك ، خلال فترة الانكماش الاقتصادي ، فإن الوافدين الجدد إلى السوق لديهم ثغراتهم - تقنية لا تحتوي على كود. في الوضع الحالي ، لا يوجد رمز لديه الفرصة للتعبير عن إمكاناته وإثبات فعاليته. تعمل أدوات عدم وجود رمز على سد الفجوة بين مستخدمي التكنولوجيا والأعمال وتفتح المزيد من الخيارات لهذا الأخير. مع ظهور مثل هذه المنصات التي يمكنها ترميز الحلول الممتازة دون مساعدة مطور ، تقل تكلفة وجود الشركات الناشئة ، مما يساعدها على النجاة في الأزمات.

AppMaster.io: بحث عن الشركات الناشئة



يثبت AppMaster.io بمثاله أن الشركات الناشئة تستخدم بنشاط منصات لا تحتوي على كود. ما هي المشاكل التي تواجهها الشركات الجديدة عادة؟ ربما تفتقر إلى الأموال اللازمة للتنمية ، وفريق صغير ، والحاجة إلى العمل 20 ساعة في اليوم ، يتم إنفاق معظمها على إيجاد مستثمرين وليس صقل المنتج. غالبًا ما يتم الاستهانة بعدم وجود رمز. باستخدام AppMaster.io كمثال ، نريد أن نثبت أن التقنيات الحديثة يمكن أن تتحمل معظم مسؤولياتك. والأهم من ذلك ، لن تضطر إلى دفع مبالغ زائدة مقابل ذلك ، ولن تكون النتيجة أقل جودة.

إنقاذ

تتعلق مسألة الميزانية بالشركات الناشئة أكثر من أي شيء آخر ، لا سيما أثناء الأزمات. سيكلف الاشتراك في النظام الأساسي ما متوسطه 150-300 دولار. هذا أقل من راتب مطور واحد. علاوة على ذلك ، باستخدام AppMaster.io ، يمكنك إنشاء خطة فردية بتكلفة مختلفة. لذلك ، سيكون السعر متناسبًا بشكل مباشر مع الوظيفة المشتراة.

القدرة على التصنيع والقوة

يكتنف مفهوم عدم وجود رمز في القوالب النمطية. أول ارتباطات المستخدمين هي برامج لإنشاء موقع بسرعة مثل Tilda. لقد قطع AppMaster.io شوطًا طويلاً في تزويد المستخدمين بمنصة كاملة لإنشاء التطبيقات دون كتابة تعليمات برمجية. يتم إنشاء الكود بواسطة الذكاء الاصطناعي بمعدل 22000 سطر في الثانية بلغة Go. أنت تخبر النظام الأساسي بالضبط بما تحتاج إلى إنشائه ، باستخدام المحررين المرئيين لإنشاء منطق الأعمال وقاعدة بيانات التطبيق. باستخدام AppMaster.io ، يمكنك إنشاء تطبيقات جوال وتطبيقات ويب وتطبيقات خادم أصلية. يمكنك إنشاء مشاريع مخصصة من أي تعقيد ، مع التركيز على طلباتك واحتياجاتك.

قابلية التوسع

غالبًا ما يكون سبب عدم التورط في أدوات عدم وجود رمز هو عدم القدرة على الانفصال عن مثل هذه المنصة ومواصلة تطوير المشروع بنفسك. ليس هذا هو الحال مع AppMaster.io. أولاً ، وظائف النظام الأساسي واسعة جدًا بحيث يمكنك إنشاء أي أفكار حتى داخل الأداة. ثانيًا ، إذا لزم الأمر ، يتم تصدير الكود لمزيد من العمل. في أي وقت تحتاج إليه ، يمكنك قطع الاتصال بالمنصة ومواصلة تطوير المشروع بشكل مستقل.

AppMaster.io هي أداة لإنشاء التعليمات البرمجية ستساعد حتى عددًا صغيرًا من الموظفين على التعامل مع المهام بشكل أسرع وأكثر كفاءة. تحميك المنصة من تراكم الديون التقنية ، وتعمل على أتمتة وتحسين العديد من العمليات ، وتقليل وقت التطوير من خلال التخلص من الحاجة إلى كتابة مئات الأسطر من التعليمات البرمجية. نتيجة لذلك ، يحصل المطورون الحاليون على مزيد من الوقت لأداء مهام أكثر أهمية ، ويستمر المنتج في التحسن ، وتقل التكاليف بشكل كبير. سيكون هذا النهج هو الأمثل أثناء الانكماش الاقتصادي في صناعة تكنولوجيا المعلومات ، على الرغم من أن الشركات الناشئة يمكن أن تستخدم بأمان عدم وجود رمز بغض النظر عن البيئة.



