Hoe bouw je een goed gestructureerde Cloud Database: Stap voor stap gids

Alles over de hele wereld wordt digitaal, en de workflow gaat online via een cloud database. Als u efficiënt wilt omgaan met de informatie van de klant, zoals zijn contactpersoon of naam, en het werk gesorteerd en georganiseerd wilt houden, zal het bouwen van een goed gestructureerde cloud-database nuttig zijn. Om een database te ontwerpen, moet u de vereiste en het doel van het bouwen van een database begrijpen. Het verzamelen van noodzakelijke informatie is verplicht voordat u een online database bouwt. Gegevens kunnen worden verzameld door middel van interviews en analyse van bedrijfsformulieren. Maak een lijst van de soorten gegevens die u wilt opslaan, zoals naam, adres, naam van het product, enz. Dit zal u later helpen bij het gemakkelijk identificeren van de dingen en mensen door hun naam en adres.

Structuur van de database

Om de visuele weergave van uw cloud database te configureren, is het noodzakelijk de structurering van relationele databases te begrijpen. Bij het structureren van een database worden gerelateerde gegevens georganiseerd en gegroepeerd in een tabel. De tabel bestaat uit rijen en kolommen zoals een eenvoudige spreadsheet. De lijst met informatie wordt dan toegevoegd aan de tabellen gesorteerd op zijn entiteit zoals producten, verkoop, naam en bestellingen.

De rijen van de databasetabellen staan bekend als records die de informatie over iets of iemand bijhouden, zoals een product of klant. De kolommen staan bekend als attributen die informatie bevatten van een bepaald type, zoals het contact met de klant. Het juiste gegevenstype wordt gegeven aan het specifieke stukje informatie of kolom om de gegevens consistent te houden. Tabellen worden niet rechtstreeks aan het diagram van de database toegevoegd. De gegevens verschijnen in de vorm van vakken met de titel die ze beschrijft.

Wat is datanormalisatie?

Datanormalisatie is het proces dat een gestructureerde aanpak biedt voor het organiseren van de database. Het normaliseren van de gegevens helpt bij het verminderen van de hoeveelheid gegevens en zorgt ervoor dat alleen gerelateerde informatie aan de tabel wordt toegevoegd. Datanormalisatie vermindert de redundantie van gegevens tijdens het toevoegen, verwijderen of bijwerken van de gegevens. Met een genormaliseerde database kan de toepassing eenvoudige en complexe workflows gemakkelijk uitvoeren zonder moeilijk te hanteren records te genereren. Databases hebben niet alleen baat bij het normaliseren van de gegevens, maar zijn ook app-bouwers. Er zijn drie stappen van datanormalisatie waarmee u een genormaliseerde database kunt bouwen.

Primaire sleutel toevoegen aan een databasetabel

Een unieke primaire sleutel is noodzakelijk om te hebben tijdens het bouwen van een database of datanormalisatie. Elke database bevat een sleutel om elke rij anders weer te geven. Dit helpt om relaties in de database op te bouwen. Deze relaties kunnen één op één, één op veel of veel op veel relaties zijn. De primaire sleutel kan een ordening zijn van unieke tekens of een nummer-ID.

Opsplitsen van de database in eenvoudige en kleine tabellen

Het opsplitsen van de database in kleine tabellen wordt beschouwd als de beste praktijk. Het toevoegen van functioneel afhankelijke informatie in hun tabellen samen met hun primaire sleutel verdient de voorkeur voor datanormalisatie. Het creëren van verschillende tabellen om de noodzakelijke informatie te bevatten vermindert de redundantie van gegevens bij de invoer van genormaliseerde gegevens.

Relaties tussen verschillende tabellen configureren

Wanneer u twee afzonderlijke tabellen met klantgegevens en bestellingen hebt gemaakt, maakt dat de weg vrij voor het creëren van één-op-veel relaties. De klantentabel kan worden gebruikt als een parentabel die informatie bevat over klanten zoals klantcontact of leeftijd. De ordertabel kan worden gebruikt als kindtabel. Hierdoor kan een enkele klant meerdere bestellingen hebben. De relaties in de tabel genormaliseerd worden beschreven als één-op-één, één-op-veel en veel-op-veel relaties.

Eén-op-één relatie

De relatie is één-op-één wanneer er één instantie van entiteit A is, en één instantie van entiteit B. Een-op-een relatie houdt in dat u de informatie van twee tabellen in één tabel genormaliseerd samenvoegt. Als er in de tabel orders genormaliseerd optionele gegevens staan die een beschrijving bevatten en die voor veel records leeg zijn. U kunt de optionele gegevens verplaatsen naar hun tabel, waardoor de ruimte verdwijnt en ook de prestaties van de database verbeteren.

Eén-op-veel relatie

Wanneer het record in één van de genormaliseerde tabellen gekoppeld is aan meerdere entiteiten van de andere genormaliseerde tabel, ontstaat de één-op-veel relatie. Als een klant meerdere producten heeft besteld, dan ontstaat de één-op-veel relatie. Om deze relatie op te bouwen, voegt u de primaire sleutel toe als attribuut in de andere tabel van de ene kant van de relatie. Het presenteren van de primaire sleutel in een andere tabel staat bekend als een foreign key.

Veel-op-veel relatie

Wanneer meerdere entiteiten van een tabel worden geassocieerd met meerdere entiteiten van een andere tabel, dan ontstaat de many-to-many relatie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij studenten en klassen, omdat een student meerdere klassen kan volgen en een klas meerdere studenten heeft. Het is niet mogelijk om deze relatie rechtstreeks in de database te implementeren, in plaats daarvan moet u deze opdelen in verschillende één-op-veel relaties.

Regels voor het normaliseren van de gegevens

Om een genormaliseerde database te hebben, zijn er specifieke regels voor normalisatie die zorgen voor een perfecte presentatie en organisatie van uw gegevens.

Eerste normale vorm. De eerste normale vorm wordt weergegeven als 1NF. Zij bepaalt dat elke cel van de tabel slechts één waarde mag bevatten in plaats van een lijst van waarden. Bovendien mogen er geen herhaalde of verwante attributen zijn.

Tweede normale vorm. De tweede normale vorm wordt weergegeven als 2NF. De nadruk ligt erop dat de attributen volledig afhankelijk zijn van de sleutel. Attributen moeten rechtstreeks aan de sleutel worden gekoppeld, niet via een indirect attribuut.

Derde normale vorm. De derde normale vorm (3NF) voegt de eis toe dat elke niet-sleutelkolom onafhankelijk moet zijn van een andere kolom. Als de waarde van een niet-sleutel kolom wordt veranderd, moet de waarde van de andere kolom gelijk blijven; anders voldoet de derde normaalvorm niet.

FAQs

Hoe maak je een cloud database?

Cloud database bouwen is de procedure van het normaliseren van de gegevens. Door dit proces worden de gegevens georganiseerd op een geplande manier die we het normaliseren van gegevens noemen. Het heeft niet alleen voordelen door de gegevens te normaliseren, maar ook als app-bouwer. Allereerst is de vereiste voor datanormalisatie het sorteren van informatie die u wilt toevoegen aan de database. De gesorteerde gegevens bevatten alle essentiële gegevens die worden toegevoegd aan de tabellen die worden gekenmerkt als klantentabellen of besteltabellen. Het maken van tabellen met specifieke sleutels voor specifieke entiteiten helpt bij het identificeren en uitzoeken van de inhoud die beschikbaar is in tabellen. Met de ontwikkeling van tabellen kunt u in een cloud database relaties leggen die één-op-één, één-op-veel of veel-op-veel relaties kunnen zijn.

Hoe structureer je gegevens in een database?

Gegevens worden in de database gestructureerd in tabelvorm die bestaat uit rijen en kolommen. De rijen van tabellen worden records genoemd die informatie bevatten over klanten of bestellingen. Tegelijkertijd worden de kolommen van de tabel attributen genoemd die informatie bevatten over de klanten of bestellingen, zoals tabellen met bestellingen. SQL online databases of Excel-bestanden kunnen als voorbeeld dienen.

Heeft Google een relationele database?

Google beschikt over drie relationele database-opties, waaronder Cloud SQL, Cloud Spanner en Bare Metal Solution. Cloud SQL biedt beheerde databases op Google die de onderhoudskosten verlagen en geautomatiseerde back-ups en beheer van de opslagcapaciteit bieden. Cloud spanner is speciaal gebouwd om relationele databases met een niet-relationele schaal te helpen. Ter vergelijking: de bare metal-oplossing levert hardware om specifieke workloads te draaien op de Google-cloud.

Biedt Google een database?

Google heeft een platform dat unieke databasesystemen biedt. De online database die de Google-cloud bezit, is Cloud SQL, Cloud Spanner en Bare Metal Solution.