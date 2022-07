Cómo construir una base de datos en la nube bien estructurada: Guía paso a paso

Todo en el mundo se está volviendo digital, y el flujo de trabajo va en línea a través de una base de datos en la nube. Si quieres manejar y gestionar eficientemente la información del cliente, como su contacto o su nombre, y mantener el trabajo ordenado y organizado, la construcción de una base de datos en la nube bien estructurada será útil. Para diseñar una base de datos, es necesario entender los requisitos y el propósito de la construcción de una base de datos. La recopilación de la información necesaria es obligatoria antes de construir una base de datos en línea. Los datos pueden recopilarse mediante entrevistas y el análisis de formularios empresariales. Enumere los tipos de datos que desea almacenar, como el nombre, la dirección, el nombre del producto, etc. Esto le ayudará más tarde a identificar las cosas y las personas por su nombre y dirección fácilmente.

Estructura de la base de datos

Para configurar la representación visual de su base de datos en la nube, es necesario entender la estructuración de las bases de datos relacionales. Al estructurar una base de datos, los datos relacionados se organizan y agrupan en una tabla. La tabla consta de filas y columnas como una simple hoja de cálculo. La lista de información se añade a las tablas ordenadas por su entidad como productos, ventas, nombre y pedidos.

Las filas de las tablas de la base de datos se conocen como registros que guardan la información sobre algo o alguien, como un producto o un cliente. Mientras que las columnas se conocen como atributos que contienen la información de un solo tipo como el contacto del cliente. Para mantener la coherencia de los datos, se asigna el tipo de datos adecuado a la información o columna específica. Las tablas no se añaden directamente al diagrama de la base de datos. Los datos aparecen en forma de cuadros con el título que los describe.

¿Qué es la normalización de datos?

La normalización de datos es el proceso que proporciona un enfoque estructurado para organizar la base de datos. La normalización de los datos le ayudará a reducir el ensacado de datos y a garantizar que sólo se añada a la tabla la información relacionada. La normalización de datos reduce la redundancia de datos al añadir, eliminar o actualizar los datos. Una base de datos normalizada permite a la aplicación ejecutar fácilmente flujos de trabajo simples y complejos sin generar registros difíciles de manejar. Las bases de datos no sólo se benefician de la normalización de los datos, sino que también son constructores de aplicaciones. Hay tres pasos de normalización de datos a través de los cuales se puede construir una base de datos normalizada.

Añadir clave primaria a una tabla de base de datos

Es necesario tener una clave primaria única mientras se construye una base de datos o una normalización de datos. Cada base de datos contiene una clave para representar cada fila de manera diferente. Esto ayudará a construir relaciones en la base de datos. Estas relaciones pueden incluir relaciones de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. La clave primaria puede ser un arreglo de caracteres únicos o cualquier número ID.

Dividir la base de datos en tablas simples y pequeñas

Dividir la base de datos en tablas pequeñas se considera la mejor práctica. Añadir información funcionalmente dependiente en sus tablas junto con su clave primaria es preferible para la normalización de los datos. La creación de diferentes tablas para contener la información necesaria reduce la redundancia de datos en la entrada de datos normalizados.

Configuración de relaciones entre diferentes tablas

Cuando haya creado dos tablas separadas de información de clientes y pedidos, esto allanará el camino para crear relaciones de uno a muchos. La tabla de clientes podría ser utilizada como una tabla padre que contiene información sobre los clientes como el contacto del cliente o la edad. La tabla de pedidos podría utilizarse como tabla hija. Esto permitirá que un solo cliente tenga varios pedidos. Las relaciones en la tabla normalizada se describen como relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos.

Relación uno a uno

Se dice que la relación es uno a uno cuando hay una instancia de la entidad A, y una instancia de la entidad B. La relación uno a uno implica que se está combinando la información de dos tablas en una única tabla normalizada. Si hay algún dato opcional en la tabla de pedidos normalizada que contenga la descripción y que esté en blanco para muchos registros. Puedes mover los datos opcionales a su tabla, eliminando el espacio que además mejora el rendimiento de la base de datos.

Relación de uno a varios

Cuando el registro de una de las tablas normalizadas está vinculado a múltiples entidades de la otra tabla normalizada, se construye la relación de uno a varios. Por ejemplo, si un cliente ha pedido varios productos, se producirá una relación de uno a varios. Para construir esta relación, añada la clave primaria como un atributo en la otra tabla de un lado de la relación. La presentación de la clave primaria en otra tabla se conoce como clave foránea.

Relación muchos-a-muchos

Cuando varias entidades de una tabla se asocian con las múltiples entidades de otra tabla, entonces se construye la relación muchos-a-muchos. Por ejemplo, podría ocurrir en los casos de estudiantes y clases, ya que un estudiante puede asistir a múltiples clases y una clase tiene múltiples estudiantes. No es posible implementar directamente esta relación en la base de datos, sino que hay que dividirla en diferentes relaciones de uno a muchos.

Reglas de normalización de los datos

Para tener una base de datos normalizada, hay reglas específicas de normalización que aseguran la perfecta presentación y organización de sus datos.

Primera forma normal. La primera forma normal se representa como 1NF. Especifica que cada celda de la tabla debe contener un solo valor en lugar de tener una lista de valores. Además, no debe haber atributos repetidos o relacionados.

Segunda forma normal. La segunda forma normal se representa como 2NF. Se centra en que los atributos dependen totalmente de la clave. Los atributos deben estar directamente asociados a la clave, no a través de ningún atributo indirecto.

Tercera forma normal. La tercera forma normal (es decir, 3NF) añade el requisito de que cada columna no clave debe ser independiente de otra columna. Si se cambia el valor de una columna no clave, el valor de la otra columna debe permanecer igual; de lo contrario, la regla de la tercera forma normal no se cumplirá.

Preguntas

¿Cómo se crea una base de datos en la nube?

La creación de una base de datos en la nube es el procedimiento de normalización de los datos. A través de este proceso, los datos se organizan de forma planificada, lo que llamamos normalizar los datos. Se beneficia no sólo por la normalización de los datos, sino también como un constructor de aplicaciones. En primer lugar, el requisito para la normalización de datos es ordenar la información que se quiere añadir a la base de datos. Los datos ordenados contienen todos los datos esenciales añadidos a las tablas caracterizadas como tablas de clientes o tablas de pedidos. La creación de tablas con claves específicas para entidades concretas ayuda a identificar y averiguar el contenido disponible en las tablas. Con el desarrollo de las tablas, se pueden hacer relaciones en una base de datos en la nube que podrían ser relaciones de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos.

¿Cómo se estructuran los datos en una base de datos?

Los datos se estructuran en la base de datos en forma tabular que comprende filas y columnas. Las filas de las tablas se denominan registros que contienen información sobre los clientes o los pedidos. Al mismo tiempo, las columnas de la tabla se llaman atributos que contienen información sobre los clientes o pedidos como las tablas de pedidos. Las bases de datos SQL en línea o los archivos de Excel podrían considerarse como un ejemplo.

¿Tiene Google una base de datos relacional?

Google posee tres opciones de bases de datos relacionales que incluyen Cloud SQL, Cloud Spanner y Bare Metal Solution. Cloud SQL ofrece bases de datos gestionadas en Google que reducen los costes de mantenimiento y proporcionan copias de seguridad automatizadas y gestión de la capacidad de almacenamiento. Cloud Spanner se ha creado específicamente para ayudar a las bases de datos relacionales con una escala no relacional. En comparación, la solución bare metal proporciona hardware para ejecutar cargas de trabajo específicas en la nube de Google.

¿Ofrece Google una base de datos?

Google tiene una plataforma que proporciona sistemas de bases de datos únicos. Las bases de datos en línea que posee la nube de Google son Cloud SQL, Cloud Spanner y Bare Metal Solution.