Wie man eine gut strukturierte Cloud-Datenbank aufbaut: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Alles rund um den Globus wird digital, und die Arbeitsabläufe werden online über eine Cloud-Datenbank abgewickelt. Wenn Sie die Kundeninformationen, wie z. B. den Kundenkontakt oder den Kundennamen, effizient bearbeiten und verwalten und die Arbeit sortiert und organisiert halten möchten, ist der Aufbau einer gut strukturierten Cloud-Datenbank hilfreich. Um eine Datenbank zu entwerfen, müssen Sie die Anforderungen und den Zweck des Aufbaus einer Datenbank verstehen. Vor der Erstellung einer Online-Datenbank müssen die notwendigen Informationen gesammelt werden. Die Daten können durch Interviews und die Analyse von Geschäftsformularen gesammelt werden. Listen Sie die Arten von Daten auf, die Sie speichern möchten, z. B. Name, Adresse, Produktname usw. Dies wird Ihnen später helfen, die Dinge und Personen anhand ihres Namens und ihrer Adresse leicht zu identifizieren.

Struktur der Datenbank

Um die visuelle Darstellung Ihrer Cloud-Datenbank zu konfigurieren, ist es notwendig, die Strukturierung relationaler Datenbanken zu verstehen. Bei der Strukturierung einer Datenbank werden zusammengehörige Daten in einer Tabelle organisiert und gruppiert. Die Tabelle besteht aus Zeilen und Spalten wie eine einfache Tabellenkalkulation. Die Liste der Informationen wird dann den Tabellen hinzugefügt, sortiert nach ihrer Entität wie Produkte, Verkäufe, Namen und Bestellungen.

Die Zeilen der Datenbanktabellen sind als Datensätze bekannt, die die Informationen über etwas oder jemanden, wie ein Produkt oder einen Kunden, enthalten. Die Spalten hingegen sind als Attribute bekannt, die Informationen eines bestimmten Typs enthalten, wie z.B. den Kundenkontakt. Um die Daten konsistent zu halten, wird der jeweiligen Information oder Spalte der entsprechende Datentyp zugeordnet. Tabellen werden nicht direkt in das Diagramm der Datenbank eingefügt. Die Daten erscheinen in Form von Kästchen mit dem sie beschreibenden Titel.

Was ist Datennormalisierung?

Die Datennormalisierung ist der Prozess, der einen strukturierten Ansatz zur Organisation der Datenbank bietet. Die Normalisierung der Daten hilft Ihnen dabei, das Einsacken von Daten zu reduzieren und sicherzustellen, dass nur verwandte Informationen in die Tabelle aufgenommen werden. Die Datennormalisierung reduziert die Datenredundanz beim Hinzufügen, Eliminieren oder Aktualisieren von Daten. Eine normalisierte Datenbank ermöglicht es der Anwendung, einfache und komplexe Arbeitsabläufe problemlos auszuführen, ohne schwer zu handhabende Datensätze zu erzeugen. Datenbanken sind nicht nur für die Normalisierung der Daten von Vorteil, sondern auch für den Aufbau von Anwendungen. Es gibt drei Schritte der Datennormalisierung, durch die Sie eine normalisierte Datenbank aufbauen können.

Hinzufügen eines Primärschlüssels zu einer Datenbanktabelle

Ein eindeutiger Primärschlüssel ist beim Aufbau einer Datenbank oder bei der Datennormalisierung erforderlich. Jede Datenbank enthält einen Schlüssel, der jede Zeile anders darstellt. Dies hilft beim Aufbau von Beziehungen in der Datenbank. Diese Beziehungen können eine zu einer, eine zu vielen oder viele zu vielen Beziehungen umfassen. Der Primärschlüssel kann eine Anordnung von eindeutigen Zeichen oder eine beliebige Zahlen-ID sein.

Aufteilung der Datenbank in einfache und kleine Tabellen

Die Aufteilung der Datenbank in kleine Tabellen gilt als beste Praxis. Das Hinzufügen funktionsabhängiger Informationen in ihre Tabellen zusammen mit ihrem Primärschlüssel ist für die Datennormalisierung vorzuziehen. Durch die Erstellung verschiedener Tabellen, die die erforderlichen Informationen enthalten, wird die Datenredundanz bei der Eingabe normalisierter Daten verringert.

Beziehungen zwischen verschiedenen Tabellen konfigurieren

Wenn Sie zwei getrennte Tabellen für Kundeninformationen und Bestellungen erstellt haben, ebnet dies den Weg für die Erstellung von Eins-zu-Viel-Beziehungen. Die Kundentabelle könnte als übergeordnete Tabelle verwendet werden, die Informationen über Kunden wie Kontakt oder Alter enthält. Die Tabelle "Bestellungen" könnte als untergeordnete Tabelle verwendet werden. Dadurch kann ein einzelner Kunde mehrere Bestellungen haben. Die Beziehungen in der normalisierten Tabelle werden als Eins-zu-eins-, Eins-zu-viele- und Viele-zu-viele-Beziehungen beschrieben.

Eins-zu-eins-Beziehung

Die Beziehung wird als Eins-zu-eins-Beziehung bezeichnet, wenn es eine Instanz von Entität A und eine Instanz von Entität B gibt. Eine Eins-zu-Eins-Beziehung bedeutet, dass Sie die Informationen zweier Tabellen in einer einzigen Tabelle normalisiert zusammenfassen. Wenn es optionale Daten in der Tabelle Bestellungen normalisiert gibt, die eine Beschreibung enthalten und bei vielen Datensätzen leer sind. Sie können die optionalen Daten in die entsprechende Tabelle verschieben und so den Leerraum entfernen, was auch die Leistung der Datenbank verbessert.

Eine-zu-viele-Beziehung

Wenn der Datensatz in einer der normalisierten Tabellen mit mehreren Entitäten der anderen normalisierten Tabelle verknüpft ist, wird die eine-zu-viele-Beziehung aufgebaut. Wenn z.B. ein Kunde mehrere Produkte bestellt hat, entsteht eine eins-zu-viele-Beziehung. Um diese Beziehung aufzubauen, fügen Sie den Primärschlüssel als Attribut in der anderen Tabelle auf einer Seite der Beziehung hinzu. Die Darstellung des Primärschlüssels in einer anderen Tabelle wird als Fremdschlüssel bezeichnet.

Many-to-many-Beziehung

Wenn mehrere Entitäten einer Tabelle mit mehreren Entitäten einer anderen Tabelle verknüpft sind, entsteht eine Many-to-many-Beziehung. Dies kann zum Beispiel bei Schülern und Klassen der Fall sein, da ein Schüler mehrere Klassen besuchen kann und eine Klasse mehrere Schüler hat. Es ist nicht möglich, diese Beziehung direkt in der Datenbank zu implementieren, stattdessen muss man sie in verschiedene Eins-zu-viele-Beziehungen aufteilen.

Regeln für die Normalisierung der Daten

Um eine normalisierte Datenbank zu haben, gibt es bestimmte Regeln für die Normalisierung, die die perfekte Darstellung und Organisation Ihrer Daten gewährleisten.

Erste Normalform. Die erste Normalform wird als 1NF dargestellt. Sie legt fest, dass jede Zelle der Tabelle nur einen Wert enthalten sollte, anstatt eine Liste von Werten zu haben. Außerdem sollte es keine wiederholten oder verwandten Attribute geben.

Zweite Normalform. Die zweite Normalform wird als 2NF dargestellt. Sie konzentriert sich darauf, dass die Attribute vollständig vom Schlüssel abhängig sind. Attribute sollten direkt mit dem Schlüssel verknüpft sein, nicht über indirekte Attribute.

Dritte Normalform. Die dritte Normalform (d.h. 3NF) ergänzt die Anforderung, dass jede Nicht-Schlüsselspalte unabhängig von einer anderen Spalte sein sollte. Wenn der Wert einer Nicht-Schlüsselspalte geändert wird, sollte der Wert der anderen Spalte gleich bleiben; andernfalls wird die Regel der dritten Normalform nicht erfüllt.

FAQs

Wie erstellt man eine Cloud-Datenbank?

Die Erstellung einer Cloud-Datenbank ist der Vorgang der Normalisierung der Daten. Durch diesen Prozess werden die Daten in einer geplanten Art und Weise organisiert, die wir Daten normalisieren nennen. Dies ist nicht nur für die Normalisierung der Daten von Vorteil, sondern auch für die Erstellung von Anwendungen. Die Voraussetzung für die Datennormalisierung besteht zunächst darin, die Informationen auszusortieren, die Sie der Datenbank hinzufügen möchten. Die sortierten Daten enthalten alle wesentlichen Daten, die zu den Tabellen hinzugefügt werden, die als Kundentabellen oder Auftragstabellen gekennzeichnet sind. Die Erstellung von Tabellen mit spezifischen Schlüsseln für bestimmte Entitäten hilft dabei, den in den Tabellen verfügbaren Inhalt zu identifizieren und herauszufinden. Mit der Entwicklung von Tabellen können Sie in einer Cloud-Datenbank Beziehungen herstellen, die eins-zu-eins, eins-zu-viele oder viele-zu-viele Beziehungen sein können.

Wie strukturiert man Daten in einer Datenbank?

Daten werden in der Datenbank in Tabellenform strukturiert, die aus Zeilen und Spalten bestehen. Die Zeilen der Tabellen werden als Datensätze bezeichnet und enthalten Informationen über Kunden oder Aufträge. Gleichzeitig werden die Spalten der Tabelle als Attribute bezeichnet, die Informationen über die Kunden oder Aufträge enthalten, wie z. B. Auftragstabellen. SQL-Online-Datenbanken oder Excel-Dateien könnten als Beispiel dienen.

Hat Google eine relationale Datenbank?

Google verfügt über drei Optionen für relationale Datenbanken, darunter Cloud SQL, Cloud Spanner und Bare Metal Solution. Cloud SQL bietet verwaltete Datenbanken auf Google, die die Wartungskosten senken und automatische Backups und Speicherkapazitätsmanagement bieten. Cloud Spanner wurde speziell zur Unterstützung relationaler Datenbanken mit einer nicht-relationalen Skala entwickelt. Im Vergleich dazu stellt die Bare-Metal-Lösung Hardware bereit, um bestimmte Workloads in der Google-Cloud auszuführen.

Bietet Google eine Datenbank?

Google verfügt über eine Plattform, die einzigartige Datenbanksysteme bereitstellt. Die Online-Datenbank, die die Google-Cloud besitzt, ist Cloud SQL, Cloud Spanner und Bare Metal Solution.