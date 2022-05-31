Как создать хорошо структурированную облачную базу данных: Пошаговое руководство

Все в мире становится цифровым, и рабочий процесс переходит в онлайн через облачную базу данных. Если вы хотите эффективно обрабатывать и управлять информацией о клиенте, например, его контактными данными или именем, а также сортировать и организовывать работу, вам поможет создание хорошо структурированной облачной базы данных. Чтобы спроектировать базу данных, необходимо понять требования и цель создания базы данных. Сбор необходимой информации является обязательным перед созданием онлайн-базы данных. Данные могут быть собраны в ходе интервью и анализа деловых форм. Перечислите типы данных, которые вы хотите хранить, например, имя, адрес, название продукта и т. д. Это поможет вам в дальнейшем легко идентифицировать вещи и людей по их названию и адресу.

Структура базы данных

Чтобы настроить визуальное представление вашей облачной базы данных, необходимо понять структуру реляционных баз данных. При структурировании базы данных связанные данные организуются и группируются в одну таблицу. Таблица состоит из строк и столбцов, как простая электронная таблица. Затем список информации добавляется в таблицы, отсортированные по сущностям, таким как продукты, продажи, имена и заказы.

Строки таблиц базы данных известны как записи, которые хранят информацию о чем-то или о ком-то, например о продукте или клиенте. В то время как столбцы известны как атрибуты, которые содержат информацию одного типа, например контакт клиента. Соответствующий тип данных присваивается конкретной части информации или столбцу, чтобы данные были согласованными. Таблицы не добавляются непосредственно в диаграмму базы данных. Данные отображаются в виде ячеек с описывающим их заголовком.

Что такое нормализация данных?

Нормализация данных - это процесс, обеспечивающий структурированный подход к организации базы данных. Нормализация данных поможет вам уменьшить мешковину данных и обеспечить добавление в таблицу только связанной информации. Нормализация данных уменьшает избыточность данных при добавлении, удалении или обновлении данных. Нормализованная база данных позволяет приложению легко выполнять простые и сложные рабочие процессы, не создавая труднообрабатываемых записей. Базы данных не только приносят пользу от нормализации данных, но и являются конструкторами приложений. Существует три этапа нормализации данных, с помощью которых можно создать нормализованную базу данных.

Добавление первичного ключа к таблице базы данных

Уникальный первичный ключ необходим при создании базы данных или нормализации данных. Каждая база данных содержит ключ, который представляет каждую строку по-разному. Это поможет построить отношения в базе данных. Эти отношения могут включать отношения "один к одному", "один ко многим" или "многие ко многим". Первичный ключ может представлять собой набор уникальных символов или любой числовой идентификатор.

Разделение базы данных на простые и маленькие таблицы

Разделение базы данных на маленькие таблицы считается лучшей практикой. Добавление функционально зависимой информации в свои таблицы вместе с ее первичным ключом предпочтительно для нормализации данных. Создание различных таблиц, содержащих необходимую информацию, уменьшает избыточность данных при вводе нормализованных данных.

Настройка отношений между различными таблицами

Когда вы создали две отдельные таблицы с информацией о клиентах и заказах, это открывает путь к созданию отношений "один-ко-многим". Таблица клиентов может быть использована в качестве родительской таблицы, содержащей информацию о клиентах, такую как контакт с клиентом или его возраст. Таблица заказов может быть использована в качестве дочерней таблицы. Это позволит одному заказчику иметь несколько заказов. Отношения в нормализованной таблице описываются как отношения один-к-одному, один-ко-многим и многие-ко-многим.

Отношения один-к-одному

Отношения считаются отношениями один-к-одному, если существует один экземпляр сущности A и один экземпляр сущности B. Отношения один-к-одному подразумевают, что вы объединяете информацию из двух таблиц в одну таблицу в нормализованном виде. Если в нормализованной таблице заказов есть необязательные данные, содержащие описание и пустые для многих записей. Вы можете переместить необязательные данные в свою таблицу, удалив пробел, что также повысит производительность базы данных.

Отношения "один-ко-многим"

Когда запись в одной из нормализованных таблиц связана с несколькими сущностями другой нормализованной таблицы, строится отношение "один-ко-многим". Например, один клиент заказал несколько продуктов, тогда возникает отношение "один-ко-многим". Чтобы построить такое отношение, добавьте первичный ключ в качестве атрибута в другую таблицу с одной стороны отношения. Представление первичного ключа в другой таблице известно как внешний ключ.

Отношения "многие-ко-многим"

Когда несколько сущностей одной таблицы связаны с несколькими сущностями другой таблицы, возникает отношение "многие-ко-многим". Например, это может произойти в случае со студентами и классами, так как студент может посещать несколько классов, а класс имеет несколько студентов. Невозможно напрямую реализовать это отношение в базе данных, вместо этого необходимо разделить его на различные отношения "один ко многим".

Правила нормализации данных

Для нормализации базы данных существуют определенные правила нормализации, которые обеспечивают идеальное представление и организацию данных.

Первая нормальная форма. Первая нормальная форма представлена как 1НФ. Она определяет, что каждая ячейка таблицы должна содержать только одно значение, а не список значений. Кроме того, не должно быть повторяющихся или связанных атрибутов.

Вторая нормальная форма. Вторая нормальная форма представлена как 2НФ. Она сосредоточена на том, чтобы атрибуты полностью зависели от ключа. Атрибуты должны быть напрямую связаны с ключом, а не через какой-либо косвенный атрибут.

Третья нормальная форма. Третья нормальная форма (т.е. 3НФ) добавляет требование, что каждый неключевой столбец должен быть независим от другого столбца. Если значение одного неключевого столбца изменяется, значение другого столбца должно оставаться неизменным; в противном случае правило третьей нормальной формы не выполняется.

FAQs

Как создать облачную базу данных?

Построение облачной базы данных - это процедура нормализации данных. Благодаря этому процессу данные упорядочиваются в запланированном порядке, который мы называем нормализацией данных. Она приносит пользу не только как нормализация данных, но и как построение приложений. Прежде всего, требование к нормализации данных заключается в сортировке информации, которую вы хотите добавить в базу данных. Отсортированные данные содержат все основные данные, добавленные в таблицы, такие как таблицы клиентов или заказов. Создание таблиц с определенными ключами для конкретных сущностей помогает определить и выяснить содержимое, имеющееся в таблицах. С помощью таблиц можно создавать отношения в облачной базе данных, которые могут быть отношениями один-к-одному, один-ко-многим или многие-ко-многим.

Как структурировать данные в базе данных?

Данные структурируются в базе данных в табличной форме, состоящей из строк и столбцов. Строки таблиц называются записями, содержащими информацию о клиентах или заказах. В то же время столбцы таблицы называются атрибутами, которые содержат информацию о клиентах или заказах, как таблицы заказов. В качестве примера можно рассмотреть онлайновые базы данных SQL или файлы Excel.

Есть ли у Google реляционные базы данных?

Google предлагает три варианта реляционных баз данных: Cloud SQL, Cloud Spanner и Bare Metal Solution. Cloud SQL предоставляет управляемые базы данных Google, которые снижают затраты на обслуживание и обеспечивают автоматическое резервное копирование и управление объемом хранилища. Cloud Spanner специально создан для помощи реляционным базам данных с нереляционным масштабом. Для сравнения, решение bare metal предоставляет оборудование для выполнения конкретных рабочих нагрузок в облаке Google.

Предлагает ли Google базу данных?

Google имеет платформу, которая предоставляет единственные в своем роде системы баз данных. Облако Google располагает такими базами данных, как Cloud SQL, Cloud Spanner и Bare Metal Solution.