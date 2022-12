Jak zbudować dobrze skonstruowaną bazę danych w chmurze: Przewodnik krok po kroku

Wszystko na całym świecie staje się cyfrowe, a przepływ pracy przechodzi online przez bazę danych w chmurze. Jeśli chcesz skutecznie zajmować się i zarządzać informacjami o kliencie, takimi jak kontakt z klientem lub nazwa i utrzymywać pracę posortowaną i zorganizowaną, budowanie dobrze zorganizowanej bazy danych w chmurze będzie pomocne. Aby zaprojektować bazę danych, musisz zrozumieć wymóg i cel budowy bazy danych. Zbieranie niezbędnych informacji jest obowiązkowe przed skonstruowaniem bazy danych online. Dane mogą być zebrane poprzez wywiady i analizę formularzy biznesowych. Wymień typy danych, które chcesz przechowywać, takie jak nazwa, adres, nazwa produktu itp. Pomoże to później w łatwym identyfikowaniu rzeczy i osób po ich nazwie i adresie.

Struktura bazy danych

Aby skonfigurować wizualną reprezentację Twojej bazy danych w chmurze, konieczne jest zrozumienie struktury relacyjnych baz danych. Podczas tworzenia struktury bazy danych, powiązane dane są organizowane i grupowane w jednej tabeli. Tabela składa się z wierszy i kolumn jak zwykły arkusz kalkulacyjny. Lista informacji jest następnie dodawana do tabel posortowanych według ich encji, takich jak produkty, sprzedaż, nazwa i zamówienia.

Wiersze tabel bazy danych są znane jako rekordy, które przechowują informacje o czymś lub kimś, jak produkt lub klient. Natomiast kolumny są znane jako atrybuty, które zawierają informacje jednego typu, takie jak kontakt z klientem. Odpowiedni typ danych jest nadawany konkretnemu fragmentowi informacji lub kolumnie, aby zachować spójność danych. Tabele nie są bezpośrednio dodawane do schematu bazy danych. Dane pojawiają się w postaci pól z opisującym je tytułem.

Czym jest normalizacja danych?

Normalizacja danych to proces, który zapewnia uporządkowane podejście do organizacji bazy danych. Normalizacja danych pomoże Ci zredukować worki z danymi i zapewni, że tylko powiązane informacje zostaną dodane do tabeli. Normalizacja danych zmniejsza redundancję danych podczas dodawania, eliminowania lub aktualizowania danych. Znormalizowana baza danych pozwala aplikacji na łatwe uruchamianie prostych i złożonych przepływów pracy bez generowania trudnych do obsłużenia rekordów. Bazy danych nie tylko korzystają z normalizacji danych, ale także są konstruktorami aplikacji. Istnieją trzy kroki normalizacji danych, dzięki którym można zbudować znormalizowaną bazę danych.

Dodanie klucza głównego do tabeli bazy danych

Unikalny klucz główny jest niezbędny podczas budowania bazy danych lub normalizacji danych. Każda baza danych zawiera klucz, który reprezentuje każdy wiersz w inny sposób. To pomoże zbudować relacje w bazie danych. Relacje te mogą obejmować relacje jeden do jednego, jeden do wielu lub wiele do wielu. Kluczem podstawowym może być układ unikalnych znaków lub dowolny identyfikator liczbowy.

Podział bazy danych na proste i małe tabele

Dzielenie bazy danych na małe tabele jest uważane za najlepszą praktykę. Dodawanie do ich tabel informacji zależnych od funkcji wraz z ich kluczem głównym jest preferowane w celu normalizacji danych. Tworzenie różnych tabel zawierających niezbędne informacje zmniejsza redundancję danych na wejściu do normalizacji danych.

Konfiguracja relacji między różnymi tabelami

Kiedy stworzyłeś dwie oddzielne tabele informacji o klientach i zamówieniach, utoruje to drogę do tworzenia relacji jeden do wielu. Tabela klientów może być użyta jako tabela nadrzędna, która zawiera informacje o klientach, takie jak kontakt z klientem czy wiek. Tabela zamówień mogłaby zostać użyta jako tabela-dziecko. Dzięki temu pojedynczy klient będzie mógł mieć wiele zamówień. Relacje w tabeli unormowanej są opisane jako relacje jeden do jednego, jeden do wielu oraz wiele do wielu.

Relacja jeden do jednego

O relacji mówi się, że jest one-to-one, gdy istnieje jedna instancja podmiotu A, oraz jedna instancja podmiotu B. Relacja jeden do jednego wiąże się z tym, że łączysz informacje z dwóch tabel w jedną tabelę znormalizowaną. Jeśli w tabeli orders normalized zawierającej opis są jakieś opcjonalne dane, a ta jest pusta dla wielu rekordów. Możesz przenieść dane opcjonalne do ich tabeli, usuwając miejsce, które również poprawia wydajność bazy danych.

Relacja jeden do wielu

Gdy rekord w jednej z tabel znormalizowanych jest powiązany z wieloma encjami drugiej tabeli znormalizowanej, budowana jest relacja jeden do wielu. Jak jeden klient zamówił wiele produktów, wtedy wystąpi relacja jeden do wielu. Aby zbudować tę relację, dodaj klucz główny jako atrybut w innej tabeli z jednej strony relacji. Przedstawienie klucza głównego w innej tabeli jest znane jako klucz obcy.

Relacja wiele do wielu

Kiedy wiele encji jednej tabeli jest powiązanych z wieloma encjami innej tabeli, wtedy budowana jest relacja many-to-many. Na przykład, może się to zdarzyć w przypadku studentów i klas, ponieważ student może uczęszczać na wiele zajęć, a klasa ma wielu studentów. Nie jest możliwe bezpośrednie zaimplementowanie tej relacji w bazie danych, zamiast tego trzeba ją podzielić na różne relacje typu jeden do wielu.

Zasady normalizacji danych

Aby mieć znormalizowaną bazę danych, istnieją określone zasady normalizacji, które zapewniają doskonałą prezentację i organizację danych.

Pierwsza postać normalna. Pierwsza forma normalna jest reprezentowana jako 1NF. Określa, że każda komórka tabeli powinna zawierać tylko jedną wartość, zamiast mieć listę wartości. Ponadto nie powinno być powtarzających się lub powiązanych atrybutów.

Druga postać normalna. Druga forma normalna jest reprezentowana jako 2NF. Skupia się ona na tym, że atrybuty są w pełni zależne od klucza. Atrybuty powinny być bezpośrednio związane z kluczem, a nie poprzez jakikolwiek pośredni atrybut.

Trzecia postać normalna. Trzecia forma normalna (tj. 3NF) dodaje wymóg, że każda kolumna niebędąca kluczem powinna być niezależna od innej kolumny. Jeśli wartość jednej kolumny niekluczowej zostanie zmieniona, wartość innej kolumny powinna pozostać taka sama; w przeciwnym razie reguła trzeciej postaci normalnej nie zostanie spełniona.

FAQs

W jaki sposób tworzy się bazę danych w chmurze?

Tworzenie bazy danych w chmurze to procedura normalizacji danych. Poprzez ten proces dane są organizowane w zaplanowany sposób, który nazywamy normalizacją danych. Przynosi to korzyści nie tylko poprzez normalizację danych, ale także jako konstruktor aplikacji. Po pierwsze, wymogiem normalizacji danych jest posortowanie informacji, które chcesz dodać do bazy danych. Posortowane dane zawierają wszystkie istotne dane dodawane do tabel charakteryzowanych jako tabele klientów lub tabele zamówień. Tworzenie tabel z określonymi kluczami dla konkretnych podmiotów pomaga w identyfikacji i rozgryzieniu zawartości dostępnej w tabelach. Wraz z rozwojem tabel można tworzyć relacje w bazie danych w chmurze, które mogą być relacjami jeden do jednego, jeden do wielu lub wiele do wielu.

Jak strukturyzuje się dane w bazie danych?

Dane w bazie danych są ustrukturyzowane w formie tabelarycznej, która składa się z wierszy i kolumn. Wiersze tabel nazywane są rekordami zawierającymi informacje o klientach lub zamówieniach. Jednocześnie kolumny tabeli nazywane są atrybutami, które zawierają informacje o klientach lub zamówieniach jak tabele zamówień. Za przykład można uznać internetowe bazy danych SQL lub pliki Excela.

Czy Google posiada relacyjną bazę danych?

Google posiada trzy opcje relacyjnych baz danych, które obejmują Cloud SQL, Cloud Spanner i Bare Metal Solution. Cloud SQL zapewnia zarządzane bazy danych w Google, które zmniejszają koszty utrzymania i zapewniają automatyczne tworzenie kopii zapasowych oraz zarządzanie pojemnością pamięci masowej. Cloud spanner jest specjalnie zbudowany do wspomagania relacyjnych baz danych o skali nierelacyjnej. Dla porównania, rozwiązanie bare metal zapewnia sprzęt do uruchamiania określonych obciążeń roboczych w chmurze Google.

Czy Google oferuje bazę danych?

Google posiada platformę, która zapewnia jedyne w swoim rodzaju systemy baz danych. Baza danych online posiadana przez chmurę Google to Cloud SQL, Cloud Spanner oraz Bare Metal Solution.