Filo yönetimi neden önemlidir? Bir zamanlar geniş araç kervanlarına sahip büyük organizasyonlarla sınırlı olan filo yönetimi, şimdi her büyüklükteki şirkette büyüyen bir harekettir. Bir filoyu yönetmeye gelince, birkaç minibüslü yerel mahalle çiçekçilerinden on binlerce araçla ülke çapında teslimat hizmetlerine kadar birçok hareketli parça oyunda.

Her işletmenin mümkün olduğunca verimli olması gerekir. Günümüzde çoğu işletme, maliyetleri düşürürken üretkenliği artırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Araçlar nerede tutulursa tutulsun, bu hedeflere her yerden ulaşmanıza yardımcı olmak için araç yönetim yazılımı kullanmanın avantajları.

Filo yönetimi uygulaması nedir?

"Filo yönetimi" terimi ne anlama geliyor?

Bir filonun sorunsuz, zamanında ve bütçe dahilinde çalışmasını sağlamak için gerçekleştirilen faaliyetlere filo yönetimi denir. "Filo yönetimi" terimi, filo yöneticileri tarafından araç kullanımı, varlık bakımı, sevkiyat ve rotalama ve araç edinimi ve elden çıkarılması hakkında karar vermek ve izlemek için kullanılan yöntemleri ifade eder.

Filo yönetim yazılımı, araç filolarının organizasyonuna, denetimine ve koordinasyonuna yardımcı olan bir programdır.

Hedeflerine bağlı olarak bazı filo yönetimi uygulamaları türleri vurgulanabilir:

Araç bakımı;

Araç takip ve teşhis;

Yakıt yönetimi;

Sürücü yönetimi;

Takograf yönetimi;

Sağlık ve güvenlik yönetimi.

Örneğin, şu anda en popüler filo yönetimi uygulamalarından biri şunları içeriyor:

Küçük İşletmeler için En İyi GPS Takip Sistemi: Rhino Fleet Tracking

En Uygun Fiyatlı Filo Yönetim Yazılımı: Tek Adımda GPS Filo Takibi

En İyi Filo Takip Uygulaması: ClearPathGPS

GPS İçgörü İzleme Çözümü

iOFFICE tarafından ManagerPlus

Teletrac Navman

Çevik Filo Komutanı

Azuga

Daha gelişmiş filo yönetimi uygulamalarında prosedürleri otomatikleştirebilir, uygulamaları bağlayabilir ve kapsamlı veriler üretebilirsiniz. Böyle bir uygulamanın geliştirilmesinin daha pahalı olması ve API'ler ve daha iyi UX tasarımı ile daha karmaşık bir teknoloji yığını gerektirmesi mümkündür. Bu nedenle bir filo yönetimi uygulaması oluştururken müşterilerinizin beklentilerini kavramak çok önemlidir.

İnsanlar filo yönetimi uygulamalarından ne bekliyor?

Bir filoya sahip olan herhangi bir işletme ve ayrıca araç taşıma sistemine sahip herhangi bir firma, bir filo yönetim sisteminin değerini takdir edecektir. Araç filonuz için en önemli özellikleri ve bunların avantajlarını aşağıda özetledik.

Bir arabayı GPS ile takip etmek EN İYİ seçenektir

GPS araç takip ve filo yönetim sistemi için GPS takip cihazı gereklidir. Teknisyen bu cihazları filonuza yerleştirdiğinde, herhangi bir aracınızın gerçek zamanlı konumuna ve hareketine erişebilirsiniz. Bu veriler profesyonel bir telematik sistemi kullanılarak toplanabilir, bu da arabalarınızın nerede olduğunu, yolculuklarına başladıklarında nerede olduklarını, nerede ve ne kadar süreyle durduklarını tam olarak bilmenize olanak tanır. Bu sistemi uygulamak yalnızca işyeri verimliliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda müşterilere arabalarının ne zaman geldiğini bilmelerini sağlayabileceğiniz için daha iyi müşteri hizmeti sunabileceksiniz. Maliyet tasarruflarını optimize etmek için yakıt seviyelerini, açık kapıları ve daha fazlasını algılayan sensörler de dahil edilebilir.

Bir sürücünün davranış analizi

İdeal filo yönetim sistemleri, sürüş alışkanlıklarını izleme ve değerlendirme özelliği içerecektir. Sürüş davranışı analiz modülünü kullanarak hızlanma, sert frenleme, hızlanma ve aşırı rölantiyi değerlendirebilirsiniz. Müşteriler daha sonra istenmeyen alışkanlıkları düzeltmelerine ve kazalardan kaçınmalarına yardımcı olmak için sürücülere doğrudan geri bildirim sağlayabilir. Ayrıca sürücüler daha verimli bir şekilde araç kullandığından önemli ölçüde yakıt maliyeti tasarrufu sağlayacaktır. Bakım ve onarımlarla ilişkili maliyetler ve arıza süreleri genellikle azalır.

Alarmlar

Alarmlar, işletmelerin araçlarıyla öngörülemeyen herhangi bir olaya anında tepki vermek için kullanmaları için harika bir varlıktır. Alarmlar, hızı izlemek üzere ayarlanmış bir alarm gibi özel gereksinimlerinize göre yapılandırılabilir olmalıdır. Araçlarınızın düzgün ve başarılı bir şekilde çalışması için değişikliklerden haberdar olmanız çok önemlidir.

Yakıt takibi

Yakıt harcamaları bir işletmenin giderlerinin büyük bir bölümünü oluşturduğundan, yakıt verimliliği filo yöneticileri için önemli bir konudur. Bu işlevsellik sayesinde, haftanın yedi günü, günde 24 saat yakıt seviyelerini takip edebilir ve arabaların ne sıklıkla doldurulup boşaltıldığını görebilirsiniz. Bu sayede herhangi bir sızıntı veya hırsızlık olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Boşaltma başlar başlamaz sizi ve sürücüyü uyarmak için alarmlar oluşturabilir ve zaman içinde depolardaki yakıt seviyesinin kesin bir okumasını alabilirsiniz. Her aracın kullandığı benzin miktarı ve zaman periyodu kaydedilir.

Rota planlama ve izleme

Araçlarınızın en verimli rotayı nereden aldığını biliyor musunuz? Bu işlev, yakıt tüketimini düşürürken ve üretimi artırırken filo yönetimi kararlarınızı destekleyerek rotaları izlemenize ve gelecekteki olayları tahmin etmenize yardımcı olur. Müşteriler daha hızlı teslimat sürelerine ve daha iyi bir müşteri deneyimine sahip olacak.

İnsanlar neden filo yönetimi uygulamalarına ihtiyaç duyar?

Araçlarının bakımını ve güvenliğini yönetmeye yardımcı olmak için yazılım kullanan kamyon taşımacılığı firmaları, ilgili tüm ELD yönetmeliklerine uyumun artmasından faydalanacaktır. Bilgiler, bir filo kazası veya denetim veya talep gibi dava durumlarında da kullanılabilir.

Bir filo yönetimi uygulaması oluşturmada temel adımlar

Diğer tüm uygulamalar gibi filo yönetimi yazılımı geliştirme, hedef kitlenin belirlenmesiyle başlar ve rakip araştırması, özellik seti seçimi, teknoloji yığını seçimi ve kodlama gibi tipik aşamaları içerir.

Kullanıcınızı anlayın

Tüketici beklentileri hakkında konuştuğumuzda tartıştığımız gibi, her şey müşterilerinizi daha iyi tanımakla ilgilidir. Kullanıcınızı anlamak, birçok görevi daha etkili bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanır:

Üstün bir ürün geliştirmek; Ürün özelliklerini belirleme; Stratejik ve faydalı bir tanıtım planı tasarlamak tüm örneklerdir.

Araştırma yaparak ve önemli demografik özellikler belirleyerek bir kullanıcı kişiliği için gerekli bilgileri toplayın.

Güvenlik hakkında düşünün

Şirketinizin verilerini korumanın en iyi yolu nedir?

İki adımlı doğrulama olarak da bilinen 2 Faktörlü Kimlik Doğrulama, akıllı telefonunuza gönderilen hem parolayı hem de tek seferlik kodu kullanan bir çok faktörlü güvenlik biçimidir; Olası güvenlik sorunlarından kaçınmak için oturum modunu belirli bir zamana ayarlayın; Kişisel bilgiler, diğer hassas veriler gibi dikkatle ele alınmalıdır. Filo yönetimi uygulamalarında parlak ve dikkat çekici yazı karakterlerinden kaçının.

Filo yönetimi yazılımı hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Her kişisel filo yönetimi yazılımının temel unsurlarını gözden geçirerek başlayın.

Bu süreci hızlı ve acısız hale getirin, ancak çok fazla şirket bilgisiyle uğraştığınız için güvenli olması gerektiğini unutmayın.

Sürücü profili, sürücülerin kendileri hakkında temel bilgiler sağlamasına ve ardından bunları düzenlemesine olanak tanıyan bir araçtır.

Sürücüler ve yöneticiler, tüm verilerine erişip yönetebilecek, verilere anında erişebilecek, dönem ve kategorilere göre filtreleme seçimleri yapabilecek.

Bildirimler: yolda bir şey olduğunda uyarı alın.

Ek özellikler sağlamak için filo yönetimi yazılımınızı da kullanabilirsiniz.

Bir teknoloji yığını seçin

Bazen "çözüm yığını" olarak da bilinen bir teknoloji yığını, programlama dillerinden, çerçevelerden, bir veritabanından, ön uç araçlardan, arka uç araçlardan ve API'ler tarafından bağlanan uygulamalardan oluşur. Ürün firmaları sıklıkla analitik izleme araçlarını kullanır.

Uygulama verileri için Python, PostgreSQL, Ruby, Rails, Kafka, Go, Apache Spark, Airflow, Snowflake, MQTT, Qubole, Fivetran kullanabilirsiniz.

Android için: TensorFlow, Jupyter, Kubeflow, Amazon IoT.

DevOps: Docker, Kubernetes, Bazel, Nix.

Filo yönetimi yazılımınızın karmaşıklığına bağlı olarak API'ler ve AI çözüm entegrasyonu hakkında düşünmeniz gerekebilir.

Yerel bir uygulama mı yoksa platformlar arası bir uygulama mı geliştireceğinizi belirlemek çok önemlidir, çünkü bu teknik mimarinin değiştirilmesini gerektirecektir.

Anlaşılır bir UX tasarımı oluşturun

Kişisel filo yönetimi yazılımı ile verileri yönetmek basit olmalıdır. Kullanıcının bir ekrandan diğerine nasıl gideceğini ve tekrar geri döneceğini düşünün. Müşterileri ezmekten kaçınmak için, onlara bir seferde yalnızca temel bilgileri gösterin. Her şeyi basit ve anlaşılır kılmak için temel dili kullanmayı öneriyoruz. Filo yönetim yazılımının yabancı kelimelere bulaşması gerekmez.

Test et ve başlat

Araç yönetimi yazılımı geliştirme süreci neredeyse tamamlandığında ve ilk MVP'yi başlatmaya hazır olduğunda, QA personelinize bunu kapsamlı bir şekilde test ettirin. Lojistik ve sağlık sektöründen bireylerin sürece dahil edilmesi faydalı olacaktır. Her şey iki kez kontrol edilip optimize edildikten sonra filo yönetim yazılımınızı başlatın. Lansmanın, ürünü mutlaka satışa çıkarmak anlamına gelmediğini unutmayın. Uygulamanın başarısı bir pazarlama planına dayanmaktadır.

Çözüm

Müşterilerinizi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun. Kullanışlı bir filo yönetimi uygulaması üretmek için tasarım sürecini her zaman kullanıcılarınızın istek ve beklentileriyle dengede tutun. İşleri basit tutun. Kullanıcılar, anlaşılması kolay UX tasarımını ve veri görselleştirmesini takdir edeceklerdir. Müşterilere her zaman saygılı ve profesyonel davranılmalıdır. Müşterilerinizin bilgilerinin güvende olduğundan emin olun. 2022'de filo yönetimi yazılımı yapmak harika bir fikir. Rekabetçi piyasadan korkmayın. AppMaster.io platformumuzda ilk kodsuz filo yönetimi uygulamanızı oluşturmayı deneyebilirsiniz.