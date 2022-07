Por que a gestão de frotas é essencial? A gestão de frotas, antes restrita a grandes organizações com vastas caravanas de veículos, hoje é um movimento crescente em corporações de todos os portes. Quando se trata de gerenciar uma frota, há muitas partes móveis em jogo, desde floristas locais com algumas vans até serviços de entrega em todo o país com dezenas de milhares de veículos.

Todo negócio precisa ser o mais eficiente possível. A maioria das empresas hoje em dia está fazendo tudo o que pode para aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, reduzir os custos. As vantagens de utilizar o software de gerenciamento de veículos para ajudá-lo a atingir esses objetivos de qualquer lugar, não importa onde os carros sejam mantidos.

O que é um aplicativo de gerenciamento de frota?

O que significa o termo "gestão de frota"?

As atividades que são realizadas para manter uma frota funcionando sem problemas, dentro do cronograma e do orçamento são chamadas de gerenciamento de frota. O termo "gestão de frota" refere-se aos métodos usados pelos gerentes de frota para rastrear e tomar decisões sobre o uso de veículos, manutenção de ativos, despacho e roteamento e aquisição e descarte de veículos.

O software de gestão de frotas é um programa que auxilia na organização, supervisão e coordenação de frotas de veículos.

Destacam-se alguns tipos de aplicações de gestão de frotas em função dos seus objetivos:

Manutenção de veículos;

Rastreamento e diagnóstico de veículos;

Gestão de combustível;

Gestão de motoristas;

Gestão de tacógrafos;

Gestão de saúde e segurança.

Por exemplo, um dos aplicativos de gerenciamento de frotas mais populares do momento inclui:

Melhor sistema de rastreamento GPS para pequenas empresas: Rhino Fleet Tracking

Melhor software de gerenciamento de frota acessível: rastreamento de frota por GPS em uma etapa

Melhor aplicativo de rastreamento de frota: ClearPathGPS

Solução de rastreamento GPS Insight

ManagerPlus por iOFFICE

Teletrac Navman

Comandante de Frota Ágil

Azuga

Em aplicativos de gerenciamento de frota mais avançados, você pode automatizar procedimentos, vincular aplicativos e produzir dados extensivos. É possível que o desenvolvimento de tal aplicativo seja mais caro e exija uma pilha de tecnologia mais complexa com APIs e melhor design de UX. É por isso que, ao criar um aplicativo de gerenciamento de frota, é fundamental entender as expectativas de seus clientes.

O que as pessoas esperam dos aplicativos de gerenciamento de frota?

Qualquer empresa que possua uma frota, bem como qualquer empresa com um sistema de transporte de veículos, apreciará o valor de um sistema de gerenciamento de frota. Descrevemos abaixo as características mais importantes para sua frota de veículos, bem como suas vantagens.

Rastrear um carro via GPS é a opção TOP

Um dispositivo de rastreamento GPS é necessário para um sistema de rastreamento de veículos GPS e gerenciamento de frota. Você pode acessar a localização e movimentação em tempo real de qualquer um de seus veículos assim que o técnico colocar esses dispositivos em sua frota. Estes dados podem ser recolhidos através de um sistema de telemática profissional, permitindo-lhe saber com precisão onde estão os seus carros, onde estavam quando começaram a viagem, onde foram parar e durante quanto tempo. A implementação desse sistema não apenas melhorará a produtividade no local de trabalho, mas você também poderá fornecer um melhor atendimento ao cliente, pois poderá informar aos clientes quando seus carros chegarem. Para otimizar a economia de custos, sensores que detectam níveis de combustível, portas abertas e muito mais também podem ser incluídos.

Análise do comportamento de um motorista

Os sistemas de gestão de frota ideais incluirão um recurso para monitorar e avaliar os hábitos de direção. Você pode avaliar aceleração, frenagem brusca, excesso de velocidade e marcha lenta excessiva usando um módulo de análise de comportamento de direção. Os clientes podem então fornecer feedback direto aos motoristas para ajudá-los a corrigir hábitos indesejáveis e evitar acidentes. Isso também resultará em economias significativas nos custos de combustível, pois os motoristas dirigem com mais eficiência. Os custos e os tempos de inatividade associados à manutenção e reparos geralmente diminuem.

Alarmes

Os alarmes são um recurso fantástico para as empresas usarem para reagir prontamente a qualquer evento imprevisto com seus veículos. Os alarmes devem ser configuráveis de acordo com seus requisitos específicos, como um alarme definido para observar o excesso de velocidade. É fundamental estar atento às mudanças para que seus veículos funcionem de forma adequada e com sucesso.

Rastreamento de combustível

A eficiência do combustível é uma questão importante para os gerentes de frota, pois os gastos com combustível representam uma grande proporção das despesas de uma empresa. Com essa funcionalidade, você pode acompanhar os níveis de combustível 24 horas por dia, sete dias por semana e ver com que frequência os carros são reabastecidos e esvaziados. Desta forma, você pode descobrir se ocorreu algum vazamento ou roubo. Você pode criar alarmes para avisar você e o motorista assim que a drenagem começar e obter uma leitura precisa do nível de combustível nos tanques ao longo do tempo. A quantidade de gasolina usada por cada veículo e período de tempo é registrada.

Planejamento e monitoramento de rotas

Você sabe para onde seus veículos estão tomando a rota mais eficiente? Esta funcionalidade irá ajudá-lo a monitorar rotas e antecipar ocorrências futuras, apoiando suas decisões de gerenciamento de frota, além de reduzir o consumo de combustível e aumentar a produção. Os clientes terão prazos de entrega mais rápidos e uma melhor experiência do cliente.

Por que as pessoas precisam de aplicativos de gerenciamento de frota?

As empresas de transporte rodoviário que usam software para ajudar a gerenciar a manutenção e a segurança de seus veículos se beneficiarão de uma melhor conformidade com todos os regulamentos ELD relevantes. As informações também podem ser utilizadas em caso de acidente de frota ou ação judicial, como uma auditoria ou reclamação.

Etapas principais na criação de um aplicativo de gerenciamento de frota

O desenvolvimento de software de gerenciamento de frota, como qualquer outro aplicativo, começa com a determinação do público-alvo e inclui fases típicas, como pesquisa de concorrentes, seleção de conjunto de recursos, seleção de pilha de tecnologia e codificação.

Entenda seu usuário

Trata-se de conhecer melhor seus clientes, como discutimos quando falamos sobre as expectativas dos consumidores. Compreender seu usuário permite que você execute muitas tarefas com mais eficiência:

Desenvolver um produto superior; Identificar características do produto; A elaboração de um plano promocional estratégico e benéfico são exemplos.

Reúna informações essenciais para uma persona de usuário realizando pesquisas e estabelecendo características demográficas importantes.

Pense na segurança

Qual é a melhor forma de proteger os dados da sua empresa?

A autenticação de dois fatores, também conhecida como verificação em duas etapas, é uma forma de segurança multifator que usa uma senha e um código único entregue ao seu smartphone; Para evitar possíveis problemas de segurança, defina o modo de sessão para um horário específico; As informações pessoais, como quaisquer outros dados confidenciais, devem ser tratadas com cautela. Em aplicativos de gerenciamento de frota, evite usar tipos de letra brilhantes e chamativos.

Que características deve ter um software de gestão de frotas?

Comece revisando os elementos essenciais de cada software de gerenciamento de frota pessoal.

Torne esse processo rápido e indolor, mas lembre-se de que ele deve ser seguro, pois você está lidando com muitas informações da empresa.

Um perfil de motorista é uma ferramenta que permite aos motoristas fornecer informações básicas sobre si mesmos e depois editá-las.

Motoristas e gerentes poderão acessar e gerenciar todos os seus dados, obter acesso imediato a eles e fazer seleções de filtragem por período e categorias.

Notificações: seja alertado quando algo estiver acontecendo na estrada.

Você também pode usar seu software de gerenciamento de frota para fornecer recursos adicionais.

Escolha uma pilha de tecnologia

Uma pilha de tecnologia, às vezes conhecida como "pilha de soluções", é composta de linguagens de programação, estruturas, um banco de dados, ferramentas de front-end, ferramentas de back-end e aplicativos vinculados por APIs. As empresas de produtos costumam usar ferramentas de monitoramento de análise.

Para dados de aplicativos, você pode usar Python, PostgreSQL, Ruby, Rails, Kafka, Go, Apache Spark, Airflow, Snowflake, MQTT, Qubole, Fivetran.

Para Android: TensorFlow, Jupyter, Kubeflow, Amazon IoT.

DevOps: Docker, Kubernetes, Bazel, Nix.

Pode ser necessário pensar em APIs e integração de soluções de IA, dependendo da complexidade do seu software de gerenciamento de frota.

É fundamental determinar se você desenvolverá um aplicativo nativo ou multiplataforma, pois isso exigirá a alteração da arquitetura técnica.

Crie um design de UX compreensível

Com o software de gerenciamento de frota pessoal, o gerenciamento de dados deve ser simples. Considere como o usuário irá de uma tela para outra e vice-versa. Para evitar sobrecarregar os clientes, mostre apenas informações essenciais de cada vez. Para tornar tudo simples e fácil de entender, propomos usar uma linguagem básica. O software de gerenciamento de frota não precisa estar atolado em palavras estrangeiras.

Testar e lançar

Quando o processo de desenvolvimento do software de gerenciamento de veículos estiver quase completo e pronto para lançar o primeiro MVP, faça com que sua equipe de controle de qualidade o teste completamente. Envolver indivíduos de logística e saúde no procedimento será benéfico. Depois que tudo for verificado e otimizado, inicie seu software de gerenciamento de frota. Tenha em mente que o lançamento não implica necessariamente colocar o produto à venda. O sucesso do aplicativo é baseado em um plano de marketing.

Conclusão

Considere seus clientes e suas necessidades. Para produzir um aplicativo de gerenciamento de frota útil, mantenha o processo de design sempre em equilíbrio com as demandas e expectativas de seus usuários. Mantenha as coisas simples. Os usuários apreciarão o design de UX e a visualização de dados que são fáceis de compreender. Os clientes devem ser tratados com respeito e profissionalismo em todos os momentos. Certifique-se de que seus clientes estejam cientes de que suas informações estão seguras. Fazer um software de gerenciamento de frota em 2022 é uma ideia fantástica. Não tenha medo do mercado competitivo. Você pode tentar criar seu primeiro aplicativo de gerenciamento de frota sem código em nossa plataforma AppMaster.io .