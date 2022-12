Dlaczego zarządzanie flotą jest niezbędne? Zarządzanie flotą, niegdyś ograniczone do dużych organizacji z ogromnymi karawanami pojazdów, jest obecnie rosnącym ruchem w korporacjach każdej wielkości. Jeśli chodzi o zarządzanie flotą, w grę wchodzi wiele ruchomych elementów, od lokalnych kwiaciarni z kilkoma samochodami dostawczymi po ogólnokrajowe firmy kurierskie z dziesiątkami tysięcy pojazdów.

Każda firma musi być tak wydajna, jak to tylko możliwe. Większość firm robi obecnie wszystko, co w ich mocy, aby zwiększyć wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Zalety wykorzystania oprogramowania do zarządzania pojazdami pomagają osiągnąć te cele z dowolnego miejsca, bez względu na to, gdzie przechowywane są samochody.

Czym jest aplikacja do zarządzania flotą?

Co oznacza termin "zarządzanie flotą"?

Działania, które są wykonywane w celu utrzymania floty funkcjonującej sprawnie, zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu są określane jako zarządzanie flotą. Termin "zarządzanie flotą" odnosi się do metod stosowanych przez menedżerów floty do śledzenia i podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania pojazdów, konserwacji aktywów, wysyłania i routingu oraz nabywania i usuwania pojazdów.

Oprogramowanie do zarządzania flotą jest programem, który pomaga w organizacji, nadzorze i koordynacji floty pojazdów.

Można wyróżnić kilka rodzajów aplikacji do zarządzania flotą w zależności od ich celów:

Konserwacja pojazdów;

Śledzenie i diagnostyka pojazdów;

Zarządzanie paliwem;

Zarządzanie kierowcami;

Zarządzanie tachografami;

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Na przykład, jedna z najpopularniejszych aplikacji do zarządzania flotą na teraz obejmuje:

Najlepszy system śledzenia GPS dla małych firm: Rhino Fleet Tracking

Najlepsze niedrogie oprogramowanie do zarządzania flotą: One Step GPS Fleet Tracking

Best Fleet Tracking App: ClearPathGPS

Rozwiązanie do śledzenia GPS

ManagerPlus firmy iOFFICE

Teletrac Navman

Agile FleetCommander

Azuga

W bardziej zaawansowanych aplikacjach do zarządzania flotą można zautomatyzować procedury, połączyć aplikacje i uzyskać obszerne dane. Możliwe, że opracowanie takiej aplikacji będzie droższe i będzie wymagało bardziej złożonego stosu technologicznego z interfejsami API i lepszego projektu UX. Dlatego też przy tworzeniu aplikacji do zarządzania flotą kluczowe jest uchwycenie oczekiwań klientów.

Czego ludzie oczekują od aplikacji do zarządzania flotą?

Każdy biznes, który posiada flotę, jak również każda firma posiadająca system transportu pojazdów, doceni wartość systemu zarządzania flotą. Poniżej przedstawiamy najważniejsze funkcje dla Twojej floty pojazdów, a także ich zalety.

Śledzenie samochodu przez GPS to najlepsza opcja

Do systemu śledzenia pojazdów i zarządzania flotą GPS wymagane jest urządzenie śledzące GPS. Możesz uzyskać dostęp do lokalizacji i ruchu dowolnego z Twoich pojazdów w czasie rzeczywistym po umieszczeniu tych urządzeń przez technika w Twojej flocie. Dane te mogą być gromadzone za pomocą profesjonalnego systemu telematycznego, dzięki czemu możesz dokładnie wiedzieć, gdzie znajdują się Twoje samochody, gdzie były, gdy rozpoczynały swoją podróż, gdzie skończyły i na jak długo. Wdrożenie tego systemu nie tylko poprawi produktywność w miejscu pracy, ale również pozwoli na lepszą obsługę klienta, ponieważ będziesz mógł poinformować klientów o tym, kiedy ich samochody przyjadą. Aby zoptymalizować oszczędności, można również zastosować czujniki wykrywające poziom paliwa, otwarte drzwi i inne.

Analiza zachowania kierowcy

Idealne systemy zarządzania flotą będą zawierać funkcję monitorowania i oceny nawyków jazdy. Można ocenić przyspieszenie, ostre hamowanie, prędkość i nadmierną pracę na biegu jałowym za pomocą modułu analizy zachowania kierowcy. Klienci mogą następnie przekazać kierowcom bezpośrednie informacje zwrotne, które pomogą im skorygować niepożądane nawyki i uniknąć wypadków. Przyczyni się to również do znacznych oszczędności kosztów paliwa, ponieważ kierowcy jeżdżą bardziej efektywnie. Koszty i przestoje związane z konserwacją i naprawami zazwyczaj ulegają zmniejszeniu.

Alarmy

Alarmy to fantastyczny atut, który firmy mogą wykorzystać w celu szybkiego reagowania na wszelkie nieprzewidziane zdarzenia z udziałem ich pojazdów. Alarmy powinny być konfigurowalne do konkretnych wymagań, np. alarm ustawiony na obserwację prędkości. Ważne jest, aby być świadomym zmian, aby pojazdy były prawidłowo i skutecznie eksploatowane.

Śledzenie paliwa

Efektywność paliwowa jest istotną kwestią dla menedżerów floty, ponieważ wydatki na paliwo stanowią dużą część wydatków firmy. Dzięki tej funkcjonalności możesz śledzić poziom paliwa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i zobaczyć, jak często samochody są uzupełniane i opróżniane. W ten sposób możesz dowiedzieć się, czy doszło do wycieków lub kradzieży. Możesz stworzyć alarmy ostrzegające Ciebie i kierowcę, gdy tylko rozpocznie się opróżnianie, a także uzyskać dokładny odczyt poziomu paliwa w zbiornikach w czasie. Rejestrowana jest ilość benzyny zużytej przez każdy pojazd i okres czasu.

Planowanie i monitorowanie tras

Czy wiesz, gdzie Twoje pojazdy pokonują najbardziej efektywną trasę? Ta funkcjonalność pomoże Ci w monitorowaniu tras i przewidywaniu przyszłych zdarzeń, wspierając decyzje związane z zarządzaniem flotą, jednocześnie obniżając zużycie paliwa i zwiększając produkcję. Klienci będą mieli szybsze czasy dostaw i lepsze doświadczenia z klientami.

Dlaczego ludzie potrzebują aplikacji do zarządzania flotą?

Firmy transportowe, które korzystają z oprogramowania do zarządzania utrzymaniem i bezpieczeństwem swoich pojazdów, skorzystają z lepszej zgodności ze wszystkimi odpowiednimi przepisami ELD. Informacje mogą być również wykorzystane w przypadku wypadku floty lub sprawy sądowej, takiej jak audyt lub roszczenie.

Kluczowe kroki w tworzeniu aplikacji do zarządzania flotą

Rozwój oprogramowania do zarządzania flotą, jak każda inna aplikacja, rozpoczyna się od określenia docelowej grupy odbiorców i obejmuje typowe fazy, takie jak badania konkurencji, wybór zestawu funkcji, wybór stosu technologii i kodowanie.

Zrozumienie użytkownika

Chodzi o to, aby lepiej poznać swoich klientów, o czym mówiliśmy przy okazji omawiania oczekiwań konsumentów. Zrozumienie swojego użytkownika pozwala na bardziej efektywne wykonywanie wielu zadań:

Opracowanie doskonałego produktu; Określenie cech produktu; Opracowanie strategicznego i korzystnego planu promocji - to wszystko przykłady.

Zbierz istotne informacje dla persony użytkownika poprzez przeprowadzenie badań i ustalenie ważnych cech demograficznych.

Pomyśl o bezpieczeństwie

Jaki jest najlepszy sposób zabezpieczenia danych Twojej firmy?

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, znane również jako weryfikacja dwuetapowa, jest formą zabezpieczenia wieloczynnikowego, które wykorzystuje zarówno hasło, jak i jednorazowy kod dostarczany na smartfon; Aby uniknąć ewentualnych problemów z bezpieczeństwem, ustaw tryb sesji na określony czas; Dane osobowe, podobnie jak wszelkie inne dane wrażliwe, powinny być traktowane z ostrożnością. W aplikacjach do zarządzania flotą należy unikać stosowania jaskrawych i przyciągających uwagę krojów pisma.

Jakie cechy powinno mieć oprogramowanie do zarządzania flotą?

Zacznij od przeglądu istotnych elementów każdego osobistego oprogramowania do zarządzania flotą.

Spraw, aby ten proces był szybki i bezbolesny, ale pamiętaj, że musi być bezpieczny, ponieważ obsługujesz wiele informacji o firmie.

Profil kierowcy to narzędzie, które pozwala kierowcom podać podstawowe informacje o sobie, a następnie je edytować.

Kierowcy i menedżerowie będą mogli uzyskać dostęp do wszystkich swoich danych i zarządzać nimi, uzyskać do nich natychmiastowy dostęp oraz dokonać selekcji filtrów według okresów i kategorii.

Powiadomienia: bądź powiadomiony, gdy coś się dzieje na drodze.

Możesz również skorzystać z oprogramowania do zarządzania flotą, aby zapewnić dodatkowe funkcje.

Wybierz pakiet technologiczny

Stos technologiczny, czasami nazywany "stosem rozwiązań", składa się z języków programowania, frameworków, bazy danych, narzędzi front-end, narzędzi back-end i aplikacji połączonych przez API. Firmy produktowe często korzystają z narzędzi do monitorowania analityki.

Do danych aplikacyjnych można wykorzystać Python, PostgreSQL, Ruby, Rails, Kafka, Go, Apache Spark, Airflow, Snowflake, MQTT, Qubole, Fivetran.

Dla Androida: TensorFlow, Jupyter, Kubeflow, Amazon IoT.

DevOps: Docker, Kubernetes, Bazel, Nix.

Być może trzeba będzie pomyśleć o interfejsach API i integracji rozwiązań AI w zależności od złożoności oprogramowania do zarządzania flotą.

Kluczowe jest określenie, czy będziesz rozwijać aplikację natywną czy międzyplatformową, ponieważ będzie to wymagało zmiany architektury technicznej.

Stwórz zrozumiały projekt UX

Dzięki osobistemu oprogramowaniu do zarządzania flotą, zarządzanie danymi powinno być proste. Zastanów się, jak użytkownik będzie przechodził z jednego ekranu do drugiego i z powrotem. Aby uniknąć przytłoczenia klientów, pokazuj im tylko niezbędne informacje w danym momencie. Aby wszystko było proste i łatwe do zrozumienia, proponujemy użycie podstawowego języka. Oprogramowanie do zarządzania flotą nie musi być zagmatwane w obcych słowach.

Testuj i uruchamiaj

Kiedy proces tworzenia oprogramowania do zarządzania pojazdami jest prawie zakończony i gotowy do uruchomienia pierwszego MVP, zleć pracownikom działu QA dokładne przetestowanie go. Zaangażowanie w tę procedurę osób z działu logistyki i opieki zdrowotnej będzie korzystne. Gdy wszystko zostanie podwójnie sprawdzone i zoptymalizowane, uruchom oprogramowanie do zarządzania flotą. Pamiętaj, że uruchomienie nie musi oznaczać wprowadzenia produktu do sprzedaży. Sukces aplikacji opiera się na planie marketingowym.

Wnioski

Weź pod uwagę swoich klientów i ich potrzeby. Aby stworzyć użyteczną aplikację do zarządzania flotą, przez cały czas utrzymuj proces projektowania w równowadze z wymaganiami i oczekiwaniami swoich użytkowników. Utrzymuj rzeczy proste. Użytkownicy docenią projekt UX i wizualizację danych, które są łatwe do zrozumienia. Klienci muszą być traktowani z szacunkiem i profesjonalizmem przez cały czas. Upewnij się, że Twoi klienci są świadomi, że ich informacje są bezpieczne. Wykonanie oprogramowania do zarządzania flotą w 2022 roku jest fantastycznym pojęciem. Nie bój się konkurencyjnego rynku. Możesz spróbować zbudować swoją pierwszą aplikację do zarządzania flotą bez kodu na naszej platformie AppMaster.io.