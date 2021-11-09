Почему управление автопарком необходимо? Управление автопарком, когда-то было необходимо только крупными организациями с большим количеством транспортных средств, а теперь является частой необходимостью в компаниях любых размеров.

Когда дело доходит до управления автопарком, в игру вступает множество факторов и много потребностей даже от малого бизнеса: от местных цветочных магазинов с несколькими фургонами до интернациональных служб доставки с десятками тысяч автомобилей.

Любой бизнес должен быть максимально эффективным. Большинство предприятий в настоящее время делают все возможное, чтобы повысить производительность, а также снизить затраты на логистику. Преимущества использования программного обеспечения для управления транспортными средствами, которые помогают достичь этих целей из любого места удаленно, независимо от того, где хранятся автомобили, очевидны каждому бизнесмену и владельцу компании.

Что такое приложение для управления автопарком?

Что означает сам термин «управление автопарком»? Это действия, которые выполняются для обеспечения бесперебойной работы автопарка, по графику и в рамках бюджета. Термин «управление автопарком» относится к методам, используемым менеджерами автопарка для отслеживания и принятия решений об использовании транспортных средств, обслуживании активов, диспетчеризации и маршрутизации, а также приобретении и утилизации транспортных средств.

Программное обеспечение для управления автопарком — это программа, которая помогает в организации, контроле и координации автопарков, по сути, делает работу менеджеров.

Можно выделить несколько типов приложений для управления автопарком в зависимости от их целей:

Техническое обслуживание автомобиля;

Отслеживание и диагностика транспорта;

Управление топливом;

Управление водителями;

Управление тахографом;

Управление здоровьем и безопасностью водителей и пешеходов.

Например, одними из самых популярных приложений для управления автопарком на данный момент времени являются:

Rhino Fleet Tracking;

One Step GPS Fleet Tracking;

ClearPathGPS;

GPS Insight Tracking Solution;

ManagerPlus by iOFFICE;

Teletrac Navman;

Agile FleetCommander;

Azuga.

В более продвинутых приложениях для управления автопарком вы можете автоматизировать процессы, связывать приложения для водителей и диспетчеров между собой и получать обширные аналитические данные. Вполне возможно, что разработка такого приложения будет более дорогостоящей и потребует более сложного стека технологий с API и улучшенным UX-дизайном. Вот почему при создании приложения для управления автопарком очень важно учитывать все ожидания заказчиков приложения и все их бизнес-процессы.

Чего люди ожидают от приложений для управления автопарком?

Любая компания, владеющая автопарком, а также любая фирма, имеющая транспортную систему, понимает ценность системы управления автопарком. Ниже описаны наиболее важные функции для парка транспортных средств, которые, при их исполнении, становятся преимуществами приложения для управления автопарком.

Отслеживание автомобиля по GPS

Устройство GPS-слежения требуется для GPS-слежения за транспортными средствами и единой системы управления автопарком. Вы можете получить доступ к местоположению и перемещению любого из ваших транспортных средств в режиме реального времени, как только технический специалист разместит эти устройства в автопарке. Эти данные могут быть собраны с помощью профессиональной телематической системы, позволяющей точно знать, где находятся автомобили, где они находились, когда отправились в путь, где остановились и как долго. Внедрение этой системы не только повысит производительность на рабочем месте, но и улучшит обслуживание клиентов, поскольку вы сможете сообщать клиентам о прибытии их автомобилей. Для оптимизации затрат также могут быть включены датчики, определяющие уровень топлива, открытые двери и многое другое. Все эти параметры должны быть доступны в приложении для управления автопарком и такое приложение должно легко интегрироваться с устройствами.

Анализ поведения водителя

Продвинутые системы управления автопарком включают функцию мониторинга и оценки манеры вождения водителей. Вы можете оценить ускорение, резкое торможение, превышение скорости и чрезмерный холостой ход с помощью модуля анализа поведения при вождении. С этими данными супервизоры, менеджеры и диспетчеры могут предоставить водителям прямую обратную связь, чтобы помочь исправить нежелательные привычки и избежать несчастных случаев. Это также приведет к значительной экономии топлива, поскольку водители будут управлять автомобилем более эффективно. Затраты и время простоя, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, обычно снижаются.

Сигналы тревоги и уведомления

Сигнализация, сигнал тревоги и уведомления о событиях на дороге — это фантастическое преимущество для бизнеса, которое можно использовать для быстрого реагирования на любые непредвиденные события с транспортными средствами. Сигналы тревоги и уведомления должны быть настроены в соответствии с конкретными требованиями клиента, например, сигнализация, настроенная на отслеживание превышения скорости.

Отслеживание топлива

Топливная эффективность является серьезной проблемой для менеджеров автопарка, поскольку расходы на топливо составляют большую часть расходов бизнеса. С помощью этой функции в приложении можно отслеживать уровень топлива 24 часа в сутки, семь дней в неделю и видеть, как часто автомобили заправляются и опорожняются. Таким образом, можно отслеживать, не произошло ли каких-либо утечек топлива или кражи, несанкционированного слива топлива. Здоово, если есть функция сигнала тревоги, чтобы предупредить менеджера и водителя, как только начнется слив, получать точные показания уровня топлива в баках с течением времени, вести учет количество бензина, израсходованного каждым транспортным средством, за определенный отрезок времени.

Планирование и мониторинг маршрута

Выбирают ли ваши водители и транспортные средства наиболее эффективный маршрут? Эта функция в приложении для управления автопарком поможет вам отслеживать маршруты и предвидеть будущие события на дорогах, поддерживая управление вашим автопарком, и, одновременно, снижая расход топлива, увеличивая производительность. Клиенты такой логистической компании на выходе получат более быстрые сроки доставки и лучший клиентский опыт.

Зачем людям нужны приложения для управления автопарком?

Транспортные компании, которые используют программное обеспечение для управления техническим обслуживанием и безопасностью своих транспортных средств, выигрывают от более строгого соблюдения всех соответствующих правил ELD. Данные из приложения для управления автопарком также можно использовать в случае аудита, жалобы, авиакатастрофы, судебного процесса.

Ключевые этапы создания приложения для управления автопарком

Разработка программного обеспечения для управления автопарком, как и любого другого приложения, начинается с определения целевой аудитории и включает в себя типичные этапы, такие как исследование конкурентов, выбор набора функций, выбор стека технологий и само написание кода.Поймите своего пользователя

Важно лучше узнать своих клиентов, ожидания потребителей конечного продукта. Понимание своего пользователя позволяет более эффективно и быстро проходить этапы разработки приложения для управления автопарком:

Разработка идеального продукта; Выявление характеристик продукта; Разработка стратегического и выгодного рекламного плана.

Соберите важную информацию о пользователях конечного приложения, проведите исследование и вычислите все важные демографические характеристики.

Подумайте о безопасности

Как лучше защитить данные вашей компании? Примеры:

Двухфакторная аутентификация, также известная как двухэтапная проверка, представляет собой форму многофакторной безопасности, которая использует как пароль, так и одноразовый код, доставленный на смартфон пользователя;

Чтобы избежать возможных проблем с безопасностью, установите режим сеанса для водителя или диспетчера только на определенное время;

С личной информацией, как и с любыми другими конфиденциальными данными, следует обращаться с осторожностью — в приложениях для управления автопарком избегайте использования ярких и привлекающих внимание шрифтов.

Какими характеристиками должно обладать программное обеспечение для управления автопарком?

Начните с обзора основных элементов программного обеспечения для управления персональным автопарком. Имейте в виду, что он процесс создания приложения для управления автопарком должен быть безопасным, поскольку вы работаете с большим количеством информации о компании.

Создание профиля водителя: это инструмент, который позволяет водителям предоставлять основную информацию о себе, а затем редактировать ее.

Доступ к общей базе данных компании: водители и менеджеры смогут получать доступ ко всем своим данным и управлять ими, получать немедленный доступ к ним и выполнять фильтрацию по периодам и категориям.

Уведомления: предупреждайте водителей и диспетчеров, когда что-то происходит на дороге.

Вы также можете включать другие дополнительные функции по желанию заказчика для управления автопарком.

Выберите стек технологий

Стек технологий, иногда называемый «стеком решений», состоит из языков программирования, фреймворков, баз данных, интерфейсных инструментов, серверных инструментов и приложений, связок по API. Логистические компании часто используют аналитические инструменты мониторинга.

Для данных приложения вы можете использовать Python, PostgreSQL, Ruby, Rails, Kafka, Go, Apache Spark, Airflow, Snowflake, MQTT, Qubole, Fivetran.

Для Android: TensorFlow, Jupyter, Kubeflow, Amazon IoT.

Для DevOps: Docker, Kubernetes, Bazel, Nix.

Возможно, вам придется подумать об интеграции API и ИИ-решений в зависимости от сложности вашего программного обеспечения для управления автопарком.

Очень важно определить, будете ли вы разрабатывать нативное приложение или кроссплатформенное, поскольку это потребует изменения технической архитектуры.

Создайте понятный UX-дизайн

С программным обеспечением для управления персональным автопарком управление данными должно быть простым. Подумайте, как пользователь будет переходить с одного экрана на другой и обратно. Чтобы не перегружать водителей на трассе, показывайте им только самую важную информацию за раз. Чтобы все было просто и понятно, мы предлагаем использовать родной для водителей язык. Программное обеспечение для управления автопарком не должно содержать иностранных и сложных слов.

Протестируйте и запустите

Когда процесс разработки программного обеспечения для управления транспортными средствами будет почти завершен и будет готов к запуску первого MVP, попросите сотрудников отдела контроля качества тщательно протестировать его. Привлечение к процедуре лиц из сферы логистики и здравоохранения будет очень полезным. После того, как все будет перепроверено и оптимизировано, запустите программное обеспечение для управления автопарком. Имейте в виду, что запуск не обязательно означает запуск продукта в продажу. Успех приложения основан на маркетинговом плане.

Итоги

Учитывайте своих клиентов и их потребности. Чтобы создать полезное приложение для управления автопарком, всегда держите процесс проектирования в балансе с требованиями и ожиданиями ваших заказчиков и его конечных пользователей. Стремитесь к простоте. Пользователи высоко оценят UX-дизайн и визуализацию данных, которые легко понять и интерфейс, которым просто пользоваться в дороге, на ходу. К клиентам всегда нужно относиться с уважением и профессионализмом. Убедитесь, что ваши клиенты знают, что их информация в безопасности. Создание программного обеспечения для управления автопарком в 2022 году — фантастическая идея. Не бойтесь конкурентного рынка. Вы можете попробовать создать свое первое приложение для управления автопарком без кода на нашей платформе AppMaster.io.