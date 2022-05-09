لماذا تعتبر إدارة الأسطول ضرورية؟ إدارة الأسطول ، التي كانت تقتصر في السابق على المؤسسات الكبيرة ذات القوافل الضخمة من المركبات ، أصبحت الآن حركة متنامية في الشركات من جميع الأحجام. عندما يتعلق الأمر بإدارة أسطول ، هناك العديد من الأجزاء المتحركة في اللعبة ، من بائعي الزهور المحليين الذين لديهم عدد قليل من الشاحنات الصغيرة إلى خدمات التوصيل في جميع أنحاء البلاد مع عشرات الآلاف من المركبات.

كل عمل يجب أن يكون فعالاً قدر الإمكان. تبذل معظم الشركات في الوقت الحاضر كل ما في وسعها لزيادة الإنتاجية مع خفض التكاليف أيضًا. مزايا استخدام برامج إدارة المركبات لمساعدتك على تحقيق هذه الأهداف من أي مكان ، بغض النظر عن مكان الاحتفاظ بالسيارات.

ما هو تطبيق إدارة الأسطول؟

ماذا يعني مصطلح "إدارة الأسطول"؟

يشار إلى الأنشطة التي يتم إجراؤها للحفاظ على أسطول يعمل بسلاسة وفي الموعد المحدد وفي حدود الميزانية باسم إدارة الأسطول. يشير مصطلح "إدارة الأسطول" إلى الأساليب التي يستخدمها مديرو الأساطيل لتتبع واتخاذ القرارات بشأن استخدام المركبات وصيانة الأصول والإرسال والتوجيه والحصول على المركبات والتخلص منها.

برنامج إدارة الأسطول هو برنامج يساعد في تنظيم أساطيل المركبات والإشراف عليها وتنسيقها.

يمكن تمييز بعض أنواع تطبيقات إدارة الأسطول وفقًا لأهدافها:

صيانة المركبات؛

تتبع المركبات وتشخيصها ؛

إدارة الوقود

إدارة السائق

إدارة تاكوغراف

إدارة الصحة والسلامة.

على سبيل المثال ، أحد أكثر تطبيقات إدارة الأسطول شيوعًا في الوقت الحالي يتضمن:

أفضل نظام تتبع GPS للشركات الصغيرة: Rhino Fleet Tracking

أفضل برامج إدارة الأسطول ميسورة التكلفة: تتبع أسطول GPS بخطوة واحدة

أفضل تطبيق لتتبع الأسطول: ClearPathGPS

حل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

ManagerPlus بواسطة iOFFICE

تليتراك نافمان

رشيق الأسطول القائد

أزوجا

في تطبيقات إدارة الأسطول الأكثر تقدمًا ، يمكنك أتمتة الإجراءات وربط التطبيقات وإنتاج بيانات شاملة. من المحتمل أن يكون تطوير مثل هذا التطبيق أكثر تكلفة ويتطلب مجموعة تقنية أكثر تعقيدًا مع واجهات برمجة التطبيقات وتصميم UX أفضل. لهذا السبب عند إنشاء تطبيق لإدارة الأسطول ، من الضروري فهم توقعات عملائك.

ماذا يتوقع الناس من تطبيقات إدارة الأسطول؟

أي شركة تمتلك أسطولًا ، وكذلك أي شركة لديها نظام نقل سيارات ، ستقدر قيمة نظام إدارة الأسطول. لقد حددنا فيما يلي أهم الميزات لأسطول مركباتك ، بالإضافة إلى مزاياها.

يعد تتبع السيارة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو الخيار الأفضل

مطلوب جهاز تتبع GPS لتتبع المركبات GPS ونظام إدارة الأسطول. يمكنك الوصول إلى الموقع في الوقت الفعلي وحركة أي من مركباتك بمجرد أن يضع الفني هذه الأجهزة في أسطولك. قد يتم جمع هذه البيانات باستخدام نظام اتصالات معلومات احترافي ، مما يسمح لك بمعرفة مكان سياراتك بدقة ، وأين كانت عندما بدأت رحلتهم ، وأين انتهى بهم الأمر ، وإلى متى. لن يؤدي تطبيق هذا النظام إلى تحسين الإنتاجية في مكان العمل فحسب ، بل ستتمكن أيضًا من تقديم خدمة عملاء أفضل حيث ستتمكن من إعلام العملاء بموعد وصول سياراتهم. لتحسين وفورات التكلفة ، يمكن أيضًا تضمين أجهزة استشعار تكتشف مستويات الوقود والأبواب المفتوحة والمزيد.

تحليل سلوك السائق

ستتضمن أنظمة إدارة الأسطول المثالية ميزة لمراقبة عادات القيادة وتقييمها. يمكنك تقييم التسارع ، والفرملة الشديدة ، والسرعة ، والتباطؤ المفرط باستخدام وحدة تحليل سلوك القيادة. يمكن للعملاء بعد ذلك تزويد السائقين بتعليقات مباشرة لمساعدتهم في تصحيح العادات غير المرغوب فيها وتجنب الحوادث. سيؤدي ذلك أيضًا إلى توفير كبير في تكلفة الوقود حيث يقود السائقون بشكل أكثر كفاءة. عادةً ما تنخفض التكاليف وأوقات التعطل المرتبطة بالصيانة والإصلاحات.

إنذار

تعتبر الإنذارات من الأصول الرائعة للشركات لاستخدامها من أجل الاستجابة على الفور لأي حدث غير متوقع مع سياراتهم. يجب أن تكون الإنذارات قابلة للتهيئة وفقًا لمتطلباتك الخاصة ، مثل التنبيه الذي تم ضبطه لمراقبة السرعة. من الأهمية بمكان أن تظل على دراية بالتغييرات حتى تعمل مركباتك بشكل صحيح وناجح.

تتبع الوقود

تعد كفاءة استهلاك الوقود قضية رئيسية لمديري الأساطيل ، حيث تمثل نفقات الوقود نسبة كبيرة من نفقات الشركة. باستخدام هذه الوظيفة ، يمكنك تتبع مستويات الوقود على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع ومعرفة عدد مرات إعادة تعبئة السيارات وإفراغها. بهذه الطريقة ، يمكنك معرفة ما إذا كان قد حدث أي تسرب أو سرقة. يمكنك إنشاء إنذارات لتحذيرك أنت والسائق بمجرد بدء التصريف والحصول على قراءة دقيقة لمستوى الوقود في الخزانات بمرور الوقت. يتم تسجيل كمية البنزين التي تستخدمها كل مركبة وفترة زمنية.

تخطيط المسار والمراقبة

هل تعرف أين تسلك مركباتك الطريق الأكثر فاعلية؟ ستساعدك هذه الوظيفة في مراقبة المسارات وتوقع الأحداث المستقبلية ، ودعم قرارات إدارة أسطولك مع تقليل استهلاك الوقود وزيادة الإنتاج. سيكون للعملاء أوقات تسليم أسرع وتجربة أفضل للعملاء.

لماذا يحتاج الناس إلى تطبيقات إدارة الأسطول؟

ستستفيد شركات النقل بالشاحنات التي تستخدم البرامج للمساعدة في إدارة صيانة مركباتها وسلامتها من الامتثال المحسن لجميع لوائح ELD ذات الصلة. يمكن أيضًا استخدام المعلومات في حالة وقوع حادث أسطول أو دعوى قضائية ، مثل التدقيق أو المطالبة.

الخطوات الرئيسية في إنشاء تطبيق إدارة الأسطول

يبدأ تطوير برامج إدارة الأسطول ، مثل أي تطبيق آخر ، بتحديد الجمهور المستهدف ويتضمن مراحل نموذجية مثل بحث المنافسين واختيار مجموعة الميزات واختيار مجموعة التكنولوجيا والترميز.

افهم المستخدم الخاص بك

الأمر كله يتعلق بالتعرف على عملائك بشكل أفضل ، كما ناقشنا عندما تحدثنا عن توقعات المستهلك. يتيح لك فهم المستخدم أداء العديد من المهام بشكل أكثر فاعلية:

تطوير منتج متفوق ؛ تحديد ميزات المنتج ؛ ومن الأمثلة على ذلك وضع خطة ترويجية استراتيجية ومفيدة.

جمع المعلومات الأساسية لشخصية المستخدم من خلال إجراء البحث وإنشاء الخصائص الديموغرافية الهامة.

فكر في الأمن

ما هي أفضل طريقة لحماية بيانات شركتك؟

المصادقة الثنائية ، والمعروفة أيضًا باسم التحقق من خطوتين ، هي شكل من أشكال الأمان متعدد العوامل الذي يستخدم كلمة مرور ورمزًا لمرة واحدة يتم تسليمه إلى هاتفك الذكي ؛ لتجنب مشاكل الأمان المحتملة ، اضبط وضع الجلسة على وقت محدد ؛ يجب التعامل مع المعلومات الشخصية ، مثل أي بيانات حساسة أخرى ، بحذر. في تطبيقات إدارة الأسطول ، تجنب استخدام الخطوط الساطعة والملفتة للانتباه.

ما هي الخصائص التي يجب أن تتمتع بها برامج إدارة الأسطول؟

ابدأ بمراجعة العناصر الأساسية لكل برنامج شخصي لإدارة الأسطول.

اجعل هذه العملية سريعة وغير مؤلمة ، ولكن ضع في اعتبارك أنه يجب أن تكون آمنة لأنك تتعامل مع الكثير من معلومات الشركة.

ملف تعريف السائق هو أداة تسمح للسائقين بتوفير المعلومات الأساسية عن أنفسهم ثم تحريرها.

سيتمكن السائقون والمديرون من الوصول إلى جميع بياناتهم وإدارتها ، والوصول الفوري إليها ، وإجراء اختيارات التصفية حسب الفترة والفئات.

الإخطارات: يتم تنبيهك عند حدوث شيء ما على الطريق.

يمكنك أيضًا استخدام برنامج إدارة الأسطول الخاص بك لتوفير ميزات إضافية.

اختر مكدسًا تقنيًا

مكدس التكنولوجيا ، المعروف أحيانًا باسم "مكدس الحلول" ، يتكون من لغات البرمجة ، وأطر العمل ، وقاعدة البيانات ، وأدوات الواجهة الأمامية ، والأدوات الخلفية ، والتطبيقات المرتبطة بواجهات برمجة التطبيقات. كثيرا ما تستخدم شركات المنتجات أدوات مراقبة التحليلات.

للحصول على بيانات التطبيق ، يمكنك استخدام Python و PostgreSQL و Ruby و Rails و Kafka و Go و Apache Spark و Airflow و Snowflake و MQTT و Qubole و Fivetran.

لنظام التشغيل Android: TensorFlow و Jupyter و Kubeflow و Amazon IoT.

DevOps: Docker و Kubernetes و Bazel و Nix.

قد تحتاج إلى التفكير في واجهات برمجة التطبيقات وتكامل حلول الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على مدى تعقيد برنامج إدارة الأسطول الخاص بك.

من الأهمية بمكان تحديد ما إذا كنت ستطور تطبيقًا محليًا أم تطبيقًا متعدد الأنظمة الأساسية ، لأن هذا سيتطلب تغيير البنية التقنية.

قم بإنشاء تصميم UX مفهوم

باستخدام برنامج إدارة الأسطول الشخصي ، يجب أن تكون إدارة البيانات بسيطة. ضع في اعتبارك كيفية انتقال المستخدم من شاشة إلى أخرى والعودة مرة أخرى. لتجنب إرباك العملاء ، أظهر لهم المعلومات الأساسية فقط في كل مرة. لجعل كل شيء بسيطًا وسهل الفهم ، نقترح استخدام لغة أساسية. ليس من الضروري أن يكون برنامج إدارة الأسطول غارقًا في الكلمات الأجنبية.

الاختبار والإطلاق

عندما تكتمل عملية تطوير برنامج إدارة السيارة تقريبًا وتكون جاهزة لإطلاق أول MVP ، اطلب من موظفي ضمان الجودة اختبارها بدقة. سيكون إشراك الأفراد من الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية في الإجراء مفيدًا. بعد التحقق من كل شيء وتحسينه ، قم بتشغيل برنامج إدارة الأسطول الخاص بك. ضع في اعتبارك أن الإطلاق لا يعني بالضرورة عرض المنتج للبيع. يعتمد نجاح التطبيق على خطة تسويقية.

خاتمة

ضع في اعتبارك عملائك واحتياجاتهم. لإنتاج تطبيق مفيد لإدارة الأسطول ، حافظ على توازن عملية التصميم مع متطلبات المستخدمين وتوقعاتهم في جميع الأوقات. اجعل الأمور بسيطة. سيقدر المستخدمون تصميم UX وتصور البيانات الذي يسهل فهمه. يجب معاملة العملاء باحترام ومهنية في جميع الأوقات. تأكد من أن عملائك على علم بأن معلوماتهم آمنة. يعد صنع برنامج إدارة الأسطول في عام 2022 فكرة رائعة. لا تخف من السوق التنافسي. يمكنك محاولة إنشاء أول تطبيق لإدارة الأسطول بدون رمز على منصة AppMaster.io الخاصة بنا.