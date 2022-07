Pourquoi la gestion de flotte est-elle essentielle ? La gestion de flotte, autrefois réservée aux grandes organisations avec de vastes caravanes de véhicules, est maintenant un mouvement croissant dans les entreprises de toutes tailles. Lorsqu'il s'agit de gérer une flotte, de nombreux éléments mobiles sont en jeu, des fleuristes de quartier locaux avec quelques camionnettes aux services de livraison à l'échelle nationale avec des dizaines de milliers de véhicules.

Chaque entreprise doit être aussi efficace que possible. De nos jours, la plupart des entreprises font tout ce qu'elles peuvent pour augmenter leur productivité tout en réduisant leurs coûts. Les avantages d'utiliser un logiciel de gestion de véhicules pour vous aider à atteindre ces objectifs de n'importe où, peu importe où les voitures sont conservées.

Qu'est-ce qu'une application de gestion de flotte ?

Que signifie le terme "gestion de flotte" ?

Les activités qui sont effectuées pour maintenir une flotte fonctionnant sans heurts, dans les délais et dans les limites du budget sont appelées gestion de flotte. Le terme "gestion de flotte" fait référence aux méthodes utilisées par les gestionnaires de flotte pour suivre et prendre des décisions sur l'utilisation des véhicules, l'entretien des actifs, la répartition et l'acheminement, ainsi que l'acquisition et l'élimination des véhicules.

Le logiciel de gestion de flotte est un programme qui aide à l'organisation, à la supervision et à la coordination des flottes de véhicules.

Certains types d'applications de gestion de flotte peuvent être mis en évidence en fonction de leurs objectifs :

Maintenance du véhicule;

Suivi et diagnostic de véhicules ;

Gestion du carburant ;

Gestion des chauffeurs ;

Gestion des tachygraphes ;

Gestion de la santé et de la sécurité.

Par exemple, l'une des applications de gestion de flotte les plus populaires à l'heure actuelle comprend :

Meilleur système de suivi GPS pour les petites entreprises : Rhino Fleet Tracking

Meilleur logiciel de gestion de flotte abordable : suivi de flotte par GPS en une étape

Meilleure application de suivi de flotte : ClearPathGPS

Solution de suivi GPS Insight

ManagerPlus par iOFFICE

Navman Teletrac

Agile FleetCommander

Azuga

Dans les applications de gestion de flotte plus avancées, vous pouvez automatiser les procédures, lier les applications et produire des données détaillées. Il est possible que le développement d'une telle application soit plus coûteux et nécessite une pile technologique plus complexe avec des API et une meilleure conception UX. C'est pourquoi, lors de la création d'une application de gestion de flotte, il est essentiel de saisir les attentes de vos clients.

Qu'est-ce que les gens attendent des applications de gestion de flotte ?

Toute entreprise qui possède une flotte, ainsi que toute entreprise disposant d'un système de transport de véhicules, appréciera la valeur d'un système de gestion de flotte. Nous avons décrit ci-dessous les caractéristiques les plus importantes pour votre flotte de véhicules, ainsi que leurs avantages.

Suivre une voiture via GPS est l'option TOP

Un dispositif de repérage GPS est requis pour un système de repérage de véhicules par GPS et de gestion de flotte. Vous pouvez accéder à l'emplacement et au mouvement en temps réel de n'importe lequel de vos véhicules une fois que le technicien place ces appareils dans votre flotte. Ces données peuvent être collectées à l'aide d'un système télématique professionnel, vous permettant de savoir précisément où se trouvent vos voitures, où elles se trouvaient au début de leur trajet, où elles se sont arrêtées et pour combien de temps. Non seulement la mise en œuvre de ce système améliorera la productivité du lieu de travail, mais vous pourrez également fournir un meilleur service client puisque vous pourrez informer les clients de l'arrivée de leur voiture. Pour optimiser les économies de coûts, des capteurs qui détectent les niveaux de carburant, les portes ouvertes, etc. peuvent également être inclus.

Analyse comportementale d'un conducteur

Les systèmes de gestion de flotte idéaux comprendront une fonctionnalité pour surveiller et évaluer les habitudes de conduite. Vous pouvez évaluer les accélérations, les freinages brusques, les excès de vitesse et les ralentis excessifs à l'aide d'un module d'analyse du comportement de conduite. Les clients peuvent ensuite fournir aux conducteurs des commentaires directs pour les aider à corriger leurs habitudes indésirables et à éviter les accidents. Cela entraînera également d'importantes économies de carburant, car les conducteurs conduisent plus efficacement. Les coûts et les temps d'arrêt associés à la maintenance et aux réparations diminuent généralement.

Alarmes

Les alarmes sont un atout fantastique pour les entreprises afin de réagir rapidement à tout événement imprévu avec leurs véhicules. Les alarmes doivent être configurables selon vos besoins spécifiques, comme une alarme réglée pour surveiller les excès de vitesse. Il est essentiel de rester au courant des changements afin que vos véhicules fonctionnent correctement et avec succès.

Suivi du carburant

L'efficacité énergétique est un problème majeur pour les gestionnaires de flotte, car les dépenses en carburant représentent une grande partie des dépenses d'une entreprise. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez suivre les niveaux de carburant 24 heures sur 24, sept jours sur sept et voir à quelle fréquence les voitures sont remplies et vidées. De cette façon, vous pouvez savoir si des fuites ou des vols se sont produits. Vous pouvez créer des alarmes pour vous avertir ainsi que le conducteur dès le début de la vidange et obtenir une lecture précise du niveau de carburant dans les réservoirs au fil du temps. La quantité d'essence utilisée par chaque véhicule et période de temps est enregistrée.

Planification et suivi des itinéraires

Savez-vous où vos véhicules empruntent l'itinéraire le plus efficace ? Cette fonctionnalité vous aidera à surveiller les itinéraires et à anticiper les événements futurs, en soutenant vos décisions de gestion de flotte tout en réduisant la consommation de carburant et en augmentant la production. Les clients bénéficieront de délais de livraison plus rapides et d'une meilleure expérience client.

Pourquoi les gens ont-ils besoin d'applications de gestion de flotte ?

Les entreprises de camionnage qui utilisent des logiciels pour aider à gérer l'entretien et la sécurité de leurs véhicules bénéficieront d'une meilleure conformité à toutes les réglementations ELD pertinentes. Les informations peuvent également être utilisées en cas d'accident de flotte ou de poursuite, comme un audit ou une réclamation.

Étapes clés de la création d'une application de gestion de flotte

Le développement d'un logiciel de gestion de flotte, comme toute autre application, commence par la détermination du public cible et comprend des phases typiques telles que la recherche de concurrents, la sélection d'un ensemble de fonctionnalités, la sélection d'une pile technologique et le codage.

Comprendre votre utilisateur

Il s'agit de mieux connaître vos clients, comme nous l'avons évoqué lorsque nous avons parlé des attentes des consommateurs. Comprendre votre utilisateur vous permet d'effectuer de nombreuses tâches plus efficacement :

Développer un produit supérieur; Identifier les caractéristiques du produit ; Concevoir un plan promotionnel stratégique et bénéfique en sont autant d'exemples.

Recueillir des informations essentielles pour un utilisateur en effectuant des recherches et en établissant des caractéristiques démographiques importantes.

Pensez à la sécurité

Quelle est la meilleure façon de protéger les données de votre entreprise ?

L'authentification à 2 facteurs, également connue sous le nom de vérification en deux étapes, est une forme de sécurité multifacteur qui utilise à la fois un mot de passe et un code à usage unique délivré sur votre smartphone ; Pour éviter d'éventuels problèmes de sécurité, réglez le mode de session sur une heure spécifique ; Les informations personnelles, comme toute autre donnée sensible, doivent être traitées avec prudence. Dans les applications de gestion de flotte, évitez d'utiliser des polices de caractères vives et accrocheuses.

Quelles caractéristiques un logiciel de gestion de flotte doit-il avoir ?

Commencez par passer en revue les éléments essentiels de chaque logiciel de gestion de flotte personnelle.

Rendez ce processus rapide et indolore, mais gardez à l'esprit qu'il doit être sûr puisque vous manipulez beaucoup d'informations sur l'entreprise.

Un profil de conducteur est un outil qui permet aux conducteurs de fournir des informations de base sur eux-mêmes, puis de les modifier.

Les chauffeurs et les managers pourront accéder et gérer toutes leurs données, y accéder immédiatement et effectuer des sélections de filtrage par période et catégories.

Notifications : soyez alerté quand quelque chose se passe sur la route.

Vous pouvez également utiliser votre logiciel de gestion de flotte pour fournir des fonctionnalités supplémentaires.

Choisissez une pile technologique

Une pile technologique, parfois appelée « pile de solutions », est composée de langages de programmation, de cadres, d'une base de données, d'outils frontaux, d'outils principaux et d'applications liées par des API. Les entreprises de produits utilisent fréquemment des outils de surveillance analytique.

Pour les données d'application, vous pouvez utiliser Python, PostgreSQL, Ruby, Rails, Kafka, Go, Apache Spark, Airflow, Snowflake, MQTT, Qubole, Fivetran.

Pour Android : TensorFlow, Jupyter, Kubeflow, Amazon IoT.

DevOps : Docker, Kubernetes, Bazel, Nix.

Vous devrez peut-être réfléchir à l'intégration des API et des solutions d'IA en fonction de la complexité de votre logiciel de gestion de flotte.

Il est essentiel de déterminer si vous développerez une application native ou une application multiplateforme, car cela nécessitera de modifier l'architecture technique.

Créer un design UX compréhensible

Avec le logiciel de gestion de flotte personnelle, la gestion des données devrait être simple. Considérez comment l'utilisateur passera d'un écran à l'autre et vice-versa. Pour éviter de submerger les clients, ne leur montrez que les informations essentielles à la fois. Pour que tout soit simple et facile à comprendre, nous proposons d'utiliser un langage de base. Le logiciel de gestion de flotte n'a pas besoin d'être embourbé dans des mots étrangers.

Tester et lancer

Lorsque le processus de développement du logiciel de gestion des véhicules est presque terminé et prêt à lancer le premier MVP, demandez à votre personnel d'assurance qualité de le tester en profondeur. Impliquer des personnes de la logistique et de la santé dans la procédure sera bénéfique. Une fois que tout est revérifié et optimisé, lancez votre logiciel de gestion de flotte. Gardez à l'esprit que le lancement n'implique pas nécessairement la mise en vente du produit. Le succès de l'application repose sur un plan marketing.

Conclusion

Tenez compte de vos clients et de leurs besoins. Pour produire une application de gestion de flotte utile, gardez le processus de conception en équilibre avec les demandes et les attentes de vos utilisateurs à tout moment. Gardez les choses simples. Les utilisateurs apprécieront la conception UX et la visualisation des données faciles à comprendre. Les clients doivent être traités avec respect et professionnalisme en tout temps. Assurez-vous que vos clients sont conscients que leurs informations sont sécurisées. Faire un logiciel de gestion de flotte en 2022 est une idée fantastique. N'ayez pas peur du marché concurrentiel. Vous pouvez essayer de créer votre première application de gestion de flotte sans code sur notre plateforme AppMaster.io .