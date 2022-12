Waarom is wagenparkbeheer essentieel? Wagenparkbeheer, ooit voorbehouden aan grote organisaties met enorme caravans aan voertuigen, is nu een groeiende beweging in bedrijven van elke omvang. Bij het beheer van een wagenpark zijn er veel bewegende delen in het spel, van plaatselijke bloemisten met een paar bestelwagens tot landelijke leveringsdiensten met tienduizenden voertuigen.

Elk bedrijf moet zo efficiënt mogelijk zijn. De meeste bedrijven doen er tegenwoordig alles aan om de productiviteit te verhogen en tegelijkertijd de kosten te verlagen. De voordelen van het gebruik van wagenparkbeheer software om u te helpen deze doelstellingen te bereiken van overal, ongeacht waar de auto's staan.

Wat is een app voor wagenparkbeheer?

Wat houdt de term "wagenparkbeheer" in?

De activiteiten die worden uitgevoerd om een wagenpark soepel, op schema en binnen het budget te laten functioneren, worden aangeduid als wagenparkbeheer. De term "wagenparkbeheer" verwijst naar de methoden die door wagenparkbeheerders worden gebruikt om het gebruik van voertuigen, het onderhoud van activa, de dispatching en routing, en de aankoop en verwijdering van voertuigen te volgen en beslissingen te nemen.

Software voor wagenparkbeheer is een programma dat helpt bij de organisatie, het toezicht en de coördinatie van wagenparken.

Er kunnen worden gemarkeerd een aantal soorten van fleet management apps, afhankelijk van hun doelstellingen:

Voertuigonderhoud;

Voertuig tracking en diagnostiek;

Brandstofbeheer;

Driver management;

Tachograafbeheer;

Gezondheids- en veiligheidsbeheer.

Bijvoorbeeld, een van de meest populaire fleet management apps voor nu omvat:

Best GPS Tracking System for Small Business: Rhino Fleet Tracking

Beste Betaalbare Fleet Management Software: One Step GPS Fleet Tracking

Beste Fleet Tracking App: ClearPathGPS

GPS Insight Tracking Oplossing

ManagerPlus van iOFFICE

Teletrac Navman

Agile FleetCommander

Azuga

Bij meer geavanceerde apps voor vlootbeheer kunt u procedures automatiseren, toepassingen koppelen en uitgebreide gegevens produceren. Het is mogelijk dat de ontwikkeling van een dergelijke app duurder is en een complexere technologiestack met API's en een beter UX-ontwerp vereist. Daarom is het bij het maken van een applicatie voor wagenparkbeheer cruciaal om de verwachtingen van uw klanten te begrijpen.

Wat verwachten mensen van apps voor wagenparkbeheer?

Elk bedrijf dat een wagenpark bezit, evenals elk bedrijf met een transportsysteem voor voertuigen, zal de waarde van een fleet management systeem waarderen. We hebben de belangrijkste functies voor uw wagenpark en hun voordelen hieronder op een rijtje gezet.

Een auto volgen via GPS is de TOP-optie

Voor een GPS-systeem voor het volgen van voertuigen en wagenparkbeheer is een GPS-trackingapparaat nodig. U hebt toegang tot de locatie en beweging van al uw voertuigen in real time zodra de technicus deze apparaten in uw wagenpark plaatst. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een professioneel telematicasysteem, zodat u precies weet waar uw auto's zijn, waar ze waren toen ze hun reis begonnen, waar ze eindigden en voor hoe lang. Niet alleen zal de implementatie van dit systeem de productiviteit op de werkplek verbeteren, maar u zult ook een betere klantenservice kunnen bieden omdat u de klanten kunt laten weten wanneer hun auto's aankomen. Voor een optimale kostenbesparing kunnen ook sensoren worden ingebouwd die het brandstofniveau en openstaande deuren detecteren.

Gedragsanalyse van een bestuurder

De ideale fleet management systemen zullen een functie bevatten om het rijgedrag te monitoren en te evalueren. U kunt acceleratie, hard remmen, te hard rijden en te veel stationair draaien evalueren met behulp van een analysemodule voor rijgedrag. Klanten kunnen bestuurders dan directe feedback geven om hen te helpen ongewenste gewoonten te corrigeren en ongevallen te vermijden. Het zal ook resulteren in aanzienlijke brandstofkostenbesparingen omdat bestuurders efficiënter rijden. De kosten en stilstandtijden in verband met onderhoud en reparaties gaan doorgaans omlaag.

Alarmen

Alarmen zijn een fantastische troef voor bedrijven om snel te reageren op onvoorziene gebeurtenissen met hun voertuigen. Alarmen moeten kunnen worden ingesteld op uw specifieke eisen, zoals een alarm dat is ingesteld om op snelheidsovertredingen te letten. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van veranderingen, zodat uw voertuigen goed en succesvol functioneren.

Brandstof bijhouden

Brandstofefficiëntie is een belangrijk punt voor wagenparkbeheerders, aangezien brandstofuitgaven een groot deel van de uitgaven van een bedrijf uitmaken. Met deze functionaliteit kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week de brandstofniveaus bijhouden en zien hoe vaak auto's worden bijgevuld en geleegd. Zo kunt u nagaan of er lekkages of diefstal hebben plaatsgevonden. U kunt alarmen instellen om u en de bestuurder te waarschuwen zodra het aftappen begint, en een nauwkeurige lezing krijgen van het brandstofniveau in de tanks in de loop van de tijd. De hoeveelheid benzine die door elk voertuig en elke tijdsperiode wordt verbruikt, wordt geregistreerd.

Routeplanning en -bewaking

Weet u waar uw voertuigen de meest efficiënte route nemen? Deze functionaliteit helpt u bij het bewaken van routes en het anticiperen op toekomstige gebeurtenissen, ter ondersteuning van uw wagenparkbeheerbeslissingen, terwijl ook het brandstofverbruik daalt en de productie toeneemt. Klanten krijgen snellere levertijden en een betere klantervaring.

Waarom heeft men fleet management apps nodig?

Truckingbedrijven die software gebruiken om het onderhoud en de veiligheid van hun voertuigen te beheren, profiteren van een betere naleving van alle relevante ELD-voorschriften. Informatie kan ook worden gebruikt in het geval van een vlootongeluk of rechtszaak, zoals een audit of claim.

Belangrijke stappen in een vlootbeheer-app creëren

De ontwikkeling van vlootbeheersoftware begint, net als elke andere app, met het bepalen van de doelgroep en omvat typische fasen zoals onderzoek bij de concurrentie, selectie van functies, selectie van technologie en codering.

Begrijp uw gebruiker

Het draait allemaal om het beter leren kennen van je klanten, zoals we hebben besproken toen we het hadden over consumentenverwachtingen. Als u uw gebruiker begrijpt, kunt u veel taken effectiever uitvoeren:

Het ontwikkelen van een superieur product; Het identificeren van producteigenschappen; Een strategisch en gunstig promotieplan opstellen zijn daar voorbeelden van.

Verzamel essentiële informatie voor een gebruikerspersona door onderzoek te doen en belangrijke demografische kenmerken vast te stellen.

Denk na over beveiliging

Wat is de beste manier om de gegevens van uw bedrijf te beveiligen?

2-Factor Authentication, ook bekend als tweestapsverificatie, is een vorm van multi-factor beveiliging die gebruik maakt van zowel een wachtwoord als een eenmalige code die op uw smartphone wordt afgeleverd; Om mogelijke beveiligingsproblemen te voorkomen, stelt u de sessiemodus in op een bepaalde tijd; Persoonlijke informatie moet, net als alle andere gevoelige gegevens, met voorzichtigheid worden behandeld. Vermijd in vlootbeheerapplicaties het gebruik van felle en opvallende lettertypes.

Welke kenmerken moet software voor wagenparkbeheer hebben?

Begin met het bekijken van de essentiële elementen van elke persoonlijke fleet management software.

Maak dit proces snel en pijnloos, maar houd in gedachten dat het veilig moet zijn omdat u veel bedrijfsinformatie verwerkt.

Een bestuurdersprofiel is een hulpmiddel waarmee bestuurders basisinformatie over zichzelf kunnen verstrekken en vervolgens bewerken.

Bestuurders en managers kunnen al hun gegevens raadplegen en beheren, er onmiddellijk toegang toe krijgen en filterselecties maken per periode en categorieën.

Meldingen: worden gewaarschuwd wanneer er iets op de weg gebeurt.

U kunt uw software voor wagenparkbeheer ook gebruiken om extra functies te bieden.

Kies een technologiestack

Een technology stack, ook wel "solutions stack" genoemd, bestaat uit programmeertalen, frameworks, een database, front-end tools, back-end tools en apps die door API's met elkaar verbonden zijn. Productbedrijven gebruiken vaak tools voor analytische controle.

Voor applicatiegegevens kunt u Python, PostgreSQL, Ruby, Rails, Kafka, Go, Apache Spark, Airflow, Snowflake, MQTT, Qubole, Fivetran gebruiken.

Voor Android: TensorFlow, Jupyter, Kubeflow, Amazon IoT.

DevOps: Docker, Kubernetes, Bazel, Nix.

Mogelijk moet u nadenken over API's en integratie van AI-oplossingen, afhankelijk van de complexiteit van uw vlootbeheersoftware.

Het is cruciaal om te bepalen of u een native app of een cross-platform app gaat ontwikkelen, aangezien dit een wijziging van de technische architectuur noodzakelijk maakt.

Maak een begrijpelijk UX-ontwerp

Met de software voor persoonlijk wagenparkbeheer moet het beheer van gegevens eenvoudig zijn. Bedenk hoe de gebruiker van het ene naar het andere scherm gaat en weer terug. Om klanten niet te overweldigen, toont u hen alleen essentiële informatie per keer. Om alles eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen te maken, stellen wij voor een basistaal te gebruiken. De software voor vlootbeheer hoeft niet verstrikt te raken in vreemde woorden.

Testen en lanceren

Wanneer het ontwikkelingsproces van de software voor wagenparkbeheer bijna is afgerond en klaar is om de eerste MVP te lanceren, laat uw QA-personeel de software dan grondig testen. Het zal nuttig zijn om mensen uit de logistiek en gezondheidszorg bij de procedure te betrekken. Nadat alles dubbel gecontroleerd en geoptimaliseerd is, lanceert u uw software voor wagenparkbeheer. Denk eraan dat lancering niet noodzakelijk betekent dat het product in de verkoop gaat. Het succes van de toepassing is gebaseerd op een marketingplan.

Conclusie

Denk aan uw klanten en hun behoeften. Om een bruikbare fleetmanagement-app te produceren, moet u het ontwerpproces te allen tijde in evenwicht houden met de eisen en verwachtingen van uw gebruikers. Houd de zaken eenvoudig. Gebruikers zullen UX-ontwerp en gegevensvisualisatie waarderen die gemakkelijk te begrijpen zijn. Klanten moeten te allen tijde met respect en professionaliteit worden behandeld. Zorg ervoor dat uw klanten zich ervan bewust zijn dat hun informatie veilig is. Wagenparkbeheer software maken in 2022 is een fantastisch idee. Wees niet bang voor de concurrerende markt. U kunt proberen uw eerste no-code fleet management app te bouwen op ons AppMaster.io platform.