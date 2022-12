Perché la gestione della flotta è essenziale? La gestione della flotta, un tempo riservata alle grandi organizzazioni con grandi carovane di veicoli, è oggi un movimento in crescita nelle aziende di tutte le dimensioni. Quando si tratta di gestire una flotta, le parti in gioco sono molte, dai fiorai di quartiere con pochi furgoni ai servizi di consegna a livello nazionale con decine di migliaia di veicoli.

Ogni azienda deve essere il più efficiente possibile. La maggior parte delle aziende oggi fa tutto il possibile per aumentare la produttività e ridurre i costi. I vantaggi dell'utilizzo di un software di gestione dei veicoli vi aiutano a raggiungere questi obiettivi da qualsiasi luogo, indipendentemente dal luogo in cui si trovano le auto.

Che cos'è un'app per la gestione del parco veicoli?

Che cosa significa il termine "gestione del parco veicoli"?

Le attività che vengono svolte per mantenere un parco veicoli funzionante senza intoppi, nei tempi previsti e nel rispetto del budget sono definite gestione del parco veicoli. Il termine "gestione della flotta" si riferisce ai metodi utilizzati dai gestori di flotte per monitorare e prendere decisioni sull'utilizzo dei veicoli, sulla manutenzione degli asset, sul dispacciamento e sulle rotte, nonché sull'acquisizione e lo smaltimento dei veicoli.

Il software di gestione del parco veicoli è un programma che aiuta l'organizzazione, la supervisione e il coordinamento delle flotte di veicoli.

Si possono evidenziare alcuni tipi di applicazioni per la gestione delle flotte a seconda dei loro obiettivi:

Manutenzione dei veicoli;

Tracciamento e diagnostica dei veicoli;

Gestione del carburante;

Gestione dei conducenti;

Gestione del tachigrafo;

Gestione della salute e della sicurezza.

Ad esempio, una delle app più popolari per la gestione del parco veicoli comprende:

Il miglior sistema di tracciamento GPS per le piccole imprese: Rhino Fleet Tracking

Il miglior software di gestione della flotta a prezzi accessibili: One Step GPS Fleet Tracking

Migliore applicazione per il monitoraggio della flotta: ClearPathGPS

Soluzione di tracciamento GPS Insight

ManagerPlus di iOFFICE

Teletrac Navman

Agile FleetCommander

Azuga

Nelle app di gestione del parco veicoli più avanzate, è possibile automatizzare le procedure, collegare le applicazioni e produrre numerosi dati. È possibile che lo sviluppo di un'applicazione di questo tipo sia più costoso e richieda uno stack tecnologico più complesso con API e una migliore progettazione UX. Per questo motivo, quando si crea un'applicazione per la gestione del parco veicoli, è fondamentale comprendere le aspettative dei clienti.

Cosa si aspettano i clienti dalle applicazioni di gestione del parco veicoli?

Tutte le aziende che possiedono una flotta, così come quelle che hanno un sistema di trasporto di veicoli, apprezzeranno il valore di un sistema di gestione del parco veicoli. Di seguito abbiamo illustrato le caratteristiche più importanti per la vostra flotta di veicoli e i relativi vantaggi.

Tracciare un'auto tramite GPS è l'opzione migliore

Un dispositivo di localizzazione GPS è necessario per un sistema di tracciamento dei veicoli e di gestione della flotta. È possibile accedere alla posizione e agli spostamenti in tempo reale di tutti i veicoli una volta che il tecnico colloca questi dispositivi nella flotta. Questi dati possono essere raccolti utilizzando un sistema telematico professionale, che vi consente di sapere con precisione dove si trovano le vostre auto, dove si trovavano quando hanno iniziato il viaggio, dove sono finite e per quanto tempo. L'implementazione di questo sistema non solo migliorerà la produttività del posto di lavoro, ma sarà anche in grado di fornire un servizio migliore ai clienti, in quanto sarà possibile avvisarli dell'arrivo delle loro auto. Per ottimizzare i risparmi sui costi, è possibile includere anche sensori che rilevano i livelli di carburante, le porte aperte e altro ancora.

Analisi del comportamento del conducente

I sistemi di gestione del parco auto ideali includono una funzione per monitorare e valutare le abitudini di guida. È possibile valutare l'accelerazione, la frenata brusca, l'eccesso di velocità e il funzionamento al minimo grazie a un modulo di analisi del comportamento di guida. I clienti possono quindi fornire ai conducenti un feedback diretto per aiutarli a correggere le abitudini indesiderate ed evitare incidenti. Inoltre, grazie a una guida più efficiente, si otterranno notevoli risparmi sui costi del carburante. I costi e i tempi di inattività associati alla manutenzione e alle riparazioni diminuiscono.

Allarmi

Gli allarmi sono una risorsa fantastica che le aziende possono utilizzare per reagire prontamente a qualsiasi evento imprevisto con i loro veicoli. Gli allarmi devono essere configurabili in base alle esigenze specifiche dell'azienda, come ad esempio un allarme impostato per rilevare gli eccessi di velocità. È fondamentale rimanere al corrente dei cambiamenti, in modo che i veicoli funzionino correttamente e con successo.

Monitoraggio del carburante

L'efficienza del carburante è un problema importante per i gestori di flotte, in quanto le spese per il carburante rappresentano una parte consistente delle spese aziendali. Grazie a questa funzionalità, è possibile tenere traccia dei livelli di carburante 24 ore su 24, sette giorni su sette, e vedere la frequenza con cui i veicoli vengono riforniti e svuotati. In questo modo è possibile scoprire se si sono verificate perdite o furti. È possibile creare allarmi per avvisare l'utente e il conducente non appena inizia lo svuotamento e ottenere una lettura precisa del livello di carburante nei serbatoi nel corso del tempo. Viene registrata la quantità di benzina utilizzata da ciascun veicolo e il periodo di tempo.

Pianificazione e monitoraggio del percorso

Sapete dove i vostri veicoli fanno il percorso più efficiente? Questa funzionalità vi aiuterà a monitorare i percorsi e ad anticipare gli eventi futuri, supportando le decisioni di gestione della flotta e riducendo il consumo di carburante e aumentando la produzione. I clienti avranno tempi di consegna più rapidi e un'esperienza migliore.

Perché le persone hanno bisogno di app per la gestione del parco veicoli?

Le aziende di autotrasporti che utilizzano un software per gestire la manutenzione e la sicurezza dei loro veicoli beneficeranno di una maggiore conformità a tutte le normative ELD. Le informazioni possono essere utilizzate anche in caso di incidenti o cause legali, come ad esempio un audit o una richiesta di risarcimento.

Fasi chiave della creazione di un'app per la gestione della flotta

Lo sviluppo di un software per la gestione delle flotte, come qualsiasi altra applicazione, inizia con la determinazione del pubblico di destinazione e comprende fasi tipiche come la ricerca dei concorrenti, la selezione delle funzionalità, la scelta dello stack tecnologico e la codifica.

Capire l'utente

Si tratta di conoscere meglio i vostri clienti, come abbiamo detto quando abbiamo parlato delle aspettative dei consumatori. La comprensione dell'utente vi permette di svolgere molte attività in modo più efficace:

Sviluppare un prodotto di qualità superiore; identificare le caratteristiche del prodotto elaborare un piano promozionale strategico e vantaggioso.

Raccogliete le informazioni essenziali per una persona utente conducendo ricerche e stabilendo importanti caratteristiche demografiche.

Pensare alla sicurezza

Qual è il modo migliore per salvaguardare i dati della vostra azienda?

L'autenticazione a due fattori, nota anche come verifica in due fasi, è una forma di sicurezza a più fattori che utilizza sia una password che un codice unico inviato allo smartphone; Per evitare possibili problemi di sicurezza, impostare la modalità di sessione su un orario specifico; Le informazioni personali, come qualsiasi altro dato sensibile, devono essere gestite con cautela. Nelle applicazioni di gestione del parco veicoli, evitare l'uso di caratteri luminosi e che attirino l'attenzione.

Quali caratteristiche deve avere il software di gestione del parco veicoli?

Iniziate a rivedere gli elementi essenziali di ogni software personale di gestione del parco veicoli.

Il processo deve essere rapido e indolore, ma deve essere sicuro, dato che si tratta di gestire molte informazioni aziendali.

Il profilo del conducente è uno strumento che consente ai conducenti di fornire informazioni di base su di sé e di modificarle.

I conducenti e i manager potranno accedere e gestire tutti i loro dati, accedervi immediatamente ed effettuare selezioni di filtri per periodo e categorie.

Notifiche: per essere avvisati quando succede qualcosa sulla strada.

Potete anche utilizzare il vostro software di gestione della flotta per fornire ulteriori funzioni.

Scegliere uno stack tecnologico

Uno stack tecnologico, talvolta noto come "stack di soluzioni", è composto da linguaggi di programmazione, framework, database, strumenti front-end, strumenti back-end e applicazioni collegate da API. Le aziende di prodotto utilizzano spesso strumenti di monitoraggio analitico.

Per i dati delle applicazioni si possono usare Python, PostgreSQL, Ruby, Rails, Kafka, Go, Apache Spark, Airflow, Snowflake, MQTT, Qubole, Fivetran.

Per Android: TensorFlow, Jupyter, Kubeflow, Amazon IoT.

DevOps: Docker, Kubernetes, Bazel, Nix.

A seconda della complessità del software di gestione del parco macchine, potrebbe essere necessario pensare alle API e all'integrazione delle soluzioni di intelligenza artificiale.

È fondamentale stabilire se svilupperete un'applicazione nativa o multipiattaforma, poiché ciò richiederà una modifica dell'architettura tecnica.

Creare un design UX comprensibile

Con un software di gestione del parco veicoli personale, la gestione dei dati deve essere semplice. Considerate come l'utente passerà da una schermata all'altra e viceversa. Per evitare di sopraffare i clienti, mostrate loro solo le informazioni essenziali alla volta. Per rendere tutto semplice e facile da capire, proponiamo di utilizzare un linguaggio elementare. Il software di gestione della flotta non deve essere impantanato in parole straniere.

Test e lancio

Quando il processo di sviluppo del software di gestione dei veicoli è quasi completato e si è pronti a lanciare il primo MVP, è necessario che il personale addetto al controllo qualità lo testi a fondo. Coinvolgere nella procedura persone che si occupano di logistica e sanità sarà utile. Dopo che tutto è stato ricontrollato e ottimizzato, lanciate il vostro software di gestione del parco veicoli. Tenete presente che il lancio non implica necessariamente la messa in vendita del prodotto. Il successo dell'applicazione si basa su un piano di marketing.

Conclusione

Considerate i vostri clienti e le loro esigenze. Per produrre un'applicazione utile per la gestione del parco veicoli, mantenete sempre il processo di progettazione in equilibrio con le richieste e le aspettative dei vostri utenti. Mantenete le cose semplici. Gli utenti apprezzeranno un design UX e una visualizzazione dei dati di facile comprensione. I clienti devono essere trattati sempre con rispetto e professionalità. Assicuratevi che i vostri clienti sappiano che le loro informazioni sono al sicuro. Realizzare un software di gestione del parco veicoli nel 2022 è un'idea fantastica. Non fatevi spaventare dal mercato competitivo. Potete provare a creare la vostra prima app di gestione del parco veicoli senza codice sulla nostra piattaforma AppMaster.io.