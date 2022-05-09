为什么车队管理至关重要？车队管理曾经仅限于拥有大量车辆的大型组织，现在在各种规模的公司中都在发展。在管理车队时，有许多活动部分在起作用，从拥有几辆货车的当地社区花店到拥有数万辆汽车的全国送货服务。

每个企业都需要尽可能高效。如今，大多数企业都在尽其所能提高生产力，同时降低成本。利用车辆管理软件帮助您在任何地方实现这些目标的优势，无论车辆存放在何处。

什么是车队管理应用程序？

“车队管理”一词是什么意思？

为维持车队平稳、按时并在预算范围内运作而执行的活动称为车队管理。 “车队管理”一词是指车队经理用于跟踪和决策车辆使用、资产维护、调度和路线以及车辆收购和处置的方法。

车队管理软件是一个帮助组织、监督和协调车队的程序。

根据其目标，可以突出显示某些类型的车队管理应用程序：

机动车保养;

车辆跟踪和诊断；

燃料管理；

司机管理；

行车记录仪管理；

健康和安全管理。

例如，目前最受欢迎的车队管理应用程序之一包括：

小型企业的最佳 GPS 跟踪系统：Rhino Fleet Tracking

最实惠的车队管理软件：一步 GPS 车队跟踪

最佳车队追踪应用：ClearPathGPS

GPS Insight 追踪解决方案

iOFFICE 的 ManagerPlus

Teletrac 导航系统

敏捷舰队指挥官

阿祖加

在更高级的车队管理应用程序中，您可以自动化程序、链接应用程序并生成大量数据。开发这样的应用程序可能会更昂贵，并且需要更复杂的技术堆栈以及 API 和更好的 UX 设计。这就是为什么在创建车队管理应用程序时，把握客户的期望至关重要。

人们对车队管理应用程序有什么期望？

任何拥有车队的企业，以及任何拥有车辆运输系统的公司，都会意识到车队管理系统的价值。我们在下面概述了您的车队最重要的功能及其优势。

通过 GPS 跟踪汽车是最佳选择

GPS车辆跟踪和车队管理系统需要GPS跟踪设备。一旦技术人员将这些设备放入您的车队，您就可以访问任何车辆的实时位置和移动。可以使用专业的远程信息处理系统收集这些数据，让您准确地知道您的汽车在哪里，他们开始旅行的时间，他们结束的地方以及持续了多长时间。实施该系统不仅可以提高工作场所的生产力，而且您还可以提供更好的客户服务，因为您可以让客户知道他们的汽车何时到达。为了优化成本节约，还可以包括检测燃料水平、打开的门等的传感器。

驾驶员行为分析

理想的车队管理系统将包括监控和评估驾驶习惯的功能。您可以使用驾驶行为分析模块评估加速、急刹车、超速和过度怠速。然后，客户可以向驾驶员提供直接反馈，以帮助他们纠正不良习惯并避免事故。随着驾驶员的驾驶效率更高，它还将显着节省燃料成本。与维护和维修相关的成本和停机时间通常会下降。

警报

警报对于企业来说是一项极好的资产，可以使用他们的车辆对任何不可预见的事件做出迅速反应。警报应该可以根据您的特定要求进行配置，例如设置为监视超速的警报。保持对变化的了解至关重要，这样您的车辆才能正常并成功运行。

燃料跟踪

燃油效率是车队经理的一个主要问题，因为燃油支出占企业支出的很大一部分。借助此功能，您可以每周 7 天、每天 24 小时跟踪燃油水平，并查看汽车加注和清空的频率。通过这种方式，您可以查明是否发生了任何泄漏或盗窃。您可以创建警报以在排放开始时立即警告您和驾驶员，并随着时间的推移获得油箱中燃油液位的精确读数。记录每辆车和时间段使用的汽油量。

路线规划和监控

您知道您的车辆在哪里行驶最高效吗？此功能将帮助您监控路线和预测未来事件，支持您的车队管理决策，同时降低油耗和增加产量。客户将有更快的交货时间和更好的客户体验。

为什么人们需要车队管理应用程序？

使用软件帮助管理车辆维护和安全的货运公司将受益于对所有相关 ELD 法规的更好遵守。在发生车队事故或诉讼（例如审计或索赔）时，也可以使用信息。

创建车队管理应用程序的关键步骤

与任何其他应用程序一样，车队管理软件开发始于确定目标受众，包括竞争对手研究、功能集选择、技术堆栈选择和编码等典型阶段。

了解你的用户

正如我们在谈到消费者期望时所讨论的那样，这一切都是为了更好地了解您的客户。了解您的用户可以让您更有效地执行许多任务：

开发优质产品； 识别产品特性； 制定战略性和有益的促销计划都是示例。

通过进行研究和建立重要的人口统计特征来收集用户角色的基本信息。

考虑安全

保护公司数据的最佳方式是什么？

2-Factor Authentication，也称为两步验证，是一种多因素安全形式，它使用密码和一次性代码传送到您的智能手机； 为避免可能出现的安全问题，请将会话模式设置为特定时间； 与任何其他敏感数据一样，个人信息应谨慎处理。在车队管理应用程序中，避免使用明亮且引人注目的字体。

车队管理软件应具备哪些特点？

首先查看每个个人车队管理软件的基本要素。

使此过程快速而轻松，但请记住，它必须是安全的，因为您要处理大量公司信息。

驾驶员资料是一种工具，允许驾驶员提供有关自己的基本信息，然后对其进行编辑。

司机和经理将能够访问和管理他们的所有数据，立即访问它，并按时期和类别进行过滤选择。

通知：当路上发生事情时收到警报。

您也可以使用车队管理软件来提供附加功能。

选择技术栈

技术堆栈，有时称为“解决方案堆栈”，由编程语言、框架、数据库、前端工具、后端工具和通过 API 链接的应用程序组成。产品公司经常使用分析监控工具。

对于应用程序数据，您可以使用 Python、PostgreSQL、Ruby、Rails、Kafka、Go、Apache Spark、Airflow、Snowflake、MQTT、Qubole、Fivetran。

对于 Android：TensorFlow、Jupyter、Kubeflow、亚马逊物联网。

DevOps：Docker、Kubernetes、Bazel、Nix。

根据车队管理软件的复杂性，您可能需要考虑 API 和 AI 解决方案集成。

确定您将开发本机应用程序还是跨平台应用程序至关重要，因为这将需要更改技术架构。

创建易于理解的用户体验设计

使用个人车队管理软件，管理数据应该很简单。考虑用户如何从一个屏幕转到另一个屏幕然后再返回。为避免压倒客户，一次只向他们显示基本信息。为了使一切简单易懂，我们建议使用基本语言。车队管理软件不必陷入外来词的泥潭。

测试和启动

当车辆管理软件开发过程几乎完成并准备启动第一个 MVP 时，让您的 QA 人员对其进行彻底测试。让物流和医疗保健人员参与该程序将是有益的。一切都经过仔细检查和优化后，启动您的车队管理软件。请记住，发布并不一定意味着将产品推向市场。应用程序的成功基于营销计划。

结论

考虑您的客户及其需求。要制作有用的车队管理应用程序，请始终保持设计过程与用户的需求和期望保持平衡。保持简单。用户将欣赏易于理解的 UX 设计和数据可视化。必须始终以尊重和专业的态度对待客户。确保您的客户知道他们的信息是安全的。在 2022 年制作车队管理软件是一个绝妙的想法。不要害怕竞争激烈的市场。您可以尝试在我们的AppMaster.io平台上构建您的第一个无代码车队管理应用程序。