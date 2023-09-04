2023 Yılının En İyi 5 Kodsuz SaaS Aracı

No-code SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) araçları, işletmelerin web, mobil ve arka uç uygulamalarını oluşturma ve yönetme biçimini dönüştürüyor. Bu platformlar, kullanıcıların herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeden yazılım çözümleri tasarlamasına, oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Kodsuz platformlar görsel, kullanıcı dostu bir arayüz sunarak hem teknik olmayan hem de teknik kullanıcıların özel uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır. no-code platformların yükselişi birkaç faktörden kaynaklanmaktadır:

Daha az geliştirme maliyeti ve süresi

Uygulama geliştirmeye yönelik giriş engelleri azaltıldı

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılara özel dijital çözümler oluşturma olanağı sağlıyoruz

Teknik borç ve bakım zorluklarını en aza indirmek

Bu makale, 2023 için en iyi 3 no-code SaaS platformunu inceleyerek özelliklerini, avantajlarını, dezavantajlarını ve ideal kullanım örneklerini inceleyecek. Bu platformlar işinizi güçlendirmenize, operasyonlarınızı kolaylaştırmanıza ve rekabette öne geçmek için modern teknolojiden yararlanmanıza olanak tanıyacak.

AppMaster

AppMaster , kapsamlı arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştiren güçlü no-code bir platformdur. 60.000'den fazla kullanıcısı ve G2 tarafından Momentum Lideri olarak tanınmasıyla AppMaster.io, uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli oluşturma yeteneğini kanıtladı. AppMaster temel özellikleri şunları içerir:

Veritabanı şemaları için görsel olarak tasarlanmış veri modelleri

Arka uç, web ve mobil uygulamalar için Görsel İş Süreci Tasarımcısı

Web ve mobil uygulama kullanıcı arayüzü tasarımı için sürükle ve bırak arayüzü

Yerleşik REST API ve WSS Uç Noktaları

Otomatik kaynak kodu oluşturma, derleme ve dağıtım

Postgresql tabanlı veritabanlarıyla uyumlu

Yüksek yüklü kullanım durumları için kurumsal ölçeklenebilirlik

Artıları: AppMaster minimum teknik kaynakla platformlar arası uygulamalar oluşturmak isteyen işletmeler için kapsamlı bir çözüm sunar. Kullanıcılar, platformun kapsamlı araç setinden ve önceden oluşturulmuş şablonlarından yararlanarak uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirip başlatabilir. AppMaster gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yenileme yaklaşımı, teknik borcu en aza indirir ve sorunsuz bir geliştirme süreci sağlar.

Eksileri: AppMaster geniş bir kullanım senaryosu yelpazesini kapsasa da, üçüncü taraf entegrasyonları için özel gereksinimleri olan işletmelerin, platformun mevcut yazılım yığınlarıyla uyumluluğunu değerlendirmesi gerekebilir. Ayrıca AppMaster şu anda yalnızca Postgresql uyumlu veritabanlarını kullanıma hazır olarak desteklediğini de dikkate almak gerekir.

Şunlar için idealdir: AppMaster, ölçeklenebilir, verimli ve şirket içi barındırma yeteneği gerektiren küçük ve büyük ölçekli işletmeler için mükemmeldir. Ayrıca, özel platformlara uzun vadeli bağımlılıktan kaçınmak ve yazılımı kendi altyapılarında çalıştırma özgürlüğünün tadını çıkarmak isteyenler için de uygundur.

Bubble.io

Bubble.io , görsel uygulama oluşturmaya önem veren, web uygulaması geliştirmeye yönelik popüler no-code bir platformdur. Yaratıcıları ve girişimcileri güçlendirmeye odaklanan Bubble.io, zengin özelliklere sahip uygulamalar geliştirmek için birlikte çalışan aktif bir geliştirici ve tasarımcı topluluğuna sahiptir. Bubble.io'nun temel özellikleri şunları içerir:

Sürükle ve bırak işlevine sahip görsel web uygulaması oluşturucu

Çeşitli cihazlar ve ekran boyutları için duyarlı tasarım desteği

Web uygulamaları için özelleştirilebilir mantık ve iş akışları

Zengin eklenti kütüphanesi ve popüler hizmetlerle entegrasyon

API oluşturma ve tüketme için yerel destek

Yerleşik depolamaya sahip veritabanı yönetimi özellikleri

Özel etki alanı desteğiyle Bubble Cloud barındırma

Artıları: Bubble.io, kullanılabilirlik açısından yüksek puanlar alarak kullanıcıların fikirleri hızla prototiplemelerine ve yinelemelerine olanak tanır. Görsel oluşturucusunun kullanımı kolaydır ve geniş yelpazedeki eklentiler ve entegrasyonlar çoğu web uygulaması geliştirme ihtiyacını karşılayabilir. Yerleşik depolama ve veritabanı yönetimi özellikleri, uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır ve ek kurulum veya harici veritabanlarıyla entegrasyon ihtiyacını azaltır.

Eksileri: Bubble.io, web uygulaması geliştirme için mükemmel olsa da, kullanıma hazır yerel mobil uygulama oluşturma özelliklerinden yoksundur. Kullanıcıların genellikle web uygulamalarını mobil uygulamalara dönüştürmek için sarmalayıcı hizmetler gibi üçüncü taraf çözümlerine güvenmeleri gerekir. Üstelik Bubble bulut barındırma çözümü, şirket içi uygulama barındırma seçenekleri arayanlar için ideal olmayabilir.

Şunlar için idealdir: Bubble.io, müşteriye yönelik kullanıcı arayüzüne güçlü bir şekilde odaklanarak web uygulamaları oluşturmayı amaçlayan bireyler, yeni kurulan şirketler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur. Hızlı prototip oluşturmak, yeni fikirleri test etmek ve derinlemesine teknik bilgiye ihtiyaç duymadan MVP'leri başlatmak için mükemmeldir.

Webflow

Webflow, kodlama olmadan görsel olarak çekici ve duyarlı web siteleri oluşturmaya odaklanan popüler bir web tasarım aracı ve no-code SaaS platformudur. Başlıca avantajı, Adobe Photoshop veya Sketch gibi tasarım araçlarına benzeyen, kullanımı kolay bir arayüzle özel web sitesi tasarımları oluşturma yeteneğidir.

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Ana Özellikler:

Görsel CSS Tasarımcısı: Webflow özel CSS stilleri tasarlamak ve oluşturmak için görsel bir arayüz sağlayarak kodu manuel olarak yazma ihtiyacını ortadan kaldırır.

özel CSS stilleri tasarlamak ve oluşturmak için görsel bir arayüz sağlayarak kodu manuel olarak yazma ihtiyacını ortadan kaldırır. Duyarlı Tasarım: Platform, duyarlı web siteleri tasarlamanıza olanak tanır ve bunların çeşitli cihazlarda ve ekran boyutlarında iyi görünmesini ve çalışmasını sağlar.

Platform, duyarlı web siteleri tasarlamanıza olanak tanır ve bunların çeşitli cihazlarda ve ekran boyutlarında iyi görünmesini ve çalışmasını sağlar. Animasyonlar ve Etkileşimler: Kodlama uzmanlığına gerek kalmadan yerleşik araçları kullanarak göz alıcı animasyonlar ve etkileşimler oluşturabilirsiniz.

Kodlama uzmanlığına gerek kalmadan yerleşik araçları kullanarak göz alıcı animasyonlar ve etkileşimler oluşturabilirsiniz. Özel Kod Desteği: Benzersiz işlevsellik veya özellikler eklemek isteyen ileri düzey kullanıcılar için Webflow , özel HTML, CSS veya JavaScript kodu eklemeyi destekler.

Benzersiz işlevsellik veya özellikler eklemek isteyen ileri düzey kullanıcılar için , özel HTML, CSS veya JavaScript kodu eklemeyi destekler. Yerleşik CMS: Webflow sitenizin içeriğini dinamik olarak yönetmek ve ekibiniz için içerik oluşturmayı kolaylaştırmak için yerleşik bir içerik yönetim sistemi (CMS) içerir.

sitenizin içeriğini dinamik olarak yönetmek ve ekibiniz için içerik oluşturmayı kolaylaştırmak için yerleşik bir içerik yönetim sistemi (CMS) içerir. E-ticaret Yetenekleri: Webflow ile e-ticaret web siteleri oluşturabilir, gelişmiş çevrimiçi vitrinler oluşturabilir ve ürünleri ve siparişleri yönetebilirsiniz.

ile e-ticaret web siteleri oluşturabilir, gelişmiş çevrimiçi vitrinler oluşturabilir ve ürünleri ve siparişleri yönetebilirsiniz. Site Barındırma: Webflow , web siteleriniz için SSL desteği, hızlı sayfa yükleme ve düzenli yedekleme gibi özelliklerle barındırma hizmetleri sunar.

Webflow Artıları:

Web tasarımı için son derece sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz

Hoş görsel sonuçlar ve duyarlı tasarım özellikleri

Çeşitli endüstriler ve kullanım örnekleri için geniş tasarım şablonları yelpazesi

E-ticaret yetenekleri çevrimiçi mağaza oluşturmayı kolaylaştırır

Özel kod desteği, daha çok yönlü web geliştirme olanağı sağlar

Yeni kullanıcılar için iyi bir topluluk ve öğrenme kaynakları

Webflow Eksileri:

Web sitesi oluşturmayla sınırlıdır ve mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma desteği yoktur

Karmaşık projeler için özel kod desteği yeterli olmayabilir, bu da özelleştirmede sınırlamalara yol açabilir

Özellikle e-ticaret web siteleri ve ek barındırma gereksinimleri için pahalı fiyatlandırma planları

Çıkış Sistemleri

OutSystems , hızlı uygulama geliştirme için no-code yetenekler sunan, iyi bilinen bir low-code platformdur. Kurumsal düzeydeki projelere hitap eder ve geleneksel kodlama becerileri olmadan karmaşık web ve mobil uygulamalar oluşturmak ve dağıtmak için araçlar sağlar.

Ana Özellikler:

Görsel Geliştirme: OutSystems, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için görsel, drag-and-drop arayüzü kullanarak kullanıcı arayüzleri, iş akışları ve veri modelleri tasarlamanıza olanak tanır.

OutSystems, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için görsel, arayüzü kullanarak kullanıcı arayüzleri, iş akışları ve veri modelleri tasarlamanıza olanak tanır. Uygulama Entegrasyonu: Platform, CRM, ERP ve tek oturum açma (SSO) gibi popüler sistem ve hizmetlerle yerleşik entegrasyon yetenekleri sunar.

Platform, CRM, ERP ve tek oturum açma (SSO) gibi popüler sistem ve hizmetlerle yerleşik entegrasyon yetenekleri sunar. Ölçeklenebilirlik ve Performans: OutSystems, yüksek yük ve kurumsal düzeydeki projelerin üstesinden gelmek, uygulamaların sorunsuz bir şekilde ölçeklenmesini ve baskı altında iyi performans göstermesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

OutSystems, yüksek yük ve kurumsal düzeydeki projelerin üstesinden gelmek, uygulamaların sorunsuz bir şekilde ölçeklenmesini ve baskı altında iyi performans göstermesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Güvenlik: Platform, uygulamalar için kimlik yönetimi, erişim kontrolü ve güvenlik açıklarının sürekli izlenmesi gibi güçlü güvenlik özellikleri sunar.

Platform, uygulamalar için kimlik yönetimi, erişim kontrolü ve güvenlik açıklarının sürekli izlenmesi gibi güçlü güvenlik özellikleri sunar. Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi: OutSystems, geliştirmeden dağıtıma, izlemeye ve bakıma kadar tüm uygulama yaşam döngüsünü yönetmek için araçlar içerir.

OutSystems, geliştirmeden dağıtıma, izlemeye ve bakıma kadar tüm uygulama yaşam döngüsünü yönetmek için araçlar içerir. Yapay Zeka Destekli Geliştirme: Platform, öneriler sunmak ve uygulamaları daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olmak için yapay zekayı (AI) kullanır.

OutSystems'in Artıları:

Karmaşık, kurumsal düzeyde web ve mobil uygulamalar oluşturmayı destekler

Popüler sistem ve hizmetlerle kapsamlı entegrasyon yetenekleri

Zorlu projeler için ölçeklenebilirlik ve performans özellikleri

Uygulamaları ve verileri korumaya yönelik güçlü güvenlik önlemleri

Yapay zeka destekli geliştirme, oluşturma sürecini hızlandırır

OutSystems'in Eksileri:

Esas olarak kurumsal müşterileri hedefleyen pahalı fiyatlandırma planları

Özellikle teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için zorlu öğrenme eğrisi

Kullanıcı arayüzü bileşenleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Adalo

Adalo , öncelikle mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış, herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan iOS ve Android cihazlar için özel uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan no-code bir platformdur. Adalo, görsel bir arayüzü önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan bir kitaplıkla birleştirerek tam işlevli uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmayı kolaylaştırır.

Ana Özellikler:

Görsel Uygulama Oluşturucu: Adalo , listeler, düğmeler ve formlar gibi çeşitli bileşenlerle mobil uygulamalar oluşturmak için kullanıcı dostu, drag-and-drop arayüzü sunar.

, listeler, düğmeler ve formlar gibi çeşitli bileşenlerle mobil uygulamalar oluşturmak için kullanıcı dostu, arayüzü sunar. Özelleştirilebilir Bileşenler: Önceden oluşturulmuş bileşenlerin görünümünü ve işlevselliğini, uygulamanızın gereksinimlerine ve markanıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş bileşenlerin görünümünü ve işlevselliğini, uygulamanızın gereksinimlerine ve markanıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Yerleşik Veritabanı: Platform, uygulama verilerini yönetmek için kullanıcıların veri kayıtlarını oluşturmasına, güncellemesine ve silmesine olanak tanıyan yerleşik bir veritabanı içerir.

Platform, uygulama verilerini yönetmek için kullanıcıların veri kayıtlarını oluşturmasına, güncellemesine ve silmesine olanak tanıyan yerleşik bir veritabanı içerir. Üçüncü Taraf Entegrasyonları: Adalo popüler üçüncü taraf hizmetleri ve API'lerle entegrasyonu destekleyerek uygulamanızın işlevselliğini genişletmenize olanak tanır.

popüler üçüncü taraf hizmetleri ve API'lerle entegrasyonu destekleyerek uygulamanızın işlevselliğini genişletmenize olanak tanır. Yerel Uygulama Yayıncılığı: Uygulamanızı doğrudan Adalo platformundan Apple App Store ve Google Play Store'da yayınlayarak uygulama dağıtım sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

Adalo artıları:

Mobil uygulamalar oluşturmak için özel olarak tasarlandı

Çeşitli bileşenlere sahip sezgisel drag-and-drop arayüzü

arayüzü Hem görünüm hem de işlevsellik için özelleştirme seçenekleri

App Store ve Play Store'a doğrudan uygulama yayınlama

Basit ve orta derecede karmaşık uygulamalar oluşturma kapasitesine sahip

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Adalo Eksileri:

Yüksek yüklü ve kurumsal düzeydeki projeler için sınırlı ölçeklenebilirlik

Daha büyük uygulamalarda performans kısıtlamaları

Tam metin aramasını veya karmaşık filtreleri yerel olarak desteklemiyor

Doğru No-Code Platform Nasıl Seçilir?

no-code platformları değerlendirirken iş gereksinimlerinizi ve hedeflerinizi anlamak çok önemlidir. Hangi aracın ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemek için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Kullanım Kolaylığı ve Öğrenme Eğrisi

İdeal bir no-code platform, kullanıcı dostu olmalı ve hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için basit bir öğrenme eğrisine sahip olmalıdır. Başlamanıza yardımcı olacak görsel oluşturucu, drag-and-drop özellikleri ve anlaşılır belgeler sunan platformları arayın.

Özelleştirme Seçenekleri

no-code bir araç, iş gereksinimlerinize göre uyarlanmış uygulamalar oluşturmanıza olanak sağlamalıdır. Güçlü tasarım araçlarına, hazır bileşenlere ve özelleştirilebilir şablonlara sahip platformlar, sezgisel ve profesyonel arayüzlere sahip uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır.

Uygulama Türü ve Hedef Cihazlar

Oluşturmanız gereken uygulama türlerini ve desteklemeyi hedeflediğiniz cihazları göz önünde bulundurun. Belirli uygulama türünü (ör. web, mobil veya arka uç) oluşturmak için tasarlanmış no-code bir platform seçin ve bunun ihtiyaç duyduğunuz hedef cihazları (ör. iOS, Android, masaüstü) desteklediğinden emin olun.

Ölçeklenebilirlik ve Performans

no-code aracın uygulamanızın büyüyen kullanıcı tabanına ve artan taleplerine uygun olduğundan emin olun. Ölçeklenebilir mimarilere ve verimli performansa sahip platformlar, gelecekte büyüme bekleyen işletmeler için hayati öneme sahiptir.

Entegrasyon Yetenekleri

Günümüzün birbirine bağlı dünyasında uygulamalarınızın mevcut yazılımlarla ve üçüncü taraf hizmetlerle entegre olması gerekebilir. Uygulamanızın işlevselliğini genişletmek için önceden oluşturulmuş entegrasyonları, API'leri ve webhooks kontrol edin. Güçlü entegrasyon yeteneklerine sahip bir platform, farklı sistemler arasında kesintisiz iletişim sağlar.

Güvenlik ve Uyumluluk

Güvenlik, özellikle hassas verilerle uğraşırken her işletme için çok önemlidir. Her no-code platformun güvenlik özelliklerini ve veri politikalarını araştırın. Şifreleme, erişim kontrolleri ve sektör uyumluluk standartlarına bağlılık gibi güçlü güvenlik önlemleri sağlayan platformları arayın.

Topluluk Desteği ve Kaynaklar

Gelişen bir topluluk ve bol miktarda kaynak no-code bir platform kullanma deneyimine büyük ölçüde katkıda bulunur. Aktif bir topluluğa ve geniş kaynaklara sahip platformlar, geliştirme yolculuğunuzu daha sorunsuz hale getirmek için paha biçilmez destek, ilham ve öngörüler sunabilir.

Fiyatlandırma ve Bütçe

No-code platformlar, aboneliğe dayalı planlardan kullandıkça öde modellerine kadar farklı gereksinimler için çeşitli fiyatlandırma modelleri sunar. Her platformun fiyatını karşılaştırın ve bütçenize uygun olan ve işlevsellik ile uygun fiyat arasında doğru dengeyi sunan birini seçin.

No-Code Ortamın Geleceği

No-code geliştirme yalnızca geçici bir trend değildir; bu, yazılım geliştirme ekosisteminde önemli bir paradigma değişikliğidir. no-code platformlar olgunlaşmaya ve yeteneklerini genişletmeye devam ettikçe, her büyüklükteki işletme , geliştirme maliyetlerini azaltmak , zamandan tasarruf etmek ve teknik olmayan personeli güçlendirmek için bu araçları giderek daha fazla benimseyecek.

Gelecekte, no-code teknolojinin aşağıdaki gibi ilerlemelerle daha da gelişmesi bekleniyor:

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi: AI ve ML'nin no-code platformlara entegre edilmesi, gelişmiş kişiselleştirme, örüntü tanıma ve veri analizi yeteneklerini etkinleştirerek daha yenilikçi ve akıllı uygulamalara yol açacaktır.

AI ve ML'nin platformlara entegre edilmesi, gelişmiş kişiselleştirme, örüntü tanıma ve veri analizi yeteneklerini etkinleştirerek daha yenilikçi ve akıllı uygulamalara yol açacaktır. Genişletilmiş Gerçeklik: Sanal ve artırılmış gerçeklik çeşitli endüstrilerde daha yaygın hale geldikçe, no-code platformlar bu alanlarda sürükleyici deneyimler ve uygulamalar tasarlamak ve oluşturmak için araçlar içerecektir.

Sanal ve artırılmış gerçeklik çeşitli endüstrilerde daha yaygın hale geldikçe, platformlar bu alanlarda sürükleyici deneyimler ve uygulamalar tasarlamak ve oluşturmak için araçlar içerecektir. Nesnelerin İnterneti (IoT): IoT cihazları giderek daha popüler hale geldikçe, no-code platformlar IoT yeteneklerini uygulamalara sorunsuz bir şekilde entegre edecek ve kullanıcıların çeşitli cihazları yönetmesine, izlemesine ve etkileşime girmesine olanak tanıyacak.

IoT cihazları giderek daha popüler hale geldikçe, platformlar IoT yeteneklerini uygulamalara sorunsuz bir şekilde entegre edecek ve kullanıcıların çeşitli cihazları yönetmesine, izlemesine ve etkileşime girmesine olanak tanıyacak. Modüler Geliştirme ve Yeniden Kullanılabilir Bileşenler: no-code modüler geliştirme uygulamalarının büyümesi, yeniden kullanılabilir bileşenler ve şablonlar sunarak, işbirliğini teşvik ederek ve uygulama geliştirme süresini azaltarak uygulama oluşturma sürecini kolaylaştıracaktır.

modüler geliştirme uygulamalarının büyümesi, yeniden kullanılabilir bileşenler ve şablonlar sunarak, işbirliğini teşvik ederek ve uygulama geliştirme süresini azaltarak uygulama oluşturma sürecini kolaylaştıracaktır. Çeşitli Sektörlere Genişleme: No-code platformlar, sağlık, eğitim, finans ve diğerleri gibi çeşitli sektörlerde benimsenecek ve işletmelere ve bireylere, özelleştirilmiş çözümler oluşturmaları için alana özgü araçlar ve şablonlar sağlayacak.

no-code teknolojinin geleceği, işletmelerin yazılım geliştirmeye yaklaşımında devrim yaratma potansiyeliyle inkar edilemez derecede umut verici. İşletmeler, AppMaster, Bubble.io, Webflow, OutSystems ve Adalo gibi no-code platformlardan yararlanarak kendi sektörlerinde üstünlük sağlamak ve rekabette öne geçmek için bu trendden yararlanabilirler.