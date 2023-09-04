2023 年 5 大无代码 SaaS 工具

No-code SaaS（软件即服务）工具正在改变企业创建和管理 Web、移动和后端应用程序的方式。这些平台允许用户设计、构建和部署软件解决方案，而无需任何编码知识。无代码平台提供可视化、用户友好的界面，允许非技术和技术用户快速且经济高效地开发自定义应用程序。 no-code平台的兴起有以下几个因素：

降低开发成本和时间

降低应用程序开发的准入门槛

帮助非技术用户构建定制数字解决方案

最大限度地减少技术债务和维护挑战

本文将回顾 2023 年排名前 3 的no-code SaaS 平台，探讨它们的功能、优点、缺点和理想用例。这些平台将使您能够增强业务、简化运营并利用现代技术在竞争中保持领先地位。

AppMaster

AppMaster是一个功能强大的no-code平台，可构建全面的后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster.io 拥有超过 60,000 名用户，被 G2 评为 Momentum Leader，已经证明了其快速且经济高效地创建应用程序的能力。 AppMaster的主要功能包括：

数据库模式的可视化设计数据模型

适用于后端、Web 和移动应用程序的可视化业务流程设计器

用于 Web 和移动应用程序 UI 设计的拖放界面

内置REST API和 WSS 端点

自动源代码生成、编译和部署

与基于Postgresql的数据库兼容

高负载用例的企业可扩展性

优点： AppMaster为希望以最少的技术资源创建跨平台应用程序的企业提供了全面的解决方案。用户可以利用该平台丰富的工具和预构建模板快速开发和启动应用程序。 AppMaster的方法是在需求发生变化时从头开始重新生成应用程序，从而最大限度地减少技术债务并确保顺利的开发过程。

缺点：虽然AppMaster涵盖了广泛的用例，但对第三方集成有特定要求的企业可能需要评估该平台与其现有软件堆栈的兼容性。还值得考虑的是， AppMaster目前仅支持开箱即用的 Postgresql 兼容数据库。

理想用途： AppMaster非常适合需要可扩展、高效和本地托管功能的小型到大型企业。此外，它还适合那些希望避免长期依赖专有平台并享受在自己的基础设施上运行软件的自由的人。

Bubble.io

Bubble.io是一个流行的no-code Web 应用程序开发平台，重点是可视化应用程序构建。 Bubble.io 专注于为创作者和企业家提供支持，拥有活跃的开发人员和设计人员社区，共同开发功能丰富的应用程序。 Bubble.io 的主要功能包括：

具有拖放功能的可视化 Web 应用程序构建器

响应式设计支持各种设备和屏幕尺寸

Web 应用程序的可定制逻辑和工作流程

丰富的插件库以及与流行服务的集成

对 API 创建和使用的本机支持

具有内置存储的数据库管理功能

具有自定义域支持的 Bubble 云托管

优点： Bubble.io 在可用性方面得分很高，允许用户快速构建原型并迭代想法。其可视化构建器易于使用，广泛的插件和集成可以满足大多数 Web 应用程序开发需求。内置存储和数据库管理功能简化了应用程序开发，并减少了额外设置或与外部数据库集成的需要。

缺点：虽然Bubble.io 非常适合 Web 应用程序开发，但它缺乏开箱即用的本机移动应用程序构建功能。用户通常需要依赖第三方解决方案（例如包装服务）将 Web 应用程序转换为移动应用程序。此外， Bubble的云托管解决方案对于那些寻求本地应用程序托管选项的人来说可能并不理想。

适合对象： Bubble.io 适合个人、初创公司和中小型企业，旨在构建重点关注面向客户的 UI 的 Web 应用程序。它非常适合快速原型设计、测试新想法和启动MVP ，而无需深入的技术知识。

Webflow

Webflow是一种流行的网页设计工具和no-code SaaS 平台，专注于构建具有视觉吸引力且响应迅速的网站，无需编码。它的主要吸引力是能够通过易于使用的界面创建自定义网站设计，类似于 Adob​​e Photoshop 或 Sketch 等设计工具。

主要特征：

可视化 CSS 设计器： Webflow 提供了用于设计和创建自定义 CSS 样式的可视化界面，无需手动编写代码。

提供了用于设计和创建自定义 CSS 样式的可视化界面，无需手动编写代码。 响应式设计： 该平台允许设计响应式网站，确保它们在各种设备和屏幕尺寸上都具有良好的外观和功能。

该平台允许设计响应式网站，确保它们在各种设备和屏幕尺寸上都具有良好的外观和功能。 动画和交互： 您可以使用内置工具创建引人注目的动画和交互，而无需具备编码专业知识。

您可以使用内置工具创建引人注目的动画和交互，而无需具备编码专业知识。 自定义代码支持： 对于想要添加独特功能或特性的高级用户， Webflow 支持插入自定义 HTML、CSS 或 JavaScript 代码。

对于想要添加独特功能或特性的高级用户， 支持插入自定义 HTML、CSS 或 JavaScript 代码。 内置 CMS： Webflow 包括内置内容管理系统 (CMS) ，可动态管理您的网站内容并简化团队的内容创建。

包括内置内容管理系统 (CMS) ，可动态管理您的网站内容并简化团队的内容创建。 电子商务功能： 您可以使用 Webflow 构建电子商务网站，创建复杂的在线店面并管理产品和订单。

您可以使用 构建电子商务网站，创建复杂的在线店面并管理产品和订单。 网站托管： Webflow 为您的网站提供托管服务，具有 SSL 支持、快速页面加载和定期备份等功能。

Webflow的优点：

高度直观且用户友好的网页设计界面

令人愉悦的视觉效果和响应式设计功能

适用于各个行业和用例的多种设计模板选择

电子商务功能促进在线商店的创建

自定义代码支持使 Web 开发更加通用

为新用户提供良好的社区和学习资源

Webflow的缺点：

仅限于网站建设，缺乏对创建移动和后端应用程序的支持

自定义代码支持可能不足以满足复杂的项目，从而导致自定义限制

昂贵的定价计划，特别是对于电子商务网站和额外的托管要求

外部系统

OutSystems是一个著名的low-code平台，为快速应用程序开发提供no-code功能。它适合企业级项目，并提供用于构建和部署复杂的 Web 和移动应用程序的工具，而无需传统的编码技能。

主要特征：

可视化开发： OutSystems 使用可视 drag-and-drop 界面来构建 Web 和移动应用程序，允许您设计用户界面、工作流程和数据模型。

OutSystems 使用可视 界面来构建 Web 和移动应用程序，允许您设计用户界面、工作流程和数据模型。 应用程序集成： 该平台提供与流行系统和服务的内置集成功能，例如 CRM、ERP 和单点登录 (SSO)。

该平台提供与流行系统和服务的内置集成功能，例如 CRM、ERP 和单点登录 (SSO)。 可扩展性和性能： OutSystems 旨在处理高负载和企业级项目，确保应用程序顺利扩展并在压力下表现良好。

OutSystems 旨在处理高负载和企业级项目，确保应用程序顺利扩展并在压力下表现良好。 安全性： 该平台为应用程序提供强大的安全功能，包括身份管理、访问控制和持续漏洞监控。

该平台为应用程序提供强大的安全功能，包括身份管理、访问控制和持续漏洞监控。 应用程序生命周期管理： OutSystems 包括管理整个应用程序生命周期（从开发到部署、监控和维护）的工具。

OutSystems 包括管理整个应用程序生命周期（从开发到部署、监控和维护）的工具。 AI辅助开发：该平台使用人工智能（AI）提供建议并帮助您更快地创建应用程序。

OutSystems 的优点：

支持构建复杂的企业级 Web 和移动应用程序

与流行系统和服务的广泛集成能力

适用于要求苛刻的项目的可扩展性和性能特点

保护应用程序和数据的强大安全措施

AI辅助开发加速创作过程

OutSystems 的缺点：

主要针对企业客户的昂贵定价计划

陡峭的学习曲线，特别是对于非技术用户

用户界面组件的定制选项有限

Adalo

Adalo是一个no-code平台，主要用于构建移动应用程序，允许您为 iOS 和 Android 设备创建自定义应用程序，而无需任何编码技能。 Adalo将可视化界面与预构建组件库相结合，可以轻松快速地创建功能齐全的应用程序。

主要特征：

可视化应用程序生成器： Adalo 提供用户友好的 drag-and-drop 界面，用于构建具有各种组件（例如列表、按钮和表单）的移动应用程序。

提供用户友好的 界面，用于构建具有各种组件（例如列表、按钮和表单）的移动应用程序。 可自定义的组件： 您可以自定义预构建组件的外观和功能，以满足您的应用程序的要求和品牌。

您可以自定义预构建组件的外观和功能，以满足您的应用程序的要求和品牌。 内置数据库： 该平台包含一个内置数据库，用于管理应用程序数据，使用户能够创建、更新和删除数据记录。

该平台包含一个内置数据库，用于管理应用程序数据，使用户能够创建、更新和删除数据记录。 第三方集成： Adalo 支持与流行的第三方服务和API集成，使您能够扩展应用程序的功能。

支持与流行的第三方服务和API集成，使您能够扩展应用程序的功能。 原生应用发布：您可以直接从 Adalo 平台将应用发布到Apple App Store和Google Play Store，从而简化应用分发流程。

Adalo的优点：

专为创建移动应用程序而设计

具有各种组件的直观 drag-and-drop 界面

界面 外观和功能的定制选项

直接将应用发布到 App Store 和 Play Store

能够构建简单到中等复杂的应用程序

Adalo的缺点：

高负载和企业级项目的可扩展性有限

大型应用程序的性能限制

本身不支持全文搜索或复杂过滤器

如何选择合适的No-Code平台

在评估no-code平台时，了解您的业务需求和目标至关重要。要确定哪种工具最适合您的需求，请考虑以下因素：

易于使用和学习曲线

理想的no-code平台应该是用户友好的，并且对于技术和非技术用户来说都有简单的学习曲线。寻找提供可视化构建器、 drag-and-drop功能和清晰文档的平台来帮助您入门。

定制选项

no-code工具应该允许您创建适合您的业务需求的应用程序。具有强大设计工具、现成组件和可自定义模板的平台使构建具有直观和专业界面的应用程序变得更加容易。

应用程序类型和目标设备

考虑您需要创建的应用程序类型以及您想要支持的设备。选择一个专为创建特定类型的应用程序（例如，Web、移动或后端）而设计的no-code平台，并确保它支持您所需的目标设备（例如，iOS、Android、桌面）。

可扩展性和性能

确保no-code工具能够满足应用程序不断增长的用户群和不断增长的需求。具有可扩展架构和高效性能的平台对于期望未来增长的企业至关重要。

集成能力

在当今的互联世界中，您的应用程序可能需要与现有软件和第三方服务集成。检查预构建的集成、API 和webhooks以扩展应用程序的功能。具有强大集成能力的平台保证了不同系统之间的无缝通信。

安全与合规性

安全性对于任何企业都至关重要，尤其是在处理敏感数据时。研究每个no-code平台的安全功能和数据策略。寻找提供强大安全措施的平台，例如加密、访问控制和遵守行业合规标准。

社区支持和资源

蓬勃发展的社区和充足的资源极大地提升了no-code平台的使用体验。拥有活跃社区和丰富资源的平台可以提供宝贵的支持、灵感和见解，使您的开发之旅更加顺利。

定价和预算

No-code平台针对不同的要求提供各种定价模式，从基于订阅的计划到即用即付模式。比较每个平台的定价，选择一个适合您的预算并在功能和承受能力之间实现适当平衡的平台。

No-Code的未来

No-code开发不仅仅是一种暂时的趋势，而且是一种趋势。这是软件开发生态系统中的重大范式转变。随着no-code平台不断成熟并扩展其功能，各种规模的企业将越来越多地采用这些工具来降低开发成本、节省时间并增强非技术人员的能力。

未来， no-code技术预计将进一步发展，取得以下进步：

人工智能和机器学习： 将人工智能和机器学习集成到 no-code 平台中将实现高级个性化、模式识别和数据分析功能，从而带来更多创新和智能应用。

将人工智能和机器学习集成到 平台中将实现高级个性化、模式识别和数据分析功能，从而带来更多创新和智能应用。 扩展现实： 随着虚拟和增强现实在各个行业变得更加主流， no-code 平台将包括用于在这些领域设计和构建沉浸式体验和应用程序的工具。

随着虚拟和增强现实在各个行业变得更加主流， 平台将包括用于在这些领域设计和构建沉浸式体验和应用程序的工具。 物联网（IoT）： 随着物联网设备变得越来越流行， no-code 平台将把物联网功能无缝集成到应用程序中，使用户能够管理、监控各种设备并与之交互。

随着物联网设备变得越来越流行， 平台将把物联网功能无缝集成到应用程序中，使用户能够管理、监控各种设备并与之交互。 模块化开发和可重用组件： no-code 模块化开发实践的发展将通过提供可重用组件和模板、促进协作和减少应用程序开发时间来简化构建应用程序的过程。

模块化开发实践的发展将通过提供可重用组件和模板、促进协作和减少应用程序开发时间来简化构建应用程序的过程。 扩展到各个行业： No-code 平台将在医疗保健、教育、金融等各个行业得到采用，为企业和个人提供特定领域的工具和模板来创建定制的解决方案。

无可否认no-code的未来充满希望，有可能彻底改变企业软件开发的方式。通过利用AppMaster 、 Bubble.io 、 Webflow 、 OutSystems 和Adalo等no-code平台，企业可以利用这一趋势在各自行业中脱颖而出，并在竞争中保持领先地位。