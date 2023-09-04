5 лучших SaaS-инструментов без кода на 2023 год

Инструменты SaaS (программное обеспечение как услуга) No-code меняют способы создания и управления веб-приложениями, мобильными и серверными приложениями. Эти платформы позволяют пользователям проектировать, создавать и развертывать программные решения, не требуя каких-либо знаний в области кодирования. Платформы no-code предоставляют визуальный, удобный интерфейс, позволяющий как нетехническим, так и техническим пользователям быстро и экономично разрабатывать собственные приложения. Рост популярности платформ no-code обусловлен несколькими факторами:
- Сокращение затрат и времени на разработку
- Снижение барьеров для входа в сферу разработки приложений.
- Расширение возможностей нетехнических пользователей для создания индивидуальных цифровых решений
- Минимизация технического долга и проблем с обслуживанием
В этой статье будут рассмотрены три лучшие SaaS-платформы no-code на 2023 год, рассмотрены их функции, плюсы и минусы, а также идеальные варианты использования. Эти платформы позволят вам повысить эффективность вашего бизнеса, оптимизировать операции и использовать современные технологии, чтобы оставаться впереди конкурентов.
AppMaster
AppMaster — это мощная платформа no-code, позволяющая создавать комплексные серверные, веб- и мобильные приложения. Имея более 60 000 пользователей и признание G2 лидером Momentum, AppMaster.io доказал свою способность создавать приложения быстро и экономично. Ключевые особенности AppMaster включают в себя:
- Визуально разработанные модели данных для схем баз данных
- Визуальный дизайнер бизнес-процессов для серверных, веб- и мобильных приложений.
- Интерфейс перетаскивания для дизайна пользовательского интерфейса веб-сайтов и мобильных приложений
- Встроенный REST API и конечные точки WSS.
- Автоматизированная генерация, компиляция и развертывание исходного кода.
- Совместимость с базами данных на базе Postgresql .
- Корпоративная масштабируемость для сценариев использования с высокой нагрузкой
Плюсы: AppMaster предоставляет комплексное решение для компаний, стремящихся создавать кроссплатформенные приложения с минимальными техническими ресурсами. Пользователи могут быстро разрабатывать и запускать приложения, используя обширный набор инструментов платформы и готовые шаблоны. Подход AppMaster к восстановлению приложений с нуля при изменении требований сводит к минимуму технический долг и обеспечивает плавный процесс разработки.
Минусы: хотя AppMaster охватывает широкий спектр вариантов использования, компаниям с особыми требованиями к сторонней интеграции может потребоваться оценить совместимость платформы с существующим программным стеком. Также стоит учитывать, что AppMaster в настоящее время «из коробки» поддерживает только базы данных, совместимые с Postgresql.
Идеально для: AppMaster идеально подходит для малых и крупных предприятий, которым требуется масштабируемый, эффективный и локальный хостинг. Кроме того, он подходит для тех, кто хочет избежать долгосрочной зависимости от проприетарных платформ и насладиться свободой запуска программного обеспечения в собственной инфраструктуре.
Bubble.io
Bubble.io — популярная платформа no-code для разработки веб-приложений с упором на создание визуальных приложений. Bubble.io, ориентированный на расширение прав и возможностей авторов и предпринимателей, может похвастаться активным сообществом разработчиков и дизайнеров, работающих вместе над разработкой многофункциональных приложений. Ключевые особенности Bubble.io включают в себя:
- Визуальный конструктор веб-приложений с функцией перетаскивания
- Поддержка адаптивного дизайна для различных устройств и размеров экрана.
- Настраиваемая логика и рабочие процессы для веб-приложений
- Богатая библиотека плагинов и интеграций с популярными сервисами.
- Встроенная поддержка создания и использования API
- Функции управления базой данных со встроенным хранилищем
- Хостинг Bubble Cloud с поддержкой собственного домена
Плюсы: Bubble.io имеет высокие оценки за удобство использования, позволяя пользователям быстро создавать прототипы и реализовывать идеи. Его визуальный конструктор прост в использовании, а широкий спектр плагинов и интеграций может удовлетворить большинство потребностей в разработке веб-приложений. Встроенные функции управления хранилищем и базами данных упрощают разработку приложений и уменьшают необходимость в дополнительной настройке или интеграции с внешними базами данных.
Минусы: хотя Bubble.io отлично подходит для разработки веб-приложений, в нем отсутствуют встроенные встроенные функции создания мобильных приложений. Пользователям часто приходится полагаться на сторонние решения, такие как службы-оболочки, для превращения веб-приложений в мобильные приложения. Более того, решение облачного хостинга Bubble может быть не идеальным для тех, кто ищет варианты локального хостинга приложений.
Идеально для: Bubble.io подходит для частных лиц, стартапов и предприятий малого и среднего бизнеса, стремящихся создавать веб-приложения с упором на пользовательский интерфейс, ориентированный на клиента. Он отлично подходит для быстрого создания прототипов, тестирования новых идей и запуска MVP без необходимости глубоких технических знаний.
Webflow
Webflow — это популярный инструмент веб-дизайна и SaaS-платформа no-code, которая фокусируется на создании визуально привлекательных и адаптивных веб-сайтов без программирования. Его основным преимуществом является возможность создавать собственные дизайны веб-сайтов с простым в использовании интерфейсом, напоминающим такие инструменты дизайна, как Adobe Photoshop или Sketch.
Ключевая особенность:
- Visual CSS Designer: Webflow предоставляет визуальный интерфейс для проектирования и создания пользовательских стилей CSS, устраняя необходимость писать код вручную.
- Адаптивный дизайн. Платформа позволяет создавать адаптивные веб-сайты, гарантируя, что они будут хорошо выглядеть и работать на различных устройствах и размерах экрана.
- Анимации и взаимодействия. Вы можете создавать привлекательные анимации и взаимодействия, используя встроенные инструменты, не имея опыта программирования.
- Поддержка пользовательского кода. Для опытных пользователей, которые хотят добавить уникальные функции или возможности, Webflow поддерживает вставку собственного кода HTML, CSS или JavaScript.
- Встроенная CMS: Webflow включает встроенную систему управления контентом (CMS) для динамического управления содержимым вашего веб-сайта и упрощения создания контента для вашей команды.
- Возможности электронной коммерции. С помощью Webflow вы можете создавать веб-сайты электронной коммерции, создавая сложные интернет-витрины и управляя продуктами и заказами.
- Хостинг сайтов: Webflow предлагает услуги хостинга для ваших веб-сайтов с такими функциями, как поддержка SSL, быстрая загрузка страниц и регулярное резервное копирование.
Плюсы Webflow:
- Интуитивный и удобный интерфейс для веб-дизайна.
- Приятные визуальные результаты и адаптивный дизайн
- Широкий выбор шаблонов дизайна для различных отраслей и вариантов использования.
- Возможности электронной коммерции облегчают создание интернет-магазина.
- Поддержка пользовательского кода обеспечивает более универсальную веб-разработку.
- Хорошее сообщество и учебные ресурсы для новых пользователей.
Минусы Webflow:
- Ограничено созданием веб-сайтов и не поддерживает создание мобильных и серверных приложений.
- Поддержка пользовательского кода может оказаться недостаточной для сложных проектов, что приводит к ограничениям в настройке.
- Дорогие тарифные планы, особенно для веб-сайтов электронной коммерции и дополнительные требования к хостингу.
OutSystems
OutSystems — это известная платформа low-code, предлагающая возможности no-code для быстрой разработки приложений . Он обслуживает проекты корпоративного уровня и предоставляет инструменты для создания и развертывания сложных веб- и мобильных приложений без традиционных навыков программирования.
Ключевая особенность:
- Визуальная разработка: OutSystems использует визуальный интерфейс drag-and-drop для создания веб- и мобильных приложений, позволяющий проектировать пользовательские интерфейсы, рабочие процессы и модели данных.
- Интеграция приложений. Платформа предлагает встроенные возможности интеграции с популярными системами и сервисами, такими как CRM, ERP и единый вход (SSO).
- Масштабируемость и производительность: OutSystems предназначена для работы с высоконагруженными проектами корпоративного уровня, обеспечивая плавное масштабирование приложений и хорошую производительность в условиях стресса.
- Безопасность. Платформа предлагает мощные функции безопасности для приложений, включая управление идентификацией, контроль доступа и непрерывный мониторинг уязвимостей.
- Управление жизненным циклом приложений: OutSystems включает в себя инструменты для управления всем жизненным циклом приложений: от разработки до развертывания, мониторинга и обслуживания.
- Разработка с помощью искусственного интеллекта. Платформа использует искусственный интеллект (ИИ), чтобы предлагать предложения и помогать вам быстрее создавать приложения.
Плюсы OutSystems:
- Поддерживает создание сложных веб- и мобильных приложений корпоративного уровня.
- Широкие возможности интеграции с популярными системами и сервисами.
- Масштабируемость и производительность для требовательных проектов
- Надежные меры безопасности для защиты приложений и данных
- Разработка с помощью искусственного интеллекта ускоряет процесс создания
Минусы OutSystems:
- Дорогие тарифные планы, ориентированные в основном на корпоративных клиентов.
- Крутая кривая обучения, особенно для нетехнических пользователей
- Ограниченные возможности настройки компонентов пользовательского интерфейса.
Adalo
Adalo — это платформа no-code, предназначенная в первую очередь для создания мобильных приложений, позволяющая создавать собственные приложения для устройств iOS и Android без каких-либо навыков программирования. Adalo сочетает в себе визуальный интерфейс с библиотекой готовых компонентов, что позволяет легко и быстро создавать полнофункциональные приложения.
Ключевая особенность:
- Visual App Builder: Adalo предлагает удобный интерфейс drag-and-drop для создания мобильных приложений с различными компонентами, такими как списки, кнопки и формы.
- Настраиваемые компоненты. Вы можете настроить внешний вид и функциональность готовых компонентов в соответствии с требованиями и брендом вашего приложения.
- Встроенная база данных. Платформа включает встроенную базу данных для управления данными приложений, позволяющую пользователям создавать, обновлять и удалять записи данных.
- Интеграция со сторонними организациями: Adalo поддерживает интеграцию с популярными сторонними сервисами и API , что позволяет вам расширить функциональность вашего приложения.
- Публикация собственных приложений: вы можете опубликовать свое приложение в Apple App Store и Google Play Store непосредственно с платформы Adalo, упрощая процесс распространения приложения.
Плюсы Adalo:
- Разработан специально для создания мобильных приложений.
- Интуитивно понятный интерфейс с drag-and-drop и множеством компонентов.
- Возможности настройки как внешнего вида, так и функциональности.
- Прямая публикация приложений в App Store и Play Store.
- Способен создавать простые и умеренно сложные приложения.
Минусы Adalo:
- Ограниченная масштабируемость для проектов с высокой нагрузкой и проектов корпоративного уровня.
- Ограничения производительности для более крупных приложений
- Не поддерживает полнотекстовый поиск или сложные фильтры.
Как выбрать правильную платформу No-Code
При оценке платформ no-code важно понимать требования и цели вашего бизнеса. Чтобы определить, какой инструмент лучше всего подходит для ваших нужд, учтите следующие факторы:
Простота использования и обучение
Идеальная платформа no-code должна быть удобной для пользователя и иметь простую кривую обучения как для технических, так и для нетехнических пользователей. Ищите платформы, которые предлагают визуальный конструктор, возможности drag-and-drop и понятную документацию, которая поможет вам начать работу.
Параметры настройки
Инструмент no-code должен позволять вам создавать приложения, адаптированные к потребностям вашего бизнеса. Платформы с мощными инструментами проектирования, готовыми компонентами и настраиваемыми шаблонами упрощают создание приложений с интуитивно понятными и профессиональными интерфейсами.
Тип приложения и целевые устройства
Рассмотрите типы приложений, которые вам необходимо создать, и устройства, которые вы планируете поддерживать. Выберите платформу no-code, предназначенную для создания приложения определенного типа (например, веб-, мобильного или серверного), и убедитесь, что она поддерживает необходимые вам целевые устройства (например, iOS, Android, настольный компьютер).
Масштабируемость и производительность
Убедитесь, что инструмент no-code соответствует растущей базе пользователей вашего приложения и растущим требованиям. Платформы с масштабируемой архитектурой и эффективной производительностью имеют решающее значение для предприятий, ожидающих роста в будущем.
Возможности интеграции
В современном взаимосвязанном мире вашим приложениям может потребоваться интеграция с существующим программным обеспечением и сторонними сервисами. Проверьте наличие готовых интеграций, API и webhooks для расширения функциональности вашего приложения. Платформа с мощными возможностями интеграции обеспечивает бесперебойную связь между различными системами.
Безопасность и соответствие
Безопасность имеет решающее значение для любого бизнеса, особенно при работе с конфиденциальными данными. Изучите функции безопасности и политики данных каждой платформы no-code. Ищите платформы, которые обеспечивают надежные меры безопасности, такие как шифрование, контроль доступа и соблюдение отраслевых стандартов.
Поддержка сообщества и ресурсы
Процветающее сообщество и обширные ресурсы в значительной степени способствуют использованию платформы no-code. Платформы с активным сообществом и обширными ресурсами могут предложить неоценимую поддержку, вдохновение и идеи, которые сделают ваш путь разработки более плавным.
Цены и бюджет
Платформы No-code предлагают различные модели ценообразования для разных требований: от планов на основе подписки до моделей с оплатой по мере использования. Сравните цены на каждую платформу и выберите ту, которая соответствует вашему бюджету и предлагает правильный баланс функциональности и доступности.
Будущее No-Code
Разработка No-code — это не просто преходящая тенденция; это значительный сдвиг парадигмы в экосистеме разработки программного обеспечения. Поскольку платформы no-code продолжают развиваться и расширять свои возможности, предприятия всех размеров будут все чаще применять эти инструменты для снижения затрат на разработку , экономии времени и расширения возможностей нетехнического персонала.
Ожидается, что в будущем технология no-code будет развиваться дальше благодаря таким достижениям, как:
- Искусственный интеллект и машинное обучение. Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в платформы no-code обеспечит расширенные возможности персонализации, распознавания образов и анализа данных, что приведет к созданию более инновационных и интеллектуальных приложений.
- Расширенная реальность. Поскольку виртуальная и дополненная реальность становится все более распространенной в различных отраслях, платформы no-code будут включать в себя инструменты для проектирования и создания иммерсивного опыта и приложений в этих областях.
- Интернет вещей (IoT). Поскольку устройства IoT становятся все более популярными, платформы no-code будут легко интегрировать возможности IoT в приложения, позволяя пользователям управлять, отслеживать и взаимодействовать с различными устройствами.
- Модульная разработка и повторно используемые компоненты. Рост практики модульной разработки no-code упростит процесс создания приложений за счет предложения повторно используемых компонентов и шаблонов, содействия сотрудничеству и сокращения времени разработки приложений.
- Расширение в различных отраслях. Платформы No-code найдут применение в различных отраслях, таких как здравоохранение, образование, финансы и другие, предоставляя предприятиям и частным лицам инструменты и шаблоны, специфичные для конкретной предметной области, для создания индивидуальных решений.
Будущее no-code несомненно, многообещающе и потенциально может произвести революцию в подходах компаний к разработке программного обеспечения. Используя платформы no-code такие как AppMaster, Bubble, Webflow, OutSystems и Adalo, компании могут извлечь выгоду из этой тенденции, чтобы преуспеть в своих отраслях и оставаться впереди конкурентов.