5 лучших SaaS-инструментов без кода на 2023 год

Инструменты SaaS (программное обеспечение как услуга) No-code меняют способы создания и управления веб-приложениями, мобильными и серверными приложениями. Эти платформы позволяют пользователям проектировать, создавать и развертывать программные решения, не требуя каких-либо знаний в области кодирования. Платформы no-code предоставляют визуальный, удобный интерфейс, позволяющий как нетехническим, так и техническим пользователям быстро и экономично разрабатывать собственные приложения. Рост популярности платформ no-code обусловлен несколькими факторами:

Сокращение затрат и времени на разработку

Снижение барьеров для входа в сферу разработки приложений.

Расширение возможностей нетехнических пользователей для создания индивидуальных цифровых решений

Минимизация технического долга и проблем с обслуживанием

В этой статье будут рассмотрены три лучшие SaaS-платформы no-code на 2023 год, рассмотрены их функции, плюсы и минусы, а также идеальные варианты использования. Эти платформы позволят вам повысить эффективность вашего бизнеса, оптимизировать операции и использовать современные технологии, чтобы оставаться впереди конкурентов.

AppMaster

AppMaster — это мощная платформа no-code, позволяющая создавать комплексные серверные, веб- и мобильные приложения. Имея более 60 000 пользователей и признание G2 лидером Momentum, AppMaster.io доказал свою способность создавать приложения быстро и экономично. Ключевые особенности AppMaster включают в себя:

Визуально разработанные модели данных для схем баз данных

Визуальный дизайнер бизнес-процессов для серверных, веб- и мобильных приложений.

Интерфейс перетаскивания для дизайна пользовательского интерфейса веб-сайтов и мобильных приложений

Встроенный REST API и конечные точки WSS.

Автоматизированная генерация, компиляция и развертывание исходного кода.

Совместимость с базами данных на базе Postgresql .

Корпоративная масштабируемость для сценариев использования с высокой нагрузкой

Плюсы: AppMaster предоставляет комплексное решение для компаний, стремящихся создавать кроссплатформенные приложения с минимальными техническими ресурсами. Пользователи могут быстро разрабатывать и запускать приложения, используя обширный набор инструментов платформы и готовые шаблоны. Подход AppMaster к восстановлению приложений с нуля при изменении требований сводит к минимуму технический долг и обеспечивает плавный процесс разработки.

Минусы: хотя AppMaster охватывает широкий спектр вариантов использования, компаниям с особыми требованиями к сторонней интеграции может потребоваться оценить совместимость платформы с существующим программным стеком. Также стоит учитывать, что AppMaster в настоящее время «из коробки» поддерживает только базы данных, совместимые с Postgresql.

Идеально для: AppMaster идеально подходит для малых и крупных предприятий, которым требуется масштабируемый, эффективный и локальный хостинг. Кроме того, он подходит для тех, кто хочет избежать долгосрочной зависимости от проприетарных платформ и насладиться свободой запуска программного обеспечения в собственной инфраструктуре.

Bubble.io

Bubble.io — популярная платформа no-code для разработки веб-приложений с упором на создание визуальных приложений. Bubble.io, ориентированный на расширение прав и возможностей авторов и предпринимателей, может похвастаться активным сообществом разработчиков и дизайнеров, работающих вместе над разработкой многофункциональных приложений. Ключевые особенности Bubble.io включают в себя:

Визуальный конструктор веб-приложений с функцией перетаскивания

Поддержка адаптивного дизайна для различных устройств и размеров экрана.

Настраиваемая логика и рабочие процессы для веб-приложений

Богатая библиотека плагинов и интеграций с популярными сервисами.

Встроенная поддержка создания и использования API

Функции управления базой данных со встроенным хранилищем

Хостинг Bubble Cloud с поддержкой собственного домена

Плюсы: Bubble.io имеет высокие оценки за удобство использования, позволяя пользователям быстро создавать прототипы и реализовывать идеи. Его визуальный конструктор прост в использовании, а широкий спектр плагинов и интеграций может удовлетворить большинство потребностей в разработке веб-приложений. Встроенные функции управления хранилищем и базами данных упрощают разработку приложений и уменьшают необходимость в дополнительной настройке или интеграции с внешними базами данных.

Минусы: хотя Bubble.io отлично подходит для разработки веб-приложений, в нем отсутствуют встроенные встроенные функции создания мобильных приложений. Пользователям часто приходится полагаться на сторонние решения, такие как службы-оболочки, для превращения веб-приложений в мобильные приложения. Более того, решение облачного хостинга Bubble может быть не идеальным для тех, кто ищет варианты локального хостинга приложений.

Идеально для: Bubble.io подходит для частных лиц, стартапов и предприятий малого и среднего бизнеса, стремящихся создавать веб-приложения с упором на пользовательский интерфейс, ориентированный на клиента. Он отлично подходит для быстрого создания прототипов, тестирования новых идей и запуска MVP без необходимости глубоких технических знаний.

Webflow

Webflow — это популярный инструмент веб-дизайна и SaaS-платформа no-code, которая фокусируется на создании визуально привлекательных и адаптивных веб-сайтов без программирования. Его основным преимуществом является возможность создавать собственные дизайны веб-сайтов с простым в использовании интерфейсом, напоминающим такие инструменты дизайна, как Adobe Photoshop или Sketch.

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Ключевая особенность:

Visual CSS Designer: Webflow предоставляет визуальный интерфейс для проектирования и создания пользовательских стилей CSS, устраняя необходимость писать код вручную.

предоставляет визуальный интерфейс для проектирования и создания пользовательских стилей CSS, устраняя необходимость писать код вручную. Адаптивный дизайн. Платформа позволяет создавать адаптивные веб-сайты, гарантируя, что они будут хорошо выглядеть и работать на различных устройствах и размерах экрана.

Платформа позволяет создавать адаптивные веб-сайты, гарантируя, что они будут хорошо выглядеть и работать на различных устройствах и размерах экрана. Анимации и взаимодействия. Вы можете создавать привлекательные анимации и взаимодействия, используя встроенные инструменты, не имея опыта программирования.

Вы можете создавать привлекательные анимации и взаимодействия, используя встроенные инструменты, не имея опыта программирования. Поддержка пользовательского кода. Для опытных пользователей, которые хотят добавить уникальные функции или возможности, Webflow поддерживает вставку собственного кода HTML, CSS или JavaScript.

Для опытных пользователей, которые хотят добавить уникальные функции или возможности, поддерживает вставку собственного кода HTML, CSS или JavaScript. Встроенная CMS: Webflow включает встроенную систему управления контентом (CMS) для динамического управления содержимым вашего веб-сайта и упрощения создания контента для вашей команды.

включает встроенную систему управления контентом (CMS) для динамического управления содержимым вашего веб-сайта и упрощения создания контента для вашей команды. Возможности электронной коммерции. С помощью Webflow вы можете создавать веб-сайты электронной коммерции, создавая сложные интернет-витрины и управляя продуктами и заказами.

С помощью вы можете создавать веб-сайты электронной коммерции, создавая сложные интернет-витрины и управляя продуктами и заказами. Хостинг сайтов: Webflow предлагает услуги хостинга для ваших веб-сайтов с такими функциями, как поддержка SSL, быстрая загрузка страниц и регулярное резервное копирование.

Плюсы Webflow:

Интуитивный и удобный интерфейс для веб-дизайна.

Приятные визуальные результаты и адаптивный дизайн

Широкий выбор шаблонов дизайна для различных отраслей и вариантов использования.

Возможности электронной коммерции облегчают создание интернет-магазина.

Поддержка пользовательского кода обеспечивает более универсальную веб-разработку.

Хорошее сообщество и учебные ресурсы для новых пользователей.

Минусы Webflow:

Ограничено созданием веб-сайтов и не поддерживает создание мобильных и серверных приложений.

Поддержка пользовательского кода может оказаться недостаточной для сложных проектов, что приводит к ограничениям в настройке.

Дорогие тарифные планы, особенно для веб-сайтов электронной коммерции и дополнительные требования к хостингу.

OutSystems

OutSystems — это известная платформа low-code, предлагающая возможности no-code для быстрой разработки приложений . Он обслуживает проекты корпоративного уровня и предоставляет инструменты для создания и развертывания сложных веб- и мобильных приложений без традиционных навыков программирования.

Ключевая особенность:

Визуальная разработка: OutSystems использует визуальный интерфейс drag-and-drop для создания веб- и мобильных приложений, позволяющий проектировать пользовательские интерфейсы, рабочие процессы и модели данных.

OutSystems использует визуальный интерфейс для создания веб- и мобильных приложений, позволяющий проектировать пользовательские интерфейсы, рабочие процессы и модели данных. Интеграция приложений. Платформа предлагает встроенные возможности интеграции с популярными системами и сервисами, такими как CRM, ERP и единый вход (SSO).

Платформа предлагает встроенные возможности интеграции с популярными системами и сервисами, такими как CRM, ERP и единый вход (SSO). Масштабируемость и производительность: OutSystems предназначена для работы с высоконагруженными проектами корпоративного уровня, обеспечивая плавное масштабирование приложений и хорошую производительность в условиях стресса.

OutSystems предназначена для работы с высоконагруженными проектами корпоративного уровня, обеспечивая плавное масштабирование приложений и хорошую производительность в условиях стресса. Безопасность. Платформа предлагает мощные функции безопасности для приложений, включая управление идентификацией, контроль доступа и непрерывный мониторинг уязвимостей.

Платформа предлагает мощные функции безопасности для приложений, включая управление идентификацией, контроль доступа и непрерывный мониторинг уязвимостей. Управление жизненным циклом приложений: OutSystems включает в себя инструменты для управления всем жизненным циклом приложений: от разработки до развертывания, мониторинга и обслуживания.

OutSystems включает в себя инструменты для управления всем жизненным циклом приложений: от разработки до развертывания, мониторинга и обслуживания. Разработка с помощью искусственного интеллекта. Платформа использует искусственный интеллект (ИИ), чтобы предлагать предложения и помогать вам быстрее создавать приложения.

Плюсы OutSystems:

Поддерживает создание сложных веб- и мобильных приложений корпоративного уровня.

Широкие возможности интеграции с популярными системами и сервисами.

Масштабируемость и производительность для требовательных проектов

Надежные меры безопасности для защиты приложений и данных

Разработка с помощью искусственного интеллекта ускоряет процесс создания

Минусы OutSystems:

Дорогие тарифные планы, ориентированные в основном на корпоративных клиентов.

Крутая кривая обучения, особенно для нетехнических пользователей

Ограниченные возможности настройки компонентов пользовательского интерфейса.

Adalo

Adalo — это платформа no-code, предназначенная в первую очередь для создания мобильных приложений, позволяющая создавать собственные приложения для устройств iOS и Android без каких-либо навыков программирования. Adalo сочетает в себе визуальный интерфейс с библиотекой готовых компонентов, что позволяет легко и быстро создавать полнофункциональные приложения.

Ключевая особенность:

Visual App Builder: Adalo предлагает удобный интерфейс drag-and-drop для создания мобильных приложений с различными компонентами, такими как списки, кнопки и формы.

предлагает удобный интерфейс для создания мобильных приложений с различными компонентами, такими как списки, кнопки и формы. Настраиваемые компоненты. Вы можете настроить внешний вид и функциональность готовых компонентов в соответствии с требованиями и брендом вашего приложения.

Вы можете настроить внешний вид и функциональность готовых компонентов в соответствии с требованиями и брендом вашего приложения. Встроенная база данных. Платформа включает встроенную базу данных для управления данными приложений, позволяющую пользователям создавать, обновлять и удалять записи данных.

Платформа включает встроенную базу данных для управления данными приложений, позволяющую пользователям создавать, обновлять и удалять записи данных. Интеграция со сторонними организациями: Adalo поддерживает интеграцию с популярными сторонними сервисами и API , что позволяет вам расширить функциональность вашего приложения.

поддерживает интеграцию с популярными сторонними сервисами и API , что позволяет вам расширить функциональность вашего приложения. Публикация собственных приложений: вы можете опубликовать свое приложение в Apple App Store и Google Play Store непосредственно с платформы Adalo , упрощая процесс распространения приложения.

Плюсы Adalo:

Разработан специально для создания мобильных приложений.

Интуитивно понятный интерфейс с drag-and-drop и множеством компонентов.

и множеством компонентов. Возможности настройки как внешнего вида, так и функциональности.

Прямая публикация приложений в App Store и Play Store.

Способен создавать простые и умеренно сложные приложения.

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Минусы Adalo:

Ограниченная масштабируемость для проектов с высокой нагрузкой и проектов корпоративного уровня.

Ограничения производительности для более крупных приложений

Не поддерживает полнотекстовый поиск или сложные фильтры.

Как выбрать правильную платформу No-Code

При оценке платформ no-code важно понимать требования и цели вашего бизнеса. Чтобы определить, какой инструмент лучше всего подходит для ваших нужд, учтите следующие факторы:

Простота использования и обучение

Идеальная платформа no-code должна быть удобной для пользователя и иметь простую кривую обучения как для технических, так и для нетехнических пользователей. Ищите платформы, которые предлагают визуальный конструктор, возможности drag-and-drop и понятную документацию, которая поможет вам начать работу.

Параметры настройки

Инструмент no-code должен позволять вам создавать приложения, адаптированные к потребностям вашего бизнеса. Платформы с мощными инструментами проектирования, готовыми компонентами и настраиваемыми шаблонами упрощают создание приложений с интуитивно понятными и профессиональными интерфейсами.

Тип приложения и целевые устройства

Рассмотрите типы приложений, которые вам необходимо создать, и устройства, которые вы планируете поддерживать. Выберите платформу no-code, предназначенную для создания приложения определенного типа (например, веб-, мобильного или серверного), и убедитесь, что она поддерживает необходимые вам целевые устройства (например, iOS, Android, настольный компьютер).

Масштабируемость и производительность

Убедитесь, что инструмент no-code соответствует растущей базе пользователей вашего приложения и растущим требованиям. Платформы с масштабируемой архитектурой и эффективной производительностью имеют решающее значение для предприятий, ожидающих роста в будущем.

Возможности интеграции

В современном взаимосвязанном мире вашим приложениям может потребоваться интеграция с существующим программным обеспечением и сторонними сервисами. Проверьте наличие готовых интеграций, API и webhooks для расширения функциональности вашего приложения. Платформа с мощными возможностями интеграции обеспечивает бесперебойную связь между различными системами.

Безопасность и соответствие

Безопасность имеет решающее значение для любого бизнеса, особенно при работе с конфиденциальными данными. Изучите функции безопасности и политики данных каждой платформы no-code. Ищите платформы, которые обеспечивают надежные меры безопасности, такие как шифрование, контроль доступа и соблюдение отраслевых стандартов.

Поддержка сообщества и ресурсы

Процветающее сообщество и обширные ресурсы в значительной степени способствуют использованию платформы no-code. Платформы с активным сообществом и обширными ресурсами могут предложить неоценимую поддержку, вдохновение и идеи, которые сделают ваш путь разработки более плавным.

Цены и бюджет

Платформы No-code предлагают различные модели ценообразования для разных требований: от планов на основе подписки до моделей с оплатой по мере использования. Сравните цены на каждую платформу и выберите ту, которая соответствует вашему бюджету и предлагает правильный баланс функциональности и доступности.

Будущее No-Code

Разработка No-code — это не просто преходящая тенденция; это значительный сдвиг парадигмы в экосистеме разработки программного обеспечения. Поскольку платформы no-code продолжают развиваться и расширять свои возможности, предприятия всех размеров будут все чаще применять эти инструменты для снижения затрат на разработку , экономии времени и расширения возможностей нетехнического персонала.

Ожидается, что в будущем технология no-code будет развиваться дальше благодаря таким достижениям, как:

Искусственный интеллект и машинное обучение. Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в платформы no-code обеспечит расширенные возможности персонализации, распознавания образов и анализа данных, что приведет к созданию более инновационных и интеллектуальных приложений.

Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в платформы обеспечит расширенные возможности персонализации, распознавания образов и анализа данных, что приведет к созданию более инновационных и интеллектуальных приложений. Расширенная реальность. Поскольку виртуальная и дополненная реальность становится все более распространенной в различных отраслях, платформы no-code будут включать в себя инструменты для проектирования и создания иммерсивного опыта и приложений в этих областях.

Поскольку виртуальная и дополненная реальность становится все более распространенной в различных отраслях, платформы будут включать в себя инструменты для проектирования и создания иммерсивного опыта и приложений в этих областях. Интернет вещей (IoT). Поскольку устройства IoT становятся все более популярными, платформы no-code будут легко интегрировать возможности IoT в приложения, позволяя пользователям управлять, отслеживать и взаимодействовать с различными устройствами.

Поскольку устройства IoT становятся все более популярными, платформы будут легко интегрировать возможности IoT в приложения, позволяя пользователям управлять, отслеживать и взаимодействовать с различными устройствами. Модульная разработка и повторно используемые компоненты. Рост практики модульной разработки no-code упростит процесс создания приложений за счет предложения повторно используемых компонентов и шаблонов, содействия сотрудничеству и сокращения времени разработки приложений.

Рост практики модульной разработки упростит процесс создания приложений за счет предложения повторно используемых компонентов и шаблонов, содействия сотрудничеству и сокращения времени разработки приложений. Расширение в различных отраслях. Платформы No-code найдут применение в различных отраслях, таких как здравоохранение, образование, финансы и другие, предоставляя предприятиям и частным лицам инструменты и шаблоны, специфичные для конкретной предметной области, для создания индивидуальных решений.

Будущее no-code несомненно, многообещающе и потенциально может произвести революцию в подходах компаний к разработке программного обеспечения. Используя платформы no-code такие как AppMaster, Bubble, Webflow, OutSystems и Adalo, компании могут извлечь выгоду из этой тенденции, чтобы преуспеть в своих отраслях и оставаться впереди конкурентов.