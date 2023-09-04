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5 лучших SaaS-инструментов без кода на 2023 год

04, сент. 2023 8 мин
5 лучших SaaS-инструментов без кода на 2023 год
Содержание

Инструменты SaaS (программное обеспечение как услуга) No-code меняют способы создания и управления веб-приложениями, мобильными и серверными приложениями. Эти платформы позволяют пользователям проектировать, создавать и развертывать программные решения, не требуя каких-либо знаний в области кодирования. Платформы no-code предоставляют визуальный, удобный интерфейс, позволяющий как нетехническим, так и техническим пользователям быстро и экономично разрабатывать собственные приложения. Рост популярности платформ no-code обусловлен несколькими факторами:

  • Сокращение затрат и времени на разработку
  • Снижение барьеров для входа в сферу разработки приложений.
  • Расширение возможностей нетехнических пользователей для создания индивидуальных цифровых решений
  • Минимизация технического долга и проблем с обслуживанием

В этой статье будут рассмотрены три лучшие SaaS-платформы no-code на 2023 год, рассмотрены их функции, плюсы и минусы, а также идеальные варианты использования. Эти платформы позволят вам повысить эффективность вашего бизнеса, оптимизировать операции и использовать современные технологии, чтобы оставаться впереди конкурентов.

AppMaster

AppMaster — это мощная платформа no-code, позволяющая создавать комплексные серверные, веб- и мобильные приложения. Имея более 60 000 пользователей и признание G2 лидером Momentum, AppMaster.io доказал свою способность создавать приложения быстро и экономично. Ключевые особенности AppMaster включают в себя:

  • Визуально разработанные модели данных для схем баз данных
  • Визуальный дизайнер бизнес-процессов для серверных, веб- и мобильных приложений.
  • Интерфейс перетаскивания для дизайна пользовательского интерфейса веб-сайтов и мобильных приложений
  • Встроенный REST API и конечные точки WSS.
  • Автоматизированная генерация, компиляция и развертывание исходного кода.
  • Совместимость с базами данных на базе Postgresql .
  • Корпоративная масштабируемость для сценариев использования с высокой нагрузкой

AppMaster No-Code

Плюсы: AppMaster предоставляет комплексное решение для компаний, стремящихся создавать кроссплатформенные приложения с минимальными техническими ресурсами. Пользователи могут быстро разрабатывать и запускать приложения, используя обширный набор инструментов платформы и готовые шаблоны. Подход AppMaster к восстановлению приложений с нуля при изменении требований сводит к минимуму технический долг и обеспечивает плавный процесс разработки.

Минусы: хотя AppMaster охватывает широкий спектр вариантов использования, компаниям с особыми требованиями к сторонней интеграции может потребоваться оценить совместимость платформы с существующим программным стеком. Также стоит учитывать, что AppMaster в настоящее время «из коробки» поддерживает только базы данных, совместимые с Postgresql.

Идеально для: AppMaster идеально подходит для малых и крупных предприятий, которым требуется масштабируемый, эффективный и локальный хостинг. Кроме того, он подходит для тех, кто хочет избежать долгосрочной зависимости от проприетарных платформ и насладиться свободой запуска программного обеспечения в собственной инфраструктуре.

Bubble.io

Bubble.io — популярная платформа no-code для разработки веб-приложений с упором на создание визуальных приложений. Bubble.io, ориентированный на расширение прав и возможностей авторов и предпринимателей, может похвастаться активным сообществом разработчиков и дизайнеров, работающих вместе над разработкой многофункциональных приложений. Ключевые особенности Bubble.io включают в себя:

  • Визуальный конструктор веб-приложений с функцией перетаскивания
  • Поддержка адаптивного дизайна для различных устройств и размеров экрана.
  • Настраиваемая логика и рабочие процессы для веб-приложений
  • Богатая библиотека плагинов и интеграций с популярными сервисами.
  • Встроенная поддержка создания и использования API
  • Функции управления базой данных со встроенным хранилищем
  • Хостинг Bubble Cloud с поддержкой собственного домена

Плюсы: Bubble.io имеет высокие оценки за удобство использования, позволяя пользователям быстро создавать прототипы и реализовывать идеи. Его визуальный конструктор прост в использовании, а широкий спектр плагинов и интеграций может удовлетворить большинство потребностей в разработке веб-приложений. Встроенные функции управления хранилищем и базами данных упрощают разработку приложений и уменьшают необходимость в дополнительной настройке или интеграции с внешними базами данных.

Минусы: хотя Bubble.io отлично подходит для разработки веб-приложений, в нем отсутствуют встроенные встроенные функции создания мобильных приложений. Пользователям часто приходится полагаться на сторонние решения, такие как службы-оболочки, для превращения веб-приложений в мобильные приложения. Более того, решение облачного хостинга Bubble может быть не идеальным для тех, кто ищет варианты локального хостинга приложений.

Идеально для: Bubble.io подходит для частных лиц, стартапов и предприятий малого и среднего бизнеса, стремящихся создавать веб-приложения с упором на пользовательский интерфейс, ориентированный на клиента. Он отлично подходит для быстрого создания прототипов, тестирования новых идей и запуска MVP без необходимости глубоких технических знаний.

Webflow

Webflow — это популярный инструмент веб-дизайна и SaaS-платформа no-code, которая фокусируется на создании визуально привлекательных и адаптивных веб-сайтов без программирования. Его основным преимуществом является возможность создавать собственные дизайны веб-сайтов с простым в использовании интерфейсом, напоминающим такие инструменты дизайна, как Adobe Photoshop или Sketch.

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Ключевая особенность:

  • Visual CSS Designer: Webflow предоставляет визуальный интерфейс для проектирования и создания пользовательских стилей CSS, устраняя необходимость писать код вручную.
  • Адаптивный дизайн. Платформа позволяет создавать адаптивные веб-сайты, гарантируя, что они будут хорошо выглядеть и работать на различных устройствах и размерах экрана.
  • Анимации и взаимодействия. Вы можете создавать привлекательные анимации и взаимодействия, используя встроенные инструменты, не имея опыта программирования.
  • Поддержка пользовательского кода. Для опытных пользователей, которые хотят добавить уникальные функции или возможности, Webflow поддерживает вставку собственного кода HTML, CSS или JavaScript.
  • Встроенная CMS: Webflow включает встроенную систему управления контентом (CMS) для динамического управления содержимым вашего веб-сайта и упрощения создания контента для вашей команды.
  • Возможности электронной коммерции. С помощью Webflow вы можете создавать веб-сайты электронной коммерции, создавая сложные интернет-витрины и управляя продуктами и заказами.
  • Хостинг сайтов: Webflow предлагает услуги хостинга для ваших веб-сайтов с такими функциями, как поддержка SSL, быстрая загрузка страниц и регулярное резервное копирование.

Плюсы Webflow:

  • Интуитивный и удобный интерфейс для веб-дизайна.
  • Приятные визуальные результаты и адаптивный дизайн
  • Широкий выбор шаблонов дизайна для различных отраслей и вариантов использования.
  • Возможности электронной коммерции облегчают создание интернет-магазина.
  • Поддержка пользовательского кода обеспечивает более универсальную веб-разработку.
  • Хорошее сообщество и учебные ресурсы для новых пользователей.

Минусы Webflow:

  • Ограничено созданием веб-сайтов и не поддерживает создание мобильных и серверных приложений.
  • Поддержка пользовательского кода может оказаться недостаточной для сложных проектов, что приводит к ограничениям в настройке.
  • Дорогие тарифные планы, особенно для веб-сайтов электронной коммерции и дополнительные требования к хостингу.

OutSystems

OutSystems — это известная платформа low-code, предлагающая возможности no-code для быстрой разработки приложений . Он обслуживает проекты корпоративного уровня и предоставляет инструменты для создания и развертывания сложных веб- и мобильных приложений без традиционных навыков программирования.

Ключевая особенность:

  • Визуальная разработка: OutSystems использует визуальный интерфейс drag-and-drop для создания веб- и мобильных приложений, позволяющий проектировать пользовательские интерфейсы, рабочие процессы и модели данных.
  • Интеграция приложений. Платформа предлагает встроенные возможности интеграции с популярными системами и сервисами, такими как CRM, ERP и единый вход (SSO).
  • Масштабируемость и производительность: OutSystems предназначена для работы с высоконагруженными проектами корпоративного уровня, обеспечивая плавное масштабирование приложений и хорошую производительность в условиях стресса.
  • Безопасность. Платформа предлагает мощные функции безопасности для приложений, включая управление идентификацией, контроль доступа и непрерывный мониторинг уязвимостей.
  • Управление жизненным циклом приложений: OutSystems включает в себя инструменты для управления всем жизненным циклом приложений: от разработки до развертывания, мониторинга и обслуживания.
  • Разработка с помощью искусственного интеллекта. Платформа использует искусственный интеллект (ИИ), чтобы предлагать предложения и помогать вам быстрее создавать приложения.

Плюсы OutSystems:

  • Поддерживает создание сложных веб- и мобильных приложений корпоративного уровня.
  • Широкие возможности интеграции с популярными системами и сервисами.
  • Масштабируемость и производительность для требовательных проектов
  • Надежные меры безопасности для защиты приложений и данных
  • Разработка с помощью искусственного интеллекта ускоряет процесс создания

Минусы OutSystems:

  • Дорогие тарифные планы, ориентированные в основном на корпоративных клиентов.
  • Крутая кривая обучения, особенно для нетехнических пользователей
  • Ограниченные возможности настройки компонентов пользовательского интерфейса.

Adalo

Adalo — это платформа no-code, предназначенная в первую очередь для создания мобильных приложений, позволяющая создавать собственные приложения для устройств iOS и Android без каких-либо навыков программирования. Adalo сочетает в себе визуальный интерфейс с библиотекой готовых компонентов, что позволяет легко и быстро создавать полнофункциональные приложения.

Ключевая особенность:

  • Visual App Builder: Adalo предлагает удобный интерфейс drag-and-drop для создания мобильных приложений с различными компонентами, такими как списки, кнопки и формы.
  • Настраиваемые компоненты. Вы можете настроить внешний вид и функциональность готовых компонентов в соответствии с требованиями и брендом вашего приложения.
  • Встроенная база данных. Платформа включает встроенную базу данных для управления данными приложений, позволяющую пользователям создавать, обновлять и удалять записи данных.
  • Интеграция со сторонними организациями: Adalo поддерживает интеграцию с популярными сторонними сервисами и API , что позволяет вам расширить функциональность вашего приложения.
  • Публикация собственных приложений: вы можете опубликовать свое приложение в Apple App Store и Google Play Store непосредственно с платформы Adalo, упрощая процесс распространения приложения.

Плюсы Adalo:

  • Разработан специально для создания мобильных приложений.
  • Интуитивно понятный интерфейс с drag-and-drop и множеством компонентов.
  • Возможности настройки как внешнего вида, так и функциональности.
  • Прямая публикация приложений в App Store и Play Store.
  • Способен создавать простые и умеренно сложные приложения.
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Минусы Adalo:

  • Ограниченная масштабируемость для проектов с высокой нагрузкой и проектов корпоративного уровня.
  • Ограничения производительности для более крупных приложений
  • Не поддерживает полнотекстовый поиск или сложные фильтры.

Как выбрать правильную платформу No-Code

При оценке платформ no-code важно понимать требования и цели вашего бизнеса. Чтобы определить, какой инструмент лучше всего подходит для ваших нужд, учтите следующие факторы:

Простота использования и обучение

Идеальная платформа no-code должна быть удобной для пользователя и иметь простую кривую обучения как для технических, так и для нетехнических пользователей. Ищите платформы, которые предлагают визуальный конструктор, возможности drag-and-drop и понятную документацию, которая поможет вам начать работу.

Параметры настройки

Инструмент no-code должен позволять вам создавать приложения, адаптированные к потребностям вашего бизнеса. Платформы с мощными инструментами проектирования, готовыми компонентами и настраиваемыми шаблонами упрощают создание приложений с интуитивно понятными и профессиональными интерфейсами.

Тип приложения и целевые устройства

Рассмотрите типы приложений, которые вам необходимо создать, и устройства, которые вы планируете поддерживать. Выберите платформу no-code, предназначенную для создания приложения определенного типа (например, веб-, мобильного или серверного), и убедитесь, что она поддерживает необходимые вам целевые устройства (например, iOS, Android, настольный компьютер).

Масштабируемость и производительность

Убедитесь, что инструмент no-code соответствует растущей базе пользователей вашего приложения и растущим требованиям. Платформы с масштабируемой архитектурой и эффективной производительностью имеют решающее значение для предприятий, ожидающих роста в будущем.

Возможности интеграции

В современном взаимосвязанном мире вашим приложениям может потребоваться интеграция с существующим программным обеспечением и сторонними сервисами. Проверьте наличие готовых интеграций, API и webhooks для расширения функциональности вашего приложения. Платформа с мощными возможностями интеграции обеспечивает бесперебойную связь между различными системами.

Безопасность и соответствие

Безопасность имеет решающее значение для любого бизнеса, особенно при работе с конфиденциальными данными. Изучите функции безопасности и политики данных каждой платформы no-code. Ищите платформы, которые обеспечивают надежные меры безопасности, такие как шифрование, контроль доступа и соблюдение отраслевых стандартов.

Поддержка сообщества и ресурсы

Процветающее сообщество и обширные ресурсы в значительной степени способствуют использованию платформы no-code. Платформы с активным сообществом и обширными ресурсами могут предложить неоценимую поддержку, вдохновение и идеи, которые сделают ваш путь разработки более плавным.

Цены и бюджет

Платформы No-code предлагают различные модели ценообразования для разных требований: от планов на основе подписки до моделей с оплатой по мере использования. Сравните цены на каждую платформу и выберите ту, которая соответствует вашему бюджету и предлагает правильный баланс функциональности и доступности.

Будущее No-Code

Разработка No-code — это не просто преходящая тенденция; это значительный сдвиг парадигмы в экосистеме разработки программного обеспечения. Поскольку платформы no-code продолжают развиваться и расширять свои возможности, предприятия всех размеров будут все чаще применять эти инструменты для снижения затрат на разработку , экономии времени и расширения возможностей нетехнического персонала.

Ожидается, что в будущем технология no-code будет развиваться дальше благодаря таким достижениям, как:

  • Искусственный интеллект и машинное обучение. Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в платформы no-code обеспечит расширенные возможности персонализации, распознавания образов и анализа данных, что приведет к созданию более инновационных и интеллектуальных приложений.
  • Расширенная реальность. Поскольку виртуальная и дополненная реальность становится все более распространенной в различных отраслях, платформы no-code будут включать в себя инструменты для проектирования и создания иммерсивного опыта и приложений в этих областях.
  • Интернет вещей (IoT). Поскольку устройства IoT становятся все более популярными, платформы no-code будут легко интегрировать возможности IoT в приложения, позволяя пользователям управлять, отслеживать и взаимодействовать с различными устройствами.
  • Модульная разработка и повторно используемые компоненты. Рост практики модульной разработки no-code упростит процесс создания приложений за счет предложения повторно используемых компонентов и шаблонов, содействия сотрудничеству и сокращения времени разработки приложений.
  • Расширение в различных отраслях. Платформы No-code найдут применение в различных отраслях, таких как здравоохранение, образование, финансы и другие, предоставляя предприятиям и частным лицам инструменты и шаблоны, специфичные для конкретной предметной области, для создания индивидуальных решений.

Будущее no-code несомненно, многообещающе и потенциально может произвести революцию в подходах компаний к разработке программного обеспечения. Используя платформы no-code такие как AppMaster, Bubble, Webflow, OutSystems и Adalo, компании могут извлечь выгоду из этой тенденции, чтобы преуспеть в своих отраслях и оставаться впереди конкурентов.

На что следует обратить внимание при выборе платформы без кода?

При выборе платформы no-code учитывайте такие факторы, как простота использования, возможности настройки, типы приложений и целевые устройства, масштабируемость, возможности интеграции, цены и поддержка сообщества. Очень важно выбрать платформу, которая соответствует потребностям и целям вашего бизнеса.

Могу ли я использовать инструменты без кода для создания мобильного приложения?

Да, многие платформы no-code, такие как AppMaster.io, Bubble.io и Adalo, позволяют пользователям создавать мобильные приложения без каких-либо знаний в области кодирования. Эти платформы предоставляют необходимые инструменты и шаблоны для создания интуитивно понятных и профессионально выглядящих мобильных приложений.

Могу ли я интегрировать существующее программное обеспечение с приложениями без кода?

Многие платформы no-code предлагают возможности интеграции с популярным программным обеспечением и сервисами через API, webhooks или другие методы. Обязательно выберите платформу no-code, которая поддерживает необходимую вам интеграцию, или найдите платформу с большой библиотекой возможных интеграций.

Позволяют ли платформы без кода настраивать пользовательский интерфейс?

Большинство платформ no-code предоставляют множество инструментов и шаблонов для настройки пользовательского интерфейса вашего приложения. Такие функции, как drag-and-drop, визуальные конструкторы и готовые компоненты, позволяют вам создать уникальный и функциональный пользовательский интерфейс, который соответствует вашим целям брендинга и пользовательского опыта.

Является ли AppMaster хорошим вариантом для разработки без кода?

Да, AppMaster.io — это мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений с визуально разработанными моделями данных, бизнес-логикой и REST API. Его подход устраняет технический долг и позволяет быстро разрабатывать приложения, что делает его идеальным выбором для различных вариантов использования.

Подходят ли платформы без кода для проектов корпоративного уровня?

Некоторые платформы no-code, такие как AppMaster и OutSystems, способны обрабатывать проекты корпоративного уровня, предлагая масштабируемость, надежные функции безопасности, возможности интеграции и настраиваемые планы. Однако всегда оценивайте возможности платформы с учетом конкретных требований вашего проекта корпоративного уровня.

Что такое SaaS-платформы без кода?

Платформы SaaS No-code — это инструменты, которые позволяют пользователям создавать веб-, мобильные и серверные приложения без необходимости знаний в области кодирования. Пользователи могут создавать цифровые решения, используя визуальные интерфейсы, компоненты drag-and-drop и другие удобные для пользователя функции.

Почему платформы без кода становятся популярными?

Платформы No-code становятся популярными благодаря их способности снизить барьер для входа в разработку приложений, сократить затраты и время на разработку, а также позволяют широкому кругу пользователей, включая нетехнических лиц, создавать индивидуальные решения для бизнеса.

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