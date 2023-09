Top 5 SaaS-tools zonder code voor 2023

No-code SaaS-tools (Software as a Service) transformeren de manier waarop bedrijven web-, mobiele en backend-applicaties creëren en beheren. Met deze platforms kunnen gebruikers softwareoplossingen ontwerpen, bouwen en implementeren zonder dat daarvoor enige codeerkennis vereist is. No-code- platforms bieden een visuele, gebruiksvriendelijke interface waarmee zowel niet-technische als technische gebruikers snel en kosteneffectief aangepaste applicaties kunnen ontwikkelen. De opkomst van no-code platforms is te wijten aan verschillende factoren:

Lagere ontwikkelingskosten en -tijd

Verlaagde toegangsdrempels voor applicatieontwikkeling

Niet-technische gebruikers in staat stellen om op maat gemaakte digitale oplossingen te bouwen

Minimaliseren van technische schulden en onderhoudsuitdagingen

In dit artikel worden de drie beste SaaS-platforms no-code voor 2023 besproken, waarbij hun kenmerken, voor- en nadelen en ideale gebruiksscenario's worden onderzocht. Met deze platforms kunt u uw bedrijf een boost geven, uw activiteiten stroomlijnen en moderne technologie benutten om de concurrentie voor te blijven.

AppMaster

AppMaster is een krachtig platform no-code dat uitgebreide backend-, web- en mobiele applicaties bouwt. Met meer dan 60.000 gebruikers en erkenning als Momentum Leader door G2 heeft AppMaster.io zijn vermogen bewezen om snel en kosteneffectief applicaties te creëren. De belangrijkste kenmerken van AppMaster zijn onder meer:

Visueel ontworpen datamodellen voor databaseschema's

Visual Business Process Designer voor backend-, web- en mobiele applicaties

Drag-and-drop-interface voor UI-ontwerp van web- en mobiele apps

Ingebouwde REST API en WSS-eindpunten

Geautomatiseerde broncodegeneratie, compilatie en implementatie

Compatibel met op Postgresql gebaseerde databases

Enterprise-schaalbaarheid voor gebruiksscenario's met hoge belasting

Voordelen: AppMaster biedt een uitgebreide oplossing voor bedrijven die platformonafhankelijke applicaties willen creëren met minimale technische middelen. Gebruikers kunnen snel apps ontwikkelen en lanceren, gebruikmakend van de uitgebreide set tools en vooraf gebouwde sjablonen van het platform. AppMaster 's aanpak om applicaties vanaf het begin opnieuw te genereren wanneer de vereisten veranderen, minimaliseert de technische schulden en zorgt voor een soepel ontwikkelingsproces.

Nadelen: Hoewel AppMaster een breed scala aan gebruiksscenario's bestrijkt, moeten bedrijven met specifieke vereisten voor integraties van derden mogelijk de compatibiliteit van het platform met hun bestaande softwarestack evalueren. Het is ook de moeite waard om te overwegen dat AppMaster momenteel alleen Postgresql-compatibele databases kant-en-klaar ondersteunt.

Ideaal voor: AppMaster is perfect voor kleine tot grote bedrijven die schaalbare, efficiënte en on-premise hostingmogelijkheden nodig hebben. Bovendien is het geschikt voor mensen die de langdurige afhankelijkheid van propriëtaire platforms willen vermijden en willen genieten van de vrijheid om software op hun eigen infrastructuur te draaien.

Bubble.io

Bubble.io is een populair no-code -platform voor de ontwikkeling van webapps met de nadruk op het bouwen van visuele applicaties. Bubble.io is gericht op het versterken van makers en ondernemers en beschikt over een actieve gemeenschap van ontwikkelaars en ontwerpers die samenwerken om veelzijdige applicaties te ontwikkelen. De belangrijkste kenmerken van Bubble.io zijn onder meer:

Visuele webapp-bouwer met drag-and-drop -functionaliteit

Responsieve ontwerpondersteuning voor verschillende apparaten en schermformaten

Aanpasbare logica en workflows voor webapps

Rijke bibliotheek met plug-ins en integraties met populaire services

Native ondersteuning voor het maken en gebruiken van API's

Databasebeheerfuncties met ingebouwde opslag

Bubble Cloud-hosting met aangepaste domeinondersteuning

Voordelen: Bubble.io scoort hoog op het gebied van bruikbaarheid, waardoor gebruikers snel prototypen kunnen maken en ideeën kunnen herhalen. De visuele bouwer is eenvoudig te gebruiken en het brede scala aan plug-ins en integraties kan aan de meeste ontwikkelingsbehoeften van webapps voldoen. De ingebouwde opslag- en databasebeheerfuncties stroomlijnen de app-ontwikkeling en verminderen de behoefte aan extra instellingen of integratie met externe databases.

Nadelen: Hoewel Bubble.io uitstekend geschikt is voor de ontwikkeling van webapps, mist het out-of-the-box native functies voor het bouwen van mobiele apps. Gebruikers moeten vaak vertrouwen op oplossingen van derden, zoals wrapperservices, om webapps om te zetten in mobiele applicaties. Bovendien is de cloudhostingoplossing van Bubble misschien niet ideaal voor mensen die op zoek zijn naar on-premise app-hostingopties.

Ideaal voor: Bubble.io is geschikt voor particulieren, startups en kleine tot middelgrote bedrijven die webapplicaties willen bouwen met een sterke focus op klantgerichte gebruikersinterface. Het is geweldig voor snelle prototyping, het testen van nieuwe ideeën en het lanceren van MVP's zonder dat diepgaande technische kennis nodig is.

Webflow

Webflow is een populaire webontwerptool en een SaaS-platform no-code dat zich richt op het bouwen van visueel aantrekkelijke en responsieve websites zonder codering. De belangrijkste aantrekkingskracht is de mogelijkheid om aangepaste website-ontwerpen te maken met een eenvoudig te gebruiken interface, die lijkt op ontwerptools zoals Adobe Photoshop of Sketch.

Belangrijkste kenmerken:

Visuele CSS-ontwerper: Webflow biedt een visuele interface voor het ontwerpen en maken van aangepaste CSS-stijlen, waardoor het niet meer nodig is om handmatig code te schrijven.

biedt een visuele interface voor het ontwerpen en maken van aangepaste CSS-stijlen, waardoor het niet meer nodig is om handmatig code te schrijven. Responsive Design: Het platform maakt het ontwerpen van responsieve websites mogelijk, zodat deze er goed uitzien en functioneren op verschillende apparaten en schermformaten.

Het platform maakt het ontwerpen van responsieve websites mogelijk, zodat deze er goed uitzien en functioneren op verschillende apparaten en schermformaten. Animaties en interacties: u kunt opvallende animaties en interacties maken met behulp van de ingebouwde tools zonder kennis van coderen.

u kunt opvallende animaties en interacties maken met behulp van de ingebouwde tools zonder kennis van coderen. Ondersteuning voor aangepaste code: Voor gevorderde gebruikers die unieke functionaliteit of functies willen toevoegen, ondersteunt Webflow het invoegen van aangepaste HTML-, CSS- of JavaScript-code.

Voor gevorderde gebruikers die unieke functionaliteit of functies willen toevoegen, ondersteunt het invoegen van aangepaste HTML-, CSS- of JavaScript-code. Ingebouwd CMS: Webflow bevat een ingebouwd contentmanagementsysteem (CMS) om de inhoud van uw website dynamisch te beheren en het maken van inhoud voor uw team te vereenvoudigen.

bevat een ingebouwd contentmanagementsysteem (CMS) om de inhoud van uw website dynamisch te beheren en het maken van inhoud voor uw team te vereenvoudigen. E-commercemogelijkheden: u kunt e-commercewebsites bouwen met Webflow , geavanceerde online winkels creëren en producten en bestellingen beheren.

u kunt e-commercewebsites bouwen met , geavanceerde online winkels creëren en producten en bestellingen beheren. Sitehosting: Webflow biedt hostingdiensten voor uw websites, met functies zoals SSL-ondersteuning, snel laden van pagina's en regelmatige back-ups.

Voordelen van Webflow:

Zeer intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface voor webdesign

Aangename visuele resultaten en responsieve ontwerpfuncties

Brede selectie ontwerpsjablonen voor verschillende industrieën en gebruiksscenario's

E-commercemogelijkheden vergemakkelijken het creëren van online winkels

Ondersteuning voor aangepaste code maakt een veelzijdigere webontwikkeling mogelijk

Goede community en leermiddelen voor nieuwe gebruikers

Nadelen van Webflow:

Beperkt tot het bouwen van websites en mist ondersteuning voor het maken van mobiele en backend-applicaties

Ondersteuning voor aangepaste code is mogelijk niet voldoende voor complexe projecten, wat leidt tot beperkingen op het gebied van maatwerk

Dure tariefplannen, vooral voor e-commercewebsites en aanvullende hostingvereisten

OutSystems

OutSystems is een bekend low-code platform dat no-code mogelijkheden biedt voor snelle applicatieontwikkeling . Het is geschikt voor projecten op ondernemingsniveau en biedt tools voor het bouwen en implementeren van complexe web- en mobiele applicaties zonder traditionele codeervaardigheden.

Belangrijkste kenmerken:

Visuele ontwikkeling: OutSystems gebruikt een visuele drag-and-drop interface voor het bouwen van web- en mobiele applicaties, waardoor u gebruikersinterfaces, workflows en datamodellen kunt ontwerpen.

OutSystems gebruikt een visuele interface voor het bouwen van web- en mobiele applicaties, waardoor u gebruikersinterfaces, workflows en datamodellen kunt ontwerpen. Applicatie-integratie: Het platform biedt ingebouwde integratiemogelijkheden met populaire systemen en diensten, zoals CRM, ERP en single sign-on (SSO).

Het platform biedt ingebouwde integratiemogelijkheden met populaire systemen en diensten, zoals CRM, ERP en single sign-on (SSO). Schaalbaarheid en prestaties: OutSystems is ontworpen om projecten op ondernemingsniveau met hoge belasting aan te kunnen, waardoor applicaties soepel kunnen worden geschaald en goed kunnen presteren onder druk.

OutSystems is ontworpen om projecten op ondernemingsniveau met hoge belasting aan te kunnen, waardoor applicaties soepel kunnen worden geschaald en goed kunnen presteren onder druk. Beveiliging: Het platform biedt krachtige beveiligingsfuncties voor applicaties, waaronder identiteitsbeheer, toegangscontrole en continue monitoring op kwetsbaarheden.

Het platform biedt krachtige beveiligingsfuncties voor applicaties, waaronder identiteitsbeheer, toegangscontrole en continue monitoring op kwetsbaarheden. App Lifecycle Management: OutSystems bevat tools om de gehele levenscyclus van applicaties te beheren, van ontwikkeling tot implementatie, monitoring en onderhoud.

OutSystems bevat tools om de gehele levenscyclus van applicaties te beheren, van ontwikkeling tot implementatie, monitoring en onderhoud. AI-ondersteunde ontwikkeling: het platform maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om suggesties te geven en u te helpen sneller applicaties te maken.

Voordelen van OutSystems:

Ondersteunt het bouwen van complexe web- en mobiele applicaties op ondernemingsniveau

Uitgebreide integratiemogelijkheden met populaire systemen en diensten

Schaalbaarheid en prestatiefuncties voor veeleisende projecten

Sterke beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van applicaties en gegevens

Door AI ondersteunde ontwikkeling versnelt het creatieproces

Nadelen van OutSystems:

Dure tariefplannen die voornamelijk gericht zijn op zakelijke klanten

Steile leercurve, vooral voor niet-technische gebruikers

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor componenten van de gebruikersinterface

Adalo

Adalo is een platform no-code dat voornamelijk is ontworpen voor het bouwen van mobiele applicaties, waardoor u aangepaste apps voor iOS- en Android-apparaten kunt maken zonder dat u codeervaardigheden nodig heeft. Adalo combineert een visuele interface met een bibliotheek met vooraf gebouwde componenten, waardoor het gemakkelijk wordt om snel volledig functionele apps te maken.

Belangrijkste kenmerken:

Visual App Builder: Adalo biedt een gebruiksvriendelijke interface drag-and-drop om mobiele apps te bouwen met verschillende componenten, zoals lijsten, knoppen en formulieren.

biedt een gebruiksvriendelijke interface om mobiele apps te bouwen met verschillende componenten, zoals lijsten, knoppen en formulieren. Aanpasbare componenten: u kunt het uiterlijk en de functionaliteit van vooraf gebouwde componenten aanpassen aan de vereisten en branding van uw app.

u kunt het uiterlijk en de functionaliteit van vooraf gebouwde componenten aanpassen aan de vereisten en branding van uw app. Ingebouwde database: Het platform bevat een ingebouwde database voor het beheren van app-gegevens, waardoor gebruikers gegevensrecords kunnen maken, bijwerken en verwijderen.

Het platform bevat een ingebouwde database voor het beheren van app-gegevens, waardoor gebruikers gegevensrecords kunnen maken, bijwerken en verwijderen. Integraties van derden: Adalo ondersteunt integratie met populaire services en API's van derden, waardoor u de functionaliteit van uw app kunt uitbreiden.

ondersteunt integratie met populaire services en API's van derden, waardoor u de functionaliteit van uw app kunt uitbreiden. Native app-publicatie: u kunt uw app rechtstreeks vanaf het Adalo platform publiceren in de Apple App Store en Google Play Store, waardoor het app-distributieproces wordt gestroomlijnd.

Voordelen van Adalo:

Speciaal ontworpen voor het maken van mobiele applicaties

Intuïtieve drag-and-drop interface met een verscheidenheid aan componenten

interface met een verscheidenheid aan componenten Maatwerkmogelijkheden voor zowel uiterlijk als functionaliteit

Directe app-publicatie in de App Store en Play Store

In staat om eenvoudige tot gemiddeld complexe applicaties te bouwen

Nadelen van Adalo:

Beperkte schaalbaarheid voor projecten met hoge belasting en projecten op ondernemingsniveau

Prestatiebeperkingen voor grotere toepassingen

Ondersteunt geen volledige tekstzoekopdrachten of complexe filters

Hoe u het juiste platform No-Code kiest

Bij het evalueren van platforms no-code is het essentieel om uw zakelijke vereisten en doelstellingen te begrijpen. Om te bepalen welk gereedschap het meest geschikt is voor uw behoeften, moet u rekening houden met de volgende factoren:

Gebruiksgemak en leercurve

Een ideaal no-code platform moet gebruiksvriendelijk zijn en een duidelijke leercurve hebben voor zowel technische als niet-technische gebruikers. Zoek naar platforms die een visuele bouwer, mogelijkheden voor drag-and-drop en duidelijke documentatie bieden om u op weg te helpen.

Aanpassingsopties

Met een tool no-code kunt u applicaties maken die zijn afgestemd op uw zakelijke behoeften. Platforms met krachtige ontwerptools, kant-en-klare componenten en aanpasbare sjablonen maken het bouwen van applicaties met intuïtieve en professionele interfaces eenvoudiger.

Applicatietype en doelapparaten

Denk na over de soorten applicaties die u moet maken en de apparaten die u wilt ondersteunen. Kies een platform no-code dat is ontworpen voor het maken van het specifieke type applicatie (bijvoorbeeld web, mobiel of backend) en zorg ervoor dat het de doelapparaten (bijvoorbeeld iOS, Android, desktop) ondersteunt die u nodig heeft.

Schaalbaarheid en prestaties

Zorg ervoor dat de tool no-code tegemoetkomt aan de groeiende gebruikersbasis en de toenemende eisen van uw applicatie. Platformen met schaalbare architecturen en efficiënte prestaties zijn cruciaal voor bedrijven die in de toekomst groei verwachten.

Integratiemogelijkheden

In de huidige onderling verbonden wereld moeten uw applicaties mogelijk worden geïntegreerd met bestaande software en services van derden. Controleer op vooraf gebouwde integraties, API's en webhooks om de functionaliteit van uw applicatie uit te breiden. Een platform met krachtige integratiemogelijkheden zorgt voor naadloze communicatie tussen verschillende systemen.

Beveiliging en naleving

Beveiliging is van cruciaal belang voor elk bedrijf, vooral als het gaat om gevoelige gegevens. Onderzoek de beveiligingsfuncties en het gegevensbeleid van elk no-code platform. Zoek naar platforms die krachtige beveiligingsmaatregelen bieden, zoals encryptie, toegangscontrole en naleving van industriestandaarden.

Gemeenschapsondersteuning en -bronnen

Een bloeiende community en voldoende middelen dragen in grote mate bij aan de ervaring van het gebruik van een platform no-code. Platforms met een actieve community en uitgebreide bronnen kunnen onschatbare ondersteuning, inspiratie en inzichten bieden om uw ontwikkelingstraject soepeler te laten verlopen.

Prijzen en budget

No-code platforms bieden verschillende prijsmodellen voor verschillende vereisten, van op abonnementen gebaseerde abonnementen tot pay-as-you-go-modellen. Vergelijk de prijzen van elk platform en kies er een die bij uw budget past en de juiste balans biedt tussen functionaliteit en betaalbaarheid.

De toekomst van No-Code

Ontwikkeling No-code is niet slechts een voorbijgaande trend; het is een belangrijke paradigmaverschuiving in het ecosysteem voor softwareontwikkeling. Naarmate no-code platforms volwassener worden en hun mogelijkheden uitbreiden, zullen bedrijven van elke omvang deze tools steeds meer gaan gebruiken om de ontwikkelingskosten te verlagen , tijd te besparen en niet-technisch personeel meer mogelijkheden te bieden.

In de toekomst wordt verwacht dat no-code technologie verder zal evolueren, met verbeteringen zoals:

Kunstmatige intelligentie en machinaal leren: het integreren van AI en ML in no-code -platforms zal geavanceerde personalisatie, patroonherkenning en data-analysemogelijkheden mogelijk maken, wat zal leiden tot meer innovatieve en intelligente toepassingen.

het integreren van AI en ML in -platforms zal geavanceerde personalisatie, patroonherkenning en data-analysemogelijkheden mogelijk maken, wat zal leiden tot meer innovatieve en intelligente toepassingen. Extended Reality: Naarmate virtuele en augmented reality steeds meer mainstream worden in verschillende industrieën, zullen no-code platforms tools bevatten voor het ontwerpen en bouwen van meeslepende ervaringen en toepassingen in deze domeinen.

Naarmate virtuele en augmented reality steeds meer mainstream worden in verschillende industrieën, zullen platforms tools bevatten voor het ontwerpen en bouwen van meeslepende ervaringen en toepassingen in deze domeinen. Internet of Things (IoT): Naarmate IoT-apparaten steeds populairder worden, zullen no-code -platforms IoT-mogelijkheden naadloos in applicaties integreren, waardoor gebruikers verschillende apparaten kunnen beheren, monitoren en ermee kunnen communiceren.

Naarmate IoT-apparaten steeds populairder worden, zullen -platforms IoT-mogelijkheden naadloos in applicaties integreren, waardoor gebruikers verschillende apparaten kunnen beheren, monitoren en ermee kunnen communiceren. Modulaire ontwikkeling en herbruikbare componenten: De groei van modulaire ontwikkelingspraktijken no-code zal het proces van het bouwen van applicaties stroomlijnen door herbruikbare componenten en sjablonen aan te bieden, samenwerking te bevorderen en de ontwikkeltijd van applicaties te verkorten.

De groei van modulaire ontwikkelingspraktijken zal het proces van het bouwen van applicaties stroomlijnen door herbruikbare componenten en sjablonen aan te bieden, samenwerking te bevorderen en de ontwikkeltijd van applicaties te verkorten. Uitbreiding naar verschillende industrieën: No-code platforms zullen in diverse sectoren worden toegepast, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, de financiële sector en andere, waardoor bedrijven en individuen domeinspecifieke tools en sjablonen krijgen om op maat gemaakte oplossingen te creëren.

De toekomst van no-code is onmiskenbaar veelbelovend, met het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de manier waarop bedrijven softwareontwikkeling benaderen. Door gebruik te maken van no-code platforms zoals AppMaster, Bubble.io, Webflow, OutSystems en Adalo kunnen bedrijven inspelen op deze trend om uit te blinken in hun respectievelijke sectoren en de concurrentie voor te blijven.