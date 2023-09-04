أفضل 5 أدوات SaaS بدون تعليمات برمجية لعام 2023

تعمل أدوات SaaS (البرمجيات كخدمة) No-code على تغيير كيفية قيام الشركات بإنشاء وإدارة تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية. تسمح هذه الأنظمة الأساسية للمستخدمين بتصميم الحلول البرمجية وإنشائها ونشرها دون الحاجة إلى أي معرفة بالبرمجة. توفر الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية واجهة مرئية وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين غير التقنيين والتقنيين على حد سواء بتطوير تطبيقات مخصصة بسرعة وبتكلفة معقولة. يعود ظهور المنصات no-code إلى عدة عوامل:

انخفاض تكلفة التطوير والوقت

خفض الحواجز أمام الدخول لتطوير التطبيقات

تمكين المستخدمين غير التقنيين من بناء حلول رقمية مخصصة

تقليل الديون الفنية وتحديات الصيانة

ستراجع هذه المقالة أفضل 3 منصات SaaS no-code برمجية لعام 2023، وتستكشف ميزاتها وإيجابياتها وسلبياتها وحالات الاستخدام المثالية. ستمكنك هذه المنصات من تعزيز أعمالك وتبسيط العمليات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للبقاء في صدارة المنافسة.

AppMaster

AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code تعمل على إنشاء تطبيقات شاملة للواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة. مع أكثر من 60.000 مستخدم والاعتراف به كقائد Momentum من قبل G2، أثبت AppMaster.io قدرته على إنشاء التطبيقات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. تشمل الميزات الرئيسية لـ AppMaster ما يلي:

نماذج البيانات المصممة بشكل مرئي لمخططات قاعدة البيانات

مصمم عمليات الأعمال المرئية لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول

واجهة السحب والإفلات لتصميم واجهة المستخدم لتطبيقات الويب والجوال

المدمج في REST API ونقاط نهاية WSS

إنشاء كود المصدر الآلي وتجميعه ونشره

متوافق مع قواعد البيانات المستندة إلى Postgresql

قابلية التوسع المؤسسي لحالات الاستخدام عالية التحميل

الإيجابيات: يوفر AppMaster حلاً شاملاً للشركات التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات عبر الأنظمة الأساسية بأقل قدر من الموارد التقنية. يمكن للمستخدمين تطوير التطبيقات وتشغيلها بسرعة، مع الاستفادة من المجموعة الواسعة من الأدوات والقوالب المعدة مسبقًا في النظام الأساسي. إن نهج AppMaster تجاه تجديد التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات يقلل من الديون الفنية ويضمن عملية تطوير سلسة.

السلبيات: بينما يغطي AppMaster نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام، قد تحتاج الشركات التي لديها متطلبات محددة لعمليات تكامل الجهات الخارجية إلى تقييم توافق النظام الأساسي مع مجموعة برامجها الحالية. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن AppMaster يدعم حاليًا قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql فقط.

مثالي لـ: يعد AppMaster مثاليًا للشركات الصغيرة والكبيرة الحجم التي تتطلب إمكانية استضافة قابلة للتطوير وفعالة ومحلية. بالإضافة إلى ذلك، فهو مناسب لأولئك الذين يتطلعون إلى تجنب الاعتماد على المدى الطويل على منصات الملكية والاستمتاع بحرية تشغيل البرامج على البنية التحتية الخاصة بهم.

Bubble.io

Bubble.io عبارة عن منصة شائعة no-code لتطوير تطبيقات الويب مع التركيز على بناء التطبيقات المرئية. تركز Bubble.io على تمكين المبدعين ورواد الأعمال، وتفتخر بمجتمع نشط من المطورين والمصممين الذين يعملون معًا لتطوير تطبيقات غنية بالميزات. تشمل الميزات الرئيسية لـ Bubble.io ما يلي:

منشئ تطبيقات الويب المرئية مع وظيفة السحب والإفلات

دعم التصميم المستجيب لمختلف الأجهزة وأحجام الشاشات

منطق قابل للتخصيص وسير العمل لتطبيقات الويب

مكتبة غنية بالمكونات الإضافية وعمليات التكامل مع الخدمات الشائعة

الدعم الأصلي لإنشاء API واستهلاكها

ميزات إدارة قواعد البيانات مع مساحة تخزين مدمجة

استضافة Bubble Cloud مع دعم المجال المخصص

الإيجابيات: يسجل Bubble.io درجة عالية من سهولة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بإعداد النماذج الأولية للأفكار وتكرارها بسرعة. منشئه المرئي سهل الاستخدام، ويمكن لمجموعة واسعة من المكونات الإضافية وعمليات التكامل أن تغطي معظم احتياجات تطوير تطبيقات الويب. تتميز وحدة التخزين المدمجة وإدارة قواعد البيانات بتبسيط عملية تطوير التطبيقات وتقليل الحاجة إلى إعداد إضافي أو تكامل مع قواعد البيانات الخارجية.

السلبيات: على الرغم من أن Bubble.io ممتاز لتطوير تطبيقات الويب، إلا أنه يفتقر إلى ميزات إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. غالبًا ما يحتاج المستخدمون إلى الاعتماد على حلول الجهات الخارجية مثل خدمات التغليف لتحويل تطبيقات الويب إلى تطبيقات جوال. علاوة على ذلك، قد لا يكون حل الاستضافة السحابية من Bubble مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن خيارات استضافة التطبيقات المحلية.

مثالي لـ: Bubble.io مناسب للأفراد والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تهدف إلى إنشاء تطبيقات الويب مع التركيز القوي على واجهة المستخدم التي تواجه العملاء. إنه أمر رائع للنماذج الأولية السريعة واختبار الأفكار الجديدة وإطلاق MVPs دون الحاجة إلى معرفة فنية متعمقة.

Webflow

Webflow هي أداة تصميم ويب شائعة ومنصة SaaS no-code تركز على إنشاء مواقع ويب جذابة بصريًا وسريعة الاستجابة بدون الحاجة إلى برمجة. جاذبيتها الأساسية هي القدرة على إنشاء تصميمات مخصصة لمواقع الويب بواجهة سهلة الاستخدام، تشبه أدوات التصميم مثل Adobe Photoshop أو Sketch.

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دلائل الميزات:

Visual CSS Designer: يوفر Webflow واجهة مرئية لتصميم وإنشاء أنماط CSS مخصصة، مما يلغي الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية يدويًا.

يوفر واجهة مرئية لتصميم وإنشاء أنماط CSS مخصصة، مما يلغي الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية يدويًا. التصميم سريع الاستجابة: تسمح المنصة بتصميم مواقع ويب سريعة الاستجابة، مما يضمن ظهورها وتشغيلها بشكل جيد على مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات.

تسمح المنصة بتصميم مواقع ويب سريعة الاستجابة، مما يضمن ظهورها وتشغيلها بشكل جيد على مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات. الرسوم المتحركة والتفاعلات: يمكنك إنشاء رسوم متحركة وتفاعلات ملفتة للنظر باستخدام الأدوات المدمجة دون خبرة في البرمجة.

يمكنك إنشاء رسوم متحركة وتفاعلات ملفتة للنظر باستخدام الأدوات المدمجة دون خبرة في البرمجة. دعم التعليمات البرمجية المخصصة: بالنسبة للمستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في إضافة وظائف أو ميزات فريدة، يدعم Webflow إدراج تعليمات برمجية مخصصة بتنسيق HTML أو CSS أو JavaScript.

بالنسبة للمستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في إضافة وظائف أو ميزات فريدة، يدعم إدراج تعليمات برمجية مخصصة بتنسيق HTML أو CSS أو JavaScript. نظام إدارة المحتوى المدمج: يشتمل Webflow على نظام إدارة محتوى مدمج (CMS) لإدارة محتوى موقع الويب الخاص بك ديناميكيًا وتبسيط عملية إنشاء المحتوى لفريقك.

يشتمل على نظام إدارة محتوى مدمج (CMS) لإدارة محتوى موقع الويب الخاص بك ديناميكيًا وتبسيط عملية إنشاء المحتوى لفريقك. قدرات التجارة الإلكترونية: يمكنك إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية باستخدام Webflow وإنشاء واجهات متاجر متطورة عبر الإنترنت وإدارة المنتجات والطلبات.

يمكنك إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية باستخدام وإنشاء واجهات متاجر متطورة عبر الإنترنت وإدارة المنتجات والطلبات. استضافة الموقع: يقدم Webflow خدمات استضافة لمواقع الويب الخاصة بك، مع ميزات مثل دعم SSL، والتحميل السريع للصفحات، والنسخ الاحتياطي المنتظم.

إيجابيات Webflow:

واجهة بديهية للغاية وسهلة الاستخدام لتصميم الويب

نتائج مرئية ممتعة وميزات تصميم سريعة الاستجابة

مجموعة واسعة من قوالب التصميم لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام

تسهل إمكانيات التجارة الإلكترونية إنشاء متجر عبر الإنترنت

يتيح دعم التعليمات البرمجية المخصصة تطوير ويب أكثر تنوعًا

مجتمع جيد وموارد تعليمية للمستخدمين الجدد

سلبيات Webflow:

يقتصر على بناء مواقع الويب ويفتقر إلى الدعم لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والخلفية

قد لا يكون دعم التعليمات البرمجية المخصصة كافيًا للمشاريع المعقدة، مما يؤدي إلى قيود في التخصيص

خطط تسعير باهظة الثمن، خاصة لمواقع التجارة الإلكترونية ومتطلبات الاستضافة الإضافية

خارج الأنظمة

OutSystems عبارة عن منصة معروفة low-code توفر إمكانات no-code للتطوير السريع للتطبيقات . إنه يلبي احتياجات المشاريع على مستوى المؤسسات ويوفر أدوات لبناء ونشر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة المعقدة دون مهارات البرمجة التقليدية.

دلائل الميزات:

التطوير المرئي: تستخدم OutSystems واجهة مرئية drag-and-drop لبناء تطبيقات الويب والهاتف المحمول، مما يسمح لك بتصميم واجهات المستخدم وسير العمل ونماذج البيانات.

تستخدم OutSystems واجهة مرئية لبناء تطبيقات الويب والهاتف المحمول، مما يسمح لك بتصميم واجهات المستخدم وسير العمل ونماذج البيانات. تكامل التطبيقات: توفر المنصة إمكانات تكامل مدمجة مع الأنظمة والخدمات الشائعة، مثل CRM وERP والتسجيل الموحد (SSO).

توفر المنصة إمكانات تكامل مدمجة مع الأنظمة والخدمات الشائعة، مثل CRM وERP والتسجيل الموحد (SSO). قابلية التوسع والأداء: تم تصميم OutSystems للتعامل مع المشاريع ذات الأحمال العالية والمشروعات على مستوى المؤسسة، مما يضمن توسيع نطاق التطبيقات بسلاسة والأداء الجيد تحت الضغط.

تم تصميم OutSystems للتعامل مع المشاريع ذات الأحمال العالية والمشروعات على مستوى المؤسسة، مما يضمن توسيع نطاق التطبيقات بسلاسة والأداء الجيد تحت الضغط. الأمان: توفر المنصة ميزات أمان قوية للتطبيقات، بما في ذلك إدارة الهوية والتحكم في الوصول والمراقبة المستمرة لنقاط الضعف.

توفر المنصة ميزات أمان قوية للتطبيقات، بما في ذلك إدارة الهوية والتحكم في الوصول والمراقبة المستمرة لنقاط الضعف. إدارة دورة حياة التطبيق: تتضمن OutSystems أدوات لإدارة دورة حياة التطبيق بالكامل، بدءًا من التطوير وحتى النشر والمراقبة والصيانة.

تتضمن OutSystems أدوات لإدارة دورة حياة التطبيق بالكامل، بدءًا من التطوير وحتى النشر والمراقبة والصيانة. التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي: تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي (AI) لتقديم الاقتراحات ومساعدتك في إنشاء التطبيقات بشكل أسرع.

إيجابيات OutSystems:

يدعم بناء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة المعقدة على مستوى المؤسسة

قدرات تكامل واسعة النطاق مع الأنظمة والخدمات الشائعة

ميزات قابلية التوسع والأداء للمشاريع الصعبة

إجراءات أمنية قوية لحماية التطبيقات والبيانات

يعمل التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية الإنشاء

سلبيات OutSystems:

خطط التسعير باهظة الثمن تستهدف بشكل رئيسي عملاء المؤسسات

منحنى تعليمي حاد، خاصة للمستخدمين غير التقنيين

خيارات تخصيص محدودة لمكونات واجهة المستخدم

Adalo

Adalo عبارة عن منصة no-code مصممة بشكل أساسي لبناء تطبيقات الهاتف المحمول، مما يسمح لك بإنشاء تطبيقات مخصصة لأجهزة iOS وAndroid دون الحاجة إلى أي مهارات برمجية. يجمع Adalo بين واجهة مرئية ومكتبة من المكونات المعدة مسبقًا، مما يجعل من السهل إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف بسرعة.

دلائل الميزات:

منشئ التطبيقات المرئية: يوفر Adalo واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بمكونات مختلفة، مثل القوائم والأزرار والنماذج.

يوفر واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بمكونات مختلفة، مثل القوائم والأزرار والنماذج. المكونات القابلة للتخصيص: يمكنك تخصيص مظهر ووظائف المكونات المعدة مسبقًا لتناسب متطلبات تطبيقك وعلامتك التجارية.

يمكنك تخصيص مظهر ووظائف المكونات المعدة مسبقًا لتناسب متطلبات تطبيقك وعلامتك التجارية. قاعدة بيانات مدمجة: تتضمن المنصة قاعدة بيانات مدمجة لإدارة بيانات التطبيق، وتمكين المستخدمين من إنشاء سجلات البيانات وتحديثها وحذفها.

تتضمن المنصة قاعدة بيانات مدمجة لإدارة بيانات التطبيق، وتمكين المستخدمين من إنشاء سجلات البيانات وتحديثها وحذفها. عمليات تكامل الجهات الخارجية: يدعم Adalo التكامل مع خدمات الجهات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات الشائعة، مما يتيح لك توسيع وظائف تطبيقك.

يدعم التكامل مع خدمات الجهات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات الشائعة، مما يتيح لك توسيع وظائف تطبيقك. نشر التطبيقات الأصلية: يمكنك نشر تطبيقك على Apple App Store وGoogle Play Store مباشرة من منصة Adalo ، مما يؤدي إلى تبسيط عملية توزيع التطبيق.

إيجابيات Adalo:

مصمم خصيصًا لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول

واجهة drag-and-drop بديهية مع مجموعة متنوعة من المكونات

بديهية مع مجموعة متنوعة من المكونات خيارات التخصيص لكل من المظهر والوظيفة

النشر المباشر للتطبيق على App Store وPlay Store

قادر على بناء تطبيقات بسيطة إلى متوسطة التعقيد

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سلبيات Adalo:

قابلية التوسع المحدودة للمشاريع ذات التحميل العالي والمشاريع على مستوى المؤسسة

قيود الأداء على التطبيقات الأكبر حجما

لا يدعم البحث عن النص الكامل أو المرشحات المعقدة محليًا

كيفية اختيار النظام الأساسي المناسب No-Code

عند تقييم الأنظمة no-code ، من الضروري فهم متطلبات عملك وأهدافك. لتحديد الأداة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتك، ضع في اعتبارك العوامل التالية:

سهولة الاستخدام ومنحنى التعلم

يجب أن تكون المنصة المثالية التي no-code سهلة الاستخدام ولها منحنى تعليمي مباشر لكل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين. ابحث عن الأنظمة الأساسية التي توفر أداة إنشاء مرئية وإمكانيات drag-and-drop والوثائق الواضحة لمساعدتك على البدء.

خيارات التخصيص

يجب أن تسمح لك الأداة no-code بإنشاء تطبيقات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك. تعمل الأنظمة الأساسية التي تحتوي على أدوات تصميم قوية ومكونات جاهزة وقوالب قابلة للتخصيص على تسهيل إنشاء التطبيقات ذات الواجهات البديهية والمهنية.

نوع التطبيق والأجهزة المستهدفة

فكر في أنواع التطبيقات التي تحتاج إلى إنشائها والأجهزة التي تهدف إلى دعمها. اختر نظامًا no-code مصممًا لإنشاء نوع معين من التطبيقات (على سبيل المثال، الويب أو الهاتف المحمول أو الواجهة الخلفية) وتأكد من أنه يدعم الأجهزة المستهدفة (مثل iOS أو Android أو سطح المكتب) التي تحتاجها.

قابلية التوسع والأداء

تأكد من أن أداة no-code تستوعب قاعدة المستخدمين المتنامية لتطبيقك والطلبات المتزايدة. تعد المنصات ذات البنى القابلة للتطوير والأداء الفعال أمرًا بالغ الأهمية للشركات التي تتوقع النمو في المستقبل.

قدرات التكامل

في عالم اليوم المترابط، قد تحتاج تطبيقاتك إلى التكامل مع البرامج الموجودة وخدمات الطرف الثالث. تحقق من عمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات webhooks المعدة مسبقًا لتوسيع وظائف التطبيق الخاص بك. تضمن المنصة التي تتمتع بقدرات تكامل قوية التواصل السلس بين الأنظمة المختلفة.

الأمن والامتثال

يعد الأمان أمرًا بالغ الأهمية لأي عمل تجاري، خاصة عند التعامل مع البيانات الحساسة. ابحث في ميزات الأمان وسياسات البيانات لكل منصة no-code. ابحث عن الأنظمة الأساسية التي توفر إجراءات أمنية قوية، مثل التشفير وضوابط الوصول والالتزام بمعايير الامتثال الصناعية.

دعم المجتمع وموارده

يساهم المجتمع المزدهر والموارد الوفيرة بشكل كبير في تجربة استخدام منصة no-code. يمكن للمنصات ذات المجتمع النشط والموارد الهائلة أن تقدم دعمًا لا يقدر بثمن وإلهامًا ورؤى لجعل رحلة التطوير الخاصة بك أكثر سلاسة.

التسعير والميزانية

توفر المنصات No-code نماذج تسعير مختلفة لمتطلبات مختلفة، بدءًا من الخطط القائمة على الاشتراك وحتى نماذج الدفع حسب الاستخدام. قارن أسعار كل منصة واختر واحدة تناسب ميزانيتك وتوفر التوازن الصحيح بين الوظائف والقدرة على تحمل التكاليف.

مستقبل No-Code

التطوير No-code ليس مجرد اتجاه عابر؛ إنه تحول نموذجي كبير في النظام البيئي لتطوير البرمجيات. مع استمرار المنصات no-code في النضج وتوسيع قدراتها، ستتبنى الشركات بجميع أحجامها هذه الأدوات بشكل متزايد لتقليل تكاليف التطوير وتوفير الوقت وتمكين الموظفين غير التقنيين.

في المستقبل، من المتوقع أن تتطور التكنولوجيا no-code بشكل أكبر، مع تطورات مثل:

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: سيؤدي دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منصات no-code إلى تمكين التخصيص المتقدم والتعرف على الأنماط وقدرات تحليل البيانات، مما يؤدي إلى تطبيقات أكثر ابتكارًا وذكاءً.

سيؤدي دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منصات إلى تمكين التخصيص المتقدم والتعرف على الأنماط وقدرات تحليل البيانات، مما يؤدي إلى تطبيقات أكثر ابتكارًا وذكاءً. الواقع الممتد: مع تزايد انتشار الواقع الافتراضي والمعزز في مختلف الصناعات، ستتضمن المنصات no-code أدوات لتصميم وبناء تجارب وتطبيقات غامرة في هذه المجالات.

مع تزايد انتشار الواقع الافتراضي والمعزز في مختلف الصناعات، ستتضمن المنصات أدوات لتصميم وبناء تجارب وتطبيقات غامرة في هذه المجالات. إنترنت الأشياء (IoT): مع تزايد شعبية أجهزة إنترنت الأشياء، ستعمل الأنظمة الأساسية no-code على دمج إمكانات إنترنت الأشياء في التطبيقات بسلاسة، مما يتيح للمستخدمين إدارة الأجهزة المختلفة ومراقبتها والتفاعل معها.

مع تزايد شعبية أجهزة إنترنت الأشياء، ستعمل الأنظمة الأساسية على دمج إمكانات إنترنت الأشياء في التطبيقات بسلاسة، مما يتيح للمستخدمين إدارة الأجهزة المختلفة ومراقبتها والتفاعل معها. التطوير المعياري والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام: سيؤدي نمو ممارسات التطوير المعياري no-code إلى تبسيط عملية بناء التطبيقات من خلال تقديم مكونات وقوالب قابلة لإعادة الاستخدام، وتعزيز التعاون، وتقليل وقت تطوير التطبيق.

سيؤدي نمو ممارسات التطوير المعياري إلى تبسيط عملية بناء التطبيقات من خلال تقديم مكونات وقوالب قابلة لإعادة الاستخدام، وتعزيز التعاون، وتقليل وقت تطوير التطبيق. التوسع في مختلف الصناعات: ستشهد المنصات No-code اعتمادها في صناعات متنوعة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والتمويل وغيرها، مما سيمكن الشركات والأفراد من خلال أدوات وقوالب خاصة بالمجال لإنشاء حلول مخصصة.

إن مستقبل no-code واعد بلا شك، مع إمكانية إحداث ثورة في كيفية تعامل الشركات مع تطوير البرمجيات. ومن خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster و Bubble.io و Webflow وOutSystems و Adalo ، يمكن للشركات الاستفادة من هذا الاتجاه للتفوق في الصناعات الخاصة بها والبقاء في صدارة المنافسة.