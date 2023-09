As 5 principais ferramentas SaaS sem código para 2023

As ferramentas SaaS (software como serviço) No-code estão transformando a forma como as empresas criam e gerenciam aplicativos da web, móveis e back-end. Essas plataformas permitem aos usuários projetar, construir e implantar soluções de software sem a necessidade de nenhum conhecimento de codificação. As plataformas sem código fornecem uma interface visual e fácil de usar, permitindo que usuários técnicos e não técnicos desenvolvam aplicativos personalizados de forma rápida e econômica. A ascensão das plataformas no-code se deve a vários fatores:

Custo e tempo de desenvolvimento reduzidos

Barreiras de entrada reduzidas para desenvolvimento de aplicativos

Capacitar usuários não técnicos para criar soluções digitais personalizadas

Minimizando dívidas técnicas e desafios de manutenção

Este artigo analisará as três principais plataformas SaaS no-code para 2023, explorando seus recursos, prós, contras e casos de uso ideais. Essas plataformas permitirão que você potencialize seus negócios, simplifique as operações e aproveite a tecnologia moderna para ficar à frente da concorrência.

AppMaster

AppMaster é uma plataforma poderosa no-code que cria aplicativos abrangentes de back-end, web e móveis. Com mais de 60.000 usuários e reconhecimento como Momentum Leader pela G2, AppMaster.io provou sua capacidade de criar aplicativos de forma rápida e econômica. Os principais recursos do AppMaster incluem:

Modelos de dados projetados visualmente para esquemas de banco de dados

Visual Business Process Designer para back-end, web e aplicativos móveis

Interface de arrastar e soltar para design de interface de usuário de aplicativos móveis e web

API REST integrada e endpoints WSS

Geração, compilação e implantação automatizadas de código-fonte

Compatível com bancos de dados baseados em Postgresql

Escalabilidade empresarial para casos de uso de alta carga

Prós: AppMaster oferece uma solução abrangente para empresas que buscam criar aplicativos multiplataforma com recursos técnicos mínimos. Os usuários podem desenvolver e lançar aplicativos rapidamente, aproveitando o extenso conjunto de ferramentas e modelos pré-construídos da plataforma. A abordagem da AppMaster para regenerar aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam minimiza o débito técnico e garante um processo de desenvolvimento tranquilo.

Contras: Embora AppMaster cubra uma ampla gama de casos de uso, as empresas com requisitos específicos para integrações de terceiros podem precisar avaliar a compatibilidade da plataforma com sua pilha de software existente. Também vale a pena considerar que AppMaster atualmente suporta apenas bancos de dados compatíveis com Postgresql prontos para uso.

Ideal para: AppMaster é perfeito para empresas de pequeno e grande porte que exigem capacidade de hospedagem escalonável, eficiente e local. Além disso, é adequado para quem procura evitar a dependência a longo prazo de plataformas proprietárias e desfrutar da liberdade de executar software na sua própria infraestrutura.

Bubble

Bubble.io é uma plataforma popular no-code para desenvolvimento de aplicativos da web com ênfase na construção de aplicativos visuais. Focado em capacitar criadores e empreendedores, Bubble.io possui uma comunidade ativa de desenvolvedores e designers trabalhando juntos para desenvolver aplicativos ricos em recursos. Os principais recursos do Bubble.io incluem:

Construtor visual de aplicativos da web com funcionalidade de arrastar e soltar

Suporte de design responsivo para vários dispositivos e tamanhos de tela

Lógica e fluxos de trabalho personalizáveis ​​para aplicativos web

Rica biblioteca de plug-ins e integrações com serviços populares

Suporte nativo para criação e consumo de API

Recursos de gerenciamento de banco de dados com armazenamento integrado

Hospedagem Bubble Cloud com suporte de domínio personalizado

Prós: Bubble.io tem alta pontuação em usabilidade, permitindo que os usuários criem protótipos e iterem ideias rapidamente. Seu construtor visual é fácil de usar e a ampla variedade de plug-ins e integrações pode cobrir a maioria das necessidades de desenvolvimento de aplicativos web. Os recursos integrados de armazenamento e gerenciamento de banco de dados simplificam o desenvolvimento de aplicativos e reduzem a necessidade de configuração adicional ou integração com bancos de dados externos.

Contras: embora Bubble.io seja excelente para o desenvolvimento de aplicativos da web, ele carece de recursos nativos de criação de aplicativos móveis prontos para uso. Os usuários muitas vezes precisam contar com soluções de terceiros, como serviços de wrapper, para transformar aplicativos da web em aplicativos móveis. Além disso, a solução de hospedagem em nuvem do Bubble pode não ser ideal para quem procura opções de hospedagem de aplicativos locais.

Ideal para: Bubble.io é adequado para indivíduos, startups e pequenas e médias empresas que desejam construir aplicativos da web com forte foco na interface do usuário voltada para o cliente. É ótimo para prototipagem rápida, teste de novas ideias e lançamento de MVPs sem a necessidade de conhecimento técnico aprofundado.

Webflow

Webflow é uma ferramenta popular de web design e plataforma SaaS no-code que se concentra na construção de sites visualmente atraentes e responsivos sem codificação. Seu principal atrativo é a capacidade de criar designs de sites personalizados com uma interface fácil de usar, semelhante a ferramentas de design como Adobe Photoshop ou Sketch.

Características principais:

Visual CSS Designer: Webflow fornece uma interface visual para projetar e criar estilos CSS personalizados, eliminando a necessidade de escrever código manualmente.

fornece uma interface visual para projetar e criar estilos CSS personalizados, eliminando a necessidade de escrever código manualmente. Design Responsivo: A plataforma permite projetar sites responsivos, garantindo que tenham uma boa aparência e funcionem bem em vários dispositivos e tamanhos de tela.

A plataforma permite projetar sites responsivos, garantindo que tenham uma boa aparência e funcionem bem em vários dispositivos e tamanhos de tela. Animações e interações: você pode criar animações e interações atraentes usando as ferramentas integradas sem conhecimento de codificação.

você pode criar animações e interações atraentes usando as ferramentas integradas sem conhecimento de codificação. Suporte a código personalizado: para usuários avançados que desejam adicionar funcionalidades ou recursos exclusivos, Webflow oferece suporte à inserção de código HTML, CSS ou JavaScript personalizado.

para usuários avançados que desejam adicionar funcionalidades ou recursos exclusivos, oferece suporte à inserção de código HTML, CSS ou JavaScript personalizado. CMS integrado: Webflow inclui um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) integrado para gerenciar dinamicamente o conteúdo do seu site e simplificar a criação de conteúdo para sua equipe.

inclui um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) integrado para gerenciar dinamicamente o conteúdo do seu site e simplificar a criação de conteúdo para sua equipe. Capacidades de comércio eletrônico: você pode construir sites de comércio eletrônico com Webflow , criando vitrines online sofisticadas e gerenciando produtos e pedidos.

você pode construir sites de comércio eletrônico com , criando vitrines online sofisticadas e gerenciando produtos e pedidos. Hospedagem de sites: Webflow oferece serviços de hospedagem para seus sites, com recursos como suporte SSL, carregamento rápido de páginas e backups regulares.

Prós do Webflow:

Interface altamente intuitiva e fácil de usar para web design

Resultados visuais agradáveis ​​e recursos de design responsivos

Ampla seleção de modelos de design para diversos setores e casos de uso

Os recursos de comércio eletrônico facilitam a criação de lojas online

O suporte a código personalizado permite um desenvolvimento web mais versátil

Boa comunidade e recursos de aprendizagem para novos usuários

Contras do Webflow:

Limitado à construção de sites e sem suporte para criação de aplicativos móveis e de back-end

O suporte a código personalizado pode não ser suficiente para projetos complexos, levando a limitações na personalização

Planos de preços caros, especialmente para sites de comércio eletrônico e requisitos adicionais de hospedagem

OutSystems

OutSystems é uma plataforma low-code bem conhecida que oferece recursos no-code para desenvolvimento rápido de aplicativos . Ele atende projetos de nível empresarial e fornece ferramentas para construir e implantar aplicativos complexos da Web e móveis sem habilidades tradicionais de codificação.

Características principais:

Desenvolvimento visual: OutSystems usa uma interface visual drag-and-drop para construir aplicativos web e móveis, permitindo projetar interfaces de usuário, fluxos de trabalho e modelos de dados.

OutSystems usa uma interface visual para construir aplicativos web e móveis, permitindo projetar interfaces de usuário, fluxos de trabalho e modelos de dados. Integração de aplicativos: a plataforma oferece recursos de integração integrados com sistemas e serviços populares, como CRM, ERP e logon único (SSO).

a plataforma oferece recursos de integração integrados com sistemas e serviços populares, como CRM, ERP e logon único (SSO). Escalabilidade e desempenho: OutSystems foi projetado para lidar com projetos de alta carga e de nível empresarial, garantindo que os aplicativos sejam dimensionados sem problemas e tenham um bom desempenho sob pressão.

OutSystems foi projetado para lidar com projetos de alta carga e de nível empresarial, garantindo que os aplicativos sejam dimensionados sem problemas e tenham um bom desempenho sob pressão. Segurança: A plataforma oferece recursos de segurança poderosos para aplicativos, incluindo gerenciamento de identidade, controle de acesso e monitoramento contínuo de vulnerabilidades.

A plataforma oferece recursos de segurança poderosos para aplicativos, incluindo gerenciamento de identidade, controle de acesso e monitoramento contínuo de vulnerabilidades. Gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo: OutSystems inclui ferramentas para gerenciar todo o ciclo de vida do aplicativo, desde o desenvolvimento até a implantação, monitoramento e manutenção.

OutSystems inclui ferramentas para gerenciar todo o ciclo de vida do aplicativo, desde o desenvolvimento até a implantação, monitoramento e manutenção. Desenvolvimento Assistido por IA: A plataforma usa inteligência artificial (IA) para fornecer sugestões e ajudá-lo a criar aplicativos com mais rapidez.

Prós do OutSystems:

Suporta a construção de aplicativos móveis e web complexos de nível empresarial

Amplos recursos de integração com sistemas e serviços populares

Recursos de escalabilidade e desempenho para projetos exigentes

Fortes medidas de segurança para proteger aplicativos e dados

O desenvolvimento assistido por IA acelera o processo de criação

Contras do OutSystems:

Planos de preços caros direcionados principalmente a clientes empresariais

Curva de aprendizado acentuada, especialmente para usuários não técnicos

Opções de personalização limitadas para componentes da interface do usuário

Adalo

Adalo é uma plataforma no-code projetada principalmente para a construção de aplicativos móveis, permitindo criar aplicativos personalizados para dispositivos iOS e Android sem a necessidade de nenhuma habilidade de codificação. Adalo combina uma interface visual com uma biblioteca de componentes pré-construídos, facilitando a criação rápida de aplicativos totalmente funcionais.

Características principais:

Visual App Builder: Adalo oferece uma interface amigável drag-and-drop para construir aplicativos móveis com vários componentes, como listas, botões e formulários.

oferece uma interface amigável para construir aplicativos móveis com vários componentes, como listas, botões e formulários. Componentes personalizáveis: você pode personalizar a aparência e a funcionalidade de componentes pré-construídos para atender aos requisitos e à marca do seu aplicativo.

você pode personalizar a aparência e a funcionalidade de componentes pré-construídos para atender aos requisitos e à marca do seu aplicativo. Banco de dados integrado: a plataforma inclui um banco de dados integrado para gerenciar dados de aplicativos, permitindo aos usuários criar, atualizar e excluir registros de dados.

a plataforma inclui um banco de dados integrado para gerenciar dados de aplicativos, permitindo aos usuários criar, atualizar e excluir registros de dados. Integrações de terceiros: Adalo oferece suporte à integração com serviços e APIs populares de terceiros, permitindo que você estenda a funcionalidade do seu aplicativo.

oferece suporte à integração com serviços e APIs populares de terceiros, permitindo que você estenda a funcionalidade do seu aplicativo. Publicação de aplicativos nativos: você pode publicar seu aplicativo na Apple App Store e na Google Play Store diretamente da plataforma Adalo , agilizando o processo de distribuição de aplicativos.

Prós de Adalo:

Projetado especificamente para criar aplicativos móveis

Interface intuitiva drag-and-drop com uma variedade de componentes

com uma variedade de componentes Opções de personalização para aparência e funcionalidade

Publicação direta de aplicativos na App Store e Play Store

Capaz de construir aplicações simples a moderadamente complexas

Contras de Adalo:

Escalabilidade limitada para projetos de alta carga e de nível empresarial

Restrições de desempenho em aplicativos maiores

Não oferece suporte nativo para pesquisa de texto completo ou filtros complexos

Como escolher a plataforma No-Code certa

Ao avaliar plataformas no-code, é essencial compreender os requisitos e objetivos do seu negócio. Para determinar qual ferramenta é mais adequada às suas necessidades, considere os seguintes fatores:

Facilidade de uso e curva de aprendizado

Uma plataforma no-code ideal deve ser fácil de usar e ter uma curva de aprendizado direta para usuários técnicos e não técnicos. Procure plataformas que ofereçam um construtor visual, recursos drag-and-drop e documentação clara para ajudá-lo a começar.

Opções de personalização

Uma ferramenta no-code deve permitir que você crie aplicativos adaptados às suas necessidades de negócios. Plataformas com ferramentas de design poderosas, componentes prontos e modelos personalizáveis ​​facilitam a construção de aplicativos com interfaces intuitivas e profissionais.

Tipo de aplicativo e dispositivos de destino

Considere os tipos de aplicativos que você precisa criar e os dispositivos que pretende oferecer suporte. Escolha uma plataforma no-code projetada para criar o tipo específico de aplicativo (por exemplo, web, móvel ou back-end) e certifique-se de que ela seja compatível com os dispositivos de destino (por exemplo, iOS, Android, desktop) necessários.

Escalabilidade e desempenho

Certifique-se de que a ferramenta no-code acomode a crescente base de usuários e as demandas crescentes do seu aplicativo. Plataformas com arquiteturas escaláveis ​​e desempenho eficiente são cruciais para empresas que esperam crescimento no futuro.

Capacidades de integração

No mundo interconectado de hoje, seus aplicativos podem precisar ser integrados a softwares existentes e serviços de terceiros. Verifique integrações, APIs e webhooks pré-construídos para estender a funcionalidade do seu aplicativo. Uma plataforma com poderosas capacidades de integração garante uma comunicação perfeita entre diferentes sistemas.

Segurança e conformidade

A segurança é crucial para qualquer negócio, especialmente quando se trata de dados confidenciais. Pesquise os recursos de segurança e as políticas de dados de cada plataforma no-code. Procure plataformas que forneçam medidas de segurança robustas, como criptografia, controles de acesso e adesão aos padrões de conformidade do setor.

Apoio e recursos comunitários

Uma comunidade próspera e amplos recursos contribuem muito para a experiência de usar uma plataforma no-code. Plataformas com uma comunidade ativa e vastos recursos podem oferecer suporte, inspiração e insights inestimáveis ​​para tornar sua jornada de desenvolvimento mais tranquila.

Preços e Orçamento

As plataformas No-code oferecem vários modelos de preços para diferentes requisitos, desde planos baseados em assinatura até modelos pré-pagos. Compare os preços de cada plataforma e escolha aquela que se adapta ao seu orçamento e oferece o equilíbrio certo entre funcionalidade e preço acessível.

O futuro do No-Code

O desenvolvimento No-code não é apenas uma tendência passageira; é uma mudança significativa de paradigma no ecossistema de desenvolvimento de software. À medida que as plataformas no-code continuam a amadurecer e a expandir as suas capacidades, empresas de todas as dimensões adotarão cada vez mais estas ferramentas para reduzir custos de desenvolvimento , poupar tempo e capacitar pessoal não técnico.

No futuro, espera-se que a tecnologia no-code evolua ainda mais, com avanços como:

Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: A integração de IA e ML em plataformas no-code permitirá personalização avançada, reconhecimento de padrões e recursos de análise de dados, levando a aplicações mais inovadoras e inteligentes.

A integração de IA e ML em plataformas permitirá personalização avançada, reconhecimento de padrões e recursos de análise de dados, levando a aplicações mais inovadoras e inteligentes. Realidade Estendida: À medida que a realidade virtual e aumentada se torna mais popular em vários setores, as plataformas no-code incluirão ferramentas para projetar e construir experiências e aplicações imersivas nesses domínios.

À medida que a realidade virtual e aumentada se torna mais popular em vários setores, as plataformas incluirão ferramentas para projetar e construir experiências e aplicações imersivas nesses domínios. Internet das Coisas (IoT): À medida que os dispositivos IoT se tornam cada vez mais populares, as plataformas no-code integrarão perfeitamente os recursos da IoT nos aplicativos, permitindo que os usuários gerenciem, monitorem e interajam com vários dispositivos.

À medida que os dispositivos IoT se tornam cada vez mais populares, as plataformas integrarão perfeitamente os recursos da IoT nos aplicativos, permitindo que os usuários gerenciem, monitorem e interajam com vários dispositivos. Desenvolvimento modular e componentes reutilizáveis: O crescimento das práticas de desenvolvimento modular no-code agilizará o processo de construção de aplicativos, oferecendo componentes e modelos reutilizáveis, promovendo a colaboração e reduzindo o tempo de desenvolvimento de aplicativos.

O crescimento das práticas de desenvolvimento modular agilizará o processo de construção de aplicativos, oferecendo componentes e modelos reutilizáveis, promovendo a colaboração e reduzindo o tempo de desenvolvimento de aplicativos. Expansão para vários setores: As plataformas No-code serão adotadas em diversos setores, como saúde, educação, finanças e outros, capacitando empresas e indivíduos com ferramentas e modelos específicos de domínio para criar soluções personalizadas.

O futuro do no-code é inegavelmente promissor, com potencial para revolucionar a forma como as empresas abordam o desenvolvimento de software. Ao aproveitar plataformas no-code como AppMaster, Bubble.io, Webflow, OutSystems e Adalo, as empresas podem capitalizar essa tendência para se destacarem em seus respectivos setores e permanecerem à frente da concorrência.