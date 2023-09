I 5 migliori strumenti SaaS senza codice per il 2023

Gli strumenti SaaS (Software as a Service) No-code stanno trasformando il modo in cui le aziende creano e gestiscono applicazioni web, mobili e backend. Queste piattaforme consentono agli utenti di progettare, creare e distribuire soluzioni software senza richiedere alcuna conoscenza di programmazione. Le piattaforme senza codice forniscono un'interfaccia visiva e intuitiva, consentendo sia agli utenti non tecnici che a quelli tecnici di sviluppare applicazioni personalizzate in modo rapido ed economico. L’ascesa delle piattaforme no-code è dovuta a diversi fattori:

Costi e tempi di sviluppo ridotti

Riduzione delle barriere all'ingresso per lo sviluppo di applicazioni

Consentire agli utenti non tecnici di creare soluzioni digitali personalizzate

Ridurre al minimo il debito tecnico e le sfide di manutenzione

Questo articolo esaminerà le 3 principali piattaforme SaaS no-code per il 2023, esplorandone caratteristiche, vantaggi, svantaggi e casi d'uso ideali. Queste piattaforme ti consentiranno di potenziare la tua attività, semplificare le operazioni e sfruttare la tecnologia moderna per stare al passo con la concorrenza.

AppMaster

AppMaster è una potente piattaforma no-code che crea applicazioni backend, Web e mobili complete. Con oltre 60.000 utenti e il riconoscimento come Momentum Leader da parte di G2, AppMaster.io ha dimostrato la sua capacità di creare applicazioni in modo rapido ed economico. Le caratteristiche principali di AppMaster includono:

Modelli di dati progettati visivamente per schemi di database

Visual Business Process Designer per applicazioni backend, Web e mobili

Interfaccia drag-and-drop per la progettazione dell'interfaccia utente di app Web e mobili

API REST ed endpoint WSS integrati

Generazione, compilazione e distribuzione automatizzate del codice sorgente

Compatibile con i database basati su Postgresql

Scalabilità aziendale per casi d'uso ad alto carico

Pro: AppMaster fornisce una soluzione completa per le aziende che desiderano creare applicazioni multipiattaforma con risorse tecniche minime. Gli utenti possono sviluppare e avviare rapidamente le app, sfruttando l'ampio set di strumenti e modelli predefiniti della piattaforma. L'approccio di AppMaster verso la rigenerazione delle applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano, riduce al minimo il debito tecnico e garantisce un processo di sviluppo regolare.

Contro: sebbene AppMaster copra un'ampia gamma di casi d'uso, le aziende con requisiti specifici per integrazioni di terze parti potrebbero dover valutare la compatibilità della piattaforma con il proprio stack software esistente. Vale anche la pena considerare che AppMaster attualmente supporta immediatamente solo i database compatibili con Postgresql.

Ideale per: AppMaster è perfetto per le aziende di piccole e grandi dimensioni che richiedono una funzionalità di hosting scalabile, efficiente e on-premise. Inoltre, è adatto a coloro che desiderano evitare la dipendenza a lungo termine da piattaforme proprietarie e godersi la libertà di eseguire software sulla propria infrastruttura.

Bubble

Bubble.io è una popolare piattaforma no-code per lo sviluppo di app Web con particolare attenzione alla creazione di applicazioni visive. Con l'obiettivo di dare potere a creatori e imprenditori, Bubble.io vanta una comunità attiva di sviluppatori e designer che lavorano insieme per sviluppare applicazioni ricche di funzionalità. Le caratteristiche principali di Bubble.io includono:

Generatore di app Web visive con funzionalità di trascinamento della selezione

Supporto di progettazione reattiva per vari dispositivi e dimensioni dello schermo

Logica e flussi di lavoro personalizzabili per le app Web

Ricca libreria di plugin e integrazioni con servizi popolari

Supporto nativo per la creazione e il consumo di API

Funzionalità di gestione del database con spazio di archiviazione integrato

Hosting Bubble Cloud con supporto di domini personalizzati

Pro: Bubble.io ha un punteggio elevato in termini di usabilità, consentendo agli utenti di prototipare e iterare rapidamente le idee. Il suo generatore visivo è facile da usare e l'ampia gamma di plug-in e integrazioni può coprire la maggior parte delle esigenze di sviluppo di app Web. Le funzionalità integrate di archiviazione e gestione del database semplificano lo sviluppo delle app e riducono la necessità di ulteriori configurazioni o integrazioni con database esterni.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Contro: sebbene Bubble.io sia eccellente per lo sviluppo di app Web, non dispone di funzionalità native per la creazione di app mobili pronte all'uso. Gli utenti spesso devono fare affidamento su soluzioni di terze parti come servizi wrapper per trasformare le app Web in applicazioni mobili. Inoltre, la soluzione di cloud hosting di Bubble potrebbe non essere l'ideale per chi cerca opzioni di hosting di app in locale.

Ideale per: Bubble.io è adatto a privati, startup e piccole e medie imprese che desiderano creare applicazioni Web con una forte attenzione all'interfaccia utente rivolta al cliente. È ottimo per la prototipazione rapida, per testare nuove idee e per lanciare MVP senza la necessità di un know-how tecnico approfondito.

Webflow

Webflow è un popolare strumento di web design e una piattaforma SaaS no-code che si concentra sulla creazione di siti Web visivamente accattivanti e reattivi senza codifica. La sua attrazione principale è la capacità di creare progetti di siti Web personalizzati con un'interfaccia facile da usare, simile a strumenti di progettazione come Adobe Photoshop o Sketch.

Caratteristiche principali:

Visual CSS Designer: Webflow fornisce un'interfaccia visiva per la progettazione e la creazione di stili CSS personalizzati, eliminando la necessità di scrivere manualmente il codice.

fornisce un'interfaccia visiva per la progettazione e la creazione di stili CSS personalizzati, eliminando la necessità di scrivere manualmente il codice. Design reattivo: la piattaforma consente di progettare siti Web reattivi, garantendo che appaiano e funzionino bene su vari dispositivi e dimensioni dello schermo.

la piattaforma consente di progettare siti Web reattivi, garantendo che appaiano e funzionino bene su vari dispositivi e dimensioni dello schermo. Animazioni e interazioni: puoi creare animazioni e interazioni accattivanti utilizzando gli strumenti integrati senza competenze di codifica.

puoi creare animazioni e interazioni accattivanti utilizzando gli strumenti integrati senza competenze di codifica. Supporto codice personalizzato: per gli utenti avanzati che desiderano aggiungere funzionalità o caratteristiche uniche, Webflow supporta l'inserimento di codice HTML, CSS o JavaScript personalizzato.

per gli utenti avanzati che desiderano aggiungere funzionalità o caratteristiche uniche, supporta l'inserimento di codice HTML, CSS o JavaScript personalizzato. CMS integrato: Webflow include un sistema di gestione dei contenuti (CMS) integrato per gestire dinamicamente i contenuti del tuo sito Web e semplificare la creazione di contenuti per il tuo team.

include un sistema di gestione dei contenuti (CMS) integrato per gestire dinamicamente i contenuti del tuo sito Web e semplificare la creazione di contenuti per il tuo team. Funzionalità di e-commerce: puoi creare siti Web di e-commerce con Webflow , creando sofisticate vetrine online e gestendo prodotti e ordini.

puoi creare siti Web di e-commerce con , creando sofisticate vetrine online e gestendo prodotti e ordini. Hosting del sito: Webflow offre servizi di hosting per i tuoi siti Web, con funzionalità come supporto SSL, caricamento rapido delle pagine e backup regolari.

Pro di Webflow:

Interfaccia altamente intuitiva e facile da usare per il web design

Risultati visivi piacevoli e funzionalità di progettazione reattive

Ampia selezione di modelli di progettazione per vari settori e casi d'uso

Le funzionalità di e-commerce facilitano la creazione di negozi online

Il supporto del codice personalizzato consente uno sviluppo web più versatile

Buona comunità e risorse di apprendimento per i nuovi utenti

Contro di Webflow:

Limitato alla creazione di siti Web e privo di supporto per la creazione di applicazioni mobili e backend

Il supporto del codice personalizzato potrebbe non essere sufficiente per progetti complessi, con conseguenti limitazioni nella personalizzazione

Piani tariffari costosi, soprattutto per siti di e-commerce e requisiti di hosting aggiuntivi

OutSystems

OutSystems è una nota piattaforma low-code che offre funzionalità no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni . Si rivolge a progetti di livello aziendale e fornisce strumenti per creare e distribuire applicazioni web e mobili complesse senza competenze di codifica tradizionali.

Caratteristiche principali:

Sviluppo visivo: OutSystems utilizza un'interfaccia visiva drag-and-drop per creare applicazioni web e mobili, consentendoti di progettare interfacce utente, flussi di lavoro e modelli di dati.

OutSystems utilizza un'interfaccia visiva per creare applicazioni web e mobili, consentendoti di progettare interfacce utente, flussi di lavoro e modelli di dati. Integrazione delle applicazioni: la piattaforma offre funzionalità di integrazione integrate con i sistemi e i servizi più diffusi, come CRM, ERP e Single Sign-On (SSO).

la piattaforma offre funzionalità di integrazione integrate con i sistemi e i servizi più diffusi, come CRM, ERP e Single Sign-On (SSO). Scalabilità e prestazioni: OutSystems è progettato per gestire progetti ad alto carico e di livello aziendale, garantendo che le applicazioni si adattino facilmente e funzionino bene anche sotto pressione.

OutSystems è progettato per gestire progetti ad alto carico e di livello aziendale, garantendo che le applicazioni si adattino facilmente e funzionino bene anche sotto pressione. Sicurezza: la piattaforma offre potenti funzionalità di sicurezza per le applicazioni, tra cui la gestione delle identità, il controllo degli accessi e il monitoraggio continuo delle vulnerabilità.

la piattaforma offre potenti funzionalità di sicurezza per le applicazioni, tra cui la gestione delle identità, il controllo degli accessi e il monitoraggio continuo delle vulnerabilità. Gestione del ciclo di vita delle app: OutSystems include strumenti per gestire l'intero ciclo di vita delle applicazioni, dallo sviluppo alla distribuzione, monitoraggio e manutenzione.

OutSystems include strumenti per gestire l'intero ciclo di vita delle applicazioni, dallo sviluppo alla distribuzione, monitoraggio e manutenzione. Sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale: la piattaforma utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per fornire suggerimenti e aiutarti a creare applicazioni più velocemente.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Pro di OutSystems:

Supporta la creazione di applicazioni web e mobili complesse di livello aziendale

Ampie capacità di integrazione con i sistemi e i servizi più diffusi

Funzionalità di scalabilità e prestazioni per progetti impegnativi

Forti misure di sicurezza per proteggere applicazioni e dati

Lo sviluppo assistito dall’intelligenza artificiale accelera il processo di creazione

Contro di OutSystems:

Piani tariffari costosi rivolti principalmente ai clienti aziendali

Curva di apprendimento ripida, soprattutto per gli utenti non tecnici

Opzioni di personalizzazione limitate per i componenti dell'interfaccia utente

Adalo

Adalo è una piattaforma no-code progettata principalmente per la creazione di applicazioni mobili, che consente di creare app personalizzate per dispositivi iOS e Android senza bisogno di competenze di codifica. Adalo combina un'interfaccia visiva con una libreria di componenti predefiniti, semplificando la creazione rapida di app completamente funzionali.

Caratteristiche principali:

Visual App Builder: Adalo offre un'interfaccia drag-and-drop intuitiva per creare app mobili con vari componenti, come elenchi, pulsanti e moduli.

offre un'interfaccia intuitiva per creare app mobili con vari componenti, come elenchi, pulsanti e moduli. Componenti personalizzabili: puoi personalizzare l'aspetto e la funzionalità dei componenti predefiniti per adattarli ai requisiti e al marchio della tua app.

puoi personalizzare l'aspetto e la funzionalità dei componenti predefiniti per adattarli ai requisiti e al marchio della tua app. Database integrato: la piattaforma include un database integrato per la gestione dei dati delle app, consentendo agli utenti di creare, aggiornare ed eliminare record di dati.

la piattaforma include un database integrato per la gestione dei dati delle app, consentendo agli utenti di creare, aggiornare ed eliminare record di dati. Integrazioni di terze parti: Adalo supporta l'integrazione con i servizi e le API di terze parti più diffusi, consentendoti di estendere le funzionalità della tua app.

supporta l'integrazione con i servizi e le API di terze parti più diffusi, consentendoti di estendere le funzionalità della tua app. Pubblicazione nativa di app: puoi pubblicare la tua app su Apple App Store e Google Play Store direttamente dalla piattaforma Adalo , semplificando il processo di distribuzione delle app.

Pro di Adalo:

Progettato specificamente per la creazione di applicazioni mobili

Interfaccia drag-and-drop intuitiva con una varietà di componenti

intuitiva con una varietà di componenti Opzioni di personalizzazione sia per l'aspetto che per la funzionalità

Pubblicazione diretta delle app su App Store e Play Store

In grado di creare applicazioni da semplici a moderatamente complesse

Contro di Adalo:

Scalabilità limitata per progetti ad alto carico e di livello aziendale

Vincoli prestazionali su applicazioni più grandi

Non supporta la ricerca full-text o filtri complessi in modo nativo

Come scegliere la giusta piattaforma No-Code

Quando si valutano le piattaforme no-code, è essenziale comprendere i requisiti e gli obiettivi aziendali. Per determinare quale strumento è più adatto alle tue esigenze, considera i seguenti fattori:

Facilità d'uso e curva di apprendimento

Una piattaforma no-code ideale dovrebbe essere facile da usare e avere una curva di apprendimento semplice sia per gli utenti tecnici che per quelli non tecnici. Cerca piattaforme che offrano uno strumento di creazione visiva, funzionalità drag-and-drop e una documentazione chiara per aiutarti a iniziare.

Opzioni di personalizzazione

Uno strumento no-code dovrebbe consentirti di creare applicazioni su misura per le tue esigenze aziendali. Piattaforme con potenti strumenti di progettazione, componenti già pronti e modelli personalizzabili semplificano la creazione di applicazioni con interfacce intuitive e professionali.

Tipo di applicazione e dispositivi di destinazione

Considera i tipi di applicazioni che devi creare e i dispositivi che intendi supportare. Scegli una piattaforma no-code progettata per creare il tipo specifico di applicazione (ad esempio web, mobile o backend) e assicurati che supporti i dispositivi di destinazione (ad esempio iOS, Android, desktop) richiesti.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Scalabilità e prestazioni

Assicurati che lo strumento no-code soddisfi la crescente base di utenti e le crescenti richieste della tua applicazione. Le piattaforme con architetture scalabili e prestazioni efficienti sono cruciali per le aziende che prevedono una crescita futura.

Funzionalità di integrazione

Nel mondo interconnesso di oggi, le tue applicazioni potrebbero dover integrarsi con software esistenti e servizi di terze parti. Verifica la presenza di integrazioni, API e webhooks predefiniti per estendere le funzionalità della tua applicazione. Una piattaforma con potenti capacità di integrazione garantisce una comunicazione continua tra diversi sistemi.

Sicurezza e conformità

La sicurezza è fondamentale per qualsiasi azienda, soprattutto quando si tratta di dati sensibili. Ricerca le funzionalità di sicurezza e le politiche sui dati di ciascuna piattaforma no-code. Cerca piattaforme che forniscano solide misure di sicurezza, come crittografia, controlli di accesso e aderenza agli standard di conformità del settore.

Supporto e risorse della comunità

Una fiorente comunità e ampie risorse contribuiscono notevolmente all'esperienza di utilizzo di una piattaforma no-code. Le piattaforme con una comunità attiva e vaste risorse possono offrire supporto, ispirazione e approfondimenti inestimabili per rendere più agevole il tuo percorso di sviluppo.

Prezzi e budget

Le piattaforme No-code offrono vari modelli di prezzo per esigenze diverse, dai piani basati su abbonamento ai modelli con pagamento in base al consumo. Confronta i prezzi di ciascuna piattaforma e scegline quella che si adatta al tuo budget e offre il giusto equilibrio tra funzionalità e convenienza.

Il futuro del No-Code

Lo sviluppo No-code non è semplicemente una tendenza passeggera; si tratta di un cambiamento di paradigma significativo nell'ecosistema di sviluppo software. Man mano che le piattaforme no-code continuano a maturare ed espandere le proprie capacità, le aziende di tutte le dimensioni adotteranno sempre più questi strumenti per ridurre i costi di sviluppo , risparmiare tempo e responsabilizzare il personale non tecnico.

In futuro, si prevede che la tecnologia no-code si evolverà ulteriormente, con progressi quali:

Intelligenza artificiale e apprendimento automatico: l’integrazione di intelligenza artificiale e machine learning in piattaforme no-code consentirà funzionalità avanzate di personalizzazione, riconoscimento di modelli e analisi dei dati, portando ad applicazioni più innovative e intelligenti.

in piattaforme consentirà funzionalità avanzate di personalizzazione, riconoscimento di modelli e analisi dei dati, portando ad applicazioni più innovative e intelligenti. Realtà estesa: man mano che la realtà virtuale e aumentata diventa sempre più diffusa in vari settori, le piattaforme no-code includeranno strumenti per progettare e costruire esperienze e applicazioni immersive in questi ambiti.

man mano che la realtà virtuale e aumentata diventa sempre più diffusa in vari settori, le piattaforme includeranno strumenti per progettare e costruire esperienze e applicazioni immersive in questi ambiti. Internet of Things (IoT): man mano che i dispositivi IoT diventano sempre più popolari, le piattaforme no-code integreranno perfettamente le funzionalità IoT nelle applicazioni, consentendo agli utenti di gestire, monitorare e interagire con vari dispositivi.

man mano che i dispositivi IoT diventano sempre più popolari, le piattaforme integreranno perfettamente le funzionalità IoT nelle applicazioni, consentendo agli utenti di gestire, monitorare e interagire con vari dispositivi. Sviluppo modulare e componenti riutilizzabili: la crescita delle pratiche di sviluppo modulare no-code semplificherà il processo di creazione di applicazioni offrendo componenti e modelli riutilizzabili, promuovendo la collaborazione e riducendo i tempi di sviluppo delle applicazioni.

la crescita delle pratiche di sviluppo modulare semplificherà il processo di creazione di applicazioni offrendo componenti e modelli riutilizzabili, promuovendo la collaborazione e riducendo i tempi di sviluppo delle applicazioni. Espansione in vari settori: le piattaforme No-code vedranno l'adozione in diversi settori, come quello sanitario, dell'istruzione, della finanza e altri, consentendo ad aziende e individui di disporre di strumenti e modelli specifici del dominio per creare soluzioni personalizzate.

Il futuro del no-code è innegabilmente promettente, con il potenziale di rivoluzionare il modo in cui le aziende affrontano lo sviluppo del software. Sfruttando piattaforme no-code come AppMaster, Bubble.io, Webflow, OutSystems e Adalo, le aziende possono sfruttare questa tendenza per eccellere nei rispettivi settori e stare al passo con la concorrenza.