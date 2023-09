Top 5 des outils SaaS sans code pour 2023

Les outils SaaS (Software as a Service) No-code transforment la façon dont les entreprises créent et gèrent des applications Web, mobiles et backend. Ces plates-formes permettent aux utilisateurs de concevoir, créer et déployer des solutions logicielles sans nécessiter aucune connaissance en codage. Les plates -formes sans code fournissent une interface visuelle et conviviale, permettant aux utilisateurs non techniques et techniques de développer des applications personnalisées rapidement et à moindre coût. L’essor des plateformes no-code est dû à plusieurs facteurs :

Coût et temps de développement réduits

Réduction des barrières à l’entrée pour le développement d’applications

Permettre aux utilisateurs non techniques de créer des solutions numériques personnalisées

Minimiser la dette technique et les problèmes de maintenance

Cet article passera en revue les 3 meilleures plates no-code pour 2023, en explorant leurs fonctionnalités, leurs avantages, leurs inconvénients et leurs cas d'utilisation idéaux. Ces plates-formes vous permettront de dynamiser votre entreprise, de rationaliser vos opérations et de tirer parti de la technologie moderne pour garder une longueur d'avance sur la concurrence.

AppMaster

AppMaster est une puissante plate no-code qui crée des applications backend, Web et mobiles complètes. Avec plus de 60 000 utilisateurs et reconnu comme Momentum Leader par G2, AppMaster.io a prouvé sa capacité à créer des applications rapidement et de manière rentable. Les principales fonctionnalités d' AppMaster incluent :

Modèles de données visuellement conçus pour les schémas de bases de données

Visual Business Process Designer pour les applications backend, Web et mobiles

Interface glisser-déposer pour la conception d'interface utilisateur d'applications Web et mobiles

API REST et points de terminaison WSS intégrés

Génération, compilation et déploiement automatisés de code source

Compatible avec les bases de données basées sur Postgresql

Évolutivité d'entreprise pour les cas d'utilisation à forte charge

Avantages : AppMaster fournit une solution complète pour les entreprises cherchant à créer des applications multiplateformes avec un minimum de ressources techniques. Les utilisateurs peuvent développer et lancer des applications rapidement, en tirant parti de l'ensemble complet d'outils et de modèles prédéfinis de la plateforme. L'approche d' AppMaster visant à régénérer les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences changent minimise la dette technique et garantit un processus de développement fluide.

Inconvénients : Bien AppMaster couvre un large éventail de cas d'utilisation, les entreprises ayant des exigences spécifiques en matière d'intégrations tierces devront peut-être évaluer la compatibilité de la plate-forme avec leur pile logicielle existante. Il convient également de considérer AppMaster ne prend actuellement en charge que les bases de données compatibles Postgresql, prêtes à l'emploi.

Idéal pour : AppMaster est parfait pour les petites et grandes entreprises qui ont besoin d'une capacité d'hébergement évolutive, efficace et sur site. De plus, il convient à ceux qui cherchent à éviter une dépendance à long terme à l'égard de plates-formes propriétaires et à profiter de la liberté d'exécuter des logiciels sur leur propre infrastructure.

Bubble.io

Bubble.io est une plate-forme no-code populaire pour le développement d'applications Web qui met l'accent sur la création d'applications visuelles. Axé sur l'autonomisation des créateurs et des entrepreneurs, Bubble.io dispose d'une communauté active de développeurs et de concepteurs travaillant ensemble pour développer des applications riches en fonctionnalités. Les principales fonctionnalités de Bubble.io incluent :

Générateur d'applications Web visuelles avec fonctionnalité glisser-déposer

Prise en charge de la conception réactive pour différents appareils et tailles d'écran

Logique et flux de travail personnalisables pour les applications Web

Riche bibliothèque de plugins et d'intégrations avec des services populaires

Prise en charge native de la création et de la consommation d'API

Fonctionnalités de gestion de base de données avec stockage intégré

Hébergement Bubble Cloud avec prise en charge de domaines personnalisés

Avantages : Bubble.io obtient un score élevé en termes de convivialité, permettant aux utilisateurs de prototyper et d'itérer rapidement des idées. Son constructeur visuel est facile à utiliser et la large gamme de plugins et d'intégrations peut couvrir la plupart des besoins de développement d'applications Web. Les fonctionnalités intégrées de stockage et de gestion de bases de données rationalisent le développement d'applications et réduisent le besoin de configuration supplémentaire ou d'intégration avec des bases de données externes.

Inconvénients : Bien que Bubble.io soit excellent pour le développement d'applications Web, il lui manque des fonctionnalités natives de création d'applications mobiles prêtes à l'emploi. Les utilisateurs doivent souvent s'appuyer sur des solutions tierces telles que des services wrapper pour transformer des applications Web en applications mobiles. De plus, la solution d'hébergement cloud de Bubble n'est peut-être pas idéale pour ceux qui recherchent des options d'hébergement d'applications sur site.

Idéal pour : Bubble.io convient aux particuliers, aux startups et aux petites et moyennes entreprises souhaitant créer des applications Web fortement axées sur l'interface utilisateur orientée client. C'est idéal pour réaliser un prototypage rapide, tester de nouvelles idées et lancer des MVP sans avoir besoin d'un savoir-faire technique approfondi.

Webflow

Webflow est un outil de conception Web populaire et une plate no-code qui se concentre sur la création de sites Web visuellement attrayants et réactifs sans codage. Son principal attrait est la possibilité de créer des conceptions de sites Web personnalisées avec une interface facile à utiliser, ressemblant à des outils de conception comme Adobe Photoshop ou Sketch.

Principales caractéristiques:

Visual CSS Designer : Webflow fournit une interface visuelle pour concevoir et créer des styles CSS personnalisés, éliminant ainsi le besoin d'écrire du code manuellement.

fournit une interface visuelle pour concevoir et créer des styles CSS personnalisés, éliminant ainsi le besoin d'écrire du code manuellement. Conception réactive : la plate-forme permet de concevoir des sites Web réactifs, en garantissant leur apparence et leur bon fonctionnement sur différents appareils et tailles d'écran.

la plate-forme permet de concevoir des sites Web réactifs, en garantissant leur apparence et leur bon fonctionnement sur différents appareils et tailles d'écran. Animations et interactions : vous pouvez créer des animations et des interactions accrocheuses à l'aide des outils intégrés sans expertise en codage.

vous pouvez créer des animations et des interactions accrocheuses à l'aide des outils intégrés sans expertise en codage. Prise en charge du code personnalisé : pour les utilisateurs avancés qui souhaitent ajouter des fonctionnalités ou des fonctionnalités uniques, Webflow prend en charge l'insertion de code HTML, CSS ou JavaScript personnalisé.

pour les utilisateurs avancés qui souhaitent ajouter des fonctionnalités ou des fonctionnalités uniques, prend en charge l'insertion de code HTML, CSS ou JavaScript personnalisé. CMS intégré : Webflow comprend un système de gestion de contenu (CMS) intégré pour gérer dynamiquement le contenu de votre site Web et simplifier la création de contenu pour votre équipe.

comprend un système de gestion de contenu (CMS) intégré pour gérer dynamiquement le contenu de votre site Web et simplifier la création de contenu pour votre équipe. Capacités de commerce électronique : vous pouvez créer des sites Web de commerce électronique avec Webflow , en créant des vitrines en ligne sophistiquées et en gérant les produits et les commandes.

vous pouvez créer des sites Web de commerce électronique avec , en créant des vitrines en ligne sophistiquées et en gérant les produits et les commandes. Hébergement de sites : Webflow propose des services d'hébergement pour vos sites Web, avec des fonctionnalités telles que la prise en charge SSL, des chargements de pages rapides et des sauvegardes régulières.

Avantages de Webflow:

Interface hautement intuitive et conviviale pour la conception Web

Résultats visuels agréables et fonctionnalités de conception réactives

Large sélection de modèles de conception pour diverses industries et cas d'utilisation

Les capacités de commerce électronique facilitent la création de boutiques en ligne

La prise en charge du code personnalisé permet un développement Web plus polyvalent

Bonne communauté et ressources d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Inconvénients de Webflow:

Limité à la création de sites Web et manque de prise en charge pour la création d'applications mobiles et backend

La prise en charge du code personnalisé peut ne pas être suffisante pour les projets complexes, ce qui entraîne des limitations en matière de personnalisation

Plans tarifaires coûteux, en particulier pour les sites Web de commerce électronique et exigences d'hébergement supplémentaires

Systèmes externes

OutSystems est une plate-forme low-code bien connue qui offre des fonctionnalités no-code pour le développement rapide d'applications . Il s'adresse aux projets au niveau de l'entreprise et fournit des outils pour créer et déployer des applications Web et mobiles complexes sans compétences de codage traditionnelles.

Principales caractéristiques:

Développement visuel : OutSystems utilise une interface visuelle drag-and-drop pour créer des applications Web et mobiles, vous permettant de concevoir des interfaces utilisateur, des flux de travail et des modèles de données.

OutSystems utilise une interface visuelle pour créer des applications Web et mobiles, vous permettant de concevoir des interfaces utilisateur, des flux de travail et des modèles de données. Intégration d'applications : la plate-forme offre des capacités d'intégration intégrées avec des systèmes et services populaires, tels que CRM, ERP et authentification unique (SSO).

la plate-forme offre des capacités d'intégration intégrées avec des systèmes et services populaires, tels que CRM, ERP et authentification unique (SSO). Évolutivité et performances : OutSystems est conçu pour gérer des projets à forte charge au niveau de l'entreprise, garantissant que les applications évoluent en douceur et fonctionnent bien sous pression.

OutSystems est conçu pour gérer des projets à forte charge au niveau de l'entreprise, garantissant que les applications évoluent en douceur et fonctionnent bien sous pression. Sécurité : la plate-forme offre de puissantes fonctionnalités de sécurité pour les applications, notamment la gestion des identités, le contrôle d'accès et la surveillance continue des vulnérabilités.

la plate-forme offre de puissantes fonctionnalités de sécurité pour les applications, notamment la gestion des identités, le contrôle d'accès et la surveillance continue des vulnérabilités. Gestion du cycle de vie des applications : OutSystems comprend des outils pour gérer l'ensemble du cycle de vie des applications, du développement au déploiement, en passant par la surveillance et la maintenance.

OutSystems comprend des outils pour gérer l'ensemble du cycle de vie des applications, du développement au déploiement, en passant par la surveillance et la maintenance. Développement assisté par l'IA : la plateforme utilise l'intelligence artificielle (IA) pour fournir des suggestions et vous aider à créer des applications plus rapidement.

Avantages d'OutSystems :

Prend en charge la création d'applications Web et mobiles complexes au niveau de l'entreprise

Capacités d'intégration étendues avec des systèmes et services populaires

Fonctionnalités d’évolutivité et de performances pour les projets exigeants

Mesures de sécurité strictes pour protéger les applications et les données

Le développement assisté par l'IA accélère le processus de création

Inconvénients d'OutSystems :

Plans tarifaires coûteux destinés principalement aux clients d'entreprise

Courbe d'apprentissage abrupte, en particulier pour les utilisateurs non techniques

Options de personnalisation limitées pour les composants de l'interface utilisateur

Adalo

Adalo est une plate no-code conçue principalement pour créer des applications mobiles, vous permettant de créer des applications personnalisées pour les appareils iOS et Android sans avoir besoin de compétences en codage. Adalo combine une interface visuelle avec une bibliothèque de composants prédéfinis, ce qui facilite la création rapide d'applications entièrement fonctionnelles.

Principales caractéristiques:

Visual App Builder : Adalo propose une interface conviviale drag-and-drop pour créer des applications mobiles avec divers composants, tels que des listes, des boutons et des formulaires.

propose une interface conviviale pour créer des applications mobiles avec divers composants, tels que des listes, des boutons et des formulaires. Composants personnalisables : vous pouvez personnaliser l'apparence et les fonctionnalités des composants prédéfinis en fonction des exigences et de l'image de marque de votre application.

vous pouvez personnaliser l'apparence et les fonctionnalités des composants prédéfinis en fonction des exigences et de l'image de marque de votre application. Base de données intégrée : la plate-forme comprend une base de données intégrée pour gérer les données des applications, permettant aux utilisateurs de créer, mettre à jour et supprimer des enregistrements de données.

la plate-forme comprend une base de données intégrée pour gérer les données des applications, permettant aux utilisateurs de créer, mettre à jour et supprimer des enregistrements de données. Intégrations tierces : Adalo prend en charge l'intégration avec des services et API tiers populaires, vous permettant d'étendre les fonctionnalités de votre application.

prend en charge l'intégration avec des services et API tiers populaires, vous permettant d'étendre les fonctionnalités de votre application. Publication d'applications natives : vous pouvez publier votre application sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store directement à partir de la plateforme Adalo , rationalisant ainsi le processus de distribution d'applications.

Avantages d' Adalo:

Conçu spécifiquement pour la création d'applications mobiles

Interface intuitive drag-and-drop avec une variété de composants

avec une variété de composants Options de personnalisation pour l'apparence et la fonctionnalité

Publication directe d'applications sur l'App Store et le Play Store

Capable de créer des applications simples à moyennement complexes

Inconvénients d' Adalo:

Évolutivité limitée pour les projets à charge élevée et au niveau de l'entreprise

Contraintes de performances sur les applications plus volumineuses

Ne prend pas en charge nativement la recherche en texte intégral ou les filtres complexes

Lors de l’évaluation des plateformes no-code, il est essentiel de comprendre les exigences et les objectifs de votre entreprise. Pour déterminer quel outil est le mieux adapté à vos besoins, tenez compte des facteurs suivants :

Facilité d'utilisation et courbe d'apprentissage

Une plate no-code idéale doit être conviviale et présenter une courbe d'apprentissage simple pour les utilisateurs techniques et non techniques. Recherchez des plates-formes offrant un générateur visuel, des fonctionnalités drag-and-drop et une documentation claire pour vous aider à démarrer.

Options de personnalisation

Un outil no-code doit vous permettre de créer des applications adaptées aux besoins de votre entreprise. Les plates-formes dotées d'outils de conception puissants, de composants prêts à l'emploi et de modèles personnalisables facilitent la création d'applications dotées d'interfaces intuitives et professionnelles.

Type d'application et appareils cibles

Considérez les types d'applications que vous devez créer et les appareils que vous souhaitez prendre en charge. Choisissez une plate no-code conçue pour créer le type spécifique d'application (par exemple, Web, mobile ou backend) et assurez-vous qu'elle prend en charge les appareils cibles (par exemple, iOS, Android, ordinateur de bureau) dont vous avez besoin.

Évolutivité et performances

Assurez-vous que l'outil no-code s'adapte à la base d'utilisateurs croissante de votre application et aux demandes croissantes. Les plates-formes dotées d'architectures évolutives et de performances efficaces sont cruciales pour les entreprises qui envisagent une croissance à l'avenir.

Capacités d'intégration

Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, vos applications devront peut-être s’intégrer aux logiciels existants et aux services tiers. Recherchez les intégrations, les API et webhooks prédéfinis pour étendre les fonctionnalités de votre application. Une plate-forme dotée de puissantes capacités d'intégration garantit une communication transparente entre les différents systèmes.

Sécurité et conformité

La sécurité est cruciale pour toute entreprise, en particulier lorsqu'elle traite des données sensibles. Recherchez les fonctionnalités de sécurité et les politiques de données de chaque plate-forme no-code. Recherchez des plates-formes offrant des mesures de sécurité strictes, telles que le cryptage, les contrôles d'accès et le respect des normes de conformité du secteur.

Soutien et ressources communautaires

Une communauté florissante et de nombreuses ressources contribuent grandement à l’expérience d’utilisation d’une plateforme no-code. Les plates-formes dotées d'une communauté active et de vastes ressources peuvent offrir un soutien, une inspiration et des informations inestimables pour faciliter votre parcours de développement.

Prix ​​et budget

Les plates-formes No-code proposent différents modèles de tarification pour différentes exigences, des forfaits par abonnement aux modèles de paiement à l'utilisation. Comparez les prix de chaque plate-forme et choisissez-en une qui correspond à votre budget et offre le bon équilibre entre fonctionnalité et prix abordable.

L’avenir du No-Code

Le développement No-code n’est pas simplement une tendance passagère ; il s'agit d'un changement de paradigme important dans l'écosystème du développement logiciel. À mesure que les plates-formes no-code continuent de mûrir et d'étendre leurs capacités, les entreprises de toutes tailles adopteront de plus en plus ces outils pour réduire les coûts de développement , gagner du temps et responsabiliser le personnel non technique.

À l’avenir, la technologie no-code devrait encore évoluer, avec des avancées telles que :

Intelligence artificielle et apprentissage automatique : l'intégration de l'IA et du ML dans des plates no-code permettra des capacités avancées de personnalisation, de reconnaissance de formes et d'analyse de données, conduisant à des applications plus innovantes et intelligentes.

l'intégration de l'IA et du ML dans des plates permettra des capacités avancées de personnalisation, de reconnaissance de formes et d'analyse de données, conduisant à des applications plus innovantes et intelligentes. Réalité étendue : à mesure que la réalité virtuelle et augmentée devient de plus en plus courante dans divers secteurs, les plates no-code incluront des outils pour concevoir et créer des expériences et des applications immersives dans ces domaines.

à mesure que la réalité virtuelle et augmentée devient de plus en plus courante dans divers secteurs, les plates incluront des outils pour concevoir et créer des expériences et des applications immersives dans ces domaines. Internet des objets (IoT) : à mesure que les appareils IoT deviennent de plus en plus populaires, les plates no-code intégreront de manière transparente les capacités IoT dans les applications, permettant aux utilisateurs de gérer, surveiller et interagir avec divers appareils.

à mesure que les appareils IoT deviennent de plus en plus populaires, les plates intégreront de manière transparente les capacités IoT dans les applications, permettant aux utilisateurs de gérer, surveiller et interagir avec divers appareils. Développement modulaire et composants réutilisables : la croissance des pratiques de développement modulaire no-code rationalisera le processus de création d'applications en proposant des composants et des modèles réutilisables, en favorisant la collaboration et en réduisant le temps de développement d'applications.

la croissance des pratiques de développement modulaire rationalisera le processus de création d'applications en proposant des composants et des modèles réutilisables, en favorisant la collaboration et en réduisant le temps de développement d'applications. Expansion dans divers secteurs : les plates No-code seront adoptées dans divers secteurs, tels que la santé, l'éducation, la finance et autres, offrant aux entreprises et aux particuliers des outils et des modèles spécifiques à un domaine pour créer des solutions personnalisées.

L’avenir du no-code est indéniablement prometteur, avec le potentiel de révolutionner la façon dont les entreprises abordent le développement de logiciels. En tirant parti des plateformes no-code comme AppMaster, Bubble.io, Webflow, OutSystems et Adalo, les entreprises peuvent capitaliser sur cette tendance pour exceller dans leurs secteurs respectifs et garder une longueur d'avance sur la concurrence.