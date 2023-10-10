Az Kodlu ve Kodsuz Web Uygulaması Oluşturucularının Karşılaştırması

Her boyuttaki işletmenin çevrimiçi varlıklarını geliştirmeye ve operasyonlarını kolaylaştırmaya çabalaması nedeniyle, dijital çözümlere olan talep son yıllarda hızla arttı. Sonuç olarak, az kodlu ve kodsuz web uygulaması oluşturucular, web uygulamalarına yönelik artan talebi karşılamak için güçlü araçlar olarak ortaya çıktı ve hem deneyimli geliştiricilerin hem de programcı olmayanların ihtiyaçlarını karşılamak için zengin özelliklere sahip, ölçeklenebilir ve hızlı yanıt veren web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıdı. onların benzersiz ihtiyaçları.

Low-code ve no-code web uygulaması oluşturucuları, uygulama geliştirme sürecini basitleştirmeyi ve hızlandırmayı amaçlayarak işletmelerin uygulamalarını hızlı ve verimli bir şekilde başlatmasına olanak tanır. Önceden oluşturulmuş bileşenler, görsel bir arayüz ve otomatik güncellemeler sunarak bu platformlar, kullanıcılara çok az kodlama deneyimi olan veya hiç kodlama deneyimi olmayan uygulamalar oluşturma, geleneksel engelleri aşma ve yenilik ve hızlı büyüme için yeni fırsatların kilidini açma olanağı sağlar.

Düşük Kod Nedir?

low-code bir web uygulaması oluşturucu, geliştiricilerin sürükle ve bırak bileşenleri, grafik arayüzler ve minimum miktarda özel kodun bir kombinasyonunu kullanarak web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. low-code platformlar, önceden oluşturulmuş bir dizi bileşen ve araç sağlayarak geliştiricilerin, genellikle zaman alıcı ve hataya açık olan kapsamlı kod yazmaya gerek kalmadan uygulamaları daha hızlı tasarlamasına olanak tanır.

Low-code platformlar üretkenliği artırmak, bakımı kolaylaştırmak ve yetenekli geliştiricilere olan bağımlılığı azaltmak için tasarlanarak kuruluşların uygulamaları daha hızlı sunmasına olanak tanır. Yine de, uygulamanın belirli yönleri için bazı özelleştirme ve geliştirmeler gerekli olduğundan, geliştiricilerin low-code platformlarla çalışırken biraz kodlama uzmanlığına ihtiyaçları vardır. Özetlemek gerekirse, low-code platformlar, geleneksel geliştirme yöntemleri ile no-code çözümler arasında bir orta yol sunarak geliştirme kolaylığı ile özelleştirme yetenekleri arasında bir denge kurar.

No-Code?

Öte yandan, kodsuz web uygulaması geliştiricileri, programcı olmayanlar için daha erişilebilir bir çözüm sunarak, kodlama uzmanlığı çok az olan veya hiç olmayan kişilere web uygulamaları oluşturma olanağı sağlar. Kullanıcılar, anlaşılması kolay bir görsel arayüz ve çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler sunarak, tek satır kod yazmadan hızlı bir şekilde özelleştirilmiş web uygulamaları oluşturabilirler.

No-code platformlar, web uygulaması geliştirmeyi demokratikleştirip iş analistleri, ürün yöneticileri ve diğer teknik olmayan personel gibi vatandaş geliştiricilerin programlama meslektaşlarının yanı sıra uygulama geliştirmeye aktif olarak katılmalarına olanak tanıdığı için oyunun kurallarını değiştiren bir şey olarak ortaya çıktı. no-code platformların temel avantajı basitliği ve erişilebilirliği, karmaşık programlama görevlerini kullanıcı dostu görsel tasarım süreçlerine dönüştürmesidir. Sonuç olarak, no-code web uygulaması oluşturucuları hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılar, geliştirme maliyetlerini azaltır ve kuruluşlar arasında yenilik, işbirliği ve dijital dönüşüm fırsatlarını artırır.

Düşük Kodlu ve No-Code Platformlar Arasındaki Temel Farklılıklar

low-code ve no-code platformlar, ilgili kodlama miktarını azaltarak web uygulaması geliştirme sürecini basitleştirmeyi hedeflerken, bu iki yaklaşım arasında bazı önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıkları anlamak, işletmeniz için bir uygulama geliştirme aracı seçerken daha iyi bir karar vermenize yardımcı olabilir.

Özel Kod Düzeyi: low-code ve no-code web uygulaması oluşturucuları arasındaki temel fark, gereken özel kodlamanın hacmidir. Geliştiricilerin uygulamayı oluşturmak için kodun bir kısmını yazması gerektiğinden, Low-code platformlar hâlâ biraz programlama bilgisi gerektiriyor. Öte yandan no-code platformlar, kullanıcıların kod yazmaya gerek kalmadan tamamen görsel bir arayüz ve önceden oluşturulmuş bileşenler kullanarak web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır.

ve web uygulaması oluşturucuları arasındaki temel fark, gereken özel kodlamanın hacmidir. Geliştiricilerin uygulamayı oluşturmak için kodun bir kısmını yazması gerektiğinden, platformlar hâlâ biraz programlama bilgisi gerektiriyor. Öte yandan platformlar, kullanıcıların kod yazmaya gerek kalmadan tamamen görsel bir arayüz ve önceden oluşturulmuş bileşenler kullanarak web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Hedef Kitle: Low-code platformlar genellikle geliştirme süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak isteyen profesyonel geliştiricilere hitap eder. Buna karşılık, no-code platformlar, teknik olmayan iş kullanıcıları ve vatandaş geliştiriciler de dahil olmak üzere daha geniş bir kullanıcı yelpazesini hedefleyerek onların önceden kodlama deneyimi olmadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır.

platformlar genellikle geliştirme süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak isteyen profesyonel geliştiricilere hitap eder. Buna karşılık, platformlar, teknik olmayan iş kullanıcıları ve vatandaş geliştiriciler de dahil olmak üzere daha geniş bir kullanıcı yelpazesini hedefleyerek onların önceden kodlama deneyimi olmadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Karmaşıklık ve Özelleştirme: Low-code platformlar, no-code platformlara göre daha kapsamlı özellikler ve daha fazla özelleştirme esnekliği sunar. Bu, low-code daha karmaşık ve son derece özelleştirilmiş uygulamalar oluşturmak için uygun hale getirir. No-code platformlar, low-code karşılaştırıldığında özelleştirilebilirlik açısından sınırlı olsa da, kodlama uzmanlığı çok az olan veya hiç olmayan kullanıcılar için uygulama geliştirme konusunda daha kolay ve daha erişilebilir bir yaklaşım sunar.

platformlar, platformlara göre daha kapsamlı özellikler ve daha fazla özelleştirme esnekliği sunar. Bu, daha karmaşık ve son derece özelleştirilmiş uygulamalar oluşturmak için uygun hale getirir. platformlar, karşılaştırıldığında özelleştirilebilirlik açısından sınırlı olsa da, kodlama uzmanlığı çok az olan veya hiç olmayan kullanıcılar için uygulama geliştirme konusunda daha kolay ve daha erişilebilir bir yaklaşım sunar. Entegrasyon Yetenekleri: Hem low-code hem de no-code platformlar, diğer yazılımlarla ve üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyon seçenekleri sunar. Yine de, low-code platformlar genellikle daha kapsamlı entegrasyon olanakları sağlar ve geliştiricilerin API'leri kullanarak özel entegrasyonlar oluşturmasına olanak tanır; no-code platformlar ise genellikle sınırlı özelleştirmeyle önceden oluşturulmuş entegrasyonlar sunar.

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Az Kodlu ve No-Code Web Uygulaması Oluşturucularının Artıları ve Eksileri

İşletmeniz için low-code ve no-code web uygulaması oluşturucuları arasında daha bilinçli bir seçim yapmak için bunların avantajlarını ve dezavantajlarını dikkate almak önemlidir.

Düşük Kodlu Platformlar

Artıları:

Hızlı uygulama geliştirme: Low-code platformlar, önceden oluşturulmuş bileşenler sağlayarak geliştirme sürecini hızlandırır ve ihtiyaç duyulan özel kod miktarını azaltır.

platformlar, önceden oluşturulmuş bileşenler sağlayarak geliştirme sürecini hızlandırır ve ihtiyaç duyulan özel kod miktarını azaltır. Özelleştirme ve önceden oluşturulmuş özellikler arasındaki denge: Low-code platformlar, önceden oluşturulmuş özellikler sağlama ve geliştiricilerin uygulamalarını özelleştirmelerine olanak sağlama dengesini sağlar.

platformlar, önceden oluşturulmuş özellikler sağlama ve geliştiricilerin uygulamalarını özelleştirmelerine olanak sağlama dengesini sağlar. Daha iyi işbirliği: Low-code platformlar genellikle ekip işbirliğine olanak tanır ve geliştirme ekibi üyeleri arasındaki iletişimi ve koordinasyonu geliştirir.

platformlar genellikle ekip işbirliğine olanak tanır ve geliştirme ekibi üyeleri arasındaki iletişimi ve koordinasyonu geliştirir. Yetenekli geliştiricilere olan bağımlılığın azalması: Low-code yüksek beceriye sahip geliştiricilere olan bağımlılığı azaltır; bu da işletmeler için maliyet avantajı sağlayabilir ve daha fazla verimlilik sağlayabilir.

Eksileri:

Bir miktar kodlama bilgisi hala gereklidir: Low-code platformlar, bir miktar programlama uzmanlığı gerektirir, bu da onları teknik olmayan kullanıcılar için daha az erişilebilir hale getirir.

platformlar, bir miktar programlama uzmanlığı gerektirir, bu da onları teknik olmayan kullanıcılar için daha az erişilebilir hale getirir. Daha yüksek maliyetlere sahip olabilir: Low-code platformların maliyetleri, gerekli lisanslar ve devam eden platform ücretleri nedeniyle daha yüksek olabilir.

No-Code Platformlar

Artıları:

Programcı olmayanlar için erişilebilir: No-code platformlar, kodlama uzmanlığı çok az olan veya hiç olmayan kişilerin görsel bir arayüz kullanarak web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır.

platformlar, kodlama uzmanlığı çok az olan veya hiç olmayan kişilerin görsel bir arayüz kullanarak web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Daha hızlı geliştirme ve dağıtım: No-code platformlar, özel kod ihtiyacını ortadan kaldırarak geliştirme sürecini kolaylaştırır ve uygulama dağıtımının daha hızlı olmasını sağlar.

platformlar, özel kod ihtiyacını ortadan kaldırarak geliştirme sürecini kolaylaştırır ve uygulama dağıtımının daha hızlı olmasını sağlar. Daha düşük geliştirme maliyetleri: No-code platformlar, yetenekli geliştiricilere olan bağımlılığı ve uzun geliştirme sürelerini en aza indirerek geliştirme masraflarını azaltabilir.

platformlar, yetenekli geliştiricilere olan bağımlılığı ve uzun geliştirme sürelerini en aza indirerek geliştirme masraflarını azaltabilir. Azalan teknik borç: No-code platformlar genellikle uygulamaları otomatik olarak günceller ve bunları sıfırdan yeniden oluşturur; bu da teknik borcun azaltılmasına yardımcı olabilir.

Eksileri:

Sınırlı özelleştirme: No-code platformlar low-code platformlarla aynı düzeyde özelleştirme ve esneklik sunmayabilir, bu da potansiyel olarak oluşturulabilecek uygulamaların karmaşıklığını sınırlayabilir.

platformlar platformlarla aynı düzeyde özelleştirme ve esneklik sunmayabilir, bu da potansiyel olarak oluşturulabilecek uygulamaların karmaşıklığını sınırlayabilir. Kod üzerinde daha az kontrol: No-code platformlar genellikle temel kod üzerinde daha az kontrol bırakır ve kaynak koduna veya ikili dosyalara erişimi kısıtlayabilir, bu da belirli performans veya güvenlik gereksinimlerini sürdürmeyi daha zor hale getirebilir.

İşletmeniz İçin Doğru Çözümü Nasıl Seçersiniz?

İşletmeniz için low-code veya no-code bir platform seçerken, aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurarak her türün avantajlarını ve dezavantajlarını tartın:

Teknik Uzmanlık: Ekibinizin low-code bir platform kullanmak için gerekli kodlama becerilerine sahip olup olmadığını veya no-code bir platformun daha uygun olup olmadığını değerlendirin.

Ekibinizin bir platform kullanmak için gerekli kodlama becerilerine sahip olup olmadığını veya bir platformun daha uygun olup olmadığını değerlendirin. Uygulama Karmaşıklığı: Geliştirmek istediğiniz web uygulamasının karmaşıklığını göz önünde bulundurun. Uygulamanız yüksek düzeyde özelleştirme gerektiriyorsa low-code bir çözüm daha uygun olabilir. Ancak daha basit uygulamalar için no-code bir platform yeterli olabilir.

Geliştirmek istediğiniz web uygulamasının karmaşıklığını göz önünde bulundurun. Uygulamanız yüksek düzeyde özelleştirme gerektiriyorsa bir çözüm daha uygun olabilir. Ancak daha basit uygulamalar için bir platform yeterli olabilir. Bütçe ve Kaynaklar: Lisans ücretleri, geliştirme giderleri ve devam eden bakım dahil olmak üzere her platformla ilişkili maliyetleri karşılaştırın. No-code platformlar genellikle yetenekli geliştiricilere olan bağımlılığı azaltarak maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Lisans ücretleri, geliştirme giderleri ve devam eden bakım dahil olmak üzere her platformla ilişkili maliyetleri karşılaştırın. platformlar genellikle yetenekli geliştiricilere olan bağımlılığı azaltarak maliyet tasarrufu sağlayabilir. Entegrasyon ve Ölçeklenebilirlik: Her platformun entegrasyon yeteneklerini inceleyin ve mevcut sistemlerle veya üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyon da dahil olmak üzere işletmenizin özel ihtiyaçlarını karşılayabildiğinden emin olun. Ayrıca platformun, işletmenizin gelecekteki büyümesine uyum sağlayacak şekilde ne kadar iyi ölçeklenebileceğini de göz önünde bulundurun.

Her platformun entegrasyon yeteneklerini inceleyin ve mevcut sistemlerle veya üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyon da dahil olmak üzere işletmenizin özel ihtiyaçlarını karşılayabildiğinden emin olun. Ayrıca platformun, işletmenizin gelecekteki büyümesine uyum sağlayacak şekilde ne kadar iyi ölçeklenebileceğini de göz önünde bulundurun. Platform Özellikleri: Hem low-code hem de no-code platformların sunduğu özellikleri değerlendirin. Örneğin AppMaster , kullanıcıların web ve mobil uygulamalar için görsel olarak veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code bir platformdur. AppMaster teknik borcu ortadan kaldırırken uygulama geliştirmeyi hızlandırır, bu da onu uygun maliyetli ve verimli bir no-code çözüm arayan işletmeler için mükemmel bir seçim haline getirir.

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Doğru low-code veya no-code web uygulaması oluşturucuyu seçmek, işletmenizin benzersiz gereksinimlerine bağlı olacaktır. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak kuruluşunuza en uygun platform konusunda bilinçli bir karar verebilirsiniz.

AppMaster: Güçlü No-Code Bir Platform

AppMaster web, mobil ve arka uç uygulama geliştirmeyi basitleştiren ve hızlandıran yenilikçi no-code bir platformdur. Platform, kullanıcı dostu bir görsel arayüze ve işletmelerin kapsamlı kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan kapsamlı, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenlere sahiptir.

Platform, onu piyasadaki diğer no-code çözümler arasında öne çıkaran birkaç temel özelliğe sahiptir:

Görsel Tasarım Ortamı: AppMaster sezgisel görsel arayüzü aracılığıyla kullanıcıların veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturmasına olanak tanır ve programcı olmayanların web ve mobil uygulamalar tasarlamasını kolaylaştırır.

sezgisel görsel arayüzü aracılığıyla kullanıcıların veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturmasına olanak tanır ve programcı olmayanların web ve mobil uygulamalar tasarlamasını kolaylaştırır. İş Süreci Tasarımcısı: Platform, kullanıcıların karmaşık iş akışlarını ve mantığı tanımlamasına ve uygulamasına olanak tanıyan görsel bir İş Süreci (BP) tasarımcısını içerir. Web BP'leri kullanıcının tarayıcısı içinde yürütülür ve web uygulamasını etkileşimli ve duyarlı hale getirir.

Platform, kullanıcıların karmaşık iş akışlarını ve mantığı tanımlamasına ve uygulamasına olanak tanıyan görsel bir İş Süreci (BP) tasarımcısını içerir. Web BP'leri kullanıcının tarayıcısı içinde yürütülür ve web uygulamasını etkileşimli ve duyarlı hale getirir. Gerçek Uygulama Üretimi: Bir uygulamayı tasarladıktan sonra AppMaster kaynak kodunu oluşturur, derler, testler yapar ve uygulamaları buluta dağıtır. Arka uç uygulamaları Go (golang), web uygulamaları Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile oluşturulur ve mobil uygulamalar, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı AppMaster sunucu odaklı çerçeveyi kullanır.

Bir uygulamayı tasarladıktan sonra kaynak kodunu oluşturur, derler, testler yapar ve uygulamaları buluta dağıtır. Arka uç uygulamaları Go (golang), web uygulamaları Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile oluşturulur ve mobil uygulamalar, Android için Kotlin ve ve iOS için tabanlı sunucu odaklı çerçeveyi kullanır. Sıfır Teknik Borç: AppMaster benzersiz özelliklerinden biri, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturabilmesidir. Bu, teknik borcu ortadan kaldırır ve işletmelerin her zaman temiz, güncel uygulamalara sahip olmasını sağlar.

benzersiz özelliklerinden biri, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturabilmesidir. Bu, teknik borcu ortadan kaldırır ve işletmelerin her zaman temiz, güncel uygulamalara sahip olmasını sağlar. Ölçeklenebilirlik ve Uyumluluk: AppMaster ile oluşturulan uygulamalar, birincil veritabanı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışabildiğinden, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarını idare edecek şekilde kolayca ölçeklenebilir. Ayrıca platformun Go ile oluşturulan durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları mükemmel ölçeklenebilirlik seçenekleri sunar.

AppMaster yeni kurulan şirketlerden büyük kuruluşlara kadar farklı iş ihtiyaçlarını karşılayan esnek abonelik planları sunar. Bu planlar şunları içerir:

Öğrenin ve Keşfedin (ücretsiz) - Yeni kullanıcılar ve platform testleri için. Başlangıç ​​(195$/ay) - Tüm temel özelliklere sahip giriş seviyesi abonelik. Startup+ (299$/ay) - Startup planından daha fazla kaynak ve özellik sunar. İş (aylık 955 ABD doları) - Birden fazla arka uç mikro hizmetine ve şirket içinde barındırılacak ikili dosyaları alma becerisine olanak tanır. Business+ (1575$/ay) - İş planından daha fazla kaynak sağlar. Kurumsal - Kaynak koduna erişim de dahil olmak üzere birden fazla mikro hizmet ve uygulamaya sahip büyük projeler için özelleştirilebilir plan.

60.000'den fazla kullanıcısıyla AppMaster, G2 gibi sektör liderleri tarafından tanınmış ve No-Code Geliştirme Platformlarında Momentum Lideri olarak adlandırılmıştır. Platform, işletmelere geleneksel geliştirme yöntemlerine göre on kata kadar daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli web ve mobil uygulamalar oluşturma olanağı sağlıyor.

Web uygulaması geliştirme ihtiyaçlarınız için no-code çözümler düşünüyorsanız AppMaster, uzun vadede uygun maliyetli ve sürdürülebilir kalarak geliştirme sürecini hızlandırmanıza yardımcı olabilecek güçlü ve esnek bir seçenektir.